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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

Россия: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Ротор
 
Позже
Торпедо Москва

История личных встреч

Ротор
Торпедо Москва

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ФПД
0:2
ФПД
1:0
ФПД
1:2
ФПД
0:0
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муллин Камиль 4 0.29
Школик Игорь 4 0.29
Чуканов Андреа 4 (1) 0.29
Байрыев Азат 1 0.07
Кавтарадзе Бека 1 0.07
Бериашвили Илья 1 0.07
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 10 0.71
Султонов Мухаммад 7 0.5
Лебеденко Игорь 5 0.36
Енин Иван 2 0.14
Рязанцев Александр 1 0.07
Шумских Алексей 1 0.07
Адаев Владислав 1 0.07
Евдокимов Андрей 1 0.07
Маркин Михаил 1 (1) 0.07

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ташаев Александр 5 0
Байрыев Азат 4 0
Маляров Никита 3 0
Макаров Сергей 3 0
Бериашвили Илья 3 0
Щёткин Алексей 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Кавтарадзе Бека 2 0
Муллин Камиль 1 0
Обухов Игорь 1 0
Серченков Сергей 1 0
Первушин Фёдор 1 0
Николаев Олег 1 0
Слепов Сергей 1 0
Школик Игорь 1 0
Голосов Илья 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 6 0
Померко Алексей 4 1
Шумских Алексей 4 0
Самсонов Артём Владимирович 3 0
Енин Иван 3 0
Кожемякин Олег 1 1
Нетфуллин Равиль 2 0
Евдокимов Андрей 2 0
Рязанцев Александр 1 0
Лебеденко Игорь 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Калмыков Амур 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
4
67%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

10
24
3 В 1-ом тайме 10
7 Во 2-ом тайме 14
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
1
10%
4
17%
31-45
3
30%
4
17%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
3
30%
6
25%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

16
29
4 В 1-ом тайме 12
12 Во 2-ом тайме 17
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
6%
3
10%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
3
19%
5
17%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
7
44%
7
24%
76-90

