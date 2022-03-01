89' Гюндоган от углового флага навесил к дальней штанге, где Лапорт проскочил мимо мяча.

88' Грилиш слева из пределов штрафной площади пробил немного выше перекладины.

87' Канселу неточно исполнил перевод налево на Грилиша.

86' Мэрриотт по центру мог убежать один на один к воротам, но Лапорт выиграл забег у Джека и мяч отобрал.

85' Фоден у чужой штрафной площади сбил Кларк-Харриса.

84' Гюндоган со штрафного не смог перебить стенку.

83' Фухс перед штрафной площадью сбил Грилиша. Двадцать четыре метра до ворот.

82' Замена в составе "Питерборо Юнайтед": вместо Джо Уорда на поле вышел Харрисон Берроуз.

81' Замена в составе "Питерборо Юнайтед": вместо Хейдена Коулсона на поле вышел Бали Мумба.

80' Уорду потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.

78' Марез справа вывел к воротам Гюндогана. Илкай аккуратно покатил мяч в дальний угол, но на пути оказалась чья-то нога.

77' Гюндоган от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.

76' Канселу справа через трёх соперников прорвался к воротам и нанёс удар. Бенда смог отразить мяч.

75' Подачу Фодена слева к воротам заблокировал Фухс.

74' Мэрриотт справа с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Эдерсон мяч отбил.

73' Замена в составе "Питерборо Юнайтед": вместо Кваме Поку на поле вышел Джек Мэрриотт.

72' Замена в составе "Питерборо Юнайтед": вместо Сэмми Шмодикса на поле вышел Рис Браун.

71' Замена в составе "Питерборо Юнайтед": вместо Рики-Джейда Джонса на поле вышел Джонсон Кларк-Харрис.

70' Шмодикс и Фернандиньо потолкались у ворот гостей и получили по жёлтой карточке.

69' Прострел Найта справа к воротам перехватил Стоунс.

67' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

ГРИЛИШ!!! Фоден со своей половины поля сделал отличный заброс вперёд на Грилиша. Джек обыграл Бенду и покатил мяч в ворота.

66' Фоден справа вывел к воротам Жезуса, чей удар в упор Бенда отразил ногами.

65' Поку справа забрался в офсайд.

65' Коулсон не пропустил Мареза справа в штрафную площадь.

64' Пас Шмодикса слева в центр перехватил Фернандиньо.

64' Грилиш справа вывел к воротам Мареза, который с девяти метров пробил выше ворот.

63' Джонс слева прошёл вперёд, но его подача к воротам перехвачена Стоунсом.

62' Поку оказался в офсайде.

60' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МАРЕЗ!!! Марез справа вошёл в штрафную площадь, обыграл Коулсона и низом пробил в дальний угол. Первый же удар гостей в створ стал результативным.

60' За час игрового времени "Манчестер Сити" не нанёс ни одного удара в створ ворот. На счету хозяев есть два таких удара.

59' Подача Мареза справа к дальней штанге получилась высокой. Жезус мяч не достал.

58' Зинченко слева из пределов штрафной площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.

57' Поку слева с острого угла низом несильно пробил в Эдерсона.

56' Фернандиньо на чужой половине поля нарушил правила.

54' Фухс помешал Мареза справа с линии штрафной площади пробить по воротам.

53' Заброс Фернандиньо справа вперёд на Мареза получился неточным. Мяч улетел за пределы поля.

52' Пас Фернандиньо вперёд на правый фланг перехватил Грант.

51' Канселу справа навесил на Жезуса, который головой пробил выше ворот.

50' Найт справа ворвался в штрафную площадь и покатил мяч в центр, где Фоден опередил Гранта и не позволил Джорджу нанести удар по воротам.

49' Шмодикс в чужой штрафной площади подкараулил отскок и с десяти метров низом покатил мяч рядом с левой штангой.

48' Бенгда забрал мяч в руки после навеса Гюндогана слева со штрафного .

47' В перерыве в составе "Манчестер Сити" произошли замены: вместо Натана Аке и Рубена Диаша на поле вышли Джон Стоунс и Эмерик Лапорт.

