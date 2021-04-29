|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мрзляк Филип
|4
|0.14
|2.
|Камилов Владислав
|4
|0.14
|3.
|Жамалетдинов Тимур
|4
|0.14
|4.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.1
|5.
|Кротов Вячеслав
|2
|0.07
|6.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.03
|7.
|Йокич Боян
|1
|0.03
|8.
|Аликин Павел
|1
|0.03
|9.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.03
|11.
|Милетич Неманья
|1
|0.03
|12.
|Данченко Олег
|0
|0
|13.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|14.
|Сухов Александр
|0
|0
|15.
|Бауэр Мориц
|0
|0
|16.
|Морозов Григорий
|0
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ткачёв Сергей
|3
|0.1
|2.
|Хлусевич Даниил
|3
|0.1
|3.
|Кангва Эванс
|3
|0.1
|4.
|Лесовой Даниил
|3 (1)
|0.1
|5.
|Луценко Евгений
|2
|0.07
|6.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.07
|7.
|Джорджевич Лука
|2
|0.07
|8.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.07
|9.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.03
|10.
|Кангва Кингс
|1
|0.03
|11.
|Пантелеев Владислав
|1 (1)
|0.03
|12.
|Чаушич Горан
|1
|0.03
|13.
|Бауэр Роберт
|1 (1)
|0.03
|14.
|Сокол Артём
|0
|0
|15.
|Громыко Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|7
|1
|2.
|Плиев Константин
|8
|0
|3.
|Мрзляк Филип
|7
|0
|4.
|Голубев Артём
|6
|0
|5.
|Табидзе Джемал
|6
|0
|6.
|Кротов Вячеслав
|4
|1
|7.
|Камилов Владислав
|5
|0
|8.
|Сухов Александр
|4
|0
|9.
|Аликин Павел
|4
|0
|10.
|Морозов Григорий
|2
|1
|11.
|Сысуев Дмитрий
|3
|0
|12.
|Алиев Азер
|3
|0
|13.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|14.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|15.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|16.
|Бизоза Парфе
|1
|1
|17.
|Иванов Олег
|2
|0
|18.
|Беленов Александр
|2
|0
|19.
|Данченко Олег
|2
|0
|20.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|21.
|Тилль Оливье
|2
|0
|22.
|Никитин Алексей
|1
|0
|23.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|24.
|Комнен Андрич
|1
|0
|25.
|Милетич Неманья
|1
|0
|26.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|27.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|28.
|Урунов Остон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|9
|0
|2.
|Ткачёв Сергей
|6
|1
|3.
|Кангва Кингс
|5
|1
|4.
|Довбня Александр Евгеньевич
|5
|1
|5.
|Кангва Эванс
|5
|1
|6.
|Чаушич Горан
|6
|0
|7.
|Хлусевич Даниил
|6
|0
|8.
|Громыко Валерий
|4
|1
|9.
|Григалава Гиа
|5
|0
|10.
|Сокол Артём
|5
|0
|11.
|Джорджевич Лука
|4
|0
|12.
|Беляев Максим
|4
|0
|13.
|Панченко Кирилл
|4
|0
|14.
|Костадинов Георги
|4
|0
|15.
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|16.
|Пантелеев Владислав
|3
|0
|17.
|Бурлак Тарас
|1
|1
|18.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|19.
|Луценко Евгений
|2
|0
|20.
|Горбатенко Игорь
|2
|0
|21.
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|22.
|Рассказов Николай
|2
|0
|23.
|Хагуш Анри
|2
|0
|24.
|Денисов Александр
|1
|0
|25.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|26.
|Злобин Николай
|1
|0
|27.
|Коновалов Игорь
|1
|0
|28.
|Кадири Мохаммед
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|Арсенал Тула
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
|3.85% (1)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|71 - 25
|62
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 35
|56
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|44 - 35
|53
|4.
|Рубин
|Заявка
|29
|16
|4
|9
|41 - 32
|52
|5.
|Сочи
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|49 - 33
|52
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|49 - 30
|50
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 31
|47
|8.
|Химки
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|35 - 39
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 32
|43
|10.
|Ахмат
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 36
|39
|11.
|Краснодар
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|49 - 44
|38
|12.
|Урал
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|26 - 35
|34
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|27 - 49
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 45
|22
|15.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|14 - 51
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|29
|3
|4
|22
|18 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|53 - 13
|40
|2.
|Сочи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 9
|32
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|7.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|14 - 11
|24
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 18
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|24 - 16
|31
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 19
|26
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 19
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 12
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|9.
|Химки
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 21
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 28
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 36
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Азмун Сердар
|19
|3
|2
|2.
|Зенит
|Дзюба Артём
|16
|3
|5
|3.
|Спартак Москва
|Ларссон Джордан
|15
|1
|4
|4.
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|14
|5
|3
|5.
|Рубин
|Деспотович Джордже
|13
|3
|2
|#
|Игрок
|1.
|Ахмат
|Швец Антон
|11
|2
|2.
|Ахмат
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|4.
|Химки
|Трошечкин Александр
|9
|2
|5.
|Сочи
|Терехов Сергей
|10
|1