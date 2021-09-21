|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ахъядов Апти
|1
|0.33
|2.
|Магомедов Рашид
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легион-Динамо
|83.33% (5)
|0
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Легион-Динамо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Зенит-Ижевск
|Балкизов Ренат
|0
|1
|3.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|4.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1