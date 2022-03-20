|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|22 (5)
|0.76
|Винисиус Жуниор
|14
|0.48
|Асенсио Марко
|8
|0.28
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.07
|Начо Фернандес
|2
|0.07
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Йович Лука
|1
|0.03
|Милитао Эдер
|1
|0.03
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|Бэйл Гарет
|1
|0.03
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|Васкес Лукас
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Марсело Виера
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|10 (4)
|0.36
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7
|0.25
|Де Йонг Люк
|5
|0.18
|Торрес Ферран
|4 (1)
|0.14
|Араухо Рональд
|4
|0.14
|Де Йонг Френки
|3
|0.11
|Фати Ансу
|3
|0.11
|Гави
|2
|0.07
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.07
|Роберто Серхи
|2
|0.07
|Гонсалес Нико
|2
|0.07
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.07
|Дембеле Усман
|1
|0.04
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Алвес Даниэл
|1
|0.04
|Педри
|1
|0.04
|Пике Херард
|1
|0.04
|Бускетс Серхио
|1
|0.04
|Агуэро Серхио
|1
|0.04
|Пуч Рикард
|1
|0.04
|Ютгла Ферран
|1
|0.04
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.04
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|9
|0
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|Менди Ферлан
|4
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Васкес Лукас
|2
|0
|Карло Анчелотти
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|9
|1
|Гави
|6
|1
|Бускетс Серхио
|7
|0
|Де Йонг Френки
|5
|1
|Альба Жорди
|6
|0
|Гонсалес Нико
|6
|0
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Араухо Рональд
|4
|0
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Алвес Даниэл
|1
|1
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Дест Серджино
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|59 - 25
|66
|2.
|Севилья
|Заявка
|29
|15
|12
|2
|40 - 19
|57
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|53 - 36
|54
|4.
|Барселона
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|56 - 29
|54
|5.
|Бетис
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|50 - 35
|50
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|29 - 29
|48
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|48 - 27
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|33 - 28
|41
|9.
|Валенсия
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|42 - 43
|40
|10.
|Осасуна
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|29 - 36
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 32
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 41
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 34
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|30 - 40
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|27 - 33
|29
|16.
|Гранада
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|17.
|Кадис
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 41
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|26 - 49
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|23 - 48
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|29
|3
|10
|16
|31 - 58
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|28 - 11
|34
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|9.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 13
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 32
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|22
|5
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|14
|0
|6
|3.
|Эспаньол
|Рауль де Томас
|14
|4
|3
|4.
|Хетафе
|Унал Энес
|14
|2
|0
|5.
|Сельта
|Аспас Яго
|13
|3
|4
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|11
|0
|2.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|11
|0
|3.
|Эльче
|Верду Гонсало
|11
|0
|4.
|Барселона
|Пике Херард
|9
|1
|5.
|Хетафе
|Дьене Даконам
|9
|1