90' 4 минуты компенсировано.

89' ОПАСНО! В очередной контратаке хозяев Янсане с левого края вываливался на рандеву с Ливаковичем, и также пытался пробить между ног голкиперу, но Доминику на этот раз удалось спасти свою команду.

88' Двойная замена в составе "Шерифа": вместо Эдмонда Аддо и Димитриса Коловоса на поле вышли Чарльз Петро и экс-уфимец Ловро Бизяк.

87' После подачи углового справа мяч дошёл до дальнего края штрафной площади, откуда Теофил-Катерин нанёс корявый удар, после которого мяч улетел далековато от створа ворот.

86' Петкович с дальней дистанции нанёс мощнейший удар, в который вложил всю свою злость, но задел мяч защитника "Шерифа" и ушёл на угловой.

85' Заброс на правый фланг атаки у динамовцев не проходит - мяч уходит за боковую линию поля. Просто "плывёт" хорватская команда, и через неделю уже им нужно пытаться совершить подвиг, чтобы отыграть этот гандикап.

84' С опаской уже в атаку идёт команда Дамира Крзнара, понимая, что на очередной контратаке можно и четвёртый запросто получить. Тираспольцы всё ещё смотрятся достаточно свежо.

83' "Молодцы, молодцы!", - кричат болельщики "Шерифа". Выдающийся матч сегодня проводит команда Юрия Вернидуба. Могла она побеждать ещё крупнее.

82' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Адама Траоре!!!

Браво, "Шериф"! Молниеносную контратаку провели тираспольцы, и Траоре с