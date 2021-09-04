|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Казаев Ян
|4
|0.5
|2.
|Альшин Ильнур
|1
|0.13
|3.
|Макарчук Артём
|1
|0.13
|4.
|Маркович Мирослав
|1 (1)
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|7
|0.88
|2.
|Лебеденко Игорь
|4
|0.5
|3.
|Султонов Мухаммад
|3
|0.38
|4.
|Енин Иван
|2
|0.25
|5.
|Шумских Алексей
|1
|0.13
|6.
|Адаев Владислав
|1
|0.13
|7.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.13
|8.
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.13
|#
|Игрок
|1.
|Кашчелан Младен
|6
|0
|2.
|Макарчук Артём
|2
|1
|3.
|Альшин Ильнур
|3
|0
|4.
|Остоич Иван
|3
|0
|5.
|Гелоян Ишхан
|1
|1
|6.
|Джамилов Султан
|2
|0
|7.
|Казаев Ян
|2
|0
|8.
|Денисов Виталий
|1
|0
|9.
|Кузьмин Максим
|1
|0
|10.
|Дибиргаджиев Джамал
|1
|0
|11.
|Карпович Сергей
|1
|0
|12.
|Мещанинов Артём
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|4
|0
|2.
|Шумских Алексей
|2
|0
|3.
|Померко Алексей
|2
|0
|4.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|5.
|Енин Иван
|2
|0
|6.
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|7.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|8.
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Балтика
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Торпедо Москва
|5% (1)
|20% (4)
|20% (4)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 3
|22
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Факел
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Алания
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|19 - 12
|14
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 3
|11
|10.
|Балтика
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|12.
|Томь
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|13.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|14.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|16.
|Акрон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|17.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|ПФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 13
|4
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 26
|4
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 2
|13
|3.
|Факел
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Томь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|12.
|Балтика
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|13.
|Енисей
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|14.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|Акрон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|18.
|Волгарь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Алания
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|6.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Ротор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Енисей
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Томь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Акрон
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 19
|0
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|7
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|6
|2
|0
|3.
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|5
|1
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|0
|5.
|Балтика
|Казаев Ян
|4
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|5
|1
|2.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|3
|2
|3.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|6
|0
|4.
|СКА-Хабаровск
|Литвин Дмитрий
|4
|1
|5.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|4
|1