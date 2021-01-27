|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартин Андрес
|2
|0.67
|2.
|Касми Ясин
|2
|0.67
|3.
|Бебе Тьягу
|1
|0.33
|4.
|Катена Алехандро
|1
|0.33
|5.
|Валентин Оскар
|1
|0.33
|6.
|Эредия Антоньин
|1
|0.33
|7.
|Адвинкула Луис
|0
|0
|8.
|Монтиэль Хонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брайтвайт Мартин
|1
|1
|2.
|Дембеле Усман
|1
|1
|3.
|Гонсалес Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Райо Вальекано
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Самый высокий коэффициент на матч «Райо Вальекано» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Райо Вальекано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Райо Вальекано» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|5.20
|1.16
|—
|—
|2.55
|1.52
|—
|—
|2.01
|1.81
|—
|—
|1.63
|2.30
|—
|—
|—
|—
|1.26
|3.90
|—
|—
|1.10
|7.20
|—
|—
|—
|—
|
|11.25
|1.00
|4.95
|1.13
|4.20
|1.20
|2.57
|1.48
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.72
|2.24
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.30
|3.40
|1.12
|5.50
|1.09
|5.95
|1.01
|10.00
|—
|—
|
|12.00
|1.01
|5.20
|1.14
|4.30
|1.20
|2.55
|1.48
|2.12
|1.72
|2.06
|1.76
|1.81
|2.00
|1.65
|2.25
|—
|—
|1.35
|3.10
|1.25
|3.70
|1.11
|6.00
|1.09
|6.60
|1.02
|10.50
|1.01
|11.00
|
|—
|—
|5.49
|1.15
|—
|—
|2.58
|1.49
|2.33
|1.61
|2.06
|1.77
|1.82
|2.01
|1.65
|2.24
|1.50
|2.60
|—
|—
|1.25
|3.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|
|3.65
|1.26
|—
|—
|2.50
|1.49
|—
|—
|1.62
|2.20
|—
|—
|—
|—
|1.16
|4.70
|
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.79
|1.53
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.28
|3.64
|1.18
|4.75
|
|—
|—
|—
|—
|2.50
|1.49
|—
|—
|1.65
|2.23
|—
|—
|1.25
|3.75
|—
|—
|
|—
|—
|3.27
|1.34
|2.61
|1.49
|1.93
|1.88
|1.64
|2.27
|1.44
|2.80
|—
|—
|—
|—