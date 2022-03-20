84' Винисиус входил в чужую штрафную с левого края. Нанес он удар по воротам, но попал в Адама Траоре, сыгравшего в роли последнего рубежа.

83' Желтая карточка для Камавинги получается. Бускетс получил удар по ноге от игрока "Реала". Заслуженная карточка желтого цвета.

81' 10 минут остается играть командам в этом матче. Не похоже, что "Реал" хотя бы на 1 гол наиграет. Крайне мало времени до конца встречи остается.

80' Адама Траоре вместо Усмана Дембеле на поле появился тем временем.

79' Каземиро неудачно сейчас. Прямо на ногу Мемфису, который в касание произвел удар по воротам соперника - сфера прямиком в Куртуа прилетела!

78' Чуть больше 10 минут остается играть соперникам. Понятное дело, что не уйдет уже чемпионство от "Реала" никуда, но больной щелчок по носу каталонцы дадут сопернику.

76' Винисиус получил удар по ногам сейчас от Альбы. Рефери показал карточку желтого цвета игроку "Барселоны".

75' Алаба достал мяч на левом фланге, после чего все-таки сферу все-таки подал в чужую штрафную, но слишком сильно и неточно получается.

74' НЕВЕРОЯТНО! Обокрал сейчас Дембеле Милитао. Усман в итоге расстреливал ворота соперника, но пробил чуть левее цели!

73' Вместо Френки де Йонга на поле Гави появился тем временем.

72' Замена в составе "Барселоны". Депай на поле вместо Обамеянга появляется. Два прекрасных гола Пьер-Эмерик сегодня забил.

71' Замены в составе каталонской команды готовятся. Гави и Обамеянг с минуты на минуту на футбольном поле появятся. Посмотрим, кого они заменят.

69' При 0:4 кричит что-то в сторону своих подопечных Хави. Следует навес на Обамеянга, который явно опирается на плечи сопернику. Фол в атаке.

68' Ну что? Сможет ли "Реал" хотя бы на 1 гол наиграть? Или все очень плачевно у команды хозяев? Не видать голов в исполнении мадридского коллектива?

67' Васкес вместо Начо на газоне также вышел у мадридской команды на футбольном газоне.

66' Асенсио вместо Родри на поле появился в составе "Реала". Еще одна ротация в стане "сливочных" готовится.

65' Бускетс получает от Модрича удар по ногам. В руках главного арбитра встречи появляется карточка желтого цвета. Очередная в нашем поединке.

63' Хоть что-то начал "Реал" впереди придумывать. Удивительно, что начало у мадридцев что-то получаться только сейчас, когда счет на табло стал 0:4, и ничего уже по сути не решается в игре.

62' Готовятся замены у "Реала". Ко же появится на поле? Тем временем Винисиус получает сферу в чужой штрафной, отдает ее под удар Родриго, который в касание пробивает в руки тер Штегену.

61' Угловой заработал сейчас "Реал". Очередной корнер подали футболисты мадридской команды, но прямо в руки голкиперу мяч прилетел по итогу.

59' МОМЕНТ! И снова чуть гол в ворота "Реала" не влетает! Прострельная передача от Альбы в центр штрафной. Пробивает в касание на дальней штанге Пьер-Эмерик, но совсем немного не попадает.

58' Есть еще чуть больше получаса у "Реала" на то, чтобы сделать счет на табло более приемлемым. Но нет никаких предпосылок на то, что ситуация изменится.

57' Вальверде получил мяч, пошел к воротам соперника, после чего попытался нанести удар по воротам, но его попытка отличиться была заблокирована.

56' Кстати говоря, по Алабе ориентировались судьи, когда засчитывали четвертый мяч каталонцев. Сегодня Давид просто проваливает эту встречу. На все 100%.

55' Какая-то чертовщина, по мнению Анчелотти, происходит на поле. И ведь действительно мистика. Но "Барса" и впрямь намного лучше соперника смотрится на поле.

54' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОБАМЕЯНГ! 0:4!

Смотрят "ВАР" арбитры, и взятие ворот засчитывают. Передача последовала на Пьера-Эмерика, который смещается черпачком направляет сферу над вратарем!

