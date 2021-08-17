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Лига чемпионов

2021-2022

Стадион:
Монако
0:1
Конец матча
Шахтёр Донецк

Монако 4-4-2

Шахтёр Донецк 4-3-2-1

Ход матча
19'
0:1
Педриньо
46'
 
Патрик Алан
Педриньо
46'
Лукас Жан
Фофана Юссуф
 
60'
Диоп Софьян
Головин Александр
 
66'
 
Коноплянка Евгений
Манор Соломон
67'
Боаду Мирон
Бен-Йеддер Виссам
 
67'
Дьятта Крепен
Желсон Мартиньш
 
74'
 
Степаненко Тарас
Майкон Барберан
87'
 
Степаненко Тарас
89'
 
Марлос Ромеро
Тете
90'
 
Сикан Даниил
Траоре Лассина
90'
 
Патрик Алан
Статистика матча
  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 1 0.33
2. Головин Александр 1 0.33
3. Диоп Софьян 1 0.33
4. Желсон Мартиньш 1 0.33
5. Чуамени Орельен 1 0.33
6. Бен-Йеддер Виссам 0 0
7. Якобс Исмаил 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тете 1 (1) 0.33
2. Антонио Маркос 1 0.33
3. Патрик Алан 1 0.33
4. Траоре Лассина 1 0.33
5. Педриньо II 1 0.33
6. Исмаили Гонсалвес 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 2 0
2. Бадьяшиль Бенуа 1 0
3. Фофана Юссуф 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 1 0
2. Патрик Алан 1 0
3. Марлон 1 0
4. Майкон Барберан 1 0
5. Трубин Анатолий 1 0
6. Педриньо II 1 0
7. Витао 1 0
8. Судаков Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 0 0 20% (1) 60% (3) 0 20% (1)
 Шахтёр Донецк 0 40% (2) 0 0 20% (1) 40% (2)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако
Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц
Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря
Последние игры между собой
Монако: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Донецк 3:0 Монако

