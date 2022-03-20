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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 60017
Реал Мадрид
0:4
Конец матча
Барселона
Ход матча
22'
Кроос Тони
 
26'
 
Де Йонг Френки
29'
0:1
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Дембеле Усман)
31'
 
Бускетс Серхио
38'
0:2
Араухо Рональд
(Дембеле Усман)
46'
Камавинга Эдуардо
Кроос Тони
 
46'
Диас Мариано
Карвахаль Даниэль
 
47'
0:3
Торрес Ферран
(Обамеянг Пьер-Эмерик)
51'
0:4
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Торрес Ферран)
63'
Модрич Лука
 
64'
Васкес Лукас
Начо Фернандес
 
64'
Асенсио Марко
Родриго
 
71'
 
Депай Мемфис
Обамеянг Пьер-Эмерик
71'
 
Гави
Де Йонг Френки
74'
 
Альба Жорди
80'
 
Траоре Адама
Дембеле Усман
82'
Камавинга Эдуардо
 
86'
 
Гонсалес Нико
Педри
86'
 
Алвес Даниэл
Альба Жорди
88'
Васкес Лукас
 
88'
 
Гонсалес Нико
Статистика матча
  • 0 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Новости матча
Прогнозы 253
Реал Мадрид 59.3% (150)
X 13.8% (35)
Барселона 26.9% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Реал Мадрид 4-3-3

Барселона 4-3-3

История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 19 побед

47 матчей

36.2%
21.3%
42.5%
17 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.4%
55.3%
21.3%
11 побед 26 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.5%
34%
40.5%
12 побед 16 ничьих 19 побед

История матчей

С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 22 (5) 0.76
Винисиус Жуниор 14 0.48
Асенсио Марко 8 0.28
Модрич Лука 2 (1) 0.07
Начо Фернандес 2 0.07
Камавинга Эдуардо 2 0.07
Кроос Тони 1 0.03
Алаба Давид 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Менди Ферлан 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Васкес Лукас 1 0.03
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Марсело Виера 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 10 (4) 0.36
Обамеянг Пьер-Эмерик 7 0.25
Де Йонг Люк 5 0.18
Торрес Ферран 4 (1) 0.14
Араухо Рональд 4 0.14
Де Йонг Френки 3 0.11
Фати Ансу 3 0.11
Гави 2 0.07
Брайтвайт Мартин 2 0.07
Роберто Серхи 2 0.07
Гонсалес Нико 2 0.07
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.07
Дембеле Усман 1 0.04
Альба Жорди 1 0.04
Алвес Даниэл 1 0.04
Педри 1 0.04
Пике Херард 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Агуэро Серхио 1 0.04
Пуч Рикард 1 0.04
Ютгла Ферран 1 0.04
Абдессамад Эззалзули 1 0.04
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 9 0
Винисиус Жуниор 6 0
Камавинга Эдуардо 6 0
Менди Ферлан 4 0
Милитао Эдер 4 0
Кроос Тони 3 0
Модрич Лука 3 0
Начо Фернандес 3 0
Родриго 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Васкес Лукас 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 9 1
Гави 6 1
Бускетс Серхио 7 0
Де Йонг Френки 5 1
Альба Жорди 6 0
Гонсалес Нико 6 0
Гарсия Эрик 4 1
Араухо Рональд 4 0
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Алвес Даниэл 1 1
Мингеса Оскар 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Дембеле Усман 1 0
Дест Серджино 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
25
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
6%
3
12%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
6
19%
6
24%
31-45
5
16%
6
24%
46-60
4
13%
2
8%
61-75
11
34%
5
20%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Забито

27
31
7 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
3
11%
6
19%
1-15
3
11%
7
23%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
6
22%
4
13%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
9
33%
8
26%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
17%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Забито

59
56
19 В 1-м тайме 29
40 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
5
8%
9
16%
1-15
7
12%
10
18%
16-30
7
12%
10
18%
31-45
11
19%
10
18%
46-60
9
15%
4
7%
61-75
20
34%
13
23%
76-90

