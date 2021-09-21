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Россия: Кубок

2021-2022
Зенит-Ижевск
 
Позже
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Зенит-Ижевск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Русских Александр 2 0.67
2. Дворников Фёдор 1 0.33
3. Мырзаков Кирилл 1 0.33
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Зенит-Ижевск
# Игрок      
1. Балкизов Ренат 0 1
ЦСКА Москва
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит-Ижевск 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Зенит-Ижевск 0:1 Новосибирск Носта 1:0 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 0:1 Амкар Зенит-Ижевск 1:2 Металлург Липецк Зенит-Ижевск 1:3 Урал-2
Челябинск 1:0 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 2:1 Торпедо Миасс Лада-Тольятти 2:1 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 0:4 Звезда Пермь Ильпар 0:3 Зенит-Ижевск Динамо Барнаул 3:1 Зенит-Ижевск Иртыш Омск 2:1 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 1:1 Крылья-Советов-2 Волна Нижегородская область 2:2 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 1:3 Волга Ульяновск Зенит-Ижевск 0:1 Звезда Пермь Зенит-Ижевск 0:0 Лада Димитровград Лада-Тольятти 1:5 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 6:0 Оренбург-2 Носта 0:0 Зенит-Ижевск
Последние 20 матчей: +10 =2 -8
ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Зенит 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва

Группа 10

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлург Липецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит-Ижевск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2021, осталось 1 день 17 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 79
Зенит-Ижевск 1.3% (1)
X 0% (0)
ЦСКА Москва 98.7% (78)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит-Ижевск
Ничья
ЦСКА Москва
12.00
6.40
1.25
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва онлайн




Прогнозы на матч Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва

Исход игры
Зенит-Ижевск
1.3% (1)
Ничья
0% (0)
ЦСКА Москва
98.7% (78)
Тотал 2.5
Больше
40.51% (32)
Меньше
59.49% (47)
Обе команды забьют
Да
25.32% (20)
Нет
74.68% (59)
Популярный счёт
0:2 ЦСКА Москва
53.2% (42)
1:2 ЦСКА Москва
13.9% (11)
0:3 ЦСКА Москва
10.1% (8)
1:3 ЦСКА Москва
8.9% (7)
0:1 ЦСКА Москва
5.1% (4)
0:4 ЦСКА Москва
3.8% (3)
1:4 ЦСКА Москва
2.5% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
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