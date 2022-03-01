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  4. Кубок 2021-2022

Англия: Кубок

2021-2022

Стадион: Зрители: 13405
Питерборо Юнайтед
0:2
Конец матча
Манчестер Сити
Ход матча
17'
 
Аке Натан
46'
 
Лапорт Эмерик
Аке Натан
46'
 
Стоунс Джон
Диаш Рубен
60'
0:1
Марез Рияд
(Фоден Фил)
67'
0:2
Грилиш Джек
(Фоден Фил)
70'
Шмодикс Сэмми
 
70'
 
Фернандиньо Фернандо
71'
Кларк-Харрис Джонсон
Джонс Рики-Джейд
 
71'
Браун Рис
Шмодикс Сэмми
 
71'
Мэрриотт Джек
Поку Кваме
 
79'
Берроуз Харрисон
Коулсон Хейден
 
79'
Мумба Бали
Уорд Джо
 
Статистика матча
  • 1 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 14
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 24 Владение мячом, % 76
Новости матча
Прогнозы 122
Питерборо Юнайтед 2.5% (3)
X 0.8% (1)
Манчестер Сити 96.7% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

Питерборо Юнайтед 3-4-3

Манчестер Сити 4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Питерборо Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мумба Бали 1 0.33
Шмодикс Сэмми 1 0.33
Уорд Джо 1 0.33
Джонс Рики-Джейд 1 0.33
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 3 (1) 1
Гюндоган Илкай 2 0.67
Стоунс Джон 1 0.33
Силва Бернарду 1 0.33
Грилиш Джек 1 0.33
Жезус Габриэль 1 0.33
Палмер Коул 1 0.33
Де Брёйне Кевин 0 0
Фоден Фил 0 0

