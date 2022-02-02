|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Нико
|2
|1
|Муньяин Икер
|2 (1)
|1
|Иньиго Мартинес
|1
|0.5
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азар Эден
|1
|0.5
|Иско Аларкон
|1
|0.5
|Асенсио Марко
|1
|0.5
|Милитао Эдер
|1
|0.5
|Алаба Давид
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Виера
|0
|1
|Кроос Тони
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Леванте
|Гомес Даниэль
|4
|0
|0
|2.
|Мальорка
|Анхель Луис
|4
|0
|0
|3.
|Картахена
|Ортуньо Альфредо
|4
|1
|0
|4.
|Кадис
|Негредо Альваро
|3
|0
|0
|5.
|Леванте
|Сольдадо Роберто
|3
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мальорка
|Руис Иньиго
|1
|1
|2.
|Эльче
|Милья Пере
|1
|1
|3.
|Эспаньол
|Педроса Адриа
|1
|1
|4.
|Интернасьональ Мадрид
|Барраль Давид
|0
|1
|5.
|Реал Мадрид
|Марсело Виера
|0
|1