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
3. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
4. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
5. Шериф Траоре Адама VII 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Фола Им Томас 2 1
3. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
4. Шкендия Кривак Ян 2 1
5. Легия Енджейчик Артур 3 0
Весь список
Новости матча
  • После матча
  • В тяжелейшем для себя поединке "Шахтёр" добыл выездную победу над "Монако". Забив быстрый гол, "горняки" грамотно засушили игру и не позволили ничего создать сопернику, оставив свои ворота в неприкосновенности. На этом я, Фндосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 0:1!
  • 90'
    С правого фланга Сидибе забросил в штрафную на Диопа, но в падении головой сферу вынес подальше Витао.
  • Желтая карточка
    90'
    Налетел на соперника в центре поля Патрик на глазах у арбитра, который показал нарушителю желтую карточку.
  • Замена
    90'
    Двойная замена в составе "Шахтёра". Вместо Тете и Траоре на поле вышли Марлос и Сикан.
  • Дополнительное время
    90'
    Осталось играть командам сегодня четыре минуты. Именно столько времени добавил судья.
  • 89'
    Со штрафного навесил Лукас на ближнюю штангу, где мог пробивать Марипан, но в последний момент сферу вынес в аут Витао.
  • Желтая карточка
    88'
    Откровенно грубо Степаненко снес на фланге Лукаса в подкате. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 87'
    Забрасывал в штрафную Патрик на ход Траоре, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Бадьяшиль.
  • 86'
    После навеса с углового пробивал головой Чуамени, но нарушил при этом правила игрок "Монако".
  • 85'
    Со штрафного навесил Лукас, где пробил с разворота Фолланд, но заблокировали защитники мяч в подкате.
  • 84'
    На фланге Тете перекинул через бедро Марипана. Судья назначил штрафной удар в пользу монегасков.
  • Угловой
    83'
    Убегал по флангу Лукас и прострелил вдоль ворот, но в своей штрафной спокойно на угловой вынес Марлон.
  • Опасный момент
    82'
    Обрезался Витао на своей половине поля, позволив Дьятта пробить с линии штрафной в ближний угол, но Трубин смог в падении перевести сферу в штангу.
  • 81'
    Неожиданно в очередной раз с дальней дистанции стрельнул Чуаамени. Трубин со второй попытки смог забрать мяч в руки.
  • 80'
    После паса с фланга от Коноплянки пробивал метров с двадцати Антонио, но мяч стал легкой добычей для Маецки.
  • 79'
    Наседают хозяева на ворота соперника в последние минуты, но пока пробить массированную оборону им не удается.
  • 78'
    Разрезной пас отдавал Чуамени на ход Боаду, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 77'
    С левого фланга Кайо навесил в центр штрафной, но здесь пробить головой Боаду не позволил Витао.
  • 76'
    Активно прессингуют на чужой половине поля монегаски. Даже центр не дают они перейти с мячом сопернику.
  • Замена
    75'
    Вынужденная замена в составе дончан. Вместо травмированного Майкона доигрывать будет Тарас Степаненко.
  • 74'
    На ровном месте присел на газон Майкон и попросил медицинской помощи. Очередная пауза в нашей игре. 
  • Офсайд
    73'
    Дальний заброс Кайо исполнял в штрафную на Боаду, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 72'
    На фланге Сидибе руками подтолкнул в спину Коноплянку. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 71'
    Тонко вырезал Тете в штрафную на Додо, но тому не позволил добраться до мяча в красивом подкате Кайо.
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  • 70'
    В штрафную вырезал Диоп с фланга, но здесь после серии рикошетов смог Витао заблокировать удар Дьятта.
  • 69'
    Обрезался на своей половине поля Додо и выпустил мяч за пределы поля после паса от Витао.
  • Замена
    68'
    Двойная замена в составе монегасков также случилась. Вместо Мартиньша и Бен-Йеддера играть будут Дьятта и Боаду.
  • Замена
    67'
    Замена в составе дончан сейчас произошла. Вместо Манора Соломона шанс проявить себя получил Евгений Коноплянка.
  • 66'
    Забрасывал по флангу Майкон на ход Додо, но тот в борьбе с Кайо выпустил снаряд за боковую линию.
  • Офсайд
    65'
    Отличный пас Соломон исполнял на Тете, который мог убегать в контратаку, но арбитр остановил игру из-за офсайда.
  • 64'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Патрик и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной исполнят гости.
  • 63'
    Снова Фолланд вырезал в штрафную, куда смещался Мартиньш, но перехватил этот пас без проблем Матвиенко.
  • 62'
