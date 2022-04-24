|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чуканов Андреа
|6 (2)
|0.18
|Муллин Камиль
|5
|0.15
|Школик Игорь
|4
|0.12
|Щёткин Алексей
|3 (1)
|0.09
|Бериашвили Илья
|3 (1)
|0.09
|Кипиани Николай
|2
|0.06
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Серченков Сергей
|1
|0.03
|Мартынов Илья
|1
|0.03
|Минаев Роман
|1
|0.03
|Мохбалиев Тургай
|1
|0.03
|Кавтарадзе Бека
|1
|0.03
|Омар Имран
|1 (1)
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6 (2)
|0.18
|Саная Анзор
|6 (3)
|0.18
|Окладников Андрей
|5
|0.15
|Кичин Валерий
|5 (5)
|0.15
|Зотов Александр
|4
|0.12
|Комков Михаил
|4 (1)
|0.12
|Раздорских Никита
|3
|0.09
|Глушков Никита Андреевич
|3
|0.09
|Иванов Егор
|2
|0.06
|Марков Николай
|2
|0.06
|Лапшов Иван
|2
|0.06
|Молтенинов Илья
|2
|0.06
|Скворцов Алексей
|2 (1)
|0.06
|Масловский Александр
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Рукас Андрюс
|1
|0.03
|Сухомлинов Максим
|1
|0.03
|Канаплин Александр
|1
|0.03
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ташаев Александр
|8
|0
|Байрыев Азат
|7
|0
|Макаров Сергей
|7
|0
|Серченков Сергей
|7
|0
|Бериашвили Илья
|7
|0
|Дудиев Аслан
|6
|0
|Маляров Никита
|6
|0
|Чуканов Андреа
|4
|1
|Мартынов Илья
|5
|0
|Школик Игорь
|3
|1
|Кипиани Николай
|2
|1
|Обухов Игорь
|3
|0
|Махатадзе Георгий
|3
|0
|Первушин Фёдор
|3
|0
|Минаев Роман
|3
|0
|Голосов Илья
|3
|0
|Шахов Виталий
|2
|0
|Щёткин Алексей
|2
|0
|Николаев Олег
|2
|0
|Омар Имран
|2
|0
|Пелих Данил
|2
|0
|Слепов Сергей
|2
|0
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Мохбалиев Тургай
|1
|0
|Абдуллаев Исламитдин
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зотов Александр
|8
|1
|Кичин Валерий
|6
|2
|Феррейра Херман
|8
|0
|Рукас Андрюс
|6
|1
|Лапшов Иван
|6
|1
|Иванов Егор
|6
|0
|Саная Анзор
|4
|1
|Масловский Александр
|4
|1
|Скворцов Алексей
|5
|0
|Ланин Олег
|5
|0
|Марков Николай
|3
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Сухомлинов Максим
|3
|1
|Песиков Евгений
|4
|0
|Комков Михаил
|3
|0
|Ломакин Александр
|3
|0
|Самойлов Денис
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Надольский Александр
|1
|1
|Цховребов Валерий
|2
|0
|Молтенинов Илья
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Гарбуз Константин
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Ребров Дмитрий
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|33
|22
|2
|9
|55 - 30
|68
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|56 - 33
|62
|3.
|Факел
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|54 - 30
|62
|4.
|Енисей
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|52 - 46
|56
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|43 - 34
|56
|6.
|Балтика
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|48 - 26
|55
|7.
|Алания
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|68 - 43
|55
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|47 - 38
|49
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|41 - 50
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|40 - 40
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|36 - 37
|48
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|41 - 41
|47
|13.
|Томь
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|46 - 55
|44
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|41 - 45
|43
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|30 - 39
|37
|16.
|Волгарь
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|26 - 35
|37
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|27 - 38
|35
|18.
|Ротор
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|30 - 46
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|33
|8
|4
|21
|25 - 62
|28
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|26 - 64
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|30 - 12
|42
|2.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|26 - 12
|34
|4.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|5.
|Алания
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|36 - 18
|33
|6.
|Енисей
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|29 - 19
|33
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|31 - 13
|32
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 25
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 20
|25
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|18.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 31
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 15
|27
|3.
|Оренбург
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|6.
|Факел
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 20
|23
|7.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|9.
|Алания
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 20
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 34
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|7 - 17
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|4
|0
|12
|14 - 38
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
|#
|Игрок
|1.
|Факел
|Максимов Максим
|20
|4
|0
|2.
|Нефтехимик
|Юшин Александр
|18
|0
|0
|3.
|Томь
|Ставпец Александр
|17
|9
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|14
|2
|0
|5.
|Алания
|Машуков Ислам
|13
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томь
|Кубышкин Илья
|14
|1
|2.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|15
|0
|3.
|КАМАЗ
|Свежов Виктор
|12
|1
|4.
|Балтика
|Остоич Иван
|12
|1
|5.
|Нефтехимик
|Хубаев Давид
|12
|1