88' Откровенно грубо Степаненко снес на фланге Лукаса в подкате. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

87' Забрасывал в штрафную Патрик на ход Траоре, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Бадьяшиль.

86' После навеса с углового пробивал головой Чуамени, но нарушил при этом правила игрок "Монако".

85' Со штрафного навесил Лукас, где пробил с разворота Фолланд, но заблокировали защитники мяч в подкате.

84' На фланге Тете перекинул через бедро Марипана. Судья назначил штрафной удар в пользу монегасков.

83' Убегал по флангу Лукас и прострелил вдоль ворот, но в своей штрафной спокойно на угловой вынес Марлон.

82' Обрезался Витао на своей половине поля, позволив Дьятта пробить с линии штрафной в ближний угол, но Трубин смог в падении перевести сферу в штангу.

81' Неожиданно в очередной раз с дальней дистанции стрельнул Чуаамени. Трубин со второй попытки смог забрать мяч в руки.

80' После паса с фланга от Коноплянки пробивал метров с двадцати Антонио, но мяч стал легкой добычей для Маецки.

79' Наседают хозяева на ворота соперника в последние минуты, но пока пробить массированную оборону им не удается.

78' Разрезной пас отдавал Чуамени на ход Боаду, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

77' С левого фланга Кайо навесил в центр штрафной, но здесь пробить головой Боаду не позволил Витао.

76' Активно прессингуют на чужой половине поля монегаски. Даже центр не дают они перейти с мячом сопернику.

75' Вынужденная замена в составе дончан. Вместо травмированного Майкона доигрывать будет Тарас Степаненко.

74' На ровном месте присел на газон Майкон и попросил медицинской помощи. Очередная пауза в нашей игре.

73' Дальний заброс Кайо исполнял в штрафную на Боаду, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

72' На фланге Сидибе руками подтолкнул в спину Коноплянку. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

71' Тонко вырезал Тете в штрафную на Додо, но тому не позволил добраться до мяча в красивом подкате Кайо.

70' В штрафную вырезал Диоп с фланга, но здесь после серии рикошетов смог Витао заблокировать удар Дьятта.

69' Обрезался на своей половине поля Додо и выпустил мяч за пределы поля после паса от Витао.

68' Двойная замена в составе монегасков также случилась. Вместо Мартиньша и Бен-Йеддера играть будут Дьятта и Боаду.

67' Замена в составе дончан сейчас произошла. Вместо Манора Соломона шанс проявить себя получил Евгений Коноплянка.

66' Забрасывал по флангу Майкон на ход Додо, но тот в борьбе с Кайо выпустил снаряд за боковую линию.

65' Отличный пас Соломон исполнял на Тете, который мог убегать в контратаку, но арбитр остановил игру из-за офсайда.

64' Грамотно подставился на чужой половине поля Патрик и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной исполнят гости.

63' Снова Фолланд вырезал в штрафную, куда смещался Мартиньш, но перехватил этот пас без проблем Матвиенко.

62' Обрезался Витао в центре поля, подарив мяч Фолланду, который тут же забросил в штрафную, но вовремя вернулся в оборону Майкон и вынес сферу в аут.

61' Замена в составе монегасков произошла. Вместо Александра Головина на поле появился Софьян Диоп.

60' В центре поля Тете в очередной раз получил по ногам от Кайо. Штрафной удар исполнять будут "горняки".

59' С левого фланга Кайо навесил на ближнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Витао и вынес его обратно.

58' Лукас тонким пасом запустил в штрафную Бен-Йеддера, который пробил с острого угла, но Трубин ногой отбил мяч в сторону.

57' Ушел от соперника финтами по флангу Тете, но далеко отпустил от себя мяч, который вышел за пределы поля.

56' Прорывался по флангу Додо на скорости, но напоролся на Кайо, который в чистейшем подкате вынес мяч в аут.

55' Диагональ исполнял Маайкон на левый фланг, куда забегал Соломон, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

54' Откровенно грубо прыгнул Головин в подкат против Тете. Снова не стал показывать желтую карточку арбитр.

53' Мягко забросил Антонио в штрафную, куда вбегал Додо, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

52' Замена также в составе хозяев произошла. Вместо Юссуфа Фофана на поле появился Жан Лукас.

51' По флангу Сидибе забрасывал на ход Фолланду, но первым на мяче оказался Матвиенко и вынес мяч в аут.

50' С фланга навесил Сидибе на дальнюю штангу, где головой пробил Марипан, но от спины защитника сфера полетел на угловой.

49' Снова Головин отличился дальним ударом. Мяч полетел точно в дальний нижний угол, но Трубин в красивом прыжке спас свою команду.

48' Дальний заброс Тете вырезал на ход Траоре, но грамотно на перехвате сыграл Сидибе и не позволил форварду убежать на ворота.

47' Замена в перерыве произошла в составе "горняков". Вместо Педриньо на второй тайм вышел Алан Патрик.

46' Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Первый тайм

— Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

45' С фланга низом отдавал Мартиньш в центр на Чуамени, который пробил в касание, но вытянулся в струну Трубин и перевел на угловой.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

44' Забрасывал Сидибе в штрафную на ход Бен-Йеддеру, но прочитал эпизод Трубин и на выходе забрал мяч в свои руки.