Карточки

Питерборо Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томпсон Натан 1 0
Норберн Оливер 1 0
Кларк-Харрис Джонсон 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Фухс Жандо 1 0
Джонс Рики-Джейд 1 0
Эдвардс Ронни 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандиньо Фернандо 1 0
Уокер Кайл 1 0
Аке Натан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Питерборо Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Питерборо Юнайтед - Халл Сити 0:3 Фулхэм - Питерборо Юнайтед 2:1 Дерби - Питерборо Юнайтед 1:0 Питерборо Юнайтед - Рединг 0:0
Питерборо Юнайтед - Престон Норт Энд 0:1 Кардифф Сити - Питерборо Юнайтед 4:0 Питерборо Юнайтед - КПР 2:0 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Питерборо Юнайтед 2:2 Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед 3:0 Питерборо Юнайтед - Ковентри 1:4 Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс 2:1 Блэкпул - Питерборо Юнайтед 3:1 Питерборо Юнайтед - Миллуолл 2:1 Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Барнсли 0:0 Блэкберн - Питерборо Юнайтед 4:0 Сток Сити - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1 Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4
Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Чарльтон Стокли Джейден 4 1 0
2. Манчестер Сити Марез Рияд 3 1 1
3. Тоттенхэм Кейн Гарри 3 0 0
4. Шрусбери Таун Боуман Райан 3 0 0
5. Стокпорт Куигли Скотт 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уиган Эдвардс Гвион 1 1
2. Саутгемптон Валери Ян 1 1
3. Бирмингем Фрэнд Джордж 0 1
4. Брэдфорд Сити Энгол Ли 0 1
5. Аккрингтон Colby Bishop 0 1
Весь список
Новости матча
  • После матча
  • "Питерборо Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:2. "Манчестер Сити" прошёл в следующий раунд кубка Англии. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • Угловой
    90'
    Марез разыграл угловой удар с Гюндоганом и навесил на Фодена. Фил головой с восьми метров пробил рядом с правой штангой.
  • Опасный момент
    90'
    Канселу сделал заброс налево на Стоунса, который сделал скидку к воротам на Лапорта. Эмерик с трёх метров в касание в створ не попал.
  • Угловой
    90'
    Фоден от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Кларк-Харрис.
  • Дополнительное время
    90'
    2 минуты добавил Мэдли во втором тайме.
  • 90'
    Грилиш ещё раз слева прорвался в штрафную площадь, но Эдвардс плотно сыграл с Джеком.
  • Угловой
    89'
    Гюндоган от углового флага навесил к дальней штанге, где Лапорт проскочил мимо мяча.
  • Опасный момент
    88'
    Грилиш слева из пределов штрафной площади пробил немного выше перекладины.
  • 87'
    Канселу неточно исполнил перевод налево на Грилиша.
  • 86'
    Мэрриотт по центру мог убежать один на один к воротам, но Лапорт выиграл забег у Джека и мяч отобрал.
  • Фол, нарушение
    85'
    Фоден у чужой штрафной площади сбил Кларк-Харриса.
  • 84'
    Гюндоган со штрафного не смог перебить стенку.
  • Фол, нарушение
    83'
    Фухс перед штрафной площадью сбил Грилиша. Двадцать четыре метра до ворот.
  • Замена
    82'
    Замена в составе "Питерборо Юнайтед": вместо Джо Уорда на поле вышел Харрисон Берроуз.
  • Бонусы букмекеров
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  • Замена
    81'
    Замена в составе "Питерборо Юнайтед": вместо Хейдена Коулсона на поле вышел Бали Мумба.
  • Травма, повреждение
    80'
    Уорду потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
  • 78'
    Марез справа вывел к воротам Гюндогана. Илкай аккуратно покатил мяч в дальний угол, но на пути оказалась чья-то нога.
  • Угловой
    77'
    Гюндоган от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.
  • Опасный момент
    76'
    Канселу справа через трёх соперников прорвался к воротам и нанёс удар. Бенда смог отразить мяч.
  • 75'
    Подачу Фодена слева к воротам заблокировал Фухс.
  • Опасный момент
    74'
    Мэрриотт справа с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Эдерсон мяч отбил.
  • 73'
    Замена в составе "Питерборо Юнайтед": вместо Кваме Поку на поле вышел Джек Мэрриотт.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Питерборо Юнайтед": вместо Сэмми Шмодикса на поле вышел Рис Браун.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Питерборо Юнайтед": вместо Рики-Джейда Джонса на поле вышел Джонсон Кларк-Харрис.
  •
  • Желтая карточка
    70'
    Шмодикс и Фернандиньо потолкались у ворот гостей и получили по жёлтой карточке.
  • 69'
    Прострел Найта справа к воротам перехватил Стоунс.
  • Описание гола
    67'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    ГРИЛИШ!!! Фоден со своей половины поля сделал отличный заброс вперёд на Грилиша. Джек обыграл Бенду и покатил мяч в ворота.
  • Опасный момент
    66'
    Фоден справа вывел к воротам Жезуса, чей удар в упор Бенда отразил ногами.
  • Офсайд
    65'
    Поку справа забрался в офсайд.
  • 65'
    Коулсон не пропустил Мареза справа в штрафную площадь.
  • 64'
    Пас Шмодикса слева в центр перехватил Фернандиньо.
  • Опасный момент
    64'
    Грилиш справа вывел к воротам Мареза, который с девяти метров пробил выше ворот.
  • 63'
    Джонс слева прошёл вперёд, но его подача к воротам перехвачена Стоунсом.
  • Офсайд
    62'
    Поку оказался в офсайде.
  • Описание гола
    60'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    МАРЕЗ!!! Марез справа вошёл в штрафную площадь, обыграл Коулсона и низом пробил в дальний угол. Первый же удар гостей в створ стал результативным.
  • 60'
    За час игрового времени "Манчестер Сити" не нанёс ни одного удара в створ ворот. На счету хозяев есть два таких удара.
  • 59'
    Подача Мареза справа к дальней штанге получилась высокой. Жезус мяч не достал.
  • 58'
    Зинченко слева из пределов штрафной площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 57'
    Поку слева с острого угла низом несильно пробил в Эдерсона.
  • Фол, нарушение
    56'
    Фернандиньо на чужой половине поля нарушил правила.
  • 54'
