|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|10 (4)
|0.3
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.18
|Журковски Шимон
|5
|0.15
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.15
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.06
|Романьоли Симоне
|2
|0.06
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.06
|Кутроне Патрик
|2
|0.06
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Штулац Лео
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Манкузо Леонардо
|1
|0.03
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|12
|0.36
|Инсинье Лоренцо
|9 (8)
|0.27
|Мертенс Дрис
|8 (1)
|0.24
|Фабиан Руис
|6
|0.18
|Зелиньски Пётр
|5
|0.15
|Лосано Ирвинг
|4
|0.12
|Элмас Эльиф
|3
|0.09
|Петанья Андреа
|3
|0.09
|Ррахмани Амир
|3
|0.09
|Политано Маттео
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|9
|0
|Луперто Себастьяно
|7
|1
|Стоянович Петар
|7
|0
|Исмайли Ардиан
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|0
|Паризи Фабьяно
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Романьоли Симоне
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Верре Валерио
|2
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Байрами Недим
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|7
|0
|Кулибали Калиду
|5
|1
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Ррахмани Амир
|5
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|Демме Диего
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Оспина Давид
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|9
|3
|71 - 26
|72
|2.
|Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|58 - 29
|71
|3.
|Наполи
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|59 - 27
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 29
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|65 - 48
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|53 - 40
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|57 - 39
|54
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|59 - 51
|49
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|58 - 53
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|38 - 32
|43
|12.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|47 - 50
|39
|13.
|Болонья
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|35 - 45
|38
|14.
|Эмполи
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 60
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|41 - 57
|30
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|31 - 61
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 69
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|33
|2
|16
|15
|24 - 54
|22
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|17.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|13.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|15.
|Торино
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|25
|6
|2
|2.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|23
|5
|3
|3.
|Верона
|Симеоне Джованни
|16
|0
|3
|4.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|16
|3
|3
|5.
|Рома
|Абрахам Тэмми
|15
|2
|4
|#
|Игрок
|1.
|Рома
|Манчини Джанлука
|14
|1
|2.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|10
|2
|3.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|12
|0
|4.
|Сампдория
|Экдаль Альбин
|10
|1
|5.
|Верона
|Чеккерини Федерико
|10
|1