—

Доброго времени суток вам, уважаемые любители ФНЛ! В рамках поединка 15-го тура лучшей лиги мира сойдутся лицом к лицу футболисты волгоградского «» и столичного «». Встреча состоится в Волгограде, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на матч!