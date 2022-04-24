|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|12 (3)
|0.36
|Сычевой Владимир
|6
|0.18
|Миронов Алексей
|6 (3)
|0.18
|Ковалёв Юрий
|4
|0.12
|Обухов Владимир
|3
|0.09
|Прудников Николай
|3
|0.09
|Титков Николай
|3 (2)
|0.09
|Сиваков Михаил
|2
|0.06
|Бреев Сергей
|2
|0.06
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|Малых Андрей
|2
|0.06
|Корян Аршак
|2
|0.06
|Гойкович Ренато
|2
|0.06
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.03
|Эктов Александр
|1
|0.03
|Диалло Абдулай
|1
|0.03
|Капленко Кирилл
|1
|0.03
|Шаболин Артём
|1
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|13
|0.39
|Гурциев Батраз
|11 (1)
|0.33
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.18
|Кобесов Давид
|6
|0.18
|Хадарцев Батраз
|6 (3)
|0.18
|Хубулов Владимир
|4
|0.12
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|0.12
|Хабалов Алан
|3
|0.09
|Татаев Алексей II
|3
|0.09
|Магомедов Бутта
|3
|0.09
|Багаев Алан
|2
|0.06
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Шавлохов Давид
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.03
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|11
|1
|Сиваков Михаил
|8
|2
|Эктов Александр
|9
|1
|Миронов Алексей
|9
|0
|Гойкович Ренато
|8
|0
|Бреев Сергей
|6
|1
|Титков Николай
|7
|0
|Аюпов Тимур
|6
|0
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|Капленко Кирилл
|6
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Ойеволе Адессойе
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Сычевой Владимир
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Васильев Дмитрий III
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|10
|2
|Кочиев Хетаг
|10
|2
|Багаев Алан
|9
|0
|Хубулов Владимир
|7
|1
|Магомедов Бутта
|6
|1
|Кобесов Давид
|7
|0
|Татаев Алексей II
|3
|2
|Хабалов Алан
|6
|0
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Хугаев Алан
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Гурциев Батраз
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Бутаев Аллон
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|33
|22
|2
|9
|55 - 30
|68
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|56 - 33
|62
|3.
|Факел
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|54 - 30
|62
|4.
|Енисей
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|52 - 46
|56
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|43 - 34
|56
|6.
|Балтика
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|48 - 26
|55
|7.
|Алания
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|68 - 43
|55
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|47 - 38
|49
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|41 - 50
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|40 - 40
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|36 - 37
|48
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|41 - 41
|47
|13.
|Томь
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|46 - 55
|44
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|41 - 45
|43
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|30 - 39
|37
|16.
|Волгарь
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|26 - 35
|37
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|27 - 38
|35
|18.
|Ротор
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|30 - 46
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|33
|8
|4
|21
|25 - 62
|28
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|26 - 64
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|30 - 12
|42
|2.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|26 - 12
|34
|4.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|5.
|Алания
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|36 - 18
|33
|6.
|Енисей
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|29 - 19
|33
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|31 - 13
|32
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 25
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 20
|25
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|18.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 31
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 15
|27
|3.
|Оренбург
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|6.
|Факел
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 20
|23
|7.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|9.
|Алания
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 20
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 34
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|7 - 17
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|4
|0
|12
|14 - 38
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
|#
|Игрок
|1.
|Факел
|Максимов Максим
|20
|4
|0
|2.
|Нефтехимик
|Юшин Александр
|18
|0
|0
|3.
|Томь
|Ставпец Александр
|17
|9
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|14
|2
|0
|5.
|Алания
|Машуков Ислам
|13
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томь
|Кубышкин Илья
|14
|1
|2.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|15
|0
|3.
|КАМАЗ
|Свежов Виктор
|12
|1
|4.
|Балтика
|Остоич Иван
|12
|1
|5.
|Нефтехимик
|Хубаев Давид
|12
|1