|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леау Рафаэл
|2
|0.5
|2.
|Жиру Оливье
|2 (1)
|0.5
|3.
|Ребич Анте
|1
|0.25
|4.
|Диас Браим
|1
|0.25
|5.
|Тонали Сандро
|1
|0.25
|6.
|Ибрагимович Златан
|1
|0.25
|7.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|8.
|Тео Эрнандес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.25
|2.
|Анри Тома
|1
|0.25
|3.
|Окереке Давид
|1
|0.25
|4.
|Араму Маттиа
|0
|0
|5.
|Бузио Джанлука
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кьяер Симон
|1
|0
|2.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|3.
|Диас Браим
|1
|0
|4.
|Тонали Сандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Вакка Антонио
|2
|0
|3.
|Маенпяя Ники
|1
|0
|4.
|Форте Франческо
|1
|0
|5.
|Араму Маттиа
|1
|0
|6.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|7.
|Леццерини Лука
|1
|0
|8.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|10.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|11.
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|12.
|Джонсон Деннис
|1
|0
|13.
|Шнегг Давид
|1
|0
|14.
|Бузио Джанлука
|1
|0
|15.
|Тессманн Таннер
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Венеция
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Болонья
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 9
|8
|7.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|8.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|11.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|8.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|12.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|14.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Болонья
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|3
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0