    Обрезался Витао в центре поля, подарив мяч Фолланду, который тут же забросил в штрафную, но вовремя вернулся в оборону Майкон и вынес сферу в аут.
  • Замена
    61'
    Замена в составе монегасков произошла. Вместо Александра Головина на поле появился Софьян Диоп.
  • 60'
    В центре поля Тете в очередной раз получил по ногам от Кайо. Штрафной удар исполнять будут "горняки".
  • 59'
    С левого фланга Кайо навесил на ближнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Витао и вынес его обратно.
  • Опасный момент
    58'
    Лукас тонким пасом запустил в штрафную Бен-Йеддера, который пробил с острого угла, но Трубин ногой отбил мяч в сторону.
  • 57'
    Ушел от соперника финтами по флангу Тете, но далеко отпустил от себя мяч, который вышел за пределы поля.
  • 56'
    Прорывался по флангу Додо на скорости, но напоролся на Кайо, который в чистейшем подкате вынес мяч в аут.
  • 55'
    Диагональ исполнял Маайкон на левый фланг, куда забегал Соломон, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 54'
    Откровенно грубо прыгнул Головин в подкат против Тете. Снова не стал показывать желтую карточку арбитр.
  • 53'
    Мягко забросил Антонио в штрафную, куда вбегал Додо, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • Замена
    52'
    Замена также в составе хозяев произошла. Вместо Юссуфа Фофана на поле появился Жан Лукас.
  • 51'
    По флангу Сидибе забрасывал на ход Фолланду, но первым на мяче оказался Матвиенко и вынес мяч в аут.
  • Угловой
    50'
    С фланга навесил Сидибе на дальнюю штангу, где головой пробил Марипан, но от спины защитника сфера полетел на угловой.
  • Опасный момент
    49'
    Снова Головин отличился дальним ударом. Мяч полетел точно в дальний нижний угол, но Трубин в красивом прыжке спас свою команду.
  • 48'
    Дальний заброс Тете вырезал на ход Траоре, но грамотно на перехвате сыграл Сидибе и не позволил форварду убежать на ворота.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе "горняков". Вместо Педриньо на второй тайм вышел Алан Патрик.
  • Второй тайм начался
    46'
    Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • Опасный момент
    45'
    С фланга низом отдавал Мартиньш в центр на Чуамени, который пробил в касание, но вытянулся в струну Трубин и перевел на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Забрасывал Сидибе в штрафную на ход Бен-Йеддеру, но прочитал эпизод Трубин и на выходе забрал мяч в свои руки.
  • 43'
    Долго катают мяч у чужой штрафной монегаски, но пройти массированную оборону им пока не удается.
  • 42'
    Тонким пасом Головин искал в штрафной соперника Фолланда, но тому пробить по воротам не позволил Витао.
  • 41'
    Фофана забрасывал в штрафную на ход Бен-Йеддеру, но от ноги Витао мяч полетел точно в руки Трубину.
  • 40'
    По флангу забрасывал Додо на ход Тете, но того опередил Кайо и головой сумел выбить мяч за боковую линию.
  • 39'
    Очередная остановка в нашей игре. Траоре на ровном месте оказался на газоне и попросил медицинской помощи.
  • 38'
    Со штрафного Головин навесил на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу обратно на фланг вынес Майкон.
  • 37'
    По флангу забросил Головин на ход Кайо, но того опередил Додо и в борьбе вынес снаряд в аут.
  • 36'
    Мог убегать на ворота соперника Соломон после заброса от Марлона, но проиграл он борьбу за мяч Сидибе.
  • 35'
    Обрезался на фланге Матвиенко, подарив мяч Сидибе, который тут же отдал в цент на Бен-Йеддера, но форвард пробил в касание крайне неточно.
  • 34'
    С фланга попытался Тете сместился в штрафную, но напоролся на Кайо, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.
  • 33'
    На фланге Мартиньш заехал по ногам Матвиенко в попытке отобрать мяч. Штрафной удар исполнят "горняки".
  • Офсайд
    32'
    Убегал в контратаку по левому флангу Траоре после заброса от Педриньо, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 31'
    Диагональ исполнял Фофана в штрафную в направлении Кайо, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 30'
    Неожиданно решил пробить метров с двадцати пяти Фофана в дальний угол, но точности ему явно не хватило.
  • 29'
    Пауза в матче. Головин получил повреждение в столкновении с соперником. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 28'
    С фланга мягко Бен-Йеддер навесил на линию вратарской, где в падении головой пробил Фолланд, но мяч прошел рядом со штангой.
  • Опасный момент
    27'
    Ворвался в штрафную соперника Бен-Йеддер после быстрой атаки монегасков и пробил с острого угла, но Трубин смог спасти свою команду.
  • 26'
