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Россия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Тамбов
 
Позже
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.14
2. Карапетян Александр 3 0.1
3. Архипов Артём 3 (1) 0.1
4. Чуперка Валерий 2 (1) 0.07
5. Карасёв Павел 1 0.03
6. Панченко Кирилл 1 0.03
7. Костюков Михаил 1 0.03
8. Алиев Азер 1 0.03
9. Грицаенко Алексей 1 0.03
10. Кайков Денис 1 0.03
11. Каплиенко Александр 0 0
12. Рыбин Алексей 0 0
13. Васиев Фархад 0 0
14. Тилль Себастьян 0 0
15. Алиев Саид 0 0
16. Кабахидзе Владимир 0 0
17. Меренчуков Дмитрий 0 0
18. Карапузов Владислав 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 19 (3) 0.66
2. Дзюба Артём 16 (3) 0.55
3. Ерохин Александр 7 0.24
4. Мостовой Андрей 6 0.21
5. Сутормин Алексей 3 0.1
6. Дуглас Сантос 3 0.1
7. Караваев Вячеслав 3 0.1
8. Кузяев Далер 3 0.1
9. Малком Филипе 3 0.1
10. Вендел Маркус 2 0.07
11. Ловрен Деян 2 0.07
12. Ракицкий Ярослав 1 0.03
13. Дриусси Себастьян 1 0.03
14. Круговой Данил 0 0
15. Жирков Юрий 0 0
16. Оздоев Магомед 0 0
17. Барриос Вилмар 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 4 1
2. Грицаенко Алексей 2 2
3. Чуперка Валерий 5 0
4. Каплиенко Александр 5 0
5. Онугха Герман 5 0
6. Костюков Михаил 4 0
7. Кабахидзе Владимир 4 0
8. Карапузов Владислав 4 0
9. Рыжиков Сергей 3 0
10. Шляков Евгений 3 0
11. Бавин Юрий 3 0
12. Архипов Артём 3 0
13. Тетрашвили Гурам 1 1
14. Килин Антон 1 1
15. Ойеволе Адессойе 2 0
16. Шахов Виталий 2 0
17. Чичерин Никита 2 0
18. Рыбин Алексей 2 0
19. Карп Кэтэлин 2 0
20. Климов Кирилл 2 0
21. Денисов Александр 1 0
22. Балашов Виталий 1 0
23. Володько Максим 1 0
24. Чагров Никита 1 0
25. Карасёв Павел 1 0
26. Карапетян Александр 1 0
27. Терехов Антон 1 0
28. Мартынов Илья 1 0
29. Аванесян Тигран 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 8 1
2. Ракицкий Ярослав 6 2
3. Ловрен Деян 4 0
4. Азмун Сердар 4 0
5. Кузяев Далер 4 0
6. Чистяков Дмитрий 3 0
7. Сутормин Алексей 3 0
8. Ерохин Александр 2 0
9. Оздоев Магомед 2 0
10. Караваев Вячеслав 2 0
11. Дуглас Сантос 2 0
12. Малком Филипе 2 0
13. Жирков Юрий 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0
17. Хотулёв Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 11.11% (2) 5.56% (1) 27.78% (5) 5.56% (1) 16.67% (3) 33.33% (6)
 Зенит 4.35% (3) 20.29% (14) 13.04% (9) 10.14% (7) 23.19% (16) 28.99% (20)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +0 =2 -18
Ахмат 3:1 Тамбов Ростов 2:0 Тамбов Тамбов 2:5 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Тамбов Химки 1:0 Тамбов
Тамбов 1:2 ЦСКА Москва Сочи 5:0 Тамбов Тамбов 0:4 Краснодар Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов
Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит
Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Зенит: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Тамбов 0:5 Зенит
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 18 8 3 71 - 25 62
2. Спартак Москва Заявка 29 17 5 7 54 - 35 56
3. Локомотив Москва Заявка 29 16 5 8 44 - 35 53
4. Рубин Заявка 29 16 4 9 41 - 32 52
5. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
6. ЦСКА Москва Заявка 29 15 5 9 49 - 30 50
7. Динамо Москва Заявка 29 14 5 10 41 - 31 47
8. Химки Заявка 29 13 5 11 35 - 39 44
9. Ростов Заявка 29 13 4 12 36 - 32 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 29 11 5 13 49 - 44 38
12. Урал Заявка 29 7 13 9 26 - 35 34
13. Арсенал Тула Заявка 29 6 5 18 27 - 49 23
14. Уфа Заявка 29 5 7 17 24 - 45 22
15. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва Заявка 14 10 2 2 23 - 9 32
4. Спартак Москва Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
6. ЦСКА Москва Заявка 15 8 4 3 31 - 17 28
7. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Урал Заявка 15 6 6 3 14 - 11 24
11. Арсенал Тула Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
12. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 13 - 18 10
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 15 10 1 4 24 - 16 31
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 15 7 2 6 19 - 19 23
4. Зенит Заявка 14 5 7 2 18 - 12 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 15 5 3 7 17 - 23 18
9. Химки Заявка 15 4 4 7 18 - 26 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 14 4 1 9 15 - 21 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Азмун Сердар 19 3 2
2. Зенит Дзюба Артём 16 3 5
3. Спартак Москва Ларссон Джордан 15 1 4
4. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 14 5 3
5. Рубин Деспотович Джордже 13 3 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Швец Антон 11 2
2. Ахмат Ненахов Максим 11 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 9 2
4. Химки Трошечкин Александр 9 2
5. Сочи Терехов Сергей 10 1
Весь список
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Прогнозы на матч Тамбов - Зенит

Исход игры
Тамбов
1.3% (1)
Ничья
2.6% (2)
Зенит
96.1% (74)
Тотал 2.5
Больше
58.67% (44)
Меньше
41.33% (31)
Обе команды забьют
Да
32% (24)
Нет
68% (51)
Популярный счёт
0:2 Зенит
29.9% (23)
0:3 Зенит
18.2% (14)
1:2 Зенит
15.6% (12)
1:3 Зенит
10.4% (8)
0:1 Зенит
7.8% (6)
0:4 Зенит
6.5% (5)
0:5 Зенит
2.6% (2)
1:1 Ничья
2.6% (2)
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Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
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