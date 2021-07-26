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Украина: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Динамо Киев
 
Позже
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тымчик Александр 1 0.5
2. Гармаш Денис 1 0.5
3. Буяльский Виталий 1 0.5
4. Попов Денис II 1 0.5
5. Сирота Александр 1 0.5
6. Цыганков Виктор 1 (1) 0.5
7. Андриевский Александр 0 0
8. Караваев Александр 0 0
9. Шапаренко Николай 0 0
10. Миколенко Виталий 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вишневский Олег 1 1
2. Гончар Игорь 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Гармаш Денис 1 0
2. Буяльский Виталий 1 0
3. Бущан Георгий 1 0
4. Шапаренко Николай 1 0
Минай
# Игрок      
1. Селезнёв Евгений 1 0
2. Багайоко Сиака 1 0
3. Петрусенко Aлександр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2)
 Минай 0 0 0 0 0 100% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев
Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец Агробизнес 0:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Александрия 1:2 Динамо Киев
Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Минай 1:0 Александрия Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай
Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Динамо Киев 3:0 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Минай 0:2 Динамо Киев Минай 1:3 Динамо Киев
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Днепр-1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Заря Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Рух Львов Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Верес Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
17. Ингулец Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
13. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Олимпик Донецк 0 - 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
2. Десна Безбородько Денис 3 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 3 0 1
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
3. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
5. Мариуполь Драмбаев Aлександр 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Минай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2021, осталось 4 часа 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 134
Динамо Киев 100% (134)
X 0% (0)
Минай 0% (0)
0
выиграет Динамо Киев, со счетом 2:0
Вот дизайн проставки счета уже этот был, очень удобный и классный. Ничего не делайте, пусть будет несколько... Ещё
Valenciana #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Минай
1.11
9.80
27.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Киев - Минай онлайн




Прогнозы на матч Динамо Киев - Минай

Исход игры
Динамо Киев
100% (134)
Ничья
0% (0)
Минай
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.94% (58)
Меньше
56.06% (74)
Обе команды забьют
Да
13.64% (18)
Нет
86.36% (114)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
53.7% (72)
3:0 Динамо Киев
23.1% (31)
3:1 Динамо Киев
8.2% (11)
4:0 Динамо Киев
5.2% (7)
2:1 Динамо Киев
4.5% (6)
5:0 Динамо Киев
1.5% (2)
1:0 Динамо Киев
1.5% (2)
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Онлайн трансляции
Понедельник, 9 августа
Сочи 2:0 Урал
Среда, 11 августа
Челси Вильярреал
Пятница, 13 августа
Брентфорд Арсенал
Пятница, 13 августа
Валенсия Хетафе
Пятница, 13 августа
Боруссия М Бавария
Пятница, 13 августа
Лорьян Монако
Понедельник, 9 августа
Ливерпуль 3:1 Осасуна
Челси Вильярреал 2.15 Рубин Ракув 1.93 Партизан Сочи 1.92 Рублёв Андрей Фоньини Фабио 1.64
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