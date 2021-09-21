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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Милан
 
Позже
Венеция

Милан 4-2-3-1

Венеция 4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леау Рафаэл 2 0.5
2. Жиру Оливье 2 (1) 0.5
3. Ребич Анте 1 0.25
4. Диас Браим 1 0.25
5. Тонали Сандро 1 0.25
6. Ибрагимович Златан 1 0.25
7. Калабрия Давиде 0 0
8. Тео Эрнандес 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чеккарони Пьетро 1 0.25
2. Анри Тома 1 0.25
3. Окереке Давид 1 0.25
4. Араму Маттиа 0 0
5. Бузио Джанлука 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Кьяер Симон 1 0
2. Бакайоко Тьемуэ 1 0
3. Диас Браим 1 0
4. Тонали Сандро 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Хейманс Дан 4 0
2. Вакка Антонио 2 0
3. Маенпяя Ники 1 0
4. Форте Франческо 1 0
5. Араму Маттиа 1 0
6. Кальдара Маттиа 1 0
7. Леццерини Лука 1 0
8. Чеккарони Пьетро 1 0
9. Эбюэхи Тайронн 1 0
10. Маццокки Паскуале 1 0
11. Фьордилино Антонио 1 0
12. Джонсон Деннис 1 0
13. Шнегг Давид 1 0
14. Бузио Джанлука 1 0
15. Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 25% (2) 25% (2) 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1)
 Венеция 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ювентус 1:1 Милан Ливерпуль 3:2 Милан Милан 2:0 Лацио Милан 4:1 Кальяри Сампдория 0:1 Милан
Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория
Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Венеция 1:2 Специя Эмполи 1:2 Венеция Брешия 4:0 Венеция Удинезе 3:0 Венеция Наполи 2:0 Венеция
Венеция 1:1 Фрозиноне Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция Утрехт 2:3 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 15 - 4 10
3. Милан Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Болонья 1:1 Заявка 5 2 2 1 6 - 9 8
7. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
8. Аталанта Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Дженоа 1:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
15. Верона Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
17. Эмполи Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
18. Ювентус Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Кальяри Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Болонья 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
11. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дженоа 1:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Салернитана Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Дженоа 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
12. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
14. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
16. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Болонья 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
19. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 3 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Венеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 1 день 44 минуты.

    Главный судья: Пеццуто Ивано

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 87
Милан 98.9% (86)
X 1.1% (1)
Венеция 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Венеция
1.28
6.92
13.74
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Прогнозы на матч Милан - Венеция

Исход игры
Милан
98.9% (92)
Ничья
1.1% (1)
Венеция
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (28)
Меньше
69.57% (64)
Обе команды забьют
Да
17.39% (16)
Нет
82.61% (76)
Популярный счёт
2:0 Милан
63.4% (59)
3:0 Милан
14% (13)
3:1 Милан
8.6% (8)
2:1 Милан
5.4% (5)
1:0 Милан
4.3% (4)
4:1 Милан
2.2% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
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