  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Динамо Киев
 
Позже
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
54.2%
16 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 0 побед

36 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 33 победы

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 28 побед

60 матчей

33.3%
11.7%
55%
20 побед 7 ничьих 33 победы

Первый тайм

26.7%
45%
28.3%
16 побед 27 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.7%
31.7%
46.6%
13 побед 19 ничьих 28 побед

История матчей

С
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
С
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
1:2
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:1
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
2:0
ПЛ
2:3
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
С
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
С
0:2
К
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
2:3
ПЛ
0:0
С
1:3
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:1
ПЛ
1:0
С
1:1
К
2:0
КПК
4:5
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 7 (4) 0.78
Буяльский Виталий 5 0.56
Гармаш Денис 3 0.33
Де Пена Карлос 2 0.22
Тымчик Александр 1 0.11
Шапаренко Николай 1 0.11
Рамирес Эрик 1 0.11
Кедзёра Томаш 1 0.11
Попов Денис II 1 0.11
Сирота Александр 1 0.11
Караваев Александр 0 0
Шкурин Илья 0 0
Миколенко Виталий 0 0
Андриевский Александр 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Лассина 6 (1) 0.67
Судаков Георгий 3 0.33
Патрик Алан 2 0.22
Тете 2 0.22
Мудрик Михаил 1 0.11
Марлос Ромеро 1 (1) 0.11
Степаненко Тарас 1 0.11
Манор Соломон 1 0.11
Корниенко Виктор 1 0.11
Дентиньо 1 0.11
Сикан Даниил 1 0.11
Фернандо Педро 1 0.11
Педриньо II 1 0.11
Конопля Ефим 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Матвиенко Николай 0 0
Додо Домилсон 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шапаренко Николай 4 0
Сидорчук Сергей 3 0
Буяльский Виталий 3 0
Гармаш Денис 2 0
Забарный Илья 2 0
Шабанов Артём 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Тымчик Александр 1 0
Супряга Владислав 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 2 1
Кривцов Сергей 2 0
Тете 2 0
Додо Домилсон 0 1
Антонио Маркос 1 0
Марлос Ромеро 1 0
Майкон Барберан 1 0
Корниенко Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
13 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
7
41%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
12%
5
42%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

23
22
16 В 1-ом тайме 9
7 Во 2-ом тайме 13
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
4
17%
3
14%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
8
35%
4
18%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
3
13%
9
41%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0
Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Динамо Киев - Газишехир Газиантеп 3:2 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Люцерн - Динамо Киев 3:3
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5
Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
4. Днепр-1 Заявка 10 6 1 3 14 - 12 19
5. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
6. Заря Заявка 9 5 2 2 20 - 9 17
7. Десна Заявка 9 5 1 3 13 - 14 16
8. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
9. Верес Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
11. Металлист-1925 Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Львов Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
15. Минай Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
16. Мариуполь Заявка 10 1 1 8 12 - 25 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
10. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
11. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Металлист-1925 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
8. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
9. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
10. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
12. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Ворскла Тилль Оливье 5 1 4
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 1
5. Десна Безбородько Денис 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Львов Ньярко Эрнест 5 0
3. Мариуполь Мампаси Марк 5 0
4. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
5. Минай Кулиев Эльдар 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 17 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 98
Динамо Киев 30.6% (30)
X 35.7% (35)
Шахтёр Донецк 33.7% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Шахтёр Донецк
3.05
3.64
2.53
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Динамо Киев - Шахтёр Донецк онлайн




Прогнозы на матч Динамо Киев - Шахтёр Донецк

Исход игры
Динамо Киев
30.6% (30)
Ничья
35.7% (35)
Шахтёр Донецк
33.7% (33)
Тотал 2.5
Больше
60.64% (57)
Меньше
39.36% (37)
Обе команды забьют
Да
90.43% (85)
Нет
9.57% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (28)
2:1 Динамо Киев
21.4% (21)
1:2 Шахтёр Донецк
21.4% (21)
2:2 Ничья
7.1% (7)
1:0 Динамо Киев
6.1% (6)
1:3 Шахтёр Донецк
3.1% (3)
2:3 Шахтёр Донецк
3.1% (3)
3:2 Динамо Киев
2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы


Онлайн трансляции
Суббота, 2 октября
Боруссия Д 2:1 Аугсбург
Воскресенье, 3 октября
Бавария Айнтрахт Фр
Воскресенье, 3 октября
Динамо Киев Шахтёр Донецк
Воскресенье, 3 октября
Ривер Плейт Бока Хуниорс
Тьяго Сантос Джонни Уокер 1.63 Зенит Сочи 1.45 Ахмат Спартак Москва 1.94 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 2.30
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный