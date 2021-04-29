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Лига Европы

2020-2021

Стадион:
Вильярреал
2:1
Конец матча
Арсенал

Вильярреал 4-4-2

Арсенал 4-2-3-1

Ход матча
5'
Тригерос Мануэль
(Чуквезе Саму)
1:0
29'
Альбиоль Рауль
(Морено Херард)
2:0
36'
Фойт Хуан
 
37'
Торрес Пау II
 
44'
 
Себальос Дани
46'
Коклен Франсис
Алькасер Пако
 
57'
 
Себальос Дани
58'
 
Парти Томас
63'
 
Мартинелли Габриэл
Эдегор Мартин
68'
Капу Этьен
 
70'
Марио Гаспар
Фойт Хуан
 
73'
2:1
Пепе Николя
80'
Капу Этьен
 
80'
Морено Альберто
Педраса Альфонсо
 
80'
Гомес Мойсес
Тригерос Мануэль
 
85'
 
Обамеянг Пьер-Эмерик
Сака Букайо
90'
 
Обамеянг Пьер-Эмерик
90'
 
Виллиан Боргес
Пепе Николя
90'
 
Эльнени Мохамед
Смит-Роу Эмил
Статистика матча
  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49
Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 6 (2) 0.46
2. Алькасер Пако 6 (1) 0.46
3. Бакка Карлос 3 0.23
4. Альбиоль Рауль 2 0.15
5. Баэна Алехандро 2 0.15
6. Ниньо Фер 2 0.15
7. Чуквезе Саму 1 0.08
8. Кубо Такефуса 1 0.08
9. Тригерос Мануэль 1 0.08
10. Фойт Хуан 1 0.08
11. Пино Йереми 1 0.08
12. Торрес Пау II 1 0.08
13. Парехо Даниэль 0 0
14. Коста Хауме 0 0
15. Эступиньян Первис 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 6 (1) 0.46
2. Уиллок Джо 3 0.23
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0.23
4. Нкетиа Эдди 3 0.23
5. Ляказетт Александр 3 (1) 0.23
6. Сака Букайо 2 0.15
7. Балогун Фоларин 2 0.15
8. Эльнени Мохамед 2 0.15
9. Смит-Роу Эмил 1 0.08
10. Нелсон Райс 1 0.08
11. Мари Пабло 1 0.08
12. Луис Давид 1 0.08
13. Эдегор Мартин 1 0.08
14. Тирни Киран 1 0.08
15. Габриэль дос Сантос 1 0.08
16. Виллиан Боргес 0 0
17. Седрик Соареш 0 0
18. Бельерин Эктор 0 0
19. Чамберс Калум 0 0
20. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Капу Этьен 2 1
2. Педраса Альфонсо 2 0
3. Коклен Франсис 2 0
4. Фунес Мори 2 0
5. Тригерос Мануэль 2 0
6. Пенья Рубен 2 0
7. Альбиоль Рауль 1 0
8. Иборра Висенте 1 0
9. Парехо Даниэль 1 0
10. Коста Хауме 1 0
11. Морено Херард 1 0
12. Фойт Хуан 1 0
13. Торрес Пау II 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Себальос Дани 1 1
2. Парти Томас 2 0
3. Ляказетт Александр 1 0
4. Мустафи Шкодран 1 0
5. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
6. Джака Гранит 1 0
7. Лено Бернд 1 0
8. Седрик Соареш 1 0
9. Луис Давид 1 0
10. Эльнени Мохамед 1 0
11. Тирни Киран 1 0
12. Габриэль дос Сантос 1 0
13. Смит-Роу Эмил 1 0
14. Нкетиа Эдди 1 0
15. Уиллок Джо 1 0
16. Сака Букайо 1 0
17. Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 14.81% (4) 11.11% (3) 25.93% (7) 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6)
 Арсенал 6.45% (2) 19.35% (6) 12.9% (4) 12.9% (4) 22.58% (7) 25.81% (8)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна
Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад
Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага
Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Арсенал 3:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Арсенал
1/16 финала
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
5 Мольде
3 Хоффенхайм
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
1/8 финала
?
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2 Манчестер Юнайтед
1 Милан
5 Аякс
0 Янг Бойз
5 Рома
1 Шахтёр Донецк
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1/4 финала
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2 Аякс
3 Рома
