|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муллин Камиль
|4
|0.29
|Школик Игорь
|4
|0.29
|Чуканов Андреа
|4 (1)
|0.29
|Байрыев Азат
|1
|0.07
|Кавтарадзе Бека
|1
|0.07
|Бериашвили Илья
|1
|0.07
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калмыков Амур
|10
|0.71
|Султонов Мухаммад
|7
|0.5
|Лебеденко Игорь
|5
|0.36
|Енин Иван
|2
|0.14
|Рязанцев Александр
|1
|0.07
|Шумских Алексей
|1
|0.07
|Адаев Владислав
|1
|0.07
|Евдокимов Андрей
|1
|0.07
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.07
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ташаев Александр
|5
|0
|Байрыев Азат
|4
|0
|Маляров Никита
|3
|0
|Макаров Сергей
|3
|0
|Бериашвили Илья
|3
|0
|Щёткин Алексей
|2
|0
|Чуканов Андреа
|2
|0
|Махатадзе Георгий
|2
|0
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Обухов Игорь
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
|Первушин Фёдор
|1
|0
|Николаев Олег
|1
|0
|Слепов Сергей
|1
|0
|Школик Игорь
|1
|0
|Голосов Илья
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|6
|0
|Померко Алексей
|4
|1
|Шумских Алексей
|4
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Кожемякин Олег
|1
|1
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|Рязанцев Александр
|1
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Калмыков Амур
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|Кравчук Андрей
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 10
|31
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|29 - 12
|29
|3.
|Факел
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 11
|27
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|31 - 16
|26
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|17 - 20
|25
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 10
|24
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|16 - 13
|21
|9.
|Ротор
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 12
|19
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|12.
|Томь
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 23
|17
|13.
|Балтика
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|14.
|Акрон
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 14
|16
|16.
|Енисей
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|18.
|Волгарь
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|7 - 18
|9
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 36
|8
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 6
|21
|2.
|Факел
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|24 - 9
|19
|4.
|Алания
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 5
|15
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|11.
|Акрон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Томь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Енисей
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|16.
|Балтика
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|17.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 10
|12
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Ротор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|5.
|Алания
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 13
|11
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Оренбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|9.
|Балтика
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Томь
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 18
|7
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|14.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|15.
|ПФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|17.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 7
|4
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 25
|3
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|10
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|10
|5
|0
|3.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|8
|2
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|7
|0
|0
|5.
|Нефтехимик
|Юшин Александр
|7
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|9
|0
|2.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|7
|1
|3.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|6
|1
|4.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|4
|2
|5.
|Металлург Липецк
|Войдель Роман
|7
|0