    Фухс помешал Мареза справа с линии штрафной площади пробить по воротам.
  • 53'
    Заброс Фернандиньо справа вперёд на Мареза получился неточным. Мяч улетел за пределы поля.
  • 52'
    Пас Фернандиньо вперёд на правый фланг перехватил Грант.
  • 51'
    Канселу справа навесил на Жезуса, который головой пробил выше ворот.
  • 50'
    Найт справа ворвался в штрафную площадь и покатил мяч в центр, где Фоден опередил Гранта и не позволил Джорджу нанести удар по воротам.
  • Опасный момент
    49'
    Шмодикс в чужой штрафной площади подкараулил отскок и с десяти метров низом покатил мяч рядом с левой штангой.
  • 48'
    Бенгда забрал мяч в руки после навеса Гюндогана слева со штрафного .
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Манчестер Сити" произошли замены: вместо Натана Аке и Рубена Диаша на поле вышли Джон Стоунс и Эмерик Лапорт.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Питерборо!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Питерборо Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:0.
  • 45'
    Канселу справа сделал заброс к воротам. Жезус остановил мяч грудью, но после скидки не попал по сфере ногой.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Мэдли в первом тайме.
  • Офсайд
    45'
    Джонс забежал в офсайд.
  • Угловой
    44'
    Гости разыграли угловой удар. Навес Зинченко справа к дальней штанге не дошёл до Аке.
  • 43'
    Гюндоган после навеса справа головой пробил правее ворот.
  • 42'
    Удар Зинченко слева в двадцати метров заблокировали защитники "Питерборо Юнайтед".
  • 41'
    После навеса слева Найт попытался сделать скидку к воротам, но Аке перехватил мяч.
  • Угловой
    40'
    Гюндоган от углового флага навесил к воротам, где Бенда забрал мяч в руки.
  • 39'
    Подачу Зинченко слева к воротам заблокировал Поку.
  • 38'
    Подача Диаша справа к дальней штанге получилась слишком сильной.
  • 36'
    "Манчестер Сити" владеет большим преимуществом, зарабатывает много угловых, но опасных моментов практически не создаёт.
  • 35'
    Эдерсон выбежал за пределы штрафной площади и сыграл ногами, опередив Поку.
  • Травма, повреждение
    33'
    Голкиперу "Питерборо Юнайтед" потребовалась помощь медиков после столкновения с Фернандиньо. Пауза в матче.
  • Угловой
    32'
    Марез исполнил очередной угловой удар. Бенда ловит мяч, но сталкивается с Фернандиньо.
  • 31'
    Грилиш слева вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Мяч полетел выше цели.
  • Опасный момент
    30'
    Гюндоган слева от угла штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.
  • Угловой
    29'
    Марез исполнил подачу от углового флага. Мяч отскочил к Фернандиньо, чья попытка справа доставить мяч к воротам заблокирована Коулсоном.
  • 28'
    Навес Гюндогана слева к воротам не дошёл до соперников.
  • 26'
    Джонс на левом фланге не смог пройти Диаша.
  • Угловой
    24'
    Гюндоган исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч от ворот.
  • 23'
    Дальний удар Гюндогана соперники заблокировали.
  • Офсайд
    22'
    Фухс оказался в офсайде.
  • 21'
    Джонс справа обыграл Зинченко и навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • Желтая карточка
    20'
    Аке на фланге сбил Джонса и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    19'
    Гюндоган от углового флага навесил к дальней штанге, где Диаш не смог выиграть борьбу вверху у соперников.
  • 18'
    Прострел Гюндогана слева к воротам на Жепзуса перехватил Грант.
  • Угловой
    17'
    Марез разыграл угловой удар с Фоденом и откатил мяч к центральному кругу.
  • 16'
    Удар Мареза справа из-за пределов штрафной площади принял на себя Кент.
  • Угловой
    15'
    Подача Гюндогана от углового флага к дальней штанге ударом по воротам не завершилась. Хозяева выбили  мяч из штрафной площади.
  • Угловой
    14'
    Марез от углового флага навесил к ближней штанге. Зинченко мяч пропустил, а у него за спиной оказались соперники.
  • Угловой
    13'
    Эдерсон у дальней штанги забрал мяч в руки после навеса Коулсона от углового флага.
  • Опасный момент
    12'
    Фухс справа ушёл от Аке, вошёл в штрафную площадь и низом пробил в ближний угол. Эдерсон успел сложиться и отбить мяч.
  • 11'
    Жезус слева откатил мяч на Зинченко, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • 10'
    Канселу справа накрутил Шмодикса и навесил к дальней штанге, где у Жезуса не получилась скидка на Грилиша.
  • 9'
    Прострел Канселу справа к воротам перехватил Коулсон.
  • 8'
    Следующая подача от Мареза справа получилась неудачной. Мяч улетел за ворота.
  • 7'
    Подача Мареза справа к дальней штанге перехвачена соперниками.
  • 6'
    Зинченко сегодня вышел на поле с капитанской повязкой.
  • 5'
    Зинченко с двадцати трёх метров пробил правее ворот.
  • 4'
    Гости контролируют мяч в центре поля. Фернандиньо забросом направо отправил Мареза вперёд.
  • 3'
    Жезус помешал Бенде ввести мяч в игру и едва не отправил его в ворота.
  • 2'
    "Питерборо Юнайтед" играет в синих футболках и белых трусах, "Манчестер Сити" - в белых футболках и зелёных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Вестон Хоумс Стэдиум"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/8 финала кубка Англии, в котором сыграют «Питерборо Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 122
Питерборо Юнайтед 2.5% (3)
X 0.8% (1)
Манчестер Сити 96.7% (118)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Питерборо Юнайтед 0:2 Манчестер Сити онлайн




Прогнозы на матч Питерборо Юнайтед 0:2 Манчестер Сити

Исход игры
Питерборо Юнайтед
2.5% (3)
Ничья
0.8% (1)
Манчестер Сити
96.7% (118)
Тотал 2.5
Больше
69.37% (77)
Меньше
30.63% (34)
Обе команды забьют
Да
27.93% (31)
Нет
72.07% (80)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
27.9% (34)
0:3 Манчестер Сити
26.2% (32)
1:3 Манчестер Сити
13.1% (16)
0:4 Манчестер Сити
9% (11)
1:4 Манчестер Сити
6.6% (8)
1:2 Манчестер Сити
3.3% (4)
0:5 Манчестер Сити
2.5% (3)
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