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1/2 финала
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Финал
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Новости матча
  • После матча
  • В тяжелейшем для себя поединке "Вильярреал" дома обыграл "Арсенал", благодаря голам в первом тайме. В этом противостоянии все решится в ответном поединке, который состоится ровно через неделю. Наша трансляция на этом окончена. Для Вас работал Федосов Дмитрий, спасибо за внимание!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 2:1!
  • Замена
    90'
    Двойная замена в составе лондонцев произошла. Вместо Пепе и Смита-Роу доигрывать будут Виллиан и Эльнении.
  • 90'
    Отличным разрезным пасом Томас нашел в штрафной соперника Обамеянга, который пробил с разворота, но Рульи спас свою команду.
  • 90'
    Мягко забросил Чуквезе с фланга в центр штрафной, где пробил головой Морено, но точно в руки Лено.
  • Офсайд
    90'
    Со штрафного навесил Парехо на дальнюю штангу, куда врывался Альбиоль, но оказался он в офсайде.
  • Желтая карточка
    90'
    Обамеянг заехал в подкате сзади по ногам Альбиолю. Желтую карточку получил за это нарушение габонец. 
  • Дополнительное время
    90'
    Целых пять минут компенсировал судья к времени нашего поединка. Было много остановок, так что все по делу.
  • 89'
    Прорвался Чуквезе по флангу и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров здесь не оказалось.
  • 88'
    С фланга Гаспар отдавал в штрафную на Чуквезе, но вовремя вернулся в оборону Мартинелли и не пустил соперника к мячу.
  • Офсайд
    87'
    По флангу отдавал Джака в штрафную, куда врывался Чамберс, но оказался он в положении "вне игры".
  • 86'
    В верховой борьбе на фланге Смит-Роу получил по голове от Морено. Штрафной удар исполнят лондонцы.
  • Замена
    85'
    Еще одна замена в нашем поединке. Вместо Букайо Сака шанс проявить себя получил Пьер-Эмерик Обамеянг.
  • 84'
    С правого фланга навесил Гаспар в штрафную под удар Парехо, но его от мяча грамотно оттеснил Джака.
  • 83'
    С фланга покатил низом Чуквезе под удар Морено, но перехватил мяч в подкате в последний момент Джака.
  •
  • 82'
    По флангу отдавал Мартинелли на ход Пепе, но тот в борьбе против Гаспара нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.
  • Замена
    81'
    Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Тригероса и Педрасы на поле появились Гомес и Морено.
  • Жёлтая и сразу красная
    80'
    Вот это да. За фол Капу получил вторую желтую карточку и был удален, но покинул поле из-за травмы.
  • 79'
    Долгое время не могут Капу поставить на ноги медики. На носилках в итоге вынесли его за пределы поля.
  • 78'
    В верховой борьбе столкнулись головами Капу и Сака. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 77'
    В центре поля получил по ногам Пепе в подкате от Гаспара. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 76'
    По флангу забросил Пепе на ход Мартинелли, но того опередил Гаспар и вынес мяч за боковую линию.
  • 75'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Чуквезе и попытался закрутить в дальний угол, но сфера оказалась легкой добычей для Лено.
  • Пенальти
    74'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Николя Пепе! Уверенно реализовал Пепе одиннадцатиметровый удар. По центру ворот стрельнул он, а Рульи прыгнул в сторону и не смог спасти свою команду.
  • Пенальти!
    73'
    Ворвался в штрафную соперника самостоятельно Сака, но упал в борьбе с Тригеросом. Судья назначил пенальти!

