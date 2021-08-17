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Лига чемпионов

2021-2022

Стадион:
Шериф
3:0
Конец матча
Динамо Загреб

Шериф 4-2-3-1

Динамо Загреб 4-1-4-1

Ход матча
21'
 
Мубандже Жак-Франсуа
Перич Дино
45'
Траоре Адама
(Кристиано)
1:0
52'
Костанза Фернандо
Джульен Кестон
 
54'
Коловос Димитрис
(Янсане Момо)
2:0
64'
 
Менало Лука
Мишич Йосип
65'
 
Гояк Амер
Майер Ловро
76'
 
Менало Лука
80'
 
Чоп Дуйе
Оршич Мислав
80'
Траоре Адама
(Энрике Луваннор)
3:0
87'
Бизяк Ловро
Коловос Димитрис
 
87'
Петро Чарльз
Аддо Эдмонд
 
90'
Раделич Степан
Энрике Луваннор
 
Статистика матча
  • 12 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Луваннор 4 0.57
2. Траоре Адама VII 4 0.57
3. Кастаньеда Франк 2 0.29
4. Тилль Себастьян 1 (1) 0.14
5. Коловос Димитрис 1 0.14
6. Дуланто Густаво 1 0.14
7. Арболеда Данило 1 0.14
8. Янсане Момо 0 0
9. Кристиано 0 0
Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майер Ловро 2 (1) 0.29
2. Адеми Ариян 2 0.29
3. Иванушец Лука 1 0.14
4. Оршич Мислав 1 0.14
5. Петкович Бруно 1 0.14
6. Менало Лука 1 0.14
7. Якич Кристиян 1 0.14
8. Франич Бартол 1 0.14
9. Мишич Йосип 0 0
10. Кастрати Лирим 0 0

Карточки

Шериф
# Игрок      
1. Кастаньеда Франк 3 0
2. Джульен Кестон 2 0
3. Кристиано 2 0
4. Коловос Димитрис 1 0
5. Дуланто Густаво 1 0
6. Бизяк Ловро 1 0
7. Янсане Момо 1 0
Динамо Загреб
# Игрок      
1. Мишич Йосип 2 0
2. Менало Лука 2 0
3. Якич Кристиян 2 0
4. Теофил-Катерин Кевин 1 0
5. Оршич Мислав 1 0
6. Петкович Бруно 1 0
7. Перич Дино 1 0
8. Гояк Амер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шериф 21.43% (3) 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 0 28.57% (4)
 Динамо Загреб 10% (1) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Шериф 1:0 Црвена Звезда Шериф 7:1 Динамо-Авто Црвена Звезда 1:1 Шериф Флорешты 1:3 Шериф Шериф 3:1 Алашкерт
Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф Кодру 0:6 Шериф Шериф 2:0 Сфынтул Георге Сперанца 0:10 Шериф Дачия-Буюкань 0:4 Шериф
Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Динамо Загреб 1:0 ХНК Горица Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Динамо Загреб 3:3 Риека Омония 0:1 Динамо Загреб
Хвартски Драговоляц 0:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Динамо Загреб 0:2 Славен Валюр 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:2 Валюр Ростов 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Шибеник Динамо Загреб 6:3 Истра 1961 ХНК Горица 0:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:2 Вараждин Риека 1:5 Динамо Загреб Хайдук 1:1 Динамо Загреб Славен 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 ХНК Горица Динамо Загреб 2:0 Хайдук
Последние игры между собой
Шериф: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Динамо Загреб: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Шериф 0:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Шериф Динамо Загреб 4:0 Шериф Шериф 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Шериф
Шериф 1:1 Динамо Загреб

