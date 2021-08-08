|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лисакович Виталий
|2 (1)
|0.67
|2.
|Савицкий Павел
|1
|0.33
|3.
|Кендыш Юрий
|1
|0.33
|4.
|Стасевич Игорь
|0
|0
|5.
|Кисляк Сергей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Гарри
|1
|0.5
|2.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.5
|3.
|Бэйл Гарет
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сигневич Николай
|1
|0
|2.
|Лаптев Денис
|1
|0
|3.
|Кендыш Юрий
|1
|0
|4.
|Эбонг Макс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Робертс Коннор II
|1
|1
|2.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беларусь
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Уэльс
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 4
|10
|2.
|Чехия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|3.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Беларусь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 11
|3
|5.
|Эстония
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Чехия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Беларусь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Уэльс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 11
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|3.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|5.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
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