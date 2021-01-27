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Испания: Кубок Короля

2020-2021
Райо Вальекано
 
Позже
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартин Андрес 2 0.67
2. Касми Ясин 2 0.67
3. Бебе Тьягу 1 0.33
4. Катена Алехандро 1 0.33
5. Валентин Оскар 1 0.33
6. Эредия Антоньин 1 0.33
7. Адвинкула Луис 0 0
8. Монтиэль Хонатан 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брайтвайт Мартин 1 1
2. Дембеле Усман 1 1
3. Гонсалес Педро 0 0

Карточки

Райо Вальекано
# Игрок      
Барселона
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Райо Вальекано 0 12.5% (1) 37.5% (3) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Барселона 0 0 0 0 0 0 100% (2)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Райо Вальекано 1:3 Мальорка Мирандес 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Эльче Аро Депортиво 1:3 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Алькоркон
Райо Вальекано 2:0 Лас-Пальмас Теруэль 2:3 Райо Вальекано Жирона 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 УД Логроньес Леганес 1:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:0 Картахена Сарагоса 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Кастельон Спортинг Хихон 1:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Альмерия Луго 1:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:0 Фуэнлабрада Альбасете 2:1 Райо Вальекано Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:0 Эспаньол
Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона
Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев
Последние игры между собой
Райо Вальекано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 0
Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:3 Барселона Райо Вальекано 1:5 Барселона Барселона 5:2 Райо Вальекано Барселона 6:1 Райо Вальекано
Райо Вальекано 0:2 Барселона Барселона 6:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:4 Барселона Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:5 Барселона Райо Вальекано 0:7 Барселона Барселона 4:0 Райо Вальекано
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2021, осталось 12 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 103
Райо Вальекано 1% (1)
X 1% (1)
Барселона 98.1% (101)
0
выиграет Барселона
"Барселона" и Кубок - вещи совместимые, но до определённого момента. На текущей стадии, кажется,... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Барселона
9.00
5.60
1.32
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.50 5.00 1.32
Бонус: 10 000 ₽ 9.00 5.60 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 12.75 5.20 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 5.60 1.28
  10.47 5.03 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Райо Вальекано» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Райо Вальекано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Райо Вальекано» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.20 1.16 2.55 1.52 2.01 1.81 1.63 2.30 1.26 3.90 1.10 7.20
11.25 1.00 4.95 1.13 4.20 1.20 2.57 1.48 2.06 1.76 1.72 2.24 1.41 2.91 1.30 3.40 1.12 5.50 1.09 5.95 1.01 10.00
12.00 1.01 5.20 1.14 4.30 1.20 2.55 1.48 2.12 1.72 2.06 1.76 1.81 2.00 1.65 2.25 1.35 3.10 1.25 3.70 1.11 6.00 1.09 6.60 1.02 10.50 1.01 11.00
5.49 1.15 2.58 1.49 2.33 1.61 2.06 1.77 1.82 2.01 1.65 2.24 1.50 2.60 1.25 3.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.65 1.26 2.50 1.49 1.62 2.20 1.16 4.70
4.05 1.24 2.79 1.53 1.67 2.21 1.28 3.64 1.18 4.75
2.50 1.49 1.65 2.23 1.25 3.75
3.27 1.34 2.61 1.49 1.93 1.88 1.64 2.27 1.44 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.05 1.72 1.52 2.42 1.32 3.20
5.65 1.15 4.20 1.23 2.15 1.70 1.61 2.31 1.38 3.04
3.40 1.29 2.11 1.68 1.57 2.31 1.35 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.88
1.79 1.95
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
3.25 1.31
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Прогнозы на матч Райо Вальекано - Барселона

Исход игры
Райо Вальекано
1% (1)
Ничья
1% (1)
Барселона
98.1% (101)
Тотал 2.5
Больше
57.43% (58)
Меньше
42.57% (43)
Обе команды забьют
Да
51.49% (52)
Нет
48.51% (49)
Популярный счёт
0:2 Барселона
35% (36)
1:2 Барселона
24.3% (25)
1:3 Барселона
22.3% (23)
0:3 Барселона
6.8% (7)
0:1 Барселона
4.9% (5)
1:4 Барселона
1.9% (2)
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Динамо Москва ЦСКА Москва 1.90 Челси Вулверхэмптон 2.11 Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1.92 Локомотив Я Куньлунь Ред Стар 1.70 Динамо Минск Торпедо НН 1.90 Йокерит ХК Сочи 1.75
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