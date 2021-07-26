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Valenciana #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тымчик Александр
|1
|0.5
|2.
|Гармаш Денис
|1
|0.5
|3.
|Буяльский Виталий
|1
|0.5
|4.
|Попов Денис II
|1
|0.5
|5.
|Сирота Александр
|1
|0.5
|6.
|Цыганков Виктор
|1 (1)
|0.5
|7.
|Андриевский Александр
|0
|0
|8.
|Караваев Александр
|0
|0
|9.
|Шапаренко Николай
|0
|0
|10.
|Миколенко Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вишневский Олег
|1
|1
|2.
|Гончар Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гармаш Денис
|1
|0
|2.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|3.
|Бущан Георгий
|1
|0
|4.
|Шапаренко Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Селезнёв Евгений
|1
|0
|2.
|Багайоко Сиака
|1
|0
|3.
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заря
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Верес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Десна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|13.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|-
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|3
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|3
|0
|1
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|2
|#
|Игрок
|1.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|3.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
|4.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|5.
|Мариуполь
|Драмбаев Aлександр
|1
|1