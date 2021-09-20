|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|7 (4)
|0.78
|Буяльский Виталий
|5
|0.56
|Гармаш Денис
|3
|0.33
|Де Пена Карлос
|2
|0.22
|Тымчик Александр
|1
|0.11
|Шапаренко Николай
|1
|0.11
|Рамирес Эрик
|1
|0.11
|Кедзёра Томаш
|1
|0.11
|Попов Денис II
|1
|0.11
|Сирота Александр
|1
|0.11
|Караваев Александр
|0
|0
|Шкурин Илья
|0
|0
|Миколенко Виталий
|0
|0
|Андриевский Александр
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Лассина
|6 (1)
|0.67
|Судаков Георгий
|3
|0.33
|Патрик Алан
|2
|0.22
|Тете
|2
|0.22
|Мудрик Михаил
|1
|0.11
|Марлос Ромеро
|1 (1)
|0.11
|Степаненко Тарас
|1
|0.11
|Манор Соломон
|1
|0.11
|Корниенко Виктор
|1
|0.11
|Дентиньо
|1
|0.11
|Сикан Даниил
|1
|0.11
|Фернандо Педро
|1
|0.11
|Педриньо II
|1
|0.11
|Конопля Ефим
|0
|0
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Матвиенко Николай
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шапаренко Николай
|4
|0
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|Буяльский Виталий
|3
|0
|Гармаш Денис
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марлон
|2
|1
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Тете
|2
|0
|Додо Домилсон
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Марлос Ромеро
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|5.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|6.
|Заря
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 9
|17
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|9.
|Верес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|12 - 25
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|10.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|8.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Ворскла
|Тилль Оливье
|5
|1
|4
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|1
|5.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|3.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|5
|0
|4.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|5.
|Минай
|Кулиев Эльдар
|3
|1