|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|1
|0.33
|2.
|Головин Александр
|1
|0.33
|3.
|Диоп Софьян
|1
|0.33
|4.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.33
|5.
|Чуамени Орельен
|1
|0.33
|6.
|Бен-Йеддер Виссам
|0
|0
|7.
|Якобс Исмаил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тете
|1 (1)
|0.33
|2.
|Антонио Маркос
|1
|0.33
|3.
|Патрик Алан
|1
|0.33
|4.
|Траоре Лассина
|1
|0.33
|5.
|Педриньо II
|1
|0.33
|6.
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|2
|0
|2.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|3.
|Фофана Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|1
|0
|2.
|Патрик Алан
|1
|0
|3.
|Марлон
|1
|0
|4.
|Майкон Барберан
|1
|0
|5.
|Трубин Анатолий
|1
|0
|6.
|Педриньо II
|1
|0
|7.
|Витао
|1
|0
|8.
|Судаков Георгий
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
|20% (1)
|Шахтёр Донецк
|0
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|3.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|4.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|5.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|4
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|3.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|4.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|5.
|Легия
|Енджейчик Артур
|3
|0