  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Беларусь
 
Позже
Уэльс

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лисакович Виталий 2 (1) 0.67
2. Савицкий Павел 1 0.33
3. Кендыш Юрий 1 0.33
4. Стасевич Игорь 0 0
5. Кисляк Сергей 0 0
Уэльс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Гарри 1 0.5
2. Джеймс Дэниэл 1 0.5
3. Бэйл Гарет 0 0

Карточки

Беларусь
# Игрок      
1. Сигневич Николай 1 0
2. Лаптев Денис 1 0
3. Кендыш Юрий 1 0
4. Эбонг Макс 1 0
Уэльс
# Игрок      
1. Робертс Коннор II 1 1
2. Лоуренс Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беларусь 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)
 Уэльс 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Чехия 1:0 Беларусь Беларусь 1:2 Азербайджан Бельгия 8:0 Беларусь Беларусь 4:2 Эстония Беларусь 1:1 Гондурас
Албания 3:2 Беларусь Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь
Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Финляндия 0:0 Уэльс Уэльс 0:4 Дания Италия 1:0 Уэльс Турция 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Швейцария
Уэльс 0:0 Албания Франция 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Чехия Уэльс 1:0 Мексика Бельгия 3:1 Уэльс Уэльс 3:1 Финляндия Уэльс 1:0 Ирландия Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс
Последние игры между собой
Беларусь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Уэльс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Уэльс 1:0 Беларусь

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 4 3 1 0 17 - 4 10
2. Чехия Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
3. Уэльс Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Беларусь Заявка 3 1 0 2 4 - 11 3
5. Эстония Заявка 3 0 0 3 6 - 15 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2. Чехия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Беларусь Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Уэльс Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Эстония Заявка 2 0 0 2 4 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Чехия Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
3. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
4. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
5. Беларусь Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2021, осталось 1 день 6 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 79
Беларусь 7.6% (6)
X 17.7% (14)
Уэльс 74.7% (59)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Беларусь
Ничья
Уэльс
6.70
3.84
1.68
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Беларусь - Уэльс онлайн




Прогнозы на матч Беларусь - Уэльс

Исход игры
Беларусь
7.8% (6)
Ничья
16.9% (13)
Уэльс
75.3% (58)
Тотал 2.5
Больше
40.79% (31)
Меньше
59.21% (45)
Обе команды забьют
Да
55.26% (42)
Нет
44.74% (34)
Популярный счёт
0:1 Уэльс
36.4% (28)
1:2 Уэльс
29.9% (23)
1:1 Ничья
14.3% (11)
0:2 Уэльс
5.2% (4)
2:1 Беларусь
5.2% (4)
1:0 Беларусь
2.6% (2)
1:3 Уэльс
2.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Онлайн трансляции
Воскресенье, 5 сентября
Балтика Торпедо Москва
Суббота, 4 сентября
Катар Португалия
Воскресенье, 5 сентября
Швеция Узбекистан
Кипр РОССИЯ 1.71 Кипр РОССИЯ 1.83 Кипр РОССИЯ 1.88 Испания Финляндия 1.78
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный