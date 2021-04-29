90' Целых пять минут компенсировал судья к времени нашего поединка. Было много остановок, так что все по делу.

89' Прорвался Чуквезе по флангу и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров здесь не оказалось.

88' С фланга Гаспар отдавал в штрафную на Чуквезе, но вовремя вернулся в оборону Мартинелли и не пустил соперника к мячу.

87' По флангу отдавал Джака в штрафную, куда врывался Чамберс, но оказался он в положении "вне игры".

86' В верховой борьбе на фланге Смит-Роу получил по голове от Морено. Штрафной удар исполнят лондонцы.

85' Еще одна замена в нашем поединке. Вместо Букайо Сака шанс проявить себя получил Пьер-Эмерик Обамеянг.

84' С правого фланга навесил Гаспар в штрафную под удар Парехо, но его от мяча грамотно оттеснил Джака.

83' С фланга покатил низом Чуквезе под удар Морено, но перехватил мяч в подкате в последний момент Джака.

82' По флангу отдавал Мартинелли на ход Пепе, но тот в борьбе против Гаспара нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.

81' Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Тригероса и Педрасы на поле появились Гомес и Морено.

80' Вот это да. За фол Капу получил вторую желтую карточку и был удален, но покинул поле из-за травмы.

79' Долгое время не могут Капу поставить на ноги медики. На носилках в итоге вынесли его за пределы поля.

78' В верховой борьбе столкнулись головами Капу и Сака. Без помощи медиков здесь не обойтись.

77' В центре поля получил по ногам Пепе в подкате от Гаспара. Штрафной удар исполнять будут гости.

76' По флангу забросил Пепе на ход Мартинелли, но того опередил Гаспар и вынес мяч за боковую линию.

75' Зацепился за мяч в чужой штрафной Чуквезе и попытался закрутить в дальний угол, но сфера оказалась легкой добычей для Лено.

74' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Николя Пепе! Уверенно реализовал Пепе одиннадцатиметровый удар. По центру ворот стрельнул он, а Рульи прыгнул в сторону и не смог спасти свою команду.

73' Ворвался в штрафную соперника самостоятельно Сака, но упал в борьбе с Тригеросом. Судья назначил пенальти!

72' Отличным пасом Пепе нашел у лицевой линии Смит-Роу, но прострел последнего перехватил Торрес.

71' Вынужденная замена в составе "Вильярреала". Вместо травмированного Хуана Фойта на поле вышел Марио Гаспар.

70' Выполнил рывок Фойт, после чего присел на газон и схватился за бедро. Похоже, не сможет он продолжить игру.

69' Чуквезе протащил мяч к штрафной соперника и отдал вперед на Морено, который пробил в дальний угол, но точно в руки Лено.

68' Снова оказался на газоне Пепе. Теперь уже Капу отмахнулся от соперника, за что и получил желтую карточку.

67' На фланге Пепе убегал в контратаку на скорости, но Педраса в подкате нарушил правила против оппонента.

66' Мягко забросил Педраса в штрафную на Морено, который выскочил один на один с голкипером, но не смог он обыграть в ближнем бою Лено.

65' Накрутил соперника на фланге Джака и покатил вперед на Мартинелли, но тому пробить не позволил защитник.

64' С угла поля навесил Сака на дальнюю штангу, но вышел из ворот Рульи и спокойно забрал мяч в свои руки.

63' Замена в составе гостей произошла. Вместо Мартина Эдегора свое игровое время получил Габриэль Мартинелли.

62' С фланга навесил Смит-Роу в центр штрафной, но здесь Торрес вынес мяч головой за пределы поля.

60' Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Смит-Роу. Потребуется ему помощь медиков.

58' Слишком активно оспаривал решение арбитра Томас, за что лишь сам увидел перед собой желтую карточку.

57' Наступил на ногу сопернику в центре поля Себальос, за что тут же получил желтую карточку, которая стала для него второй.

56' Отдавал отличный пас в штрафную соперника Парехо на ход Морено, но тому пробить не позволил Мари.

55' С правого фланга навесил Сака на дальнюю штангу, где пробил головой Пепе, но мяч застрял в гуще защитников.

54' В центре поля получил по ногам Парехо от Томаса в подкате. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

53' Разрезным пасом Себальос выводил в штрафную Пепе, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

52' Сместился с фланга в центр штрафной Сака и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Торрес.

51' С фланга покатил в штрафную Себальос на ход Пепе, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил защитник.

50' С правого фланга навесил Сака на дальнюю штангу, но здесь Холдинг нарушил правила в борьбе против Торреса.

49' С угла поля навесил Эдегор на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не пробил по воротам.

49' По флангу прорвался Смит-Роу и прострелил в центр, где после серии рикошетов пробил по воротам Пепе, но не попал в створ.

48' В центре поля получил по ногам Томас от Капу. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Арсенала".

47' Замена в перерыве произошла в составе хозяев. Вместо Пако Алькасера на второй тайм вышел Франсис Коклен.

46' Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют хозяева!

45' Со штрафного закручивал Алькасер в ближний угол, но грамотную позицию занял Лено и забрал мяч в свои руки.

45' В центре поля в грубом подкате Себальос снес Фойта. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

44' Отличным пасом Фойт вывел один на один с голкипером Морено, который обыграл Лено, но вот на удар по пустым воротам сил у форварда уже не хватило.

43' Со штрафного Эдегор навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Холдинг, но не попал он в створ ворот.

42' На фланге грамотно подставился Сака и вынудил нарушить правила Педрасу. Штрафной удар исполнят лондонцы.

41' Никуда сейчас не торопятся футболисты "Вильярреала". Катают они мяч в центре поля, пытаясь успокоить игру.

40' Убегал по флангу Чамберс и подал на дальнюю штангу, но здесь Пепе не успел подставить ногу.

39' Со штрафного навесил Себальос на дальнюю штангу, но здесь Сака нарушил правила в борьбе против Торреса.

38' Получил по ногам на фланге Сака от Торреса в подкате. Защитник за этот фол получил желтую карточку.

36' Судья решил самостоятельно пересмотреть повтор борьбы Торреса и Пепе. В итоге пенальти был отменен, рукой себе подыграл футболист "Арсенала".

35' Дальний заброс исполнял в штрафную Томас на ход Пепе, который упал в борьбе с защитником. Судья назначил пенальти!

34' Протащил мяч к штрафной соперника Тригерос и отдал под удар Морено, но тот с лету зарядил крайне неточно.

33' Диагональным пасом Альбиоль запустил по левой бровке Тригероса, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

32' Убегал на скорости по правому флангу Чуквезе, но напоролся на Смит-Роу, который вынес мяч в подкате.

31' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Рауль Альбиоль! С углового навесил Парехо в центр штрафной, где выиграл верх Морено и головой сбросил на дальнюю штангу, где никто не помешал Альбиолю отправить мяч в пустые ворота.

30' Покатил поперек поля Эдегор на Томаса, который пробил с двадцати метров, но мяч полетел выше ворот.

29' Со штрафного навесил Парехо в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес мяч подальше Холдинг.

28' В центре поля получил по ногам Тригерос от Чамберса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Вильярреала".

27' Зацепился за мяч в чужой штрафной Сака после паса от Эдегора и попытался закрутить в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.

26' Забрасывал Парехо на левый фланг, куда убегал Педраса, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

25' Мог убегать Эдегор на ворота соперника после заброса от Себальоса, но вышел за пределы штрафной Рульи и вынес мяч ногами в аут.

24' С фланга навесил Парехо на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Томас и вынес мяч головой.

23' С левого фланга прострелил Педраса низом в центр штрафной, но здесь Холдинг вынес снаряд в аут.

22' Педраса по флангу забросил на ход Морено, но не смог тот оторваться от Мари и в итоге потерял мяч.

21' Диагональный пас исполнял Торрес на левый фланг, куда врывался Педраса, но перехватил мяч Чамберс.

20' Мягко с фланга навесил в штрафную соперника Сака на ход Пепе, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

19' С фланга Чамберс отдавал в штрафную на Сака, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Торрес.

18' С правого фланга навесил Сака в центр штрафной, где мог пробивать Смит-Роу, но не попал он по мячу.

17' Финтом обыграл защитника на фланге Пепе и прострелил в центр штрафной, но здесь Альбиоль вынес сферу в центр поля.

16' Убегал в штрафную соперника Педраса после паса от Тригероса, но в чистом подкате отобрал сферу Чамберс.

15' Тонкий пас отдавал Томас в штрафную на Пепе, но тому пробить по воротам не позволил в подкате Торрес.

14' По флангу забросил Педраса на ход Морено, но того опередил Сака и головой вынес сферу за боковую линию.

13' В центре поля получил Джака по ногам от Парехо. Штрафной удар судья назначил в пользу гостей.

12' Мягко забросил Себальос в штрафную соперника на Эдегора, но того от мяча оттеснил грамотно Альбиоль.

11' Убежал по флангу Педраса и прострелил в центр штрафной. Рикошетом от ноги защитника мяч оказался в руках Лено.

10' Диагональный пас Мари исполнял в штрафную, куда врывался Пепе, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

9' Долго катают мяч в центре поля лондонцы, пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.

8' Дальний заброс исполнил Парехо в штрафную на ход Морено, но того опередил Мари и вынес мяч в аут.

6' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мануэль Тригерос! Удалось быстрый гол забить испанцам. Протащил мяч с фланга в центр штрафной Чуквезе, обыграл защитника и покатил поперек на Тригероса, который с лету пробил точно в дальний нижний угол.

5' По флангу забросил Смит-Роу на ход Сака, но тот не понял задумки партнера и не смог откликнуться на этот пас.

4' В центре поля получил по ногам Парехо от Себальоса. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

3' Эдегор отличным пасом запустил по флангу Пепе, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.

1' Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Вильярреала"!

До матча