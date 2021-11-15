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Россия: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
ПФК Кубань
 
Позже
Алания

История личных встреч

ПФК Кубань
Алания

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ФПД
3:2
ВДЗЮ
1:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ФПД
3:0
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ПФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козлов Андрей 3 0.14
Алейников Василий 3 0.14
Петров Илья 2 (1) 0.09
Лобкарёв Владимир 1 0.05
Таказов Сослан 1 0.05
Саркисов Артур 1 0.05
Гурфов Азамат 1 0.05
Лаук Максим 1 0.05
Грицаенко Алексей 1 0.05
Сидоров Максим 1 0.05
Кармаев Никита 1 0.05
Абдоков Нури 1 0.05
Дышеков Аслан 1 (1) 0.05
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 8 0.36
Гурциев Батраз 6 0.27
Гиоргобиани Николай 6 0.27
Кобесов Давид 5 0.23
Хабалов Алан 3 0.14
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.14
Багаев Алан 2 0.09
Татаев Алексей II 2 0.09
Магомедов Бутта 2 0.09
Хадарцев Батраз 2 (1) 0.09
Засеев Азамат 1 0.05
Хубулов Владимир 1 0.05
Бутаев Аллон 1 0.05
Шавлохов Давид 1 0.05
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.05

Карточки

ПФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таказов Сослан 8 0
Кармаев Никита 6 1
Абдоков Нури 6 0
Петров Илья 4 1
Безденежных Игорь 4 1
Гиголаев Роланд 5 0
Сидоров Максим 3 1
Шалаев Олег 4 0
Гурфов Азамат 4 0
Грицаенко Алексей 4 0
Климов Кирилл 4 0
Дышеков Аслан 3 0
Гапон Евгений 3 0
Лаук Максим 3 0
Эдиев Исмаил 2 0
Часовских Андрей 2 0
Рыбин Алексей 2 0
Алейников Василий 2 0
Гиголаев Ника 2 0
Логашов Арсений 1 0
Саркисов Артур 1 0
Поликутин Илья 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 8 1
Багаев Алан 7 0
Кочиев Хетаг 5 1
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Хубулов Владимир 4 1
Магомедов Бутта 5 0
Хабалов Алан 4 0
Хугаев Алан 4 0
Кобесов Давид 4 0
Татаев Алексей II 2 1
Гиоргобиани Николай 3 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Машуков Ислам 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бутаев Аллон 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
18
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 12
0
0%
3
17%
1-15
1
17%
5
28%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
3
50%
3
17%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
6%
7
41%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90

Забито

13
26
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
6
46%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
2
15%
5
19%
61-75
2
15%
9
35%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Забито

19
44
9 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 2
6
32%
7
16%
1-15
1
5%
8
18%
16-30
2
11%
5
11%
31-45
2
11%
6
14%
46-60
3
16%
6
14%
61-75
5
26%
12
27%
76-90

