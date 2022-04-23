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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Эмполи
 
Позже
Наполи

Эмполи 4-3-2-1

Наполи 4-3-3

История личных встреч

Эмполи
Наполи

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

СA
0:1
К
3:2
СA
2:1
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:2
СA
4:2
СA
2:2
СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 10 (4) 0.3
Байрами Недим 6 (3) 0.18
Журковски Шимон 5 0.15
Ди Франческо Федерико 5 0.15
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Романьоли Симоне 2 0.06
Ла Мантия Андреа 2 0.06
Кутроне Патрик 2 0.06
Хендерсон Лиам 1 0.03
Штулац Лео 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Манкузо Леонардо 1 0.03
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 12 0.36
Инсинье Лоренцо 9 (8) 0.27
Мертенс Дрис 8 (1) 0.24
Фабиан Руис 6 0.18
Зелиньски Пётр 5 0.15
Лосано Ирвинг 4 0.12
Элмас Эльиф 3 0.09
Петанья Андреа 3 0.09
Ррахмани Амир 3 0.09
Политано Маттео 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 9 0
Луперто Себастьяно 7 1
Стоянович Петар 7 0
Исмайли Ардиан 7 0
Журковски Шимон 5 0
Паризи Фабьяно 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Романьоли Симоне 3 0
Хаас Николас 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Верре Валерио 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Байрами Недим 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какаче Либерато 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Кулибали Калиду 5 1
Осимхен Виктор 5 1
Ррахмани Амир 5 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
Демме Диего 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Лосано Ирвинг 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Оспина Давид 1 0
Манолас Костас 1 0
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Уна Адам 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
31
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 13
20 Не забивали 18
1
4%
4
13%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
3
13%
5
16%
31-45
5
22%
8
26%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
7
30%
7
23%
76-90

Пропущено

38
12
22 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 9
8
21%
0
0%
1-15
4
11%
2
17%
16-30
10
26%
1
8%
31-45
2
5%
3
25%
46-60
9
24%
3
25%
61-75
5
13%
3
25%
76-90

Забито

21
29
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
5
24%
5
17%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
2
10%
7
24%
46-60
6
29%
4
14%
61-75
2
10%
4
14%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
25%
3
21%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
5
25%
2
14%
46-60
3
15%
5
36%
61-75
4
20%
1
7%
76-90

Забито

44
60
19 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 23
9 Не забивали 3
6
14%
9
15%
1-15
7
16%
8
13%
16-30
6
14%
10
17%
31-45
7
16%
15
25%
46-60
9
20%
7
12%
61-75
9
20%
11
18%
76-90

Пропущено

58
26
30 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 19
13
22%
3
12%
1-15
6
10%
4
15%
16-30
11
19%
2
8%
31-45
7
12%
5
19%
46-60
12
21%
8
31%
61-75
9
16%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1
Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1
Наполи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1
Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 21 9 3 71 - 26 72
2. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
3. Наполи Заявка 33 20 7 6 59 - 27 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 32 17 5 10 53 - 40 56
8. Аталанта Заявка 33 15 9 9 57 - 39 54
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 33 11 10 12 38 - 32 43
12. Удинезе Заявка 32 9 12 11 47 - 50 39
13. Болонья Заявка 32 10 8 14 35 - 45 38
14. Эмполи Заявка 33 8 10 15 42 - 60 34
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Салернитана Заявка 32 5 7 20 26 - 69 22
19. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
17. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
13. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
14. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
15. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 25 6 2
2. Фиорентина Влахович Душан 23 5 3
3. Верона Симеоне Джованни 16 0 3
4. Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 3 3
5. Рома Абрахам Тэмми 15 2 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рома Манчини Джанлука 14 1
2. Рома Дзаньоло Николо 10 2
3. Сампдория Берешиньски Бартош 12 0
4. Сампдория Экдаль Альбин 10 1
5. Верона Чеккерини Федерико 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 8 часов 14 минут.

    Главный судья: Маринелли Ливио

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Прогнозы 81
Эмполи 0% (0)
X 0% (0)
Наполи 100% (81)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Наполи
5.69
4.44
1.65
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Прогнозы на матч Эмполи - Наполи

Исход игры
Эмполи
0% (0)
Ничья
0% (0)
Наполи
100% (81)
Тотал 2.5
Больше
64.2% (52)
Меньше
35.8% (29)
Обе команды забьют
Да
62.96% (51)
Нет
37.04% (30)
Популярный счёт
1:2 Наполи
48.1% (39)
0:2 Наполи
23.5% (19)
0:1 Наполи
12.3% (10)
1:3 Наполи
12.3% (10)
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Онлайн трансляции
Суббота, 23 апреля
Бетис 1:1 Валенсия
Воскресенье, 24 апреля
Барселона Райо Вальекано
Понедельник, 25 апреля
Альмерия Спортинг Хихон
Пятница, 22 апреля
БАТЭ 2:1 Гомель
Ростов Спартак Москва 2.28 ЦСКА Москва Динамо Москва 3.14 Лацио Милан 1.80 Аделаида Юнайтед Перт Глори 2.02
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