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  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов

2021-2022

Стадион:
Манчестер Сити
 
Позже
Реал Мадрид

История личных встреч

Манчестер Сити
Реал Мадрид

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2
МКЧ
4:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
МКЧ
1:4
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 6 (2) 0.6
Стерлинг Рахим 3 0.3
Жезус Габриэль 3 0.3
Канселу Жоау 2 0.2
Силва Бернарду 2 0.2
Фоден Фил 2 0.2
Де Брёйне Кевин 1 0.1
Грилиш Джек 1 0.1
Уокер Кайл 1 0.1
Аке Натан 1 0.1
Палмер Коул 1 0.1
Гюндоган Илкай 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Зинченко Александр 0 0
Диаш Рубен 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 12 (1) 1.2
Родриго 3 0.3
Винисиус Жуниор 2 0.2
Кроос Тони 2 0.2
Асенсио Марко 1 0.1
Алаба Давид 1 0.1
Модрич Лука 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 3 0
Жезус Габриэль 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Родри Эрнандес 2 0
Уокер Кайл 0 1
Гюндоган Илкай 1 0
Марез Рияд 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аке Натан 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Зинченко Александр 1 0
Фоден Фил 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 3 0
Менди Ферлан 3 0
Милитао Эдер 3 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Бензема Карим 1 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Йович Лука 1 0
Васкес Лукас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Родриго 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
4
40%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
8%
1
5%
1-15
4
17%
4
19%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
5
21%
6
29%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0
Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
1/4 финала
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
4 Челси
5 Реал Мадрид
4 Бенфика
6 Ливерпуль
2 Вильярреал
1 Бавария
1/2 финала
0 Манчестер Сити
0 Реал Мадрид
0 Ливерпуль
0 Вильярреал
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 13 3 3
2. Реал Мадрид Бензема Карим 12 1 0
3. Аякс Алле Себастьян 11 1 2
4. Ливерпуль Салах Мохамед 8 1 0
5. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 7 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Фелипе Аугусто IV 2 2
2. Вольфсбург Гилавоги Жошуа 3 1
3. Брюгге Баланта Эдер 4 0
4. РБ Лейпциг Адамс Тайлер 4 0
5. Аякс Альварес Эдсон 4 0
Весь список
Где смотреть матч Манчестер Сити - Реал Мадрид онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Реал Мадрид

Исход игры
Манчестер Сити
67.2% (39)
Ничья
10.3% (6)
Реал Мадрид
22.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
82.86% (29)
Меньше
17.14% (6)
Обе команды забьют
Да
85.71% (30)
Нет
14.29% (5)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
39.7% (23)
2:0 Манчестер Сити
5.2% (3)
2:2 Ничья
5.2% (3)
1:0 Манчестер Сити
3.4% (2)
3:1 Манчестер Сити
3.4% (2)
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Онлайн трансляции
Суббота, 23 апреля
Бетис 1:1 Валенсия
Воскресенье, 24 апреля
Барселона Райо Вальекано
Понедельник, 25 апреля
Альмерия Спортинг Хихон
Пятница, 22 апреля
БАТЭ 2:1 Гомель
Ростов Спартак Москва 2.28 ЦСКА Москва Динамо Москва 3.14 Лацио Милан 1.80 Аделаида Юнайтед Перт Глори 2.02
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