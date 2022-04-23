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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Салернитана
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 91
Салернитана 4.4% (4)
X 16.5% (15)
Фиорентина 79.1% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Фиорентина
5.54
4.24
1.70
Все Коэффициенты
Новости

Салернитана 3-5-2

Фиорентина 4-3-3

История личных встреч

Салернитана
Фиорентина

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 7 (1) 0.22
Джурич Милан II 4 (1) 0.13
Кулибали Мамаду 2 0.06
Цортеа Надир 1 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Радованович Иван 1 0.03
Скьявоне Андреа 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Раньери Лука 1 0.03
Рибери Франк 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Кечрида Вайди 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 18 (5) 0.56
Торрейра Лукас 5 0.16
Гонсалес Николас 4 0.13
Бираги Кристиано 4 (1) 0.13
Бонавентура Джакомо 3 0.09
Соттиль Рикардо 3 0.09
Пёнтек Кшиштоф 3 0.09
Сапонара Риккардо 2 0.06
Мале Юссеф 2 0.06
Кабрал Артур 2 0.06
Кальехон Хосе 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Одриосола Альваро 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Амрабат Софьян 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Миленкович Никола 1 0.03
Пульгар Эрик 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 9 0
Дьомбер Норберт 7 0
Бонаццоли Федерико 6 0
Кастанос Григорис 4 1
Джурич Милан II 5 0
Оби Джоэл 4 0
Фасио Федерико 2 1
Весели Фредерик 2 1
Рибери Франк 3 0
Эдерсон Хонорато 3 0
Ди Таккио Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Бохинен Эмиль 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Сепе Луиджи 2 0
Радованович Иван 2 0
Верди Симоне 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Цортеа Надир 2 0
Айя Рамзи 1 0
Давиде Никола 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Руджери Маттео 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 8 1
Торрейра Лукас 7 1
Бонавентура Джакомо 6 1
Мартинес Лукас II 7 0
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Соттиль Рикардо 3 1
Итальяно Виченцо 4 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Гонсалес Николас 1 1
Роша Игор II 2 0
Дункан Альфред 2 0
Венути Лоренцо 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Бенасси Марко 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
6
32%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
2
15%
4
21%
76-90

Пропущено

31
24
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
8
26%
0
0%
1-15
6
19%
5
21%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
4
13%
5
21%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
4
13%
8
33%
76-90

Забито

14
36
7 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 13
22 Не забивали 16
2
14%
3
8%
1-15
2
14%
5
14%
16-30
3
21%
9
25%
31-45
1
7%
7
19%
46-60
3
21%
6
17%
61-75
3
21%
6
17%
76-90

Пропущено

37
14
15 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 8
3
8%
1
7%
1-15
4
11%
1
7%
16-30
8
22%
3
21%
31-45
7
19%
4
29%
46-60
7
19%
3
21%
61-75
8
22%
2
14%
76-90

Забито

27
55
14 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 21
14 Не забивали 4
5
19%
3
5%
1-15
4
15%
7
13%
16-30
5
19%
12
22%
31-45
2
7%
13
24%
46-60
6
22%
10
18%
61-75
5
19%
10
18%
76-90

Пропущено

68
38
33 В 1-м тайме 13
35 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 11
30 Не пропускали 23
11
16%
1
3%
1-15
10
15%
6
16%
16-30
12
18%
6
16%
31-45
11
16%
9
24%
46-60
12
18%
6
16%
61-75
12
18%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1
Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0
Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 21 9 3 71 - 26 72
2. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
3. Наполи Заявка 33 20 7 6 59 - 27 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 32 17 5 10 53 - 40 56
8. Аталанта Заявка 33 15 9 9 57 - 39 54
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 33 11 10 12 38 - 32 43
12. Удинезе Заявка 32 9 12 11 47 - 50 39
13. Болонья Заявка 32 10 8 14 35 - 45 38
14. Эмполи Заявка 33 8 10 15 42 - 60 34
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Салернитана Заявка 32 5 7 20 26 - 69 22
19. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
17. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
13. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
14. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
15. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 25 6 2
2. Фиорентина Влахович Душан 23 5 3
3. Верона Симеоне Джованни 16 0 3
4. Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 3 3
5. Рома Абрахам Тэмми 15 2 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рома Манчини Джанлука 14 1
2. Рома Дзаньоло Николо 10 2
3. Сампдория Берешиньски Бартош 12 0
4. Сампдория Экдаль Альбин 10 1
5. Верона Чеккерини Федерико 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 5 часов 45 минут.

    Главный судья: Масса Давиде

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 91
Салернитана 4.4% (4)
X 16.5% (15)
Фиорентина 79.1% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Фиорентина
5.54
4.24
1.70
Все Коэффициенты
Новости
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Где смотреть матч Салернитана - Фиорентина онлайн

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Прогнозы на матч Салернитана - Фиорентина

Исход игры
Салернитана
4.4% (4)
Ничья
16.5% (15)
Фиорентина
79.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
46.07% (41)
Меньше
53.93% (48)
Обе команды забьют
Да
58.43% (52)
Нет
41.57% (37)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
42.9% (39)
0:1 Фиорентина
20.9% (19)
1:1 Ничья
13.2% (12)
0:2 Фиорентина
12.1% (11)
1:0 Салернитана
4.4% (4)
0:0 Ничья
2.2% (2)
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Салернитана
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Онлайн трансляции
Суббота, 23 апреля
Бетис 1:1 Валенсия
Воскресенье, 24 апреля
Барселона Райо Вальекано
Понедельник, 25 апреля
Альмерия Спортинг Хихон
Пятница, 22 апреля
БАТЭ 2:1 Гомель
Ростов Спартак Москва 2.28 ЦСКА Москва Динамо Москва 3.14 Лацио Милан 1.80 Аделаида Юнайтед Перт Глори 2.02
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