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  • 72'
    Отличным пасом Пепе нашел у лицевой линии Смит-Роу, но прострел последнего перехватил Торрес.
  • Замена
    71'
    Вынужденная замена в составе "Вильярреала". Вместо травмированного Хуана Фойта на поле вышел Марио Гаспар.
  • 70'
    Выполнил рывок Фойт, после чего присел на газон и схватился за бедро. Похоже, не сможет он продолжить игру.
  • 69'
    Чуквезе протащил мяч к штрафной соперника и отдал вперед на Морено, который пробил в дальний угол, но точно в руки Лено.
  • Желтая карточка
    68'
    Снова оказался на газоне Пепе. Теперь уже Капу отмахнулся от соперника, за что и получил желтую карточку.
  • 67'
    На фланге Пепе убегал в контратаку на скорости, но Педраса в подкате нарушил правила против оппонента. 
  • Опасный момент
    66'
    Мягко забросил Педраса в штрафную на Морено, который выскочил один на один с голкипером, но не смог он обыграть в ближнем бою Лено.
  • 65'
    Накрутил соперника на фланге Джака и покатил вперед на Мартинелли, но тому пробить не позволил защитник.
  • 64'
    С угла поля навесил Сака на дальнюю штангу, но вышел из ворот Рульи и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • Замена
    63'
    Замена в составе гостей произошла. Вместо Мартина Эдегора свое игровое время получил Габриэль Мартинелли.
  • Угловой
    62'
    С фланга навесил Смит-Роу в центр штрафной, но здесь Торрес вынес мяч головой за пределы поля.
  • 60'
    Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Смит-Роу. Потребуется ему помощь медиков.
  • Желтая карточка
    58'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Томас, за что лишь сам увидел перед собой желтую карточку.
  • Жёлтая и сразу красная
    57'
    Наступил на ногу сопернику в центре поля Себальос, за что тут же получил желтую карточку, которая стала для него второй.
  • 56'
    Отдавал отличный пас в штрафную соперника Парехо на ход Морено, но тому пробить не позволил Мари.
  • 55'
    С правого фланга навесил Сака на дальнюю штангу, где пробил головой Пепе, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 54'
    В центре поля получил по ногам Парехо от Томаса в подкате. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • Офсайд
    53'
    Разрезным пасом Себальос выводил в штрафную Пепе, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 52'
    Сместился с фланга в центр штрафной Сака и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Торрес.
  • 51'
    С фланга покатил в штрафную Себальос на ход Пепе, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил защитник.
  • 50'
    С правого фланга навесил Сака на дальнюю штангу, но здесь Холдинг нарушил правила в борьбе против Торреса.
  • 49'
    С угла поля навесил Эдегор на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не пробил по воротам.
  • 49'
    По флангу прорвался Смит-Роу и прострелил в центр, где после серии рикошетов пробил по воротам Пепе, но не попал в створ.
  • 48'
    В центре поля получил по ногам Томас от Капу. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Арсенала".
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе хозяев. Вместо Пако Алькасера на второй тайм вышел Франсис Коклен.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют хозяева!
  • 45'
    Со штрафного закручивал Алькасер в ближний угол, но грамотную позицию занял Лено и забрал мяч в свои руки.
  • Желтая карточка
    45'
    В центре поля в грубом подкате Себальос снес Фойта. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Отличным пасом Фойт вывел один на один с голкипером Морено, который обыграл Лено, но вот на удар по пустым воротам сил у форварда уже не хватило.
  • 43'
    Со штрафного Эдегор навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Холдинг, но не попал он в створ ворот.
  • 42'
    На фланге грамотно подставился Сака и вынудил нарушить правила Педрасу. Штрафной удар исполнят лондонцы.
  • 41'
    Никуда сейчас не торопятся футболисты "Вильярреала". Катают они мяч в центре поля, пытаясь успокоить игру.
  • 40'
    Убегал по флангу Чамберс и подал на дальнюю штангу, но здесь Пепе не успел подставить ногу.
  • 39'
    Со штрафного навесил Себальос на дальнюю штангу, но здесь Сака нарушил правила в борьбе против Торреса.
  • Желтая карточка
    38'
    Получил по ногам на фланге Сака от Торреса в подкате. Защитник за этот фол получил желтую карточку.
  • Видеоповтор
    36'
    Судья решил самостоятельно пересмотреть повтор борьбы Торреса и Пепе. В итоге пенальти был отменен, рукой себе подыграл футболист "Арсенала".
  • Пенальти!
    35'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Томас на ход Пепе, который упал в борьбе с защитником. Судья назначил пенальти!
  • 34'
    Протащил мяч к штрафной соперника Тригерос и отдал под удар Морено, но тот с лету зарядил крайне неточно.