Пропущено

25
29
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 20
5
20%
4
14%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
4
16%
5
17%
31-45
5
20%
5
17%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
6
24%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
Барселона
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2
Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 29 20 6 3 59 - 25 66
2. Севилья Заявка 29 15 12 2 40 - 19 57
3. Атлетико М Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 28 15 9 4 56 - 29 54
5. Бетис Заявка 29 15 5 9 50 - 35 50
6. Реал Сосьедад Заявка 29 13 9 7 29 - 29 48
7. Вильярреал Заявка 29 12 9 8 48 - 27 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта Заявка 29 9 9 11 33 - 32 36
12. Эспаньол Заявка 29 9 9 11 35 - 41 36
13. Райо Вальекано Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Кадис Заявка 29 5 12 12 25 - 41 27
18. Мальорка Заявка 29 6 8 15 26 - 49 26
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 29 3 10 16 31 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
7. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
8. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
9. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 15 5 4 6 20 - 19 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
20. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 14 3 5 6 13 - 13 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 14 2 2 10 13 - 32 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 22 5 11
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 14 0 6
3. Эспаньол Рауль де Томас 14 4 3
4. Хетафе Унал Энес 14 2 0
5. Сельта Аспас Яго 13 3 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 11 0
2. Валенсия Альдерете Омар 11 0
3. Эльче Верду Гонсало 11 0
4. Барселона Пике Херард 9 1
5. Хетафе Дьене Даконам 9 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Прозвучал финальный свисток! "Реал" на своем поле проиграл "Барселоне" с разгромным счетом 0:4!
  • Желтая карточка
    90'
    Нико Гонсалес за потасовку также наказан рефери карточкой желтого цвета. Очередной свисток не заставил себя долго ждать.
  • Желтая карточка
    89'
    Васкес грубо сыграл против одного из соперников. Карточку желтого цвета в свой пассив получил футболист мадридцев.
  • Замена
    88'
    Алвес вместо Хорди Альбы на поле появился в составе каталонского коллектива.
  • Замена
    87'
    Нико вышел вместо Педри в составе каталонской команды.
  • Угловой
    86'
    После розыгрыша углового Мариано Диас и Лукас Васкес наносили удары по воротам каталонцев, но так и не смогли направить сферу в цель.
  • 85'
    Алаба с левого края подавал мяч в чужую штрафную - отбивает команда гостей мяч на угловой тут.
  • 84'
    Винисиус входил в чужую штрафную с левого края. Нанес он удар по воротам, но попал в Адама Траоре, сыгравшего в роли последнего рубежа.
  • Желтая карточка
    83'
    Желтая карточка для Камавинги получается. Бускетс получил удар по ноге от игрока "Реала". Заслуженная карточка желтого цвета.
  • 81'
    10 минут остается играть командам в этом матче. Не похоже, что "Реал" хотя бы на 1 гол наиграет. Крайне мало времени до конца встречи остается.
  • Замена
    80'
    Адама Траоре вместо Усмана Дембеле на поле появился тем временем.
  • Опасный момент
    79'
    Каземиро неудачно сейчас. Прямо на ногу Мемфису, который в касание произвел удар по воротам соперника - сфера прямиком в Куртуа прилетела!
  • 78'
    Чуть больше 10 минут остается играть соперникам. Понятное дело, что не уйдет уже чемпионство от "Реала" никуда, но больной щелчок по носу каталонцы дадут сопернику.
  • Желтая карточка
    76'
    Винисиус получил удар по ногам сейчас от Альбы. Рефери показал карточку желтого цвета игроку "Барселоны".
  • 75'
    Алаба достал мяч на левом фланге, после чего все-таки сферу все-таки подал в чужую штрафную, но слишком сильно и неточно получается.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
