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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Оренбург
 
Позже
Алания
Прогнозы 94
Оренбург 79.8% (75)
X 16% (15)
Алания 4.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Алания
1.85
3.66
4.34
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Оренбург
Алания

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ФПД
1:0
ФПД
2:1
К
2:1
ФПД
2:0
ФПД
3:0
ФПД
3:0
ФПД
1:0
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 12 (3) 0.36
Сычевой Владимир 6 0.18
Миронов Алексей 6 (3) 0.18
Ковалёв Юрий 4 0.12
Обухов Владимир 3 0.09
Прудников Николай 3 0.09
Титков Николай 3 (2) 0.09
Сиваков Михаил 2 0.06
Бреев Сергей 2 0.06
Полуяхтов Владимир 2 0.06
Малых Андрей 2 0.06
Корян Аршак 2 0.06
Гойкович Ренато 2 0.06
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.03
Эктов Александр 1 0.03
Диалло Абдулай 1 0.03
Капленко Кирилл 1 0.03
Шаболин Артём 1 0.03
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 13 0.39
Гурциев Батраз 11 (1) 0.33
Гиоргобиани Николай 6 0.18
Кобесов Давид 6 0.18
Хадарцев Батраз 6 (3) 0.18
Хубулов Владимир 4 0.12
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.12
Хабалов Алан 3 0.09
Татаев Алексей II 3 0.09
Магомедов Бутта 3 0.09
Багаев Алан 2 0.06
Засеев Азамат 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Шавлохов Давид 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.03

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 11 1
Сиваков Михаил 8 2
Эктов Александр 9 1
Миронов Алексей 9 0
Гойкович Ренато 8 0
Бреев Сергей 6 1
Титков Николай 7 0
Аюпов Тимур 6 0
Фамейе Джоэль 6 0
Капленко Кирилл 6 0
Шаболин Артём 4 0
Ойеволе Адессойе 3 0
Ковалёв Юрий 3 0
Бидловский Давид 3 0
Сычевой Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Корян Аршак 2 0
Печенин Кирилл 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Стаматов Матео 2 0
Гошев Евгений 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Васильев Дмитрий III 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 10 2
Кочиев Хетаг 10 2
Багаев Алан 9 0
Хубулов Владимир 7 1
Магомедов Бутта 6 1
Кобесов Давид 7 0
Татаев Алексей II 3 2
Хабалов Алан 6 0
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Хугаев Алан 5 0
Машуков Ислам 3 1
Гурциев Батраз 4 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Бутаев Аллон 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Хадарцев Батраз 2 0
Кокоев Батрадз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
30
18 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
6
20%
5
17%
1-15
6
20%
5
17%
16-30
6
20%
4
13%
31-45
4
13%
6
20%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
7
23%
5
17%
76-90

Пропущено

12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
0
0%
7
26%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
3
25%
3
11%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
3
25%
7
26%
76-90

Забито

25
35
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
1
4%
6
17%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
5
20%
5
14%
31-45
5
20%
3
9%
46-60
3
12%
7
20%
61-75
8
32%
10
29%
76-90

Пропущено

18
19
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
22%
2
11%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
5
28%
3
16%
61-75
6
33%
1
5%
76-90

Забито

55
65
27 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 36
22 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
7
13%
11
17%
1-15
9
16%
9
14%
16-30
11
20%
9
14%
31-45
9
16%
9
14%
46-60
4
7%
12
18%
61-75
15
27%
15
23%
76-90

Пропущено

30
46
11 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 25
4
13%
9
20%
1-15
3
10%
8
17%
16-30
4
13%
8
17%
31-45
4
13%
7
15%
46-60
6
20%
6
13%
61-75
9
30%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0
Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0
Алания
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3
Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 33 22 2 9 55 - 30 68
2. Торпедо Москва Заявка 33 16 14 3 56 - 33 62
3. Факел Заявка 33 19 5 9 54 - 30 62
4. Енисей Заявка 33 17 5 11 52 - 46 56
5. СКА-Хабаровск Заявка 34 16 8 10 43 - 34 56
6. Балтика Заявка 34 14 13 7 48 - 26 55
7. Алания Заявка 33 16 7 10 68 - 43 55
8. Нефтехимик Заявка 34 14 7 13 47 - 38 49
9. Спартак-2 Заявка 34 15 4 15 41 - 50 49
10. Краснодар-2 Заявка 34 14 7 13 40 - 40 49
11. Акрон Заявка 34 13 9 12 36 - 37 48
12. Велес Москва Заявка 34 14 5 15 41 - 41 47
13. Томь Заявка 34 12 8 14 46 - 55 44
14. ФК Кубань Заявка 34 12 7 15 41 - 45 43
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 34 8 13 13 30 - 39 37
16. Волгарь Заявка 34 10 7 17 26 - 35 37
17. КАМАЗ Заявка 33 8 11 14 27 - 38 35
18. Ротор Заявка 33 6 12 15 30 - 46 30
19. Металлург Липецк Заявка 33 8 4 21 25 - 62 28
20. Текстильщик Заявка 34 4 8 22 26 - 64 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск Заявка 15 11 1 3 26 - 12 34
4. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
5. Алания Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
6. Енисей Заявка 16 10 3 3 29 - 19 33
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
13. Спартак-2 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
18. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
19. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
20. Ротор Заявка 17 2 7 8 12 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
4. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
5. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
6. Факел Заявка 16 7 2 7 27 - 20 23
7. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
8. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
9. Алания Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
10. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
11. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
16. Акрон Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ Заявка 15 2 6 7 7 - 17 12
19. Металлург Липецк Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Факел Максимов Максим 20 4 0
2. Нефтехимик Юшин Александр 18 0 0
3. Томь Ставпец Александр 17 9 0
4. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 14 2 0
5. Алания Машуков Ислам 13 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Томь Кубышкин Илья 14 1
2. Балтика Кашчелан Младен 15 0
3. КАМАЗ Свежов Виктор 12 1
4. Балтика Остоич Иван 12 1
5. Нефтехимик Хубаев Давид 12 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 7 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 94
Оренбург 79.8% (75)
X 16% (15)
Алания 4.3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Алания
1.85
3.66
4.34
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Где смотреть матч Оренбург - Алания онлайн

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Прогнозы на матч Оренбург - Алания

Исход игры
Оренбург
79.8% (75)
Ничья
16% (15)
Алания
4.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.43% (43)
Меньше
50.57% (44)
Обе команды забьют
Да
64.37% (56)
Нет
35.63% (31)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
36.2% (34)
1:0 Оренбург
25.5% (24)
1:1 Ничья
13.8% (13)
2:0 Оренбург
6.4% (6)
3:2 Оренбург
3.2% (3)
1:2 Алания
2.1% (2)
3:1 Оренбург
2.1% (2)
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Онлайн трансляции
Суббота, 23 апреля
Бетис 1:1 Валенсия
Воскресенье, 24 апреля
Барселона Райо Вальекано
Понедельник, 25 апреля
Альмерия Спортинг Хихон
Пятница, 22 апреля
БАТЭ 2:1 Гомель
Ростов Спартак Москва 2.28 ЦСКА Москва Динамо Москва 3.14 Лацио Милан 1.80 Аделаида Юнайтед Перт Глори 2.02
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