Пропущено

29
28
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
2
7%
8
29%
1-15
4
14%
4
14%
16-30
6
21%
3
11%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
4
14%
5
18%
61-75
8
28%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПФК Кубань
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спартак-2 - ПФК Кубань 0:0 Велес Москва - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Енисей 2:1 ПФК Кубань - Краснодар 3:0
Краснодар-2 - ПФК Кубань 1:2 ПФК Кубань - КАМАЗ 1:0 Ротор - ПФК Кубань 1:3 ПФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Акрон - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Томь - ПФК Кубань 2:1 ПФК Кубань - Факел 0:4 Балтика - ПФК Кубань 0:0 ПФК Кубань - Металлург Липецк 0:3 Волгарь - ПФК Кубань 0:2 СКА-Хабаровск - ПФК Кубань 1:0 Ленинградец - ПФК Кубань 1:0 Олимп-Долгопрудный - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Текстильщик 1:0 Алания - ПФК Кубань 3:2
Алания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0
Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 22 14 2 6 33 - 15 44
2. Факел Заявка 22 13 4 5 38 - 19 43
3. Торпедо Москва Заявка 22 11 9 2 42 - 25 42
4. СКА-Хабаровск Заявка 22 12 4 6 27 - 19 40
5. Нефтехимик Заявка 22 12 3 7 39 - 21 39
6. Алания Заявка 22 11 6 5 46 - 26 39
7. Балтика Заявка 22 8 9 5 29 - 19 33
8. Акрон Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
9. Велес Москва Заявка 22 9 3 10 24 - 26 30
10. Томь Заявка 22 8 5 9 28 - 35 29
11. Енисей Заявка 22 8 4 10 30 - 36 28
12. КАМАЗ Заявка 22 7 7 8 22 - 23 28
13. Спартак-2 Заявка 22 8 3 11 21 - 36 27
14. Краснодар-2 Заявка 22 7 5 10 20 - 28 26
15. Ротор Заявка 22 4 12 6 22 - 25 24
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 22 5 9 8 18 - 22 24
17. ПФК Кубань Заявка 22 6 3 13 18 - 30 21
18. Волгарь Заявка 22 6 3 13 14 - 25 21
19. Текстильщик Заявка 22 4 7 11 20 - 32 19
20. Металлург Липецк Заявка 22 5 3 14 18 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 11 0 2 24 - 8 33
2. Факел Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Алания Заявка 10 8 0 2 27 - 10 24
4. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
5. Акрон Заявка 11 7 2 2 15 - 8 23
6. Торпедо Москва Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
7. КАМАЗ Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
8. Томь Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
9. Нефтехимик Заявка 11 6 1 4 24 - 10 19
10. Балтика Заявка 11 4 6 1 13 - 7 18
11. Велес Москва Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
12. Енисей Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
13. Краснодар-2 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
14. Спартак-2 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
15. Текстильщик Заявка 12 4 3 5 18 - 17 15
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 10 3 5 2 9 - 8 14
17. Металлург Липецк Заявка 12 3 3 6 10 - 18 12
18. Волгарь Заявка 11 3 1 7 5 - 11 10
19. Ротор Заявка 10 1 7 2 7 - 9 10
20. ПФК Кубань Заявка 10 3 0 7 6 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
2. Торпедо Москва Заявка 11 5 4 2 15 - 14 19
3. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
4. Алания Заявка 12 3 6 3 19 - 16 15
5. Балтика Заявка 11 4 3 4 16 - 12 15
6. Факел Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
7. Ротор Заявка 12 3 5 4 15 - 16 14
8. Енисей Заявка 13 4 1 8 17 - 24 13
9. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
10. Спартак-2 Заявка 10 4 0 6 10 - 23 12
11. ПФК Кубань Заявка 12 3 3 6 12 - 13 12
12. Оренбург Заявка 9 3 2 4 9 - 7 11
13. Краснодар-2 Заявка 13 3 2 8 8 - 19 11
14. Волгарь Заявка 11 3 2 6 9 - 14 11
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
16. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
17. Томь Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
18. КАМАЗ Заявка 9 1 4 4 4 - 9 7
19. Металлург Липецк Заявка 10 2 0 8 8 - 30 6
20. Текстильщик Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нефтехимик Юшин Александр 17 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 12 7 0
3. Торпедо Москва Калмыков Амур 11 0 0
4. Факел Максимов Максим 11 1 0
5. Томь Ставпец Александр 11 7 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 12 0
2. Томь Кубышкин Илья 10 0
3. Оренбург Малых Андрей 8 1
4. Балтика Остоич Иван 8 1
5. Алания Хосонов Хетаг 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПФК Кубань - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 33
ПФК Кубань 15.2% (5)
X 36.4% (12)
Алания 48.5% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПФК Кубань
Ничья
Алания
5.20
4.10
1.64
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПФК Кубань - Алания онлайн




Прогнозы на матч ПФК Кубань - Алания

Исход игры
ПФК Кубань
15.2% (5)
Ничья
36.4% (12)
Алания
48.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (14)
Меньше
56.25% (18)
Обе команды забьют
Да
75% (24)
Нет
25% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (10)
1:3 Алания
12.1% (4)
1:2 Алания
12.1% (4)
0:1 Алания
12.1% (4)
0:2 Алания
6.1% (2)
2:2 Ничья
6.1% (2)
2:1 ПФК Кубань
6.1% (2)
1:0 ПФК Кубань
6.1% (2)
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Онлайн трансляции
Пятница, 12 ноября
Уругвай 0:1 Аргентина
Вторник, 16 ноября
Аргентина Бразилия
Воскресенье, 14 ноября
ЦСКА Москва 3:1 Уфа
Сан-Марино Англия 1.66 Северная Ирландия Италия 1.78 Шотландия Дания 1.62 Сибирь Нефтехимик 1.92
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