52' Отправились разминаться и другие запасные "Реала". "Барса" же тем временем продолжает издеваться над "Реалом". Забивает еще один гол Обамеянг! Но офсайд!

51' Еще один угловой в нашем матче. Первый корнер для "Реала". С левого края Модрич выполнил подачу на линию вратарской. Тер Штеген опережает Каземиро, отбивая сферу подальше от рамки.

49' Совсем ничего не получается у "Реала". Алаба отдавал сейчас передачу на Винисиуса, но получился пас в спину. В итоге сферу за боковую линию упустил игрок, упав на газон.

48' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕРРАН! 0:3!

Что вообще происходит на поле у нас? Обамеянг получает снаряд в штрафной, отдает сферу на Торреса пяткой, и тот выстреливает в цель!

47' Кроос и Карвахаль ушли с поля. На газоне появились Камавинга и Диас.

46' Второй тайм стартовал в нашем поединке! Удачи командам, поехали!

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:2. Впереди "Барселона".

44' Все идет к перерыву у нас. Винисиус попытался подключиться к атаке своей команды, но передача оказалась слишком сильной. Сохранить сферу в игре не удалось.

43' Что остается "Реалу" в таком случае? Попытаться сыграть во втором тайме намного агрессивнее в атаке. Где-то быстрее, где-то хитрее, но что-то явно нужно менять.

42' Чудесный сценарий для "Барселоны", которая забила уже два мяча, и может забить еще больше, если мадридский "Реал" продолжит играть также плохо.

41' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АРАУХО! 0:2!

Подача от углового. Никто в центре не держит Араухо, которого никто не держит. Между Милитао и Алабой он оказывается, и головой выстреливает в правый угол! Красота!

39' Еще один угловой зарабатывает каталонский коллектив. Милитао после навеса с правого края играет головой за лицевую линию.

38' По проценту владения мячом вперед каталонский коллектив впереди, причем существенно - 37% против 67%. "Барселона" претендует на то, чтобы забить второй мяч.

37' Отбивается после подачи углового "королевский" коллектив. Стало сложнее действовать "сливочным", поскольку соперник держит игру под контролем.

35' Снова запаниковал "Реал". Обамеянг нанес удар по воротам соперника с близкого расстояния. Смог свой коллектив спасти Куртуа, после чего сыграли на подстраховке уже и защитники.

34' Стоит отметить тот факт, что "Реал" в последние минуты явно сдулся. Уже не так активно выглядит команда после пропущенного гола.

33' Милитао по центру убегал к воротам соперника, но сзади его срубил Бускетс, который за грубое нарушение правил был наказан карточкой желтого цвета.

32' "Барселона" полностью контролировала ситуацию на футбольном поле и смогла отличиться. Посмотрим, чем теперь ответит сопернику "Реал".

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОБАМЕЯНГ! 0:1!

Все к этому шло! Дембеле прошел справа к воротам соперника, после чего выполнил навес в центр штрафной, куда подключился Обамеянг, который головой отправил сферу в сетку!

30' Полчаса отыграли на поле команды. Модрич куда-то вперед отправлял сейчас мяч, но в руки тер Штегену снаряд по итогу прилетел. Уверенно и надежно действует кипер.

28' Родриго попытался подключиться к передаче от Винисиуса, но не смог на скорости он обработать сферу и оставить ее в игре. Футболист упустил сферу за пределы футбольного поля.

27' Френки де Йонг за снос соперника на газон получает от рефери карточку желтого цвета. Пострадал Начо от ноги каталонца.

26' С каждой минутой все опаснее действует "Барселона". Складывается у меня такое ощущение, что в самое ближайшее время команда сможет отличиться на поле соперника.

25' Оказался Торрес в штрафной "Реала" сейчас. Наносил он уже удар по воротам Куртуа, но в подкате под удар бросился Каземиро, который сумел отвести угрозу от ворот!

24' Араухо выполнял передачу в штрафную после розыгрыша стандарта с Альбой. В итоге игроки "Реала" смогли отвести угрозу от ворот. Карвахаль сыграл подальше от рамки.

23' В опасный подкат в ногу Бускетсу пошел Тони Кроос, за что тут же футболист мадридского коллектива получил карточку желтого цвета. Заслуженное наказание на подобного рода нарушение.

