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Россия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Уфа
 
Позже
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мрзляк Филип 4 0.14
2. Камилов Владислав 4 0.14
3. Жамалетдинов Тимур 4 0.14
4. Комнен Андрич 3 (1) 0.1
5. Кротов Вячеслав 2 0.07
6. Бизяк Ловро 1 (1) 0.03
7. Йокич Боян 1 0.03
8. Аликин Павел 1 0.03
9. Алиев Азер 1 0.03
10. Голубев Артём 1 0.03
11. Милетич Неманья 1 0.03
12. Данченко Олег 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Сухов Александр 0 0
15. Бауэр Мориц 0 0
16. Морозов Григорий 0 0
17. Неделчару Ионуц 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ткачёв Сергей 3 0.1
2. Хлусевич Даниил 3 0.1
3. Кангва Эванс 3 0.1
4. Лесовой Даниил 3 (1) 0.1
5. Луценко Евгений 2 0.07
6. Ломовицкий Александр 2 0.07
7. Джорджевич Лука 2 0.07
8. Кадири Мохаммед 2 0.07
9. Ковалёв Юрий 1 0.03
10. Кангва Кингс 1 0.03
11. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.03
12. Чаушич Горан 1 0.03
13. Бауэр Роберт 1 (1) 0.03
14. Сокол Артём 0 0
15. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 7 1
2. Плиев Константин 8 0
3. Мрзляк Филип 7 0
4. Голубев Артём 6 0
5. Табидзе Джемал 6 0
6. Кротов Вячеслав 4 1
7. Камилов Владислав 5 0
8. Сухов Александр 4 0
9. Аликин Павел 4 0
10. Морозов Григорий 2 1
11. Сысуев Дмитрий 3 0
12. Алиев Азер 3 0
13. Безденежных Игорь 3 0
14. Карп Кэтэлин 3 0
15. Жамалетдинов Тимур 3 0
16. Бизоза Парфе 1 1
17. Иванов Олег 2 0
18. Беленов Александр 2 0
19. Данченко Олег 2 0
20. Неделчару Ионуц 2 0
21. Тилль Оливье 2 0
22. Никитин Алексей 1 0
23. Бизяк Ловро 1 0
24. Комнен Андрич 1 0
25. Милетич Неманья 1 0
26. Агаларов Гамид 1 0
27. Фольмер Кирилл 1 0
28. Урунов Остон 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 9 0
2. Ткачёв Сергей 6 1
3. Кангва Кингс 5 1
4. Довбня Александр Евгеньевич 5 1
5. Кангва Эванс 5 1
6. Чаушич Горан 6 0
7. Хлусевич Даниил 6 0
8. Громыко Валерий 4 1
9. Григалава Гиа 5 0
10. Сокол Артём 5 0
11. Джорджевич Лука 4 0
12. Беляев Максим 4 0
13. Панченко Кирилл 4 0
14. Костадинов Георги 4 0
15. Ломовицкий Александр 4 0
16. Пантелеев Владислав 3 0
17. Бурлак Тарас 1 1
18. Лесовой Даниил 1 1
19. Луценко Евгений 2 0
20. Горбатенко Игорь 2 0
21. Ковалёв Юрий 2 0
22. Рассказов Николай 2 0
23. Хагуш Анри 2 0
24. Денисов Александр 1 0
25. Комбаров Кирилл 1 0
26. Злобин Николай 1 0
27. Коновалов Игорь 1 0
28. Кадири Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 13.04% (3) 4.35% (1) 13.04% (3) 26.09% (6) 17.39% (4) 26.09% (6)
 Арсенал Тула 11.54% (3) 19.23% (5) 26.92% (7) 3.85% (1) 23.08% (6) 15.38% (4)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат
Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа
Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Уфа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Арсенал Тула: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Уфа Уфа 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Уфа
Арсенал Тула 2:1 Уфа Уфа 1:0 Арсенал Тула Уфа 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:2 Уфа Уфа 2:2 Арсенал Тула Уфа 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Уфа Уфа 3:4 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Уфа
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 18 8 3 71 - 25 62
2. Спартак Москва Заявка 29 17 5 7 54 - 35 56
3. Локомотив Москва Заявка 29 16 5 8 44 - 35 53
4. Рубин Заявка 29 16 4 9 41 - 32 52
5. Сочи Заявка 29 15 7 7 49 - 33 52
6. ЦСКА Москва Заявка 29 15 5 9 49 - 30 50
7. Динамо Москва Заявка 29 14 5 10 41 - 31 47
8. Химки Заявка 29 13 5 11 35 - 39 44
9. Ростов Заявка 29 13 4 12 36 - 32 43
10. Ахмат Заявка 29 11 6 12 34 - 36 39
11. Краснодар Заявка 29 11 5 13 49 - 44 38
12. Урал Заявка 29 7 13 9 26 - 35 34
13. Арсенал Тула Заявка 29 6 5 18 27 - 49 23
14. Уфа Заявка 29 5 7 17 24 - 45 22
15. Ротор Заявка 29 5 6 18 14 - 51 21
16. Тамбов Заявка 29 3 4 22 18 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Сочи Заявка 15 10 4 1 31 - 12 34
3. Локомотив Москва Заявка 14 10 2 2 23 - 9 32
4. Спартак Москва Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
6. ЦСКА Москва Заявка 15 8 4 3 31 - 17 28
7. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Ахмат Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Урал Заявка 15 6 6 3 14 - 11 24
11. Арсенал Тула Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
12. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 13 - 18 10
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 15 10 1 4 24 - 16 31
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 15 7 2 6 19 - 19 23
4. Зенит Заявка 14 5 7 2 18 - 12 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 15 5 3 7 17 - 23 18
9. Химки Заявка 15 4 4 7 18 - 26 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 14 4 1 9 15 - 21 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 14 2 4 8 9 - 28 10
15. Тамбов Заявка 15 1 2 12 8 - 36 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Азмун Сердар 19 3 2
2. Зенит Дзюба Артём 16 3 5
3. Спартак Москва Ларссон Джордан 15 1 4
4. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 14 5 3
5. Рубин Деспотович Джордже 13 3 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ахмат Швец Антон 11 2
2. Ахмат Ненахов Максим 11 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 9 2
4. Химки Трошечкин Александр 9 2
5. Сочи Терехов Сергей 10 1
Весь список
Где смотреть матч Уфа - Арсенал Тула онлайн

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Прогнозы на матч Уфа - Арсенал Тула

Исход игры
Уфа
62% (49)
Ничья
22.8% (18)
Арсенал Тула
15.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (28)
Меньше
63.16% (48)
Обе команды забьют
Да
56.58% (43)
Нет
43.42% (33)
Популярный счёт
1:0 Уфа
35.4% (28)
2:1 Уфа
21.5% (17)
1:1 Ничья
20.3% (16)
1:2 Арсенал Тула
10.1% (8)
0:1 Арсенал Тула
3.8% (3)
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Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
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