  • 33'
    Диагональным пасом Альбиоль запустил по левой бровке Тригероса, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 32'
    Убегал на скорости по правому флангу Чуквезе, но напоролся на Смит-Роу, который вынес мяч в подкате.
  • Описание гола
    31'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Рауль Альбиоль! С углового навесил Парехо в центр штрафной, где выиграл верх Морено и головой сбросил на дальнюю штангу, где никто не помешал Альбиолю отправить мяч в пустые ворота.
  • 30'
    Покатил поперек поля Эдегор на Томаса, который пробил с двадцати метров, но мяч полетел выше ворот.
  • 29'
    Со штрафного навесил Парехо в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес мяч подальше Холдинг.
  • 28'
    В центре поля получил по ногам Тригерос от Чамберса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Вильярреала".
  • 27'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Сака после паса от Эдегора и попытался закрутить в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.
  • 26'
    Забрасывал Парехо на левый фланг, куда убегал Педраса, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 25'
    Мог убегать Эдегор на ворота соперника после заброса от Себальоса, но вышел за пределы штрафной Рульи и вынес мяч ногами в аут.
  • 24'
    С фланга навесил Парехо на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Томас и вынес мяч головой.
  • 23'
    С левого фланга прострелил Педраса низом в центр штрафной, но здесь Холдинг вынес снаряд в аут.
  • 22'
    Педраса по флангу забросил на ход Морено, но не смог тот оторваться от Мари и в итоге потерял мяч.
  • 21'
    Диагональный пас исполнял Торрес на левый фланг, куда врывался Педраса, но перехватил мяч Чамберс.
  • 20'
    Мягко с фланга навесил в штрафную соперника Сака на ход Пепе, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • 19'
    С фланга Чамберс отдавал в штрафную на Сака, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Торрес.
  • 18'
    С правого фланга навесил Сака в центр штрафной, где мог пробивать Смит-Роу, но не попал он по мячу.
  • 17'
    Финтом обыграл защитника на фланге Пепе и прострелил в центр штрафной, но здесь Альбиоль вынес сферу в центр поля.
  • 16'
    Убегал в штрафную соперника Педраса после паса от Тригероса, но в чистом подкате отобрал сферу Чамберс.
  • 15'
    Тонкий пас отдавал Томас в штрафную на Пепе, но тому пробить по воротам не позволил в подкате Торрес.
  • 14'
    По флангу забросил Педраса на ход Морено, но того опередил Сака и головой вынес сферу за боковую линию.
  • 13'
    В центре поля получил Джака по ногам от Парехо. Штрафной удар судья назначил в пользу гостей.
  • 12'
    Мягко забросил Себальос в штрафную соперника на Эдегора, но того от мяча оттеснил грамотно Альбиоль.
  • 11'
    Убежал по флангу Педраса и прострелил в центр штрафной. Рикошетом от ноги защитника мяч оказался в руках Лено.
  • 10'
    Диагональный пас Мари исполнял в штрафную, куда врывался Пепе, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 9'
    Долго катают мяч в центре поля лондонцы, пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • 8'
    Дальний заброс исполнил Парехо в штрафную на ход Морено, но того опередил Мари и вынес мяч в аут.
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мануэль Тригерос! Удалось быстрый гол забить испанцам. Протащил мяч с фланга в центр штрафной Чуквезе, обыграл защитника и покатил поперек на Тригероса, который с лету пробил точно в дальний нижний угол.
  • 5'
    По флангу забросил Смит-Роу на ход Сака, но тот не понял задумки партнера и не смог откликнуться на этот пас.
  • 4'
    В центре поля получил по ногам Парехо от Себальоса. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • Офсайд
    3'
    Эдегор отличным пасом запустил по флангу Пепе, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Вильярреала"!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В одном из полуфиналов Лиги Европы ждем нас с Вами встреча двух интересных команд, "Вильярреал" примет "Арсенал". Шансы команд примерно равны потому нас ждет очень интересное и яркое противостояние. Комментировать игру для Вас буду я, Федосов Дмитрий!
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Прогнозы на матч Вильярреал 2:1 Арсенал

Исход игры
Вильярреал
44.1% (63)
Ничья
32.9% (47)
Арсенал
23.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
52.82% (75)
Меньше
47.18% (67)
Обе команды забьют
Да
82.39% (117)
Нет
17.61% (25)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
30.8% (44)
1:1 Ничья
29.4% (42)
1:2 Арсенал
18.9% (27)
1:0 Вильярреал
9.1% (13)
2:0 Вильярреал
4.2% (6)
0:1 Арсенал
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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