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Россия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Динамо Москва
 
Позже
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 2 (2) 1
2. Шиманьски Себастиан 1 0.5
3. Тюкавин Константин 1 0.5
4. Захарян Арсен 1 0.5
5. Скопинцев Дмитрий 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заболотный Антон 1 0.5
2. Бистрович Кристиян 1 0.5
3. Дзагоев Алан 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 2 0
2. Ордец Иван 1 0
3. Фомин Даниил 1 0
4. Бальбуэна Фабиан 1 0
5. Шиманьски Себастиан 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 1 0
2. Тикнизян Наир 1 0
3. Мухин Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 20% (1) 60% (3) 0 0 20% (1)
 ЦСКА Москва 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец
Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва
Последние 20 матчей: +11 =1 -8
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира
Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
ЦСКА Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Динамо Москва 4:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Нижний Новгород Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Химки Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
11. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Уфа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
7. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
4. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
5. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
3. Уфа Фищенко Руслан 1 1
4. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
5. Сочи Попов Ивелин 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2021, осталось 5 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 132
Динамо Москва 45.5% (60)
X 43.2% (57)
ЦСКА Москва 11.4% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
ЦСКА Москва
2.80
3.34
3.09
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Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Динамо Москва - ЦСКА Москва онлайн




Прогнозы на матч Динамо Москва - ЦСКА Москва

Исход игры
Динамо Москва
45% (59)
Ничья
43.5% (57)
ЦСКА Москва
11.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
51.94% (67)
Меньше
48.06% (62)
Обе команды забьют
Да
82.17% (106)
Нет
17.83% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (40)
2:1 Динамо Москва
26.7% (35)
2:2 Ничья
10.7% (14)
1:0 Динамо Москва
10.7% (14)
1:2 ЦСКА Москва
7.6% (10)
3:2 Динамо Москва
3.1% (4)
2:0 Динамо Москва
2.3% (3)
0:1 ЦСКА Москва
2.3% (3)
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Пятница, 6 августа
Бремер Бавария
Пятница, 6 августа
Монако 1:1 Нант
Суббота, 7 августа
Труа 1:2 ПСЖ
Франция Россия 1.63 Динамо Москва ЦСКА Москва 1.82 Монпелье Марсель 1.87 Текстильщик Енисей 2.65
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