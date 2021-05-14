|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|19 (10)
|0.53
|2.
|Фолланд Кевин
|16
|0.44
|3.
|Диоп Софьян
|7
|0.19
|4.
|Йоветич Стеван
|6
|0.17
|5.
|Марипан Гильермо
|5
|0.14
|6.
|Головин Александр
|4
|0.11
|7.
|Желсон Мартиньш
|3
|0.08
|8.
|Дисаси Аксель
|3
|0.08
|9.
|Чуамени Орельен
|2
|0.06
|10.
|Фабрегас Сеск
|2 (2)
|0.06
|11.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|12.
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|13.
|Матазо Элио
|1
|0.03
|14.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|15.
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|16.
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|17.
|Кайо Энрике
|0
|0
|18.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|19.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|20.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|21.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Терье Мартен
|9 (1)
|0.25
|2.
|Гирасси Серу
|9 (1)
|0.25
|3.
|Буриго Бенжамен
|5
|0.14
|4.
|Гренье Клеман
|4 (1)
|0.11
|5.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.11
|6.
|Эну Адриен
|4
|0.11
|7.
|Агер Наиф
|3
|0.08
|8.
|Докю Жереми
|2
|0.06
|9.
|Тэт Флавьен
|1
|0.03
|10.
|Трюффер Адриен
|1
|0.03
|11.
|Рафинья Диас
|1
|0.03
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.03
|13.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.03
|14.
|Траоре Амари
|1
|0.03
|15.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.03
|16.
|Ньямси Жерзино
|1
|0.03
|17.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|18.
|Мауасса Фет
|0
|0
|19.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|9
|1
|2.
|Чуамени Орельен
|8
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|4
|2
|4.
|Агилар Рубен
|6
|0
|5.
|Марипан Гильермо
|5
|0
|6.
|Диоп Софьян
|4
|0
|7.
|Бадьяшиль Бенуа
|4
|0
|8.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|9.
|Бен-Йеддер Виссам
|3
|0
|10.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|11.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|12.
|Дьятта Крепен
|3
|0
|13.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|14.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|15.
|Головин Александр
|2
|0
|16.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|17.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|18.
|Матсима Крислен
|2
|0
|19.
|Матазо Элио
|0
|1
|20.
|Йоветич Стеван
|1
|0
|21.
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|22.
|Флорентину
|1
|0
|23.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|8
|1
|2.
|Да Сильва Дамьен
|7
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|7
|0
|4.
|Тэт Флавьен
|6
|0
|5.
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|6.
|Агер Наиф
|5
|0
|7.
|Терье Мартен
|3
|1
|8.
|Траоре Амари
|4
|0
|9.
|Мауасса Фет
|4
|0
|10.
|Гренье Клеман
|3
|0
|11.
|Мартин Йонас
|3
|0
|12.
|Гирасси Серу
|3
|0
|13.
|Далберт Эстеван
|3
|0
|14.
|Трюффер Адриен
|3
|0
|15.
|Докю Жереми
|1
|1
|16.
|Сален Ромен
|2
|0
|17.
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|18.
|Ньямси Жерзино
|2
|0
|19.
|Боэ Саша
|0
|1
|20.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|21.
|Гомис Альфред
|1
|0
|22.
|Эну Адриен
|1
|0
|23.
|Соппи Брэндон
|1
|0
|24.
|Andy Diouf
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|12.16% (9)
|14.86% (11)
|8.11% (6)
|22.97% (17)
|16.22% (12)
|25.68% (19)
|Ренн
|8.33% (4)
|16.67% (8)
|12.5% (6)
|10.42% (5)
|22.92% (11)
|29.17% (14)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|36
|23
|10
|3
|62 - 22
|79
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|24
|4
|8
|80 - 28
|76
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|74 - 41
|74
|4.
|Лион
|Заявка
|36
|21
|10
|5
|74 - 38
|73
|5.
|Ланс
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|55 - 51
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|50 - 44
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|49 - 38
|55
|8.
|Монпелье
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|58 - 61
|50
|9.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|47 - 49
|49
|10.
|Метц
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 45
|46
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|42 - 53
|45
|12.
|Анже
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|37 - 53
|44
|13.
|Реймс
|Заявка
|36
|9
|15
|12
|41 - 44
|42
|14.
|Брест
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|50 - 64
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 55
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|47 - 66
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 57
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|42 - 53
|37
|19.
|Ним
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|38 - 64
|35
|20.
|Дижон
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|24 - 69
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|41 - 20
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 20
|36
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Ренн
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|8.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 26
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 28
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|14.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 25
|21
|15.
|Реймс
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 19
|20
|16.
|Метц
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 25
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|20 - 27
|17
|18.
|Страсбург
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 28
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|34 - 11
|43
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|40 - 14
|39
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 18
|37
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|12
|0
|6
|33 - 21
|36
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 26
|26
|9.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Ним
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|18 - 30
|21
|16.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|17.
|Бордо
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 34
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 33
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|18 - 38
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 42
|9
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|25
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|19
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|19
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|15
|0
|8
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|13
|0
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Монако
|Фофана Юссуф
|9
|1