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
3. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
4. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
5. Шериф Траоре Адама VII 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Фола Им Томас 2 1
3. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
4. Шкендия Кривак Ян 2 1
5. Легия Енджейчик Артур 3 0
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • Спасибо за внимание! Для Вас работал Крипак Михаил. Болейте за футбол с LiveResult.Ru! До новых встреч!
  • Свисток
    Матч окончен! "Шериф" разбил загребское "Динамо" со счётом 3:0. Ответных матч в столице Хорватии состоится через неделю. Поздравляю всю Молдову с большим футбольным праздником!
  • Угловой
    90'
    Угловой на левом фланге заработали тираспольцы, продолжая терзать своего несчастного соперника. Но после розыгрыша накоротке мяч был потерян.
  • Замена
    90'
    Четвёртая замена в составе "Шерифа": вместо Энрике Луваннора на поле вышел Степан Раделич.
  • 90'
    В ещё одной контратаке заброс прошёл на Энрике на правый край штрафной площади, но тот не сумел сделать нормальную подачу в центр - мяч улетел за ворота.
  • Опасный момент
    90'
    Ещё одну острую контратаку провели молдаване, и Ливаковичу теперь пришлось спасать свою команду за пределами штрафной площади.
  • 90'
    Якич метров с 25-ти пробил по воротам тираспольцев с места - получилось слабовато, и Атанасиадис без лишних проблем мяч забрал намертво.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты компенсировано.
  • Опасный момент
    89'
    ОПАСНО! В очередной контратаке хозяев Янсане с левого края вываливался на рандеву с Ливаковичем, и также пытался пробить между ног голкиперу, но Доминику на этот раз удалось спасти свою команду.
  • Замена
    88'
    Двойная замена в составе "Шерифа": вместо Эдмонда Аддо и Димитриса Коловоса на поле вышли Чарльз Петро и экс-уфимец Ловро Бизяк.
  • 87'
    После подачи углового справа мяч дошёл до дальнего края штрафной площади, откуда Теофил-Катерин нанёс корявый удар, после которого мяч улетел далековато от створа ворот.
  • Угловой
    86'
    Петкович с дальней дистанции нанёс мощнейший удар, в который вложил всю свою злость, но задел мяч защитника "Шерифа" и ушёл на угловой.
  • 85'
    Заброс на правый фланг атаки у динамовцев не проходит - мяч уходит за боковую линию поля. Просто "плывёт" хорватская команда, и через неделю уже им нужно пытаться совершить подвиг, чтобы отыграть этот гандикап.
  • 84'
    С опаской уже в атаку идёт команда Дамира Крзнара, понимая, что на очередной контратаке можно и четвёртый запросто получить. Тираспольцы всё ещё смотрятся достаточно свежо.
  • 83'
    "Молодцы, молодцы!", - кричат болельщики "Шерифа". Выдающийся матч сегодня проводит команда Юрия Вернидуба. Могла она побеждать ещё крупнее.
  • 2 гола - дубль!
    82'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Адама Траоре!!!
    Браво, "Шериф"! Молниеносную контратаку провели тираспольцы, и Траоре с правого края на этот раз убежал от соперников, после чего пробил точно между ног Ливаковичу. Голевой пас на счету Энрике.
  • 81'
    41 на 59 - таково преимущество "Динамо" по владению мячом в процентном соотношении, но никакой пользы это гостям из Загреба не приносит.
  • 80'
    Оршич на левом фланге пытался за счёт дриблинга обострить игру, но ничего не получается - очередная потеря мяча у загребцев.
  • Травма, повреждение
    79'
    В жёстком единоборстве досталось по голове Аддо. Парень находится в нокдауне, а значит ему необходимо оказать медицинскую помощь.
  • Желтая карточка
    78'
    Отбились после подачи корнера молдаване, а в борьбе за подбор Менало нарушил правила, сорвав возможную контратаку "Шерифа". Жёлтую карточку получил нарушитель.
  • Опасный момент
    77'
    ОПАСНО! Едва автоголом сейчас не отметился Тилль, головой срезав мяч в нижний угол собственных ворот, но Атанасиадису удалось в броске потащить мяч на угловой.
  • 76'
    Болельщики "Шерифа" не замолкают ни на секунду. Дружно они поют, а некоторые даже танцуют. Настоящий футбольный праздник сегодня в Тирасполе и всей Молдове. Главное, дотерпеть до финального свистка, не наделав ошибок.
  • 75'
    Отбились защитники тираспольцев после подачи стандартного положения у своих владений, после чего попытались разогнать контратаку, но не получилось - загребцы вынесли мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    74'
    Аддо потерял зону на своей половине поля, из-за чего ему пришлось идти на откровенный фол, который карается обычно жёлтой карточкой, но не в этом случае. Чакыр пожалел Эдмонда.
  • 73'
    Пытаются сейчас прибавить в движении загребцы, намереваясь по всей ширине поля растягивать оборону соперника, но мяч в очередной раз потерян гостями за лицевую линию.
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  • 72'
    Заброс у гостей следовал на левый край штрафной площади на забегание свежело Менало, но тот банально не сумел обработать мяч, выпустив снаряд за лицевую линию.
  • Опасный момент
    71'
    Траоре по правому краю убежал в контратаку, но настигали его всё-таки два защитника соперника, и поспешный удар с линии штрафной площади получился провальным - мяч свалился с ноги.
  • 70'
    Бурей негодования просто разразился Юрий Вернидуб после очередного нереализованного момента. Понимает украинский специалист, что в Хорватии через неделю всё будет в десятки раз сложнее, и нужно создавать для себя как можно более комфортное преимущество.
  • Опасный момент
    69'
    ОПАСНО! С левого фланга прострельная передача вдоль ворот разрезала вратарскую площадь загребского "Динамо", но Траоре почему-то не попытался в падении сыграть на замыкании.
  • Опасный момент
    68'
    Кристиано подключился к атаке по правому флангу, откуда точно простреливал в центр штрафной площади на Энрике, но у того удар в касание точным не получился.
  • Замена
    67'
    Двойная замена в составе "Динамо": вместо Йосипа Мишича и Ловро Майера на поле вышли Амер Гояк и Лука Менало.
  • Угловой
    66'
    Подача с углового последовала в район 11-метровой площади, откуда в падении через себя попытался пробить Мишич - эффектно, но совершенно не эффективно.
  • Опасный момент
    65'
    ОПАСНО! Упустили сейчас молдаване на линии своей штрафной площади Иванушеца, который опасно пробивал в правый нижний угол, но Атанасиадису в падении удалось потащить мяч на угловой.
  • 64'
    Заброс к линии штрафной площади прошёл на Траоре, который красиво перебросил мяч через защитника, но после этого не успел к снаряду - от очередных неприятностей Загреб спас выскочивший из ворот Ливакович.
  • 63'
    14:4 - такова статистика по ударам по воротам в этом матче. По ударам в створ ворот - 2:0. Сложно сказать, что "Шериф" в этом матче выигрывает незаслуженно.
  • 62'
    Удалось, наконец, ответную атаку провести загребцам, но она опасной не получилась, и прострельная передача вдоль ворот от лицевой линии стала простой добычей для Атанасиадиса.
  • 61'
    Дамир Крзнар пытается сохранять спокойствие в своей технической зоне, но это ему удаётся плохо. Видно, что внутри просто кипит главный тренер гостей из Загреба.
  • 60'
    Динамовцы выглядят деморализованными. Не удаётся гостям в эти минуты наладить контроль над мячом, и приходится играть просто на вынос. Кто бы мог подобное предположить до матча.
  • Опасный момент
    59'
    ОПАСНО! После подачи углового с правого фланга из пределов вратарской площади головой пробивал в высоком прыжке Арболеда, но промахнулся.
  • Опасный момент
    58'
    ОПАСНО! После прострельной передачи с правого фланга Янсане совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча, чтобы сработать на добивании.
  • 57'
    Неплохую заявку делает "Шериф" на выход в групповой этап. Если кто не в курсе, молдавские клубы никогда в истории не добирались до группового этапа самого престижного клубного турнира.
  • 56'
    На кураже тираспольцы продолжают идти вперёд, и тот же Коловос пробивал по воротам метров с 24-х, но получилось не очень хорошо - несильно и неточно.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Димитрис Коловос!!!
    Какие же красавцы! Заброс на левый край штрафной площади прошёл на Янсане, а тот от лицевой линии сделал наброс в центр к линии штрафной площади, откуда Коловос нанёс пушечный удар, едва не порвав сетку ворот.
  • 54'
    Аддо у своей штрафной площади удачно пнул по мячу таким образом, что снаряд от ног соперника срикошетил аккуратно в руки Атанасиадису.
  • Замена
    53'
    Вынужденная замена в составе "Шерифа": вместо травмированного Кестона Джульена на поле вышел Фернандо Костанза.
  • Травма, повреждение
    52'
    Нет, после очередного рывка Джульен снова упал на газон. Парень не сможет продолжить встречу, и это уже очевидно для всех.
  • Травма, повреждение
    51'
    Мышечное повреждение получил Джульен. Вернулся сейчас в игру левый защитник "Шерифа", но явно он чувствует дискомфорт в районе бедра.
  • 50'
    Отличная поддержка сегодня на трибунах у "Шерифа". Каждое удачное действие своих любимцев тираспольские болельщики встречают звонкими аплодисментами.
  • 49'
    Не закрываются хозяева на своей половине поля, стараясь после отбора мяча аккуратно играть в пас, и переходить на чужую сторону.
  • 48'
    Тираспольцы готовы жёсткому давлению с первых минут второго тайма. Юрий Вернидуб не отходит от кромки поля, постоянно подсказывая своим подопечным, кому куда бежать.
  • 47'
    Активно стараются действовать гости с возобновлением игры. Похоже, что в перерыве у них состоялся серьёзный разговор с главным тренером.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Шериф" ведёт со счётом 1:0. Отдыхаем...
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Адама Траоре!!!
    Идеальный момент для "гола в раздевалку"! С правого края Кристиано отдал передачу на забегание Траоре, который убежал от опекунов, вошёл на правый край штрафной площади, и несильно послал мяч в дальний нижний угол ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • Травма, повреждение
    44'
    Якич в жёстком стыке с двумя соперниками в центре поля получил повреждение, и теперь парень передвигается с хромотой. Будем надеяться, что вскоре избавиться от боли пострадавший.
  • 43'
    Достаточно бодрыми выглядят футболисты "Шерифа" под занавес первого тайма. Хорошо команда Юрия Вернидуба готова в физическом плане.
  • Угловой
    42'
    С углового с левого фланга у хозяев прошла низкая подача на ближний край вратарской площади, откуда Энрике пытался внешней стороной стопы срезать мяч в створ ворота, но не вышло - мимо цели.
  • Опасный момент
    41'
    Четыре в четыре в контратаку разгоняли загребцы, но не сумели качественно разыграть мяч, из-за чего сами нарвались на контрвыпад, но сумели всё же выбить мяч на угловой.
  • 40'
    Веером слева направо свою атаку развивали хозяева поля, и Кристиано низом простреливал в центр штрафной площади, но там чётко отработали динамовские защитники.
  • 39'
    "Шериф, Шериф!", - снова дружно скандируют болельщики на трибунах, которые понимают, что без их поддержки родная команда вряд ли сумеет совершить подвиг.
  • 38'
    Майер теперь выступал в роли ассистента, пасуя на Якича на левый край штрафной площади, но тому здорово корпус поставил Кристиано, позволив мячу выйти за пределы поля.
  • Опасный момент
    37'
