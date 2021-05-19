|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0.49
|2.
|Окампос Лукас
|5 (4)
|0.14
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.11
|4.
|Ракитич Иван
|4 (2)
|0.11
|5.
|Де Йонг Люк
|4
|0.11
|6.
|Фернандо Режес
|3
|0.08
|7.
|Сусо Хесус
|3
|0.08
|8.
|Гомес Алехандро
|2
|0.05
|9.
|Кунде Жюль
|2
|0.05
|10.
|Хордан Хоан
|1
|0.03
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|12.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|13.
|Васкес Франко
|1
|0.03
|14.
|Буну Яссин
|1
|0.03
|15.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|17.
|Торрес Оливер
|0
|0
|18.
|Видаль Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|11 (2)
|0.3
|2.
|Эдгар Мендес
|5
|0.14
|3.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.11
|4.
|Риоха Луис
|4
|0.11
|5.
|Понс Пере
|2
|0.05
|6.
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|7.
|Химо Наварро
|1
|0.03
|8.
|Пина Томас
|1
|0.03
|9.
|Лежён Флорьян
|1
|0.03
|10.
|Дуарте Рубен
|1
|0.03
|11.
|Гвидетти Йон
|1
|0.03
|12.
|Батталья Родриго
|1
|0.03
|13.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|14.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|15.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|16.
|Лагуардия Виктор
|0
|0
|17.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карлос Диего Сантос
|10
|1
|2.
|Хордан Хоан
|7
|1
|3.
|Гудель Неманья
|8
|0
|4.
|Фернандо Режес
|6
|0
|5.
|Акунья Маркос
|5
|0
|6.
|Ракитич Иван
|4
|0
|7.
|Навас Хесус
|4
|0
|8.
|Кунде Жюль
|4
|0
|9.
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|10.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|11.
|Окампос Лукас
|3
|0
|12.
|Буну Яссин
|3
|0
|13.
|Серхи Гомес
|2
|0
|14.
|Рекик Карим
|2
|0
|15.
|Торрес Оливер
|2
|0
|16.
|Сусо Хесус
|2
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|18.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|19.
|Васкес Франко
|1
|0
|20.
|Оскар Родригес
|1
|0
|21.
|Видаль Алеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эдгар Мендес
|11
|1
|2.
|Пина Томас
|12
|0
|3.
|Батталья Родриго
|10
|1
|4.
|Лежён Флорьян
|10
|0
|5.
|Ману Гарсия
|8
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|5
|1
|7.
|Химо Наварро
|6
|0
|8.
|Йота Пелетейро
|4
|1
|9.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|10.
|Тачи
|4
|1
|11.
|Дейверсон Силва
|4
|0
|12.
|Риоха Луис
|4
|0
|13.
|Хави Лопеc
|0
|1
|14.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|15.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|16.
|Гвидетти Йон
|1
|0
|17.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|18.
|Эли Родриго
|1
|0
|19.
|Понс Пере
|1
|0
|20.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|21.
|Лукас Перес
|1
|0
|22.
|Сайнс Борха
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|11.76% (6)
|19.61% (10)
|9.8% (5)
|27.45% (14)
|Алавес
|17.14% (6)
|20% (7)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|65 - 24
|83
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 27
|81
|3.
|Барселона
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|84 - 38
|76
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|23
|5
|9
|52 - 33
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|58 - 38
|59
|6.
|Бетис
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|47 - 48
|58
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|59 - 42
|58
|8.
|Сельта
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|53 - 54
|53
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|46 - 40
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|47 - 65
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 47
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|36 - 58
|44
|13.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|12
|15
|50 - 53
|42
|14.
|Леванте
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|46 - 57
|41
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 56
|38
|16.
|Хетафе
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 43
|37
|17.
|Уэска
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 53
|33
|18.
|Эльче
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|32 - 55
|33
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|5
|16
|16
|33 - 55
|31
|20.
|Эйбар
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|29 - 51
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 20
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 21
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 21
|33
|7.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|34 - 23
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 23
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 19
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|27 - 30
|24
|14.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|15 - 13
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|16.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|18.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 30
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|34 - 15
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 22
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 19
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|7.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 28
|24
|8.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 27
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 27
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|22 - 40
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 32
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 32
|12
|20.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|30
|3
|9
|2.
|Вильярреал
|Морено Херард
|23
|10
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|22
|1
|8
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|20
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Барселона
|Ленгле Клеман
|9
|2
|5.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0