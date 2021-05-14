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Италия: Серия A

2020-2021

Стадион:
Фиорентина
 
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Наполи

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 21 (6) 0.58
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.14
3. Бонавентура Джакомо 3 0.08
4. Миленкович Никола 3 0.08
5. Рибери Франк 2 0.06
6. Касерес Мартин 2 0.06
7. Эйссерик Валентин 2 0.06
8. Бираги Кристиано 1 0.03
9. Пульгар Эрик 1 0.03
10. Кьеза Федерико 1 0.03
11. Куаме Кристиан 1 0.03
12. Песселья Херман 1 0.03
13. Мартинес Лукас II 1 0.03
14. Кальехон Хосе 0 0
15. Дронговски Бартломей 0 0
16. Венути Лоренцо 0 0
17. Лирола Поль 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 18 (7) 0.5
2. Лосано Ирвинг 11 0.31
3. Осимхен Виктор 10 0.28
4. Мертенс Дрис 9 0.25
5. Политано Маттео 9 0.25
6. Зелиньски Пётр 8 0.22
7. Петанья Андреа 4 0.11
8. Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
9. Фабиан Руис 3 0.08
10. Демме Диего 2 0.06
11. Элмас Эльиф 2 0.06
12. Бакайоко Тьемуэ 2 0.06
13. Хюсай Эльсейд 0 0
14. Оспина Давид 0 0
15. Руй Мариу 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 8 0
2. Кастровилли Гаэтано 6 1
3. Миленкович Никола 6 1
4. Амрабат Софьян 7 0
5. Пульгар Эрик 7 0
6. Рибери Франк 5 1
7. Мартинес Лукас II 4 1
8. Бонавентура Джакомо 5 0
9. Роша Игор II 5 0
10. Песселья Херман 4 0
11. Куаме Кристиан 4 0
12. Валеро Борха 3 0
13. Касерес Мартин 3 0
14. Чеккерини Федерико 3 0
15. Венути Лоренцо 3 0
16. Лирола Поль 3 0
17. Эйссерик Валентин 2 0
18. Кокорин Александр 1 0
19. Влахович Душан 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 11 0
2. Кулибали Калиду 9 1
3. Демме Диего 6 0
4. Бакайоко Тьемуэ 4 1
5. Манолас Костас 5 0
6. Лосано Ирвинг 5 0
7. Руй Мариу 4 0
8. Осимхен Виктор 4 0
9. Инсинье Лоренцо 2 1
10. Политано Маттео 3 0
11. Элмас Эльиф 3 0
12. Мертенс Дрис 2 0
13. Оспина Давид 2 0
14. Зелиньски Пётр 2 0
15. Лоботка Станислав 2 0
16. Гулам Фаузи 1 0
17. Фабиан Руис 1 0
18. Максимович Никола 1 0
19. Ррахмани Амир 1 0
20. Хюсай Эльсейд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 13.64% (6) 20.45% (9) 18.18% (8) 11.36% (5) 22.73% (10) 13.64% (6)
 Наполи 13.58% (11) 12.35% (10) 18.52% (15) 12.35% (10) 20.99% (17) 22.22% (18)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина
Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан
Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио
Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Наполи: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 3:4 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 1:0 Фиорентина
Фиорентина 3:0 Наполи Наполи 0:0 Фиорентина Наполи 4:1 Фиорентина Наполи 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:3 Наполи Фиорентина 1:1 Наполи Наполи 2:1 Фиорентина Наполи 3:0 Фиорентина Фиорентина 0:1 Наполи Фиорентина 1:3 Наполи Наполи 0:1 Фиорентина Фиорентина 1:2 Наполи Фиорентина 1:1 Наполи Наполи 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:3 Наполи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 27 7 2 82 - 31 88
2. Аталанта Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан Заявка 36 23 6 7 72 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио Заявка 35 21 4 10 61 - 51 67
7. Рома Заявка 36 17 7 12 64 - 56 58
8. Сассуоло Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория Заявка 36 13 7 16 48 - 54 46
10. Верона Заявка 36 11 10 15 43 - 45 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино Заявка 35 7 14 14 48 - 64 35
17. Специя Заявка 36 8 11 17 46 - 69 35
18. Беневенто Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Кротоне Заявка 36 6 3 27 44 - 91 21
20. Парма Заявка 36 3 11 22 38 - 77 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Лацио Заявка 18 13 2 3 36 - 23 41
4. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 18 5 1 12 23 - 35 16
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
10. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 22 5 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 1 день 3 часа 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 82
Фиорентина 8.5% (7)
X 7.3% (6)
Наполи 84.1% (69)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Наполи
6.85
4.94
1.52
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Где смотреть матч Фиорентина - Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина - Наполи

Исход игры
Фиорентина
8.8% (7)
Ничья
7.5% (6)
Наполи
83.8% (67)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (65)
Меньше
16.67% (13)
Обе команды забьют
Да
87.18% (68)
Нет
12.82% (10)
Популярный счёт
1:2 Наполи
62.5% (50)
2:1 Фиорентина
8.8% (7)
0:1 Наполи
7.5% (6)
1:1 Ничья
5% (4)
0:2 Наполи
3.8% (3)
1:3 Наполи
3.8% (3)
2:2 Ничья
2.5% (2)
2:3 Наполи
2.5% (2)
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Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
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