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Испания: Кубок Короля

2021-2022

Стадион:
Атлетик Б
 
Позже
Реал Мадрид

Атлетик Б 4-4-2

Реал Мадрид 4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Реал Мадрид

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
116.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 21 победа

32 матча

9.4%
15.6%
75%
3 победы 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

15.6%
40.6%
43.8%
5 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа

История матчей

С
0:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
С
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
5:0
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
5:1
П
0:3
П
4:1
П
0:3
П
5:1
П
5:1
П
1:0
П
2:5
П
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Нико 2 1
Муньяин Икер 2 (1) 1
Иньиго Мартинес 1 0.5
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азар Эден 1 0.5
Иско Аларкон 1 0.5
Асенсио Марко 1 0.5
Милитао Эдер 1 0.5
Алаба Давид 0 0
Себальос Дани 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Гарсия Дани 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Виера 0 1
Кроос Тони 1 0
Алаба Давид 1 0
Каземиро Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
1
33%
2
50%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
1
20%
2
50%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2
Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3
Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0
1/8 финала
1 Жирона
2 Райо Вальекано
2 Мальорка
1 Эспаньол
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
2 Бетис
1 Севилья
3 Атлетик Б
2 Барселона
1 Эльче
2 Реал Мадрид
1/4 финала
0 Райо Вальекано
0 Мальорка
0 Валенсия
0 Кадис
0 Реал Сосьедад
0 Бетис
0 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Леванте Гомес Даниэль 4 0 0
2. Мальорка Анхель Луис 4 0 0
3. Картахена Ортуньо Альфредо 4 1 0
4. Кадис Негредо Альваро 3 0 0
5. Леванте Сольдадо Роберто 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальорка Руис Иньиго 1 1
2. Эльче Милья Пере 1 1
3. Эспаньол Педроса Адриа 1 1
4. Интернасьональ Мадрид Барраль Давид 0 1
5. Реал Мадрид Марсело Виера 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2022, осталось 1 день 6 часов 13 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 91
Атлетик Б 11% (10)
X 11% (10)
Реал Мадрид 78% (71)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Реал Мадрид
3.12
3.56
2.47
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Атлетик Б - Реал Мадрид онлайн




Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид

Исход игры
Атлетик Б
11% (10)
Ничья
11% (10)
Реал Мадрид
78% (71)
Тотал 2.5
Больше
70.11% (61)
Меньше
29.89% (26)
Обе команды забьют
Да
78.16% (68)
Нет
21.84% (19)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
52.7% (48)
0:1 Реал Мадрид
11% (10)
1:1 Ничья
8.8% (8)
1:3 Реал Мадрид
6.6% (6)
1:0 Атлетик Б
5.5% (5)
2:1 Атлетик Б
4.4% (4)
0:2 Реал Мадрид
3.3% (3)
2:2 Ничья
2.2% (2)
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Атлетик Б
Реал Мадрид
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Онлайн трансляции
Среда, 2 февраля
Мексика Панама
Понедельник, 31 января
ПСЖ 0:0 Ницца
Вторник, 1 февраля
Лион 2:1 Марсель
Пятница, 4 февраля
Марсель Анже
Среда, 2 февраля
Буркина-Фасо Сенегал
Четверг, 3 февраля
Камерун Египет
Четверг, 3 февраля
Зенит Митьюлланд
Буркина-Фасо Сенегал 3.23 Селтик Глазго Рейнджерс 2.11 Валенсия Кадис 1.68 Ижсталь Ермак 1.57
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