46' Второй тайм в Питерборо!

Первый тайм

— Перерыв! "Питерборо Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:0.

45' Канселу справа сделал заброс к воротам. Жезус остановил мяч грудью, но после скидки не попал по сфере ногой.

45' 1 минуту добавил Мэдли в первом тайме.

45' Джонс забежал в офсайд.

44' Гости разыграли угловой удар. Навес Зинченко справа к дальней штанге не дошёл до Аке.

43' Гюндоган после навеса справа головой пробил правее ворот.

42' Удар Зинченко слева в двадцати метров заблокировали защитники "Питерборо Юнайтед".

41' После навеса слева Найт попытался сделать скидку к воротам, но Аке перехватил мяч.

40' Гюндоган от углового флага навесил к воротам, где Бенда забрал мяч в руки.

39' Подачу Зинченко слева к воротам заблокировал Поку.

38' Подача Диаша справа к дальней штанге получилась слишком сильной.

36' "Манчестер Сити" владеет большим преимуществом, зарабатывает много угловых, но опасных моментов практически не создаёт.

35' Эдерсон выбежал за пределы штрафной площади и сыграл ногами, опередив Поку.

33' Голкиперу "Питерборо Юнайтед" потребовалась помощь медиков после столкновения с Фернандиньо. Пауза в матче.

32' Марез исполнил очередной угловой удар. Бенда ловит мяч, но сталкивается с Фернандиньо.

31' Грилиш слева вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Мяч полетел выше цели.

30' Гюндоган слева от угла штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.

29' Марез исполнил подачу от углового флага. Мяч отскочил к Фернандиньо, чья попытка справа доставить мяч к воротам заблокирована Коулсоном.

28' Навес Гюндогана слева к воротам не дошёл до соперников.

26' Джонс на левом фланге не смог пройти Диаша.

24' Гюндоган исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч от ворот.

23' Дальний удар Гюндогана соперники заблокировали.

22' Фухс оказался в офсайде.

21' Джонс справа обыграл Зинченко и навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

20' Аке на фланге сбил Джонса и получил жёлтую карточку.

19' Гюндоган от углового флага навесил к дальней штанге, где Диаш не смог выиграть борьбу вверху у соперников.

18' Прострел Гюндогана слева к воротам на Жепзуса перехватил Грант.

17' Марез разыграл угловой удар с Фоденом и откатил мяч к центральному кругу.

16' Удар Мареза справа из-за пределов штрафной площади принял на себя Кент.

15' Подача Гюндогана от углового флага к дальней штанге ударом по воротам не завершилась. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.

14' Марез от углового флага навесил к ближней штанге. Зинченко мяч пропустил, а у него за спиной оказались соперники.

13' Эдерсон у дальней штанги забрал мяч в руки после навеса Коулсона от углового флага.

12' Фухс справа ушёл от Аке, вошёл в штрафную площадь и низом пробил в ближний угол. Эдерсон успел сложиться и отбить мяч.

11' Жезус слева откатил мяч на Зинченко, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.

10' Канселу справа накрутил Шмодикса и навесил к дальней штанге, где у Жезуса не получилась скидка на Грилиша.

9' Прострел Канселу справа к воротам перехватил Коулсон.

8' Следующая подача от Мареза справа получилась неудачной. Мяч улетел за ворота.

7' Подача Мареза справа к дальней штанге перехвачена соперниками.

6' Зинченко сегодня вышел на поле с капитанской повязкой.

5' Зинченко с двадцати трёх метров пробил правее ворот.

4' Гости контролируют мяч в центре поля. Фернандиньо забросом направо отправил Мареза вперёд.

3' Жезус помешал Бенде ввести мяч в игру и едва не отправил его в ворота.

2' "Питерборо Юнайтед" играет в синих футболках и белых трусах, "Манчестер Сити" - в белых футболках и зелёных трусах.

1' Стартовал матч на "Вестон Хоумс Стэдиум"!

До матча

— Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/8 финала кубка Англии, в котором сыграют «Питерборо Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.