    Матвиенко вырезал в штрафную, куда вбегал Траоре, но добраться до мяча форварду не позволил Марипан.
  • 25'
    Откровенно грубо Головин руками уложил на газон Тете. Можно было показать желтую карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 24'
    С угла поля навесил Головин на дальнюю штангу, где пробил головой Фофана, но не попал он в створ ворот.
  • Угловой
    23'
    С левого фланга Кайо навесить попытался в штрафную соперника, но мяч от ноги Додо полетел на угловой.
  • 22'
    С фланга низом Чуамени отдавал в центр штрафной на Бен-Йеддера, но того от мяча оттеснил корпусом Марлон.
  • 21'
    Диагональный пас Майкон исполнил на левый фланг, куда забегал Матвиенко, но Сидибе перехватил мяч и головой вынес его в аут.
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Педриньо! Стартовый штурм принес плоды горнякам. Обыгрался Педриньо в стеночку с Траоре перед чужой штрафной, после чего финтами ушел от двоих защитников и с десяти метров отправил сферу точно в нижний угол.
  • 19'
    Подхватил мяч на фланге Соломон, сместился в штрафную, обыграл защитника и пробил по воротам, но точно в руки Маецки.
  • 18'
    С фланга сместился в центр Головин и с дальней дистанции пробил по воротам, но сфера прошла над перекладиной.
  • 17'
    Протащил мяч к штрафной соперника Бен-Йеддер и отдал вперед на Фолланда, но мяч перехватил в последний момент Витао.
  • 16'
    С углового навесил Соломон на дальнюю штангу, где в падении пробил с лету Матвиенко, но не попал он в створ ворот.
  • Угловой
    15'
    Соломон со штрафного навесил на дальнюю штангу, но здесь первым оказался Сидибе и вынес сферу за лицевую линию.
  • 14'
    На чужой половине поля Тете грамотно подставился и заработал для своей команды опасный стандарт. 
  • 13'
    С угла поля навесил Додо на ближнюю штангу, но здесь Фофана спокойно вынес сферу в центр поля.
  • Угловой
    12'
    Запустил Тете пасом в штрафную соперника Додо, но тому прострелить в касание не позволил Кайо, выбив на угловой.
  • 11'
    В медленном темпе начали встречу команды, не торопятся они раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 10'
    Убегал на скорости по правому флангу Тете, но его грубо через бедро перекинул Головин. Штрафной удар назначил вновь судья.
  • Угловой
    9'
    Ворвался в штрафную соперника Матвиенко и пробил после скидки от Траоре, но Маецки в падении перевел на угловой.
  • 8'
    Догнал мяч на фланге Додо и прострелил на дальнюю штангу, где с ходу пробил Матвиенко, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 7'
    В центральном круге Тете отхватил сзади по ногам от Фофана. Очередной стандарт исполнять будут "горняки".
  • 6'
    Мягко забрасывал Головин в штрафную на Фолланда, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 5'
    Перехватил мяч на фланге Марипан и тут же забросил на ход Бен-Йеддеру в штрафную, но до того сфера так и не дошла.
  • 4'
    Забросил по флангу Чуамени на ход Головину, но тот в борьбе с Додо нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.
  • 3'
    В центре поля Антонио получил по ногам от Фолланда. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шахтёра".
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Шахтёра"!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Квалификация Лиги чемпионов подошла к решающей стадии, двенадцать команд разыграют между собой шесть путевок в основную сетку. В одной из таких пар "Монако" встретится с "Шахтёром". Первая встреча пройдет во Франции, а фаворитом выглядят хозяева, но и Де Дзерби явно приготовил несколько сюрпризов своему сопернику. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 161
Монако 71.4% (115)
X 21.1% (34)
Шахтёр Донецк 7.5% (12)
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Прогнозы на матч Монако 0:1 Шахтёр Донецк

Исход игры
Монако
71.4% (115)
Ничья
21.1% (34)
Шахтёр Донецк
7.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (96)
Меньше
38.46% (60)
Обе команды забьют
Да
78.21% (122)
Нет
21.79% (34)
Популярный счёт
2:1 Монако
46.6% (75)
1:1 Ничья
17.4% (28)
1:0 Монако
10.6% (17)
2:0 Монако
7.5% (12)
1:2 Шахтёр Донецк
3.7% (6)
3:1 Монако
3.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:2 Шахтёр Донецк
1.9% (3)
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Воскресенье, 15 августа
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Вторник, 17 августа
Боруссия Д 1:3 Бавария
Воскресенье, 15 августа
БАТЭ 1:0 Минск
Бенфика ПСВ 2.18 Astralis Bad News Bears 1.65 Ордабасы СДЮШОР 8 1.60 Ингулец Динамо Киев 2.05
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