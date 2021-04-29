  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2020-2021

Италия: Серия A

2020-2021

Стадион:
Удинезе
 
Позже
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 8 (3) 0.24
2. Перейра Роберто 4 0.12
3. Окака Стефано 3 0.09
4. Пуссетто Игнасио 3 0.09
5. Арслан Толгай-Али 3 0.09
6. Несторовски Илья 2 0.06
7. Ласанья Кевин 2 0.06
8. Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0.06
9. Молина Науэль 1 0.03
10. Форестьери Фернандо 1 0.03
11. Делофеу Херард 1 0.03
12. Самир Каэтано 1 0.03
13. Льоренте Фернандо 1 0.03
14. Зеегелаар Марвин 1 0.03
15. Нюйтинк Брэм 1 0.03
16. Бекао Родриго 1 0.03
17. Браф Джейден 1 0.03
18. Оуведжан Томас 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 25 (5) 0.76
2. Мората Альваро 9 (1) 0.27
3. Кьеза Федерико 7 0.21
4. Маккенни Уэстон 5 0.15
5. Кулушевски Деян 4 0.12
6. Дибала Пауло 3 0.09
7. Ремзи Аарон 2 0.06
8. Алекс Сандро 2 0.06
9. Бонуччи Леонардо 2 0.06
10. Рабио Адриен 2 0.06
11. Данило Луис 1 0.03
12. Де Лихт Маттайс 1 0.03
13. Мело Артур 1 0.03
14. Куадрадо Хуан 0 0
15. Бентанкур Родриго 0 0
16. Бернардески Федерико 0 0
17. Кьеллини Джорджо 0 0
18. Фработта Джанлука 0 0
19. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Перейра Роберто 7 0
3. Де Пауль Родриго 3 2
4. Самир Каэтано 6 0
5. Зеегелаар Марвин 6 0
6. Муссо Хуан 5 0
7. Бекао Родриго 5 0
8. Льоренте Фернандо 2 0
9. Уолас Соуза 2 0
10. Пуссетто Игнасио 2 0
11. Бонифаци Кевин 2 0
12. Окака Стефано 1 0
13. Форестьери Фернандо 1 0
14. Де Майо Себастьян 1 0
15. Нюйтинк Брэм 1 0
16. Несторовски Илья 1 0
17. Ласанья Кевин 1 0
18. Макенго Жан-Виктор 1 0
19. Молина Науэль 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 8 1
2. Рабио Адриен 6 1
3. Бентанкур Родриго 6 0
4. Кулушевски Деян 6 0
5. Данило Луис 5 0
6. Фработта Джанлука 5 0
7. Бонуччи Леонардо 4 0
8. Де Лихт Маттайс 4 0
9. Маккенни Уэстон 4 0
10. Мората Альваро 2 1
11. Роналду Криштиану 3 0
12. Бернардески Федерико 3 0
13. Мело Артур 3 0
14. Кьеза Федерико 1 1
15. Ремзи Аарон 2 0
16. Кьеллини Джорджо 2 0
17. Алекс Сандро 2 0
18. Пинсольо Карло 0 1
19. Демирал Мерих 1 0
20. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 5.56% (2) 13.89% (5) 22.22% (8) 16.67% (6) 19.44% (7) 22.22% (8)
 Ювентус 14.06% (9) 14.06% (9) 14.06% (9) 15.63% (10) 17.19% (11) 25% (16)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе
Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе
Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи
Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 4:0 Удинезе Ювентус 3:1 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе
Удинезе 0:2 Ювентус Ювентус 2:0 Удинезе Удинезе 2:6 Ювентус Удинезе 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Удинезе Удинезе 0:4 Ювентус Ювентус 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Ювентус Ювентус 2:0 Удинезе Удинезе 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 1:4 Ювентус Ювентус 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Ювентус
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 24 7 2 72 - 29 79
2. Аталанта Заявка 33 20 8 5 78 - 39 68
3. Ювентус Заявка 33 19 9 5 65 - 30 66
4. Милан Заявка 33 20 6 7 60 - 41 66
5. Наполи Заявка 33 21 3 9 73 - 37 66
6. Лацио Заявка 32 19 4 9 56 - 46 61
7. Рома Заявка 33 16 7 10 58 - 51 55
8. Сассуоло Заявка 33 14 10 9 55 - 50 52
9. Сампдория Заявка 33 12 6 15 43 - 47 42
10. Верона Заявка 33 11 8 14 40 - 41 41
11. Удинезе Заявка 33 10 9 14 38 - 44 39
12. Болонья Заявка 33 10 8 15 44 - 53 38
13. Дженоа Заявка 33 8 12 13 37 - 48 36
14. Фиорентина Заявка 33 8 10 15 42 - 54 34
15. Специя Заявка 33 8 9 16 42 - 62 33
16. Беневенто Заявка 33 7 10 16 37 - 66 31
17. Кальяри Заявка 33 8 7 18 39 - 56 31
18. Торино Заявка 32 6 13 13 46 - 56 31
19. Парма Заявка 33 3 11 19 36 - 70 20
20. Кротоне Заявка 33 5 3 25 42 - 83 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
4. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
5. Наполи Заявка 16 11 2 3 43 - 17 35
6. Лацио Заявка 16 11 2 3 31 - 20 35
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Сассуоло Заявка 16 6 7 3 27 - 23 25
9. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
10. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
11. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
12. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
13. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
16. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
17. Торино Заявка 16 2 8 6 23 - 28 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 16 9 5 2 31 - 17 32
4. Наполи Заявка 17 10 1 6 30 - 20 31
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус Заявка 16 6 7 3 28 - 17 25
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 16 5 3 8 23 - 33 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 17 4 3 10 21 - 36 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 2 дня 7 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Ювентус
7.20
4.70
1.53
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Удинезе - Ювентус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус

Исход игры
Удинезе
0% (0)
Ничья
0% (0)
Ювентус
100% (23)
Тотал 2.5
Больше
75% (15)
Меньше
25% (5)
Обе команды забьют
Да
75% (15)
Нет
25% (5)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
47.8% (11)
1:3 Ювентус
17.4% (4)
0:2 Ювентус
13% (3)
0:1 Ювентус
8.7% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры: бонусы новым игрокам

100 $ Получить
100 $ Получить
50 $ Получить
100 $ Получить
Рейтинг букмекеров LiveResult Прогнозы на спорт


Онлайн трансляции
УНИКС Монако 1.93 Зенит Барселона 1.85 Марсель Страсбург 3.85 Соболенко Арина Звонарёва Вера 1.54
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный