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Россия: Кубок

2021-2022
Легион-Динамо
 
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Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Легион-Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ахъядов Апти 1 0.33
2. Магомедов Рашид 1 0.33
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легион-Динамо 83.33% (5) 0 0 0 0 16.67% (1)
 Уфа 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Алания-2 0:2 Легион-Динамо Легион-Динамо 1:2 Дружба Легион-Динамо 1:0 Анжи Легион-Динамо 0:1 Чайка Спартак-Нальчик 1:1 Легион-Динамо
Легион-Динамо 2:3 Алания Легион-Динамо 2:2 Машук-КМВ Легион-Динамо 2:0 Анжи Биолог-Новокубанск 0:0 Легион-Динамо Легион-Динамо 3:1 Ессентуки Легион-Динамо 0:0 Спартак-Нальчик Черноморец Нв 2:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:3 Биолог-Новокубанск Ессентуки 0:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:0 Кубань Холдинг Краснодар-3 0:3 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:0 СКА-Ростов Дружба 0:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 1:0 Форте Машук-КМВ 0:0 Легион-Динамо
Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Уфа 3:2 Химки Сочи 3:1 Уфа Уфа 1:2 Крылья Советов Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа
Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи

Группа 6

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Легион-Динамо Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Легион-Динамо - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 17 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 108
Легион-Динамо 5.6% (6)
X 7.4% (8)
Уфа 87% (94)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легион-Динамо
Ничья
Уфа
8.00
4.70
1.39
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Где смотреть матч Легион-Динамо - Уфа онлайн




Прогнозы на матч Легион-Динамо - Уфа

Исход игры
Легион-Динамо
5.6% (6)
Ничья
7.4% (8)
Уфа
87% (94)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (32)
Меньше
70.37% (76)
Обе команды забьют
Да
37.04% (40)
Нет
62.96% (68)
Популярный счёт
0:2 Уфа
29.6% (32)
0:1 Уфа
28.7% (31)
1:2 Уфа
23.1% (25)
1:1 Ничья
7.4% (8)
1:3 Уфа
4.6% (5)
1:0 Легион-Динамо
3.7% (4)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
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