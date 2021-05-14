Фиорентина

|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|21 (6)
|0.58
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0.14
|3.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|4.
|Миленкович Никола
|3
|0.08
|5.
|Рибери Франк
|2
|0.06
|6.
|Касерес Мартин
|2
|0.06
|7.
|Эйссерик Валентин
|2
|0.06
|8.
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|9.
|Пульгар Эрик
|1
|0.03
|10.
|Кьеза Федерико
|1
|0.03
|11.
|Куаме Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Песселья Херман
|1
|0.03
|13.
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|14.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|15.
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|16.
|Венути Лоренцо
|0
|0
|17.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|18 (7)
|0.5
|2.
|Лосано Ирвинг
|11
|0.31
|3.
|Осимхен Виктор
|10
|0.28
|4.
|Мертенс Дрис
|9
|0.25
|5.
|Политано Маттео
|9
|0.25
|6.
|Зелиньски Пётр
|8
|0.22
|7.
|Петанья Андреа
|4
|0.11
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.08
|9.
|Фабиан Руис
|3
|0.08
|10.
|Демме Диего
|2
|0.06
|11.
|Элмас Эльиф
|2
|0.06
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0.06
|13.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|14.
|Оспина Давид
|0
|0
|15.
|Руй Мариу
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|8
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|6
|1
|3.
|Миленкович Никола
|6
|1
|4.
|Амрабат Софьян
|7
|0
|5.
|Пульгар Эрик
|7
|0
|6.
|Рибери Франк
|5
|1
|7.
|Мартинес Лукас II
|4
|1
|8.
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|9.
|Роша Игор II
|5
|0
|10.
|Песселья Херман
|4
|0
|11.
|Куаме Кристиан
|4
|0
|12.
|Валеро Борха
|3
|0
|13.
|Касерес Мартин
|3
|0
|14.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|15.
|Венути Лоренцо
|3
|0
|16.
|Лирола Поль
|3
|0
|17.
|Эйссерик Валентин
|2
|0
|18.
|Кокорин Александр
|1
|0
|19.
|Влахович Душан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|9
|1
|3.
|Демме Диего
|6
|0
|4.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|5.
|Манолас Костас
|5
|0
|6.
|Лосано Ирвинг
|5
|0
|7.
|Руй Мариу
|4
|0
|8.
|Осимхен Виктор
|4
|0
|9.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|10.
|Политано Маттео
|3
|0
|11.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|12.
|Мертенс Дрис
|2
|0
|13.
|Оспина Давид
|2
|0
|14.
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|15.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|16.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|17.
|Фабиан Руис
|1
|0
|18.
|Максимович Никола
|1
|0
|19.
|Ррахмани Амир
|1
|0
|20.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|13.64% (6)
|Наполи
|13.58% (11)
|12.35% (10)
|18.52% (15)
|12.35% (10)
|20.99% (17)
|22.22% (18)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|27
|7
|2
|82 - 31
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|86 - 42
|75
|3.
|Милан
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|72 - 41
|75
|4.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|83 - 40
|73
|5.
|Ювентус
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|70 - 35
|72
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|21
|4
|10
|61 - 51
|67
|7.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|64 - 56
|58
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|59 - 55
|56
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 54
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|43 - 45
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 52
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|48 - 59
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|47 - 57
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|43 - 54
|39
|15.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|43 - 58
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|48 - 64
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|46 - 69
|35
|18.
|Беневенто
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|38 - 73
|31
|19.
|Кротоне
|Заявка
|36
|6
|3
|27
|44 - 91
|21
|20.
|Парма
|Заявка
|36
|3
|11
|22
|38 - 77
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|36 - 23
|41
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|16.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|23 - 35
|16
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 24
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|13.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|28
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|22
|5
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0