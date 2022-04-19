Манчестер Сити

|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|6 (2)
|0.6
|Стерлинг Рахим
|3
|0.3
|Жезус Габриэль
|3
|0.3
|Канселу Жоау
|2
|0.2
|Силва Бернарду
|2
|0.2
|Фоден Фил
|2
|0.2
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.1
|Грилиш Джек
|1
|0.1
|Уокер Кайл
|1
|0.1
|Аке Натан
|1
|0.1
|Палмер Коул
|1
|0.1
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|12 (1)
|1.2
|Родриго
|3
|0.3
|Винисиус Жуниор
|2
|0.2
|Кроос Тони
|2
|0.2
|Асенсио Марко
|1
|0.1
|Алаба Давид
|1
|0.1
|Модрич Лука
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|3
|0
|Жезус Габриэль
|3
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Уокер Кайл
|0
|1
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Марез Рияд
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|3
|0
|Менди Ферлан
|3
|0
|Милитао Эдер
|3
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|13
|3
|3
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|12
|1
|0
|3.
|Аякс
|Алле Себастьян
|11
|1
|2
|4.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8
|1
|0
|5.
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|7
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Фелипе Аугусто IV
|2
|2
|2.
|Вольфсбург
|Гилавоги Жошуа
|3
|1
|3.
|Брюгге
|Баланта Эдер
|4
|0
|4.
|РБ Лейпциг
|Адамс Тайлер
|4
|0
|5.
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|0