43' Долго катают мяч у чужой штрафной монегаски, но пройти массированную оборону им пока не удается.

42' Тонким пасом Головин искал в штрафной соперника Фолланда, но тому пробить по воротам не позволил Витао.

41' Фофана забрасывал в штрафную на ход Бен-Йеддеру, но от ноги Витао мяч полетел точно в руки Трубину.

40' По флангу забрасывал Додо на ход Тете, но того опередил Кайо и головой сумел выбить мяч за боковую линию.

39' Очередная остановка в нашей игре. Траоре на ровном месте оказался на газоне и попросил медицинской помощи.

38' Со штрафного Головин навесил на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу обратно на фланг вынес Майкон.

37' По флангу забросил Головин на ход Кайо, но того опередил Додо и в борьбе вынес снаряд в аут.

36' Мог убегать на ворота соперника Соломон после заброса от Марлона, но проиграл он борьбу за мяч Сидибе.

35' Обрезался на фланге Матвиенко, подарив мяч Сидибе, который тут же отдал в цент на Бен-Йеддера, но форвард пробил в касание крайне неточно.

34' С фланга попытался Тете сместился в штрафную, но напоролся на Кайо, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.

33' На фланге Мартиньш заехал по ногам Матвиенко в попытке отобрать мяч. Штрафной удар исполнят "горняки".

32' Убегал в контратаку по левому флангу Траоре после заброса от Педриньо, но судья остановил атаку из-за офсайда.

31' Диагональ исполнял Фофана в штрафную в направлении Кайо, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

30' Неожиданно решил пробить метров с двадцати пяти Фофана в дальний угол, но точности ему явно не хватило.

29' Пауза в матче. Головин получил повреждение в столкновении с соперником. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

28' С фланга мягко Бен-Йеддер навесил на линию вратарской, где в падении головой пробил Фолланд, но мяч прошел рядом со штангой.

27' Ворвался в штрафную соперника Бен-Йеддер после быстрой атаки монегасков и пробил с острого угла, но Трубин смог спасти свою команду.

26' Матвиенко вырезал в штрафную, куда вбегал Траоре, но добраться до мяча форварду не позволил Марипан.

25' Откровенно грубо Головин руками уложил на газон Тете. Можно было показать желтую карточку, но судья пожалел нарушителя.

24' С угла поля навесил Головин на дальнюю штангу, где пробил головой Фофана, но не попал он в створ ворот.

23' С левого фланга Кайо навесить попытался в штрафную соперника, но мяч от ноги Додо полетел на угловой.

22' С фланга низом Чуамени отдавал в центр штрафной на Бен-Йеддера, но того от мяча оттеснил корпусом Марлон.

21' Диагональный пас Майкон исполнил на левый фланг, куда забегал Матвиенко, но Сидибе перехватил мяч и головой вынес его в аут.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Педриньо! Стартовый штурм принес плоды горнякам. Обыгрался Педриньо в стеночку с Траоре перед чужой штрафной, после чего финтами ушел от двоих защитников и с десяти метров отправил сферу точно в нижний угол.

19' Подхватил мяч на фланге Соломон, сместился в штрафную, обыграл защитника и пробил по воротам, но точно в руки Маецки.

18' С фланга сместился в центр Головин и с дальней дистанции пробил по воротам, но сфера прошла над перекладиной.

17' Протащил мяч к штрафной соперника Бен-Йеддер и отдал вперед на Фолланда, но мяч перехватил в последний момент Витао.

16' С углового навесил Соломон на дальнюю штангу, где в падении пробил с лету Матвиенко, но не попал он в створ ворот.

15' Соломон со штрафного навесил на дальнюю штангу, но здесь первым оказался Сидибе и вынес сферу за лицевую линию.

14' На чужой половине поля Тете грамотно подставился и заработал для своей команды опасный стандарт.

13' С угла поля навесил Додо на ближнюю штангу, но здесь Фофана спокойно вынес сферу в центр поля.

12' Запустил Тете пасом в штрафную соперника Додо, но тому прострелить в касание не позволил Кайо, выбив на угловой.

11' В медленном темпе начали встречу команды, не торопятся они раскрываться, присматриваясь друг к другу.

10' Убегал на скорости по правому флангу Тете, но его грубо через бедро перекинул Головин. Штрафной удар назначил вновь судья.

9' Ворвался в штрафную соперника Матвиенко и пробил после скидки от Траоре, но Маецки в падении перевел на угловой.

8' Догнал мяч на фланге Додо и прострелил на дальнюю штангу, где с ходу пробил Матвиенко, но мяч застрял в гуще защитников.

7' В центральном круге Тете отхватил сзади по ногам от Фофана. Очередной стандарт исполнять будут "горняки".

6' Мягко забрасывал Головин в штрафную на Фолланда, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

5' Перехватил мяч на фланге Марипан и тут же забросил на ход Бен-Йеддеру в штрафную, но до того сфера так и не дошла.

4' Забросил по флангу Чуамени на ход Головину, но тот в борьбе с Додо нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.

3' В центре поля Антонио получил по ногам от Фолланда. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шахтёра".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.

1' Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Шахтёра"!

До матча