Пропущено

11
12
9 В 1-ом тайме 7
2 Во 2-ом тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
9%
3
25%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
5
45%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краснодар-2 - Ротор 1:1 Ротор - КАМАЗ 1:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Нефтехимик - Ротор 1:3
Ротор - Акрон 1:2 Оренбург - Ротор 0:3 Томь - Ротор 1:1 Кайрат Москва - Ротор 0:3 Факел - Ротор 1:0 Ротор - Балтика 1:1 Металлург Липецк - Ротор 0:1 Ротор - Волгарь 1:1 Ротор - СКА-Хабаровск 0:0 Ротор - Олимп-Долгопрудный 1:1 Ротор - Текстильщик 0:0 Рубин - Ротор 1:1 Сочи - Ротор 2:1 Ротор - Ахмат 1:0 Зенит - Ротор 6:0 Ротор - Динамо Москва 0:3
Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3
Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:1 Торпедо Москва - Спартак-2 5:0 ПФК Кубань - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Шинник 0:1 Факел - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Крылья Советов - Торпедо Москва 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 10 1 3 25 - 10 31
2. Торпедо Москва Заявка 14 8 5 1 29 - 12 29
3. Факел Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 8 3 3 18 - 11 27
5. Алания Заявка 14 7 5 2 31 - 16 26
6. Спартак-2 Заявка 14 8 1 5 17 - 20 25
7. Нефтехимик Заявка 14 7 3 4 21 - 10 24
8. Велес Москва Заявка 14 6 3 5 16 - 13 21
9. Ротор Заявка 14 4 7 3 15 - 12 19
10. КАМАЗ Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
11. Краснодар-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
12. Томь Заявка 14 5 2 7 19 - 23 17
13. Балтика Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
14. Акрон Заявка 14 4 4 6 14 - 16 16
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 4 6 10 - 14 16
16. Енисей Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
17. Текстильщик Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
18. Волгарь Заявка 14 2 3 9 7 - 18 9
19. Металлург Липецк Заявка 14 2 2 10 10 - 36 8
20. ПФК Кубань Заявка 14 2 2 10 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 9 7 0 2 16 - 6 21
2. Факел Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3. Торпедо Москва Заявка 9 5 4 0 24 - 9 19
4. Алания Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
5. СКА-Хабаровск Заявка 7 5 0 2 9 - 5 15
6. Краснодар-2 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7. Нефтехимик Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
8. Спартак-2 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
9. КАМАЗ Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
10. Велес Москва Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
11. Акрон Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12. Томь Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
13. Текстильщик Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 2 3 1 5 - 5 9
15. Енисей Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
16. Балтика Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
17. Ротор Заявка 7 1 5 1 5 - 5 8
18. Металлург Липецк Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Волгарь Заявка 6 1 1 4 2 - 6 4
20. ПФК Кубань Заявка 7 1 0 6 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак-2 Заявка 6 4 0 2 7 - 10 12
2. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
3. Ротор Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
4. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
5. Алания Заявка 9 2 5 2 15 - 13 11
6. Торпедо Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Оренбург Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Велес Москва Заявка 7 3 0 4 7 - 7 9
9. Балтика Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
10. Факел Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
11. Олимп-Долгопрудный Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12. Томь Заявка 9 2 1 6 12 - 18 7
13. КАМАЗ Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
14. Енисей Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
15. ПФК Кубань Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16. Краснодар-2 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
17. Акрон Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Волгарь Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
19. Текстильщик Заявка 7 0 4 3 1 - 7 4
20. Металлург Липецк Заявка 7 1 0 6 4 - 25 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 10 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 10 5 0
3. Оренбург Фамейе Джоэль 8 2 0
4. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 7 0 0
5. Нефтехимик Юшин Александр 7 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 9 0
2. КАМАЗ Калугин Олег 7 1
3. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 6 1
4. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
5. Металлург Липецк Войдель Роман 7 0
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию судейскую бригаду:
    Главный судья: Артем Любимов (Санкт-Петербург)
    Первый помощник: Наиль Сейфетдинов (Казань);
    Второй помощник: Дмитрий Колосков (Уфа);
    Резервный судья: Ярослав Хромей (Воронеж);
    Инспектор: Олег Соколов (Калининград);
    Делегат: Дмитрий Карабин (Москва).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители ФНЛ! В рамках поединка 15-го тура лучшей лиги мира сойдутся лицом к лицу футболисты волгоградского «Ротора» и столичного «Торпедо». Встреча состоится в Волгограде, на стадионе «Волгоград Арена».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 13 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 98
Ротор 12.2% (12)
X 37.8% (37)
Торпедо Москва 50% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Торпедо Москва
3.30
3.35
2.31
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ротор - Торпедо Москва онлайн




Прогнозы на матч Ротор - Торпедо Москва

Исход игры
Ротор
12.2% (12)
Ничья
37.8% (37)
Торпедо Москва
50% (49)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (44)
Меньше
54.17% (52)
Обе команды забьют
Да
77.08% (74)
Нет
22.92% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (30)
1:2 Торпедо Москва
29.6% (29)
0:1 Торпедо Москва
15.3% (15)
2:1 Ротор
9.2% (9)
0:0 Ничья
4.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (3)
1:3 Торпедо Москва
2% (2)
0:2 Торпедо Москва
2% (2)
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Суббота, 2 октября
Боруссия Д 2:1 Аугсбург
Воскресенье, 3 октября
Бавария Айнтрахт Фр
Воскресенье, 3 октября
Динамо Киев Шахтёр Донецк
Воскресенье, 3 октября
Ривер Плейт Бока Хуниорс
Тьяго Сантос Джонни Уокер 1.63 Зенит Сочи 1.45 Ахмат Спартак Москва 1.94 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 2.30
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