22' Освистывает каждое движение "Барселоны" местная публика. Значительно больше владеют снарядом каталонцы. Другое дело, что опаснее атакует "Реал".

20' Родриго по центру подключился к атаке "Реала". Получил он снаряд, после чего нанес выстрел с 20-ти метров. Попал он точно в ногу сопернику. На добивании сыграть ему не удалось.

19' Немного теперь "Реал" решил повладеть мячом на половине поля соперника. Винисиус получил мяч на левом краю, после чего попытался обыграть Араухо, но в подкате игрок "Барселоны" нейтрализовал оппонента.

18' Крутой, очень крутой футбол в первом тайме. Думаю, тот, кто смотрит вживую эту встречу, уж точно переживает лучшие моменты в своей жизни.

17' Неплохая передача на Торреса прошла сейчас. Удалось Феррану обработать мяч на скорости. С линии штрафной футболист атаки «Барсы» производил удар под правую стойку ворот Куртуа, но не смог попасть в цель! Миллиметры отделили его от успеха!

16' Отличная, конечно, игра на старте поединка. Отрадно, что соперники не отсиживаются в обороне и действуют в хорошем ключе. Другое дело, что и вратари не кукурузу охраняют в воротах.

15' ОПАСНО! Бускетс отдал передачу на Торреса, который сумел опередить Карвахаля и прострелил слева в центр штрафной. Обамеянг с разворота бил с левой ноги, но Куртуа отбил мяч в сторону. Добивание от Дембеле также нейтрализуется вратарем «Реала»!

13' Обамеянг срубает сейчас Крооса на газон. В ногу Пьер-Эмерик вкатился оппоненту, и за это нарушение мог получить карточку желтого цвета. Мне кажется, что его спас тот факт, что тут же игрок перед соперником извинился.

12' "Барселона" забрала теперь мяч под свой контроль. Пытается наладить контроль каталонская команда, и пока удается ей держать соперника в напряжении.

11' Весьма жаркая атмосфера не только на поле, но и на трибунах. Фанатов много. Оно и понятно, ведь матч просто невероятно увлекательный и интересный.

9' Кроос выполнил подачу от правого углового флага, но выбили мяч игроки «Барселоны». Попытка атаковать вторым темпом успехом не увенчалась.

8' ОПАСНО! Пас последовал сейчас на Винисиуса в атаку «Реала». Тот ушел от Араухо и выложил сферу на Вальверде. Федерико выстреливал в правую «шестерку», но тер Штеген потащил! Угловой!

7' МОМЕНТ! Родриго! Ворвался он в штрафную соперника с правого края штрафной, после чего нанес мощный удар по воротам соперника. Мяч просвистел рядом с правой стойкой. Было опасно!

6' Нет сегодня Бензема у "Реала", и этот факт вряд ли радует фанатов мадридской команды, ведь в матчах, где не играет Карим, атакующий потенциал команды серьезно страдает.

5' Нет сегодня Бензема у "Реала", и этот факт вряд ли радует фанатов мадридской команды, ведь в матчах, где не играет Карим, атакующий потенциал команды серьезно страдает.

4' Карло Анчелотти нам показывают режиссеры, после чего перемещают свое внимание на Хави. Сегодня не только на футбольном поле, но и за его пределами будет жара.

3' Штрафной удар заработала сейчас "Барселона". Последовала подача в штрафную "Реала". Пробивает по рамке соперника Торрес, но выше цели летит снаряд!

2' Футболисты "Реала" в этой встрече предстали в черных цветах, в то время, как игроки "Барселоны" - в желтом обмундировании! Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.

1' Под рев трибун "Сантьяго Бернабеу" стартует эта встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

До матча

— Представим вашему вниманию бригаду рефери:



Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания);

Ассистент: Диего Барберо Севилья (Испания);

Ассистент: Мигель Мартинес Мунуэра (Испания);

Резервный: Андрес Фуэнтес (Испания).

— Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках центрального поединка 29-го тура чемпионата Испании сойдутся лицом к лицу игроки мадридского «Реала» и «Барселоны». Встреча состоится в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».



Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!