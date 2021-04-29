|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|6 (2)
|0.46
|2.
|Алькасер Пако
|6 (1)
|0.46
|3.
|Бакка Карлос
|3
|0.23
|4.
|Альбиоль Рауль
|2
|0.15
|5.
|Баэна Алехандро
|2
|0.15
|6.
|Ниньо Фер
|2
|0.15
|7.
|Чуквезе Саму
|1
|0.08
|8.
|Кубо Такефуса
|1
|0.08
|9.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.08
|10.
|Фойт Хуан
|1
|0.08
|11.
|Пино Йереми
|1
|0.08
|12.
|Торрес Пау II
|1
|0.08
|13.
|Парехо Даниэль
|0
|0
|14.
|Коста Хауме
|0
|0
|15.
|Эступиньян Первис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепе Николя
|6 (1)
|0.46
|2.
|Уиллок Джо
|3
|0.23
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0.23
|4.
|Нкетиа Эдди
|3
|0.23
|5.
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.23
|6.
|Сака Букайо
|2
|0.15
|7.
|Балогун Фоларин
|2
|0.15
|8.
|Эльнени Мохамед
|2
|0.15
|9.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.08
|10.
|Нелсон Райс
|1
|0.08
|11.
|Мари Пабло
|1
|0.08
|12.
|Луис Давид
|1
|0.08
|13.
|Эдегор Мартин
|1
|0.08
|14.
|Тирни Киран
|1
|0.08
|15.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.08
|16.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|17.
|Седрик Соареш
|0
|0
|18.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|19.
|Чамберс Калум
|0
|0
|20.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Капу Этьен
|2
|1
|2.
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|3.
|Коклен Франсис
|2
|0
|4.
|Фунес Мори
|2
|0
|5.
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|6.
|Пенья Рубен
|2
|0
|7.
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|8.
|Иборра Висенте
|1
|0
|9.
|Парехо Даниэль
|1
|0
|10.
|Коста Хауме
|1
|0
|11.
|Морено Херард
|1
|0
|12.
|Фойт Хуан
|1
|0
|13.
|Торрес Пау II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Себальос Дани
|1
|1
|2.
|Парти Томас
|2
|0
|3.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|4.
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|5.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|6.
|Джака Гранит
|1
|0
|7.
|Лено Бернд
|1
|0
|8.
|Седрик Соареш
|1
|0
|9.
|Луис Давид
|1
|0
|10.
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|11.
|Тирни Киран
|1
|0
|12.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|13.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0
|14.
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|15.
|Уиллок Джо
|1
|0
|16.
|Сака Букайо
|1
|0
|17.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|Арсенал
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|25.81% (8)