    ОПАСНО! С далёкой дистанции Траоре нанёс сочный удар с ходу, и едва не забил гол-красавец. Мяч просвистел прямо над правой "девяткой", и Ливакович явно ситуацию под контролем не держал.
  • 36'
    Бурно тираспольцы отпраздновали спасительный сэйв Кристиано, поздравляя защитника с этим подвигом. Но надо концентрироваться на дальнейшей игре.
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! В быстрой контратаке Иванушец тонким пасом нашёл в чужой штрафной площади Майера, который протолкнул мяч мимо бросившегося навстречу Атанасиадиса, но буквально с линии ворот мяч успел в подкате вынести Кристиано.
  • 34'
    С дальней дистанции по воротам гостей решил пробить Тилль, но очень плохо получилось - мяч полетел чуть-ли не к угловому флажку.
  • 33'
    В параллельным матчах уже есть забитые голы. "Борндбю" сенсационно обыгрывает "Зальцбург", а "Шахтёр" также достаточно неожиданно ведёт в счёте с "Монако". Ждём сенсации и в этом матче. Вперёд, "Шериф"!
  • 32'
    Удаётся теперь пасоваться поперёк поля хозяевам поля. Загребцы стараются организовать высокий командный прессинг, но пока что без агрессии действуют гости.
  • 31'
    Накоротке был разыгран угловой тираспольцами, после чего последовала диагональная планирующая подача в район линии вратарской площади, но мяч стал достаточно простой добычей для сыгравшего на выходе Ливаковича.
  • Угловой
    30'
    Коловос потащил мяч в атаку по левому флангу, после чего финтами запутал нескольких соперников, сумев заработать угловой для своей команды.
  • Фол, нарушение
    29'
    Накоротке штрафной удар решили разыграть загребцы, но ничего хорошего из этого не получилось - мяч быстро был потерян, после чего уже сами гости правила нарушили.
  • Фол, нарушение
    28'
    В глубине поля штрафной удар заработали теперь футболисты "Динамо" - Тилль сзади ударил по ногам Петковича. Чакыр попросил нарушителя больше так не делать.
  • 27'
    Оршич с дальней дистанции теперь пальнул по воротам соперника, но мяч после его выстрела полетел метра на полтора выше перекладины. Да и Атанасиадис ситуацию контролировал.
  • 26'
    Снова под свист болельщиков на трибунах подолгу катают мяч в центральной зоне динамовцы. Намерены гости планомерно раскачивать оборонительные порядки соперника.
  • Опасный момент
    25'
    "Динамо" же всё ближе приближается к владениям молдавской команды. С дальней дистанции сейчас по воротам пробил Якич, но Атанасиадис всё видел, сумев намертво мяч поймать.
  • 24'
    Тяжеловато в последние минуты тираспольцам стало даже выходить за центр поля, не говоря уже о чём-то большем.
  • 23'
    Правым флангом атаку провели загребцы, откуда последовала прострельная передача вдоль ворот, но на перехвате спокойно сыграл Атанасиадис.
  • 22'
    Перич не может сдержать слёз на скамейке запасных. Очень обидно парню упустить возможность сыграть в Лиге чемпионов из-за травмы.
  • Замена
    21'
    Вынужденная замена в составе "Динамо": вместо травмированного Дино Перича на поле вышел Жак-Франсуа Мубандже.
  • Травма, повреждение
    20'
    Проблемы возникли у Дино Перича. Присел он на газон, показывая, что не может продолжать встречу. То ли с коленом у него проблемы, то ли мышечная травма. Надо готовить замену хорватам.
  • Видеоповтор
    19'
    В предыдущем эпизоде мяч попал в руку одному из защитников "Динамо", и после определённой паузы видеоассистенты Джюнейта Чакыра всё-таки решили, что это не пенальти.
  • Опасный момент
    18'
    Левым флангом контратаку разогнали тираспольцы и заработали угловой удар, стараниями Траоре. От флажка последовала подача стандартного положения от Тилля - мяч заметался в штрафной площади, после чего всё-таки был выбит.
  • 17'
    Франич подключился к атаке гостей по левому флангу, откуда пытался выполнить низом прострельную передачу в штрафную площадь, но защитники "Шерифа" отбили мяч в аут.
  • Офсайд
    16'
