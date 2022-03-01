|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мумба Бали
|1
|0.33
|Шмодикс Сэмми
|1
|0.33
|Уорд Джо
|1
|0.33
|Джонс Рики-Джейд
|1
|0.33
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|3 (1)
|1
|Гюндоган Илкай
|2
|0.67
|Стоунс Джон
|1
|0.33
|Силва Бернарду
|1
|0.33
|Грилиш Джек
|1
|0.33
|Жезус Габриэль
|1
|0.33
|Палмер Коул
|1
|0.33
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Фоден Фил
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томпсон Натан
|1
|0
|Норберн Оливер
|1
|0
|Кларк-Харрис Джонсон
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Фухс Жандо
|1
|0
|Джонс Рики-Джейд
|1
|0
|Эдвардс Ронни
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чарльтон
|Стокли Джейден
|4
|1
|0
|2.
|Манчестер Сити
|Марез Рияд
|3
|1
|1
|3.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|3
|0
|0
|4.
|Шрусбери Таун
|Боуман Райан
|3
|0
|0
|5.
|Стокпорт
|Куигли Скотт
|3
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уиган
|Эдвардс Гвион
|1
|1
|2.
|Саутгемптон
|Валери Ян
|1
|1
|3.
|Бирмингем
|Фрэнд Джордж
|0
|1
|4.
|Брэдфорд Сити
|Энгол Ли
|0
|1
|5.
|Аккрингтон
|Colby Bishop
|0
|1