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Россия: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Балтика
 
Позже
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Казаев Ян 4 0.5
2. Альшин Ильнур 1 0.13
3. Макарчук Артём 1 0.13
4. Маркович Мирослав 1 (1) 0.13
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 7 0.88
2. Лебеденко Игорь 4 0.5
3. Султонов Мухаммад 3 0.38
4. Енин Иван 2 0.25
5. Шумских Алексей 1 0.13
6. Адаев Владислав 1 0.13
7. Евдокимов Андрей 1 0.13
8. Маркин Михаил 1 (1) 0.13

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Кашчелан Младен 6 0
2. Макарчук Артём 2 1
3. Альшин Ильнур 3 0
4. Остоич Иван 3 0
5. Гелоян Ишхан 1 1
6. Джамилов Султан 2 0
7. Казаев Ян 2 0
8. Денисов Виталий 1 0
9. Кузьмин Максим 1 0
10. Дибиргаджиев Джамал 1 0
11. Карпович Сергей 1 0
12. Мещанинов Артём 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Темников Иван 4 0
2. Шумских Алексей 2 0
3. Померко Алексей 2 0
4. Нетфуллин Равиль 2 0
5. Енин Иван 2 0
6. Евдокимов Андрей 2 0
7. Рязанцев Александр 1 0
8. Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Торпедо Москва 5% (1) 20% (4) 20% (4) 15% (3) 20% (4) 20% (4)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Балтика 2:1 Краснодар-2 Саранск 1:2 Балтика КАМАЗ 0:1 Балтика Ротор 1:1 Балтика Балтика 0:0 Нефтехимик
Акрон 0:0 Балтика Балтика 1:1 Оренбург Томь 1:0 Балтика Факел 3:3 Балтика Уфа 2:0 Балтика Балтика 0:1 Крылья Советов Балтика 3:1 Текстильщик Балтика 2:0 Алания Нефтехимик 2:1 Балтика Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь Чертаново 1:2 Балтика Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика
Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный
Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Балтика: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 2:0 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 3:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Балтика Балтика 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Балтика Балтика 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Балтика
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 8 7 1 0 20 - 3 22
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
3. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Факел Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Алания Заявка 8 4 2 2 19 - 12 14
6. Велес Москва Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
7. КАМАЗ Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
8. Спартак-2 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
9. Нефтехимик Заявка 8 3 2 3 9 - 3 11
10. Балтика Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Краснодар-2 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
12. Томь Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
13. Ротор Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
14. Енисей Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 8 2 2 4 5 - 7 8
16. Акрон Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
17. Волгарь Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18. ПФК Кубань Заявка 8 1 1 6 7 - 13 4
19. Металлург Липецк Заявка 8 1 1 6 7 - 26 4
20. Текстильщик Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
2. Торпедо Москва Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
3. Факел Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
4. Нефтехимик Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
5. КАМАЗ Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
6. СКА-Хабаровск Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
7. Велес Москва Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Томь Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Спартак-2 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Алания Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
12. Балтика Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
13. Енисей Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Ротор Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
16. Акрон Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17. Металлург Липецк Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
18. Волгарь Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
19. ПФК Кубань Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
20. Текстильщик Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Алания Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
4. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
5. Спартак-2 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
6. Балтика Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
7. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Оренбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Ротор Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Краснодар-2 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Факел Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Енисей Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Томь Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Текстильщик Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
16. Акрон Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Волгарь Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Нефтехимик Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
19. ПФК Кубань Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
20. Металлург Липецк Заявка 4 0 0 4 1 - 19 0
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  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 7 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 6 2 0
3. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
4. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 4 0 0
5. Балтика Казаев Ян 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КАМАЗ Калугин Олег 5 1
2. Волгарь Павлишин Алексей 3 2
3. Балтика Кашчелан Младен 6 0
4. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 4 1
5. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2021, осталось 1 день 9 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 70
Балтика 8.6% (6)
X 40% (28)
Торпедо Москва 51.4% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Торпедо Москва
3.05
3.25
2.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Балтика - Торпедо Москва онлайн




Прогнозы на матч Балтика - Торпедо Москва

Исход игры
Балтика
8.7% (6)
Ничья
39.1% (27)
Торпедо Москва
52.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
37.31% (25)
Меньше
62.69% (42)
Обе команды забьют
Да
71.64% (48)
Нет
28.36% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (23)
1:2 Торпедо Москва
27.5% (19)
0:1 Торпедо Москва
17.4% (12)
0:0 Ничья
2.9% (2)
2:2 Ничья
2.9% (2)
1:3 Торпедо Москва
2.9% (2)
0:2 Торпедо Москва
2.9% (2)
2:1 Балтика
2.9% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 5 сентября
Балтика Торпедо Москва
Суббота, 4 сентября
Катар Португалия
Воскресенье, 5 сентября
Швеция Узбекистан
Кипр РОССИЯ 1.71 Кипр РОССИЯ 1.83 Кипр РОССИЯ 1.88 Испания Финляндия 1.78
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