    Из глубины поля прошёл заброс на Энрике, который головой сбрасывал мяч под удар Коловосу, который был уже после свистка, так как молдавский бразилец был в положении "вне игры".
  • 15'
    Свистеть и гудеть начали болельщики на трибунах стадиона "Шериф", так как гости из Загреба всё чаще стали катать мяч поперёк поля в центральной зоне.
  • 14'
    Кристиано на правом фланге обороны грубовато срезал Оршича, но Чакыр почему-то этого не заметил, назначив только аут в пользу "Динамо".
  • 13'
    Янсане в контратаке с левого фланга смещался в центр вдоль лицевой линии, но его плотный удар с правой ноги был блокирован одним из защитников.
  • 12'
    Впервые удалось перейти загребцам через центральную линию. В районе центрального круга в борьбе за мяч правила нарушил активный Энрике.
  • 11'
    Энрике оказался с мячом на левом фланге, откуда простреливал в район 11-метровой отметки, но получилось в противоход Коловосу.
  • 10'
    Принялись пасоваться на своей половине поля динамовцы, успокаивая таким образом игру. Не настроены гости ввязываться в открытый футбол.
  • 9'
    Нужно стараться тираспольцам не зацикливаться на нереализованном стопроцентном шансе, а продолжать давить на хорватов, которые явно запаниковали.
  • Штанга
    8'
    ОПАСНО!!! Вертикальным пасом Янсане вскрыл оборону загребцев, и Энрике вывалился на рандеву с Ливаковичем, но не попал в створ ворот нападающий - штанга спасла гостей.
  • 7'
    "Шериф, Шериф!", - завелись молдавские болельщики на трибунах. Довольны они стартовыми минутами встречи, надеясь, что их любимцам удастся забить.
  • 6'
    Со штрафного удара последовала подача в воротам гостей, мяч был отбит хорватами в район 11-метровой отметки, откуда с разворота пробивал Арболеда, но очень неточно получилось.
  • Фол, нарушение
    5'
    Мишич в центре поля беспардонно съездил по ногам Кристиано. Чакыр решил на первый раз ограничиться устным внушением нарушителю.
  • 4'
    Юрий Вернидуб подбадривает свою команду от кромки поля. Немалый еврокубковый опыт у украинского специалиста, который он получил с луганской "Зарёй", но в Лиге чемпионов ранее он также не играл.
  • 3'
    Джульен по левому флангу подключился к первой атаке "Шерифа", но нормальную подачу сделать не сумел - мяч срезался с ноги, улетев за ворота.
  • 2'
    С разведки начинается встреча. Тираспольцы явно испытывают излишний мандраж. Загребцы же не торопятся диктовать свои условия на поле.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Динамо".
  • До матча
  • Судья
    Джюнейт Чакыр вывел команды на поле. Редкий случай, сейчас прозвучит гимн Лиги чемпионов в Молдове.
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru и болельщиков российского футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором тираспольский "Шериф" сыграет дома с загребским "Динамо".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 142
Шериф 9.9% (14)
X 27.5% (39)
Динамо Загреб 62.7% (89)
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Прогнозы на матч Шериф 3:0 Динамо Загреб

Исход игры
Шериф
9.9% (14)
Ничья
27.5% (39)
Динамо Загреб
62.7% (89)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (64)
Меньше
54.29% (76)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
1:2 Динамо Загреб
34.5% (49)
1:1 Ничья
24.6% (35)
0:1 Динамо Загреб
19.7% (28)
2:1 Шериф
4.9% (7)
0:2 Динамо Загреб
3.5% (5)
1:3 Динамо Загреб
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:0 Шериф
2.1% (3)
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Воскресенье, 15 августа
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Вторник, 17 августа
Боруссия Д 1:3 Бавария
Воскресенье, 15 августа
БАТЭ 1:0 Минск
Бенфика ПСВ 2.18 Astralis Bad News Bears 1.65 Ордабасы СДЮШОР 8 1.60 Ингулец Динамо Киев 2.05
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