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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Лацио
 
Позже
Милан

Лацио 4-3-3

Милан 4-2-3-1

История личных встреч

Лацио
Милан

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

36 матчей

25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.9%
44.4%
41.7%
5 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

К
4:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
1:2
К
0:1
СA
1:0
К
0:0
СA
1:1
К
0:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
К
0:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
К
3:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:3
К
1:2
СA
4:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 25 (6) 0.76
Милинкович-Савич Сергей 9 0.27
Педро Родригес 8 0.24
Андерсон Фелипе 5 0.15
Альберто Луис 4 0.12
Дзакканьи Маттиа 4 0.12
Лаццари Мануэль 3 0.09
Ачерби Франческо 3 0.09
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Лукас Лейва 0 0
Патрик 0 0
Моро Рауль 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 9 0.27
Жиру Оливье 8 (2) 0.24
Ибрагимович Златан 8 0.24
Мессьяс Жуниор 5 0.15
Кесси Франк 5 (2) 0.15
Тео Эрнандес 4 (1) 0.12
Диас Браим 3 0.09
Калабрия Давиде 2 0.06
Ребич Анте 2 0.06
Тонали Сандро 2 0.06
Беннасер Исмаэль 2 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Флоренци Алессандро 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Мальдини Даниэль 1 0.03
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Лукас Лейва 7 0
Патрик 5 1
Марушич Адам 5 1
Катальди Данило 6 0
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Педро Родригес 5 0
Альберто Луис 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Иммобиле Чиро 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Тонали Сандро 7 0
Романьоли Алессио 4 1
Беннасер Исмаэль 5 0
Диас Браим 4 0
Жиру Оливье 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Томори Фикайо 3 0
Габбия Маттео 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Калюлю Пьер 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
33
13 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
14%
6
18%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
6
17%
4
12%
31-45
7
19%
7
21%
46-60
7
19%
6
18%
61-75
9
25%
8
24%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
20%
2
12%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
5
25%
7
41%
76-90

Забито

29
24
17 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 20
6
21%
6
25%
1-15
3
10%
7
29%
29%
16-30
8
28%
4
17%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
3
10%
4
17%
76-90

Пропущено

28
13
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
6
21%
4
31%
1-15
6
21%
3
23%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
21%
3
23%
61-75
6
21%
2
15%
76-90

Забито

65
57
30 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 23
6 Не забивали 5
11
17%
12
21%
1-15
5
8%
9
16%
16-30
14
22%
8
14%
31-45
10
15%
8
14%
46-60
13
20%
8
14%
61-75
12
18%
12
21%
76-90

Пропущено

48
30
25 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 18
10
21%
6
20%
1-15
8
17%
6
20%
16-30
7
15%
3
10%
31-45
2
4%
2
7%
46-60
10
21%
4
13%
61-75
11
23%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0
Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1
Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0
Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 21 9 3 71 - 26 72
2. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
3. Наполи Заявка 33 20 7 6 59 - 27 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 32 17 5 10 53 - 40 56
8. Аталанта Заявка 33 15 9 9 57 - 39 54
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 33 11 10 12 38 - 32 43
12. Удинезе Заявка 32 9 12 11 47 - 50 39
13. Болонья Заявка 32 10 8 14 35 - 45 38
14. Эмполи Заявка 33 8 10 15 42 - 60 34
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Салернитана Заявка 32 5 7 20 26 - 69 22
19. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
17. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
13. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
14. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
15. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 25 6 2
2. Фиорентина Влахович Душан 23 5 3
3. Верона Симеоне Джованни 16 0 3
4. Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 3 3
5. Рома Абрахам Тэмми 15 2 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рома Манчини Джанлука 14 1
2. Рома Дзаньоло Николо 10 2
3. Сампдория Берешиньски Бартош 12 0
4. Сампдория Экдаль Альбин 10 1
5. Верона Чеккерини Федерико 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 13 часов 59 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 82
Лацио 13.4% (11)
X 43.9% (36)
Милан 42.7% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Милан
3.04
3.58
2.60
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Где смотреть матч Лацио - Милан онлайн

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Прогнозы на матч Лацио - Милан

Исход игры
Лацио
13.4% (11)
Ничья
43.9% (36)
Милан
42.7% (35)
Тотал 2.5
Больше
45.33% (34)
Меньше
54.67% (41)
Обе команды забьют
Да
86.67% (65)
Нет
13.33% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (31)
1:2 Милан
29.3% (24)
0:1 Милан
7.3% (6)
2:2 Ничья
4.9% (4)
2:1 Лацио
4.9% (4)
1:0 Лацио
2.4% (2)
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Онлайн трансляции
Суббота, 23 апреля
Бетис 1:1 Валенсия
Воскресенье, 24 апреля
Барселона Райо Вальекано
Понедельник, 25 апреля
Альмерия Спортинг Хихон
Пятница, 22 апреля
БАТЭ 2:1 Гомель
Ростов Спартак Москва 2.28 ЦСКА Москва Динамо Москва 3.14 Лацио Милан 1.80 Аделаида Юнайтед Перт Глори 2.02
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