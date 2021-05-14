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Франция: Лига 1

2020-2021

Стадион:
Монако
 
Позже
Ренн

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 19 (10) 0.53
2. Фолланд Кевин 16 0.44
3. Диоп Софьян 7 0.19
4. Йоветич Стеван 6 0.17
5. Марипан Гильермо 5 0.14
6. Головин Александр 4 0.11
7. Желсон Мартиньш 3 0.08
8. Дисаси Аксель 3 0.08
9. Чуамени Орельен 2 0.06
10. Фабрегас Сеск 2 (2) 0.06
11. Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
12. Агилар Рубен 1 0.03
13. Матазо Элио 1 0.03
14. Пеллегри Пьетро 1 0.03
15. Дьятта Крепен 1 0.03
16. Жеббель Виллем 1 0.03
17. Кайо Энрике 0 0
18. Балло-Туре Фоде 0 0
19. Сидибе Джибриль 0 0
20. Фофана Юссуф 0 0
21. Оньекуру Генри 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Терье Мартен 9 (1) 0.25
2. Гирасси Серу 9 (1) 0.25
3. Буриго Бенжамен 5 0.14
4. Гренье Клеман 4 (1) 0.11
5. Да Сильва Дамьен 4 0.11
6. Эну Адриен 4 0.11
7. Агер Наиф 3 0.08
8. Докю Жереми 2 0.06
9. Тэт Флавьен 1 0.03
10. Трюффер Адриен 1 0.03
11. Рафинья Диас 1 0.03
12. Камавинга Эдуардо 1 0.03
13. Н'Зонзи Стивен 1 0.03
14. Траоре Амари 1 0.03
15. Ньянг М'Байе 1 0.03
16. Ньямси Жерзино 1 0.03
17. Дель Кастильо Ромен 0 0
18. Мауасса Фет 0 0
19. Далберт Эстеван 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 9 1
2. Чуамени Орельен 8 1
3. Дисаси Аксель 4 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Марипан Гильермо 5 0
6. Диоп Софьян 4 0
7. Бадьяшиль Бенуа 4 0
8. Сидибе Джибриль 3 0
9. Бен-Йеддер Виссам 3 0
10. Фолланд Кевин 3 0
11. Желсон Мартиньш 3 0
12. Дьятта Крепен 3 0
13. Жеббель Виллем 3 0
14. Фабрегас Сеск 2 0
15. Головин Александр 2 0
16. Балло-Туре Фоде 2 0
17. Пеллегри Пьетро 2 0
18. Матсима Крислен 2 0
19. Матазо Элио 0 1
20. Йоветич Стеван 1 0
21. Лекомт Бенжамен 1 0
22. Флорентину 1 0
23. Бьянкон Жулиан 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 8 1
2. Да Сильва Дамьен 7 0
3. Буриго Бенжамен 7 0
4. Тэт Флавьен 6 0
5. Камавинга Эдуардо 6 0
6. Агер Наиф 5 0
7. Терье Мартен 3 1
8. Траоре Амари 4 0
9. Мауасса Фет 4 0
10. Гренье Клеман 3 0
11. Мартин Йонас 3 0
12. Гирасси Серу 3 0
13. Далберт Эстеван 3 0
14. Трюффер Адриен 3 0
15. Докю Жереми 1 1
16. Сален Ромен 2 0
17. Дель Кастильо Ромен 2 0
18. Ньямси Жерзино 2 0
19. Боэ Саша 0 1
20. Ругани Даниэле 1 0
21. Гомис Альфред 1 0
22. Эну Адриен 1 0
23. Соппи Брэндон 1 0
24. Andy Diouf 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 12.16% (9) 14.86% (11) 8.11% (6) 22.97% (17) 16.22% (12) 25.68% (19)
 Ренн 8.33% (4) 16.67% (8) 12.5% (6) 10.42% (5) 22.92% (11) 29.17% (14)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако
Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако
Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант
Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн
Последние игры между собой
Монако: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ренн 2:1 Монако Монако 3:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Монако 1:1 Ренн Монако 1:2 Ренн
Ренн 1:1 Монако Монако 2:1 Ренн Ренн 2:3 Монако Монако 7:0 Ренн Монако 3:0 Ренн Ренн 1:1 Монако Монако 1:1 Ренн Монако 1:1 Ренн Монако 3:1 Ренн Ренн 2:0 Монако Ренн 0:1 Монако Монако 2:0 Ренн Монако 1:0 Ренн Ренн 1:0 Монако Ренн 1:0 Монако
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 36 23 10 3 62 - 22 79
2. ПСЖ Заявка 36 24 4 8 80 - 28 76
3. Монако Заявка 36 23 5 8 74 - 41 74
4. Лион Заявка 36 21 10 5 74 - 38 73
5. Ланс Заявка 36 15 11 10 55 - 51 56
6. Марсель Заявка 36 15 11 10 50 - 44 56
7. Ренн Заявка 36 15 10 11 49 - 38 55
8. Монпелье Заявка 36 13 11 12 58 - 61 50
9. Ницца Заявка 36 14 7 15 47 - 49 49
10. Метц Заявка 36 12 10 14 42 - 45 46
11. Сент-Этьен Заявка 36 12 9 15 42 - 53 45
12. Анже Заявка 36 12 8 16 37 - 53 44
13. Реймс Заявка 36 9 15 12 41 - 44 42
14. Брест Заявка 36 11 7 18 50 - 64 40
15. Бордо Заявка 36 11 6 19 37 - 55 39
16. Лорьян Заявка 36 10 8 18 47 - 66 38
17. Страсбург Заявка 36 10 8 18 46 - 57 38
18. Нант Заявка 36 8 13 15 42 - 53 37
19. Ним Заявка 36 9 8 19 38 - 64 35
20. Дижон Заявка 36 3 9 24 24 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Ренн Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
8. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
9. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Ницца Заявка 18 7 3 8 25 - 28 24
12. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
13. Сент-Этьен Заявка 18 5 6 7 20 - 28 21
14. Анже Заявка 18 6 3 9 19 - 25 21
15. Реймс Заявка 18 4 8 6 15 - 19 20
16. Метц Заявка 18 5 4 9 18 - 25 19
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 18 4 4 10 20 - 28 16
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. ПСЖ Заявка 18 12 3 3 40 - 14 39
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако Заявка 18 12 0 6 33 - 21 36
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Монпелье Заявка 18 6 8 4 24 - 26 26
9. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
10. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
11. Марсель Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Ним Заявка 18 6 3 9 18 - 30 21
16. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 18 3 3 12 18 - 33 12
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 18 2 3 13 16 - 42 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 25 6 7
2. Лион Депай Мемфис 19 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 19 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 15 0 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Реймс Кассама Морету 8 3
3. Марсель Альваро Гонсалес II 13 0
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Монако Фофана Юссуф 9 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 1 день 11 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 62
Монако 96.8% (60)
X 1.6% (1)
Ренн 1.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Ренн
1.76
4.10
5.65
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Прогнозы на матч Монако - Ренн

Исход игры
Монако
96.8% (60)
Ничья
1.6% (1)
Ренн
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (35)
Меньше
41.67% (25)
Обе команды забьют
Да
60% (36)
Нет
40% (24)
Популярный счёт
2:1 Монако
46.8% (29)
2:0 Монако
22.6% (14)
1:0 Монако
16.1% (10)
3:1 Монако
8.1% (5)
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