  • Опасный момент
    74'
    НЕВЕРОЯТНО! Обокрал сейчас Дембеле Милитао. Усман в итоге расстреливал ворота соперника, но пробил чуть левее цели!
  • Замена
    73'
    Вместо Френки де Йонга на поле Гави появился тем временем.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Барселоны". Депай на поле вместо Обамеянга появляется. Два прекрасных гола Пьер-Эмерик сегодня забил.
  • 71'
    Замены в составе каталонской команды готовятся. Гави и Обамеянг с минуты на минуту на футбольном поле появятся. Посмотрим, кого они заменят.
  • 69'
    При 0:4 кричит что-то в сторону своих подопечных Хави. Следует навес на Обамеянга, который явно опирается на плечи сопернику. Фол в атаке.
  • 68'
    Ну что? Сможет ли "Реал" хотя бы на 1 гол наиграть? Или все очень плачевно у команды хозяев? Не видать голов в исполнении мадридского коллектива?
  • Замена
    67'
    Васкес вместо Начо на газоне также вышел у мадридской команды на футбольном газоне.
  • Замена
    66'
    Асенсио вместо Родри на поле появился в составе "Реала". Еще одна ротация в стане "сливочных" готовится.
  • Желтая карточка
    65'
    Бускетс получает от Модрича удар по ногам. В руках главного арбитра встречи появляется карточка желтого цвета. Очередная в нашем поединке.
  • 63'
    Хоть что-то начал "Реал" впереди придумывать. Удивительно, что начало у мадридцев что-то получаться только сейчас, когда счет на табло стал 0:4, и ничего уже по сути не решается в игре.
  •
  • Опасный момент
    62'
    Готовятся замены у "Реала". Ко же появится на поле? Тем временем Винисиус получает сферу в чужой штрафной, отдает ее под удар Родриго, который в касание пробивает в руки тер Штегену.
  • Угловой
    61'
    Угловой заработал сейчас "Реал". Очередной корнер подали футболисты мадридской команды, но прямо в руки голкиперу мяч прилетел по итогу.
  • Опасный момент
    59'
    МОМЕНТ! И снова чуть гол в ворота "Реала" не влетает! Прострельная передача от Альбы в центр штрафной. Пробивает в касание на дальней штанге Пьер-Эмерик, но совсем немного не попадает.
  • 58'
    Есть еще чуть больше получаса у "Реала" на то, чтобы сделать счет на табло более приемлемым. Но нет никаких предпосылок на то, что ситуация изменится.
  • 57'
    Вальверде получил мяч, пошел к воротам соперника, после чего попытался нанести удар по воротам, но его попытка отличиться была заблокирована.
  • 56'
    Кстати говоря, по Алабе ориентировались судьи, когда засчитывали четвертый мяч каталонцев. Сегодня Давид просто проваливает эту встречу. На все 100%.
  • 55'
    Какая-то чертовщина, по мнению Анчелотти, происходит на поле. И ведь действительно мистика. Но "Барса" и впрямь намного лучше соперника смотрится на поле.
  • 2 гола - дубль!
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОБАМЕЯНГ! 0:4!
    Смотрят "ВАР" арбитры, и взятие ворот засчитывают. Передача последовала на Пьера-Эмерика, который смещается черпачком направляет сферу над вратарем!
  • Офсайд
    52'
    Отправились разминаться и другие запасные "Реала". "Барса" же тем временем продолжает издеваться над "Реалом". Забивает еще один гол Обамеянг! Но офсайд!
  • Угловой
    51'
    Еще один угловой в нашем матче. Первый корнер для "Реала". С левого края Модрич выполнил подачу на линию вратарской. Тер Штеген опережает Каземиро, отбивая сферу подальше от рамки.
  • 49'
    Совсем ничего не получается у "Реала". Алаба отдавал сейчас передачу на Винисиуса, но получился пас в спину. В итоге сферу за боковую линию упустил игрок, упав на газон.
  • Описание гола
    48'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕРРАН! 0:3!
    Что вообще происходит на поле у нас? Обамеянг получает снаряд в штрафной, отдает сферу на Торреса пяткой, и тот выстреливает в цель!
  • Замена
    47'
    Кроос и Карвахаль ушли с поля. На газоне появились Камавинга и Диас.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем поединке! Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:2. Впереди "Барселона".
  • 44'
    Все идет к перерыву у нас. Винисиус попытался подключиться к атаке своей команды, но передача оказалась слишком сильной. Сохранить сферу в игре не удалось.
  • 43'
    Что остается "Реалу" в таком случае? Попытаться сыграть во втором тайме намного агрессивнее в атаке. Где-то быстрее, где-то хитрее, но что-то явно нужно менять.
  • 42'
    Чудесный сценарий для "Барселоны", которая забила уже два мяча, и может забить еще больше, если мадридский "Реал" продолжит играть также плохо.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АРАУХО! 0:2!
    Подача от углового. Никто в центре не держит Араухо, которого никто не держит. Между Милитао и Алабой он оказывается, и головой выстреливает в правый угол! Красота!
  • Угловой
    39'
    Еще один угловой зарабатывает каталонский коллектив. Милитао после навеса с правого края играет головой за лицевую линию.
  • 38'
    По проценту владения мячом вперед каталонский коллектив впереди, причем существенно - 37% против 67%. "Барселона" претендует на то, чтобы забить второй мяч.
  • 37'
    Отбивается после подачи углового "королевский" коллектив. Стало сложнее действовать "сливочным", поскольку соперник держит игру под контролем.
  • Опасный момент
    35'
    Снова запаниковал "Реал". Обамеянг нанес удар по воротам соперника с близкого расстояния. Смог свой коллектив спасти Куртуа, после чего сыграли на подстраховке уже и защитники.
  • 34'
    Стоит отметить тот факт, что "Реал" в последние минуты явно сдулся. Уже не так активно выглядит команда после пропущенного гола.
  • Желтая карточка
    33'
    Милитао по центру убегал к воротам соперника, но сзади его срубил Бускетс, который за грубое нарушение правил был наказан карточкой желтого цвета.
  • 32'
    "Барселона" полностью контролировала ситуацию на футбольном поле и смогла отличиться. Посмотрим, чем теперь ответит сопернику "Реал".
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОБАМЕЯНГ! 0:1!
    Все к этому шло! Дембеле прошел справа к воротам соперника, после чего выполнил навес в центр штрафной, куда подключился Обамеянг, который головой отправил сферу в сетку!
  • 30'
    Полчаса отыграли на поле команды. Модрич куда-то вперед отправлял сейчас мяч, но в руки тер Штегену снаряд по итогу прилетел. Уверенно и надежно действует кипер.
  • 28'
    Родриго попытался подключиться к передаче от Винисиуса, но не смог на скорости он обработать сферу и оставить ее в игре. Футболист упустил сферу за пределы футбольного поля.
  • Желтая карточка
    27'
    Френки де Йонг за снос соперника на газон получает от рефери карточку желтого цвета. Пострадал Начо от ноги каталонца.
  • 26'
    С каждой минутой все опаснее действует "Барселона". Складывается у меня такое ощущение, что в самое ближайшее время команда сможет отличиться на поле соперника.
  • Опасный момент
    25'
    Оказался Торрес в штрафной "Реала" сейчас. Наносил он уже удар по воротам Куртуа, но в подкате под удар бросился Каземиро, который сумел отвести угрозу от ворот!
  • 24'
    Араухо выполнял передачу в штрафную после розыгрыша стандарта с Альбой. В итоге игроки "Реала" смогли отвести угрозу от ворот. Карвахаль сыграл подальше от рамки.
  • Желтая карточка
    23'
    В опасный подкат в ногу Бускетсу пошел Тони Кроос, за что тут же футболист мадридского коллектива получил карточку желтого цвета. Заслуженное наказание на подобного рода нарушение.
  • 22'
    Освистывает каждое движение "Барселоны" местная публика. Значительно больше владеют снарядом каталонцы. Другое дело, что опаснее атакует "Реал".
  • 20'
    Родриго по центру подключился к атаке "Реала". Получил он снаряд, после чего нанес выстрел с 20-ти метров. Попал он точно в ногу сопернику. На добивании сыграть ему не удалось.
  • 19'
    Немного теперь "Реал" решил повладеть мячом на половине поля соперника. Винисиус получил мяч на левом краю, после чего попытался обыграть Араухо, но в подкате игрок "Барселоны" нейтрализовал оппонента.
  • 18'
    Крутой, очень крутой футбол в первом тайме. Думаю, тот, кто смотрит вживую эту встречу, уж точно переживает лучшие моменты в своей жизни.
  • 17'
    Неплохая передача на Торреса прошла сейчас. Удалось Феррану обработать мяч на скорости. С линии штрафной футболист атаки «Барсы» производил удар под правую стойку ворот Куртуа, но не смог попасть в цель! Миллиметры отделили его от успеха!
  • 16'
    Отличная, конечно, игра на старте поединка. Отрадно, что соперники не отсиживаются в обороне и действуют в хорошем ключе. Другое дело, что и вратари не кукурузу охраняют в воротах.
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! Бускетс отдал передачу на Торреса, который сумел опередить Карвахаля и прострелил слева в центр штрафной. Обамеянг с разворота бил с левой ноги, но Куртуа отбил мяч в сторону. Добивание от Дембеле также нейтрализуется вратарем «Реала»!
  • Фол, нарушение
    13'
    Обамеянг срубает сейчас Крооса на газон. В ногу Пьер-Эмерик вкатился оппоненту, и за это нарушение мог получить карточку желтого цвета. Мне кажется, что его спас тот факт, что тут же игрок перед соперником извинился.
  • 12'
    "Барселона" забрала теперь мяч под свой контроль. Пытается наладить контроль каталонская команда, и пока удается ей держать соперника в напряжении.
  • 11'
    Весьма жаркая атмосфера не только на поле, но и на трибунах. Фанатов много. Оно и понятно, ведь матч просто невероятно увлекательный и интересный.
  • 9'
    Кроос выполнил подачу от правого углового флага, но выбили мяч игроки «Барселоны». Попытка атаковать вторым темпом успехом не увенчалась.
  • Опасный момент
    8'
    ОПАСНО! Пас последовал сейчас на Винисиуса в атаку «Реала». Тот ушел от Араухо и выложил сферу на Вальверде. Федерико выстреливал в правую «шестерку», но тер Штеген потащил! Угловой!
  • Опасный момент
    7'
    МОМЕНТ! Родриго! Ворвался он в штрафную соперника с правого края штрафной, после чего нанес мощный удар по воротам соперника. Мяч просвистел рядом с правой стойкой. Было опасно!
  • 6'
    Нет сегодня Бензема у "Реала", и этот факт вряд ли радует фанатов мадридской команды, ведь в матчах, где не играет Карим, атакующий потенциал команды серьезно страдает.
  • 5'
    Нет сегодня Бензема у "Реала", и этот факт вряд ли радует фанатов мадридской команды, ведь в матчах, где не играет Карим, атакующий потенциал команды серьезно страдает.
  • 4'
    Карло Анчелотти нам показывают режиссеры, после чего перемещают свое внимание на Хави. Сегодня не только на футбольном поле, но и за его пределами будет жара.
  • 3'
    Штрафной удар заработала сейчас "Барселона". Последовала подача в штрафную "Реала". Пробивает по рамке соперника Торрес, но выше цели летит снаряд!
  • 2'
    Футболисты "Реала" в этой встрече предстали в черных цветах, в то время, как игроки "Барселоны" - в желтом обмундировании! Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Под рев трибун "Сантьяго Бернабеу" стартует эта встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания);
    Ассистент: Диего Барберо Севилья (Испания);
    Ассистент: Мигель Мартинес Мунуэра (Испания);
    Резервный: Андрес Фуэнтес (Испания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках центрального поединка 29-го тура чемпионата Испании сойдутся лицом к лицу игроки мадридского «Реала» и «Барселоны». Встреча состоится в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
Прогнозы 253
Реал Мадрид 59.3% (150)
X 13.8% (35)
Барселона 26.9% (68)
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Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:4 Барселона

Исход игры
Реал Мадрид
59.3% (150)
Ничья
13.8% (35)
Барселона
26.9% (68)
Тотал 2.5
Больше
75% (87)
Меньше
25% (29)
Обе команды забьют
Да
89.66% (104)
Нет
10.34% (12)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
22.1% (56)
1:1 Ничья
6.7% (17)
2:2 Ничья
4% (10)
1:2 Барселона
2.8% (7)
3:1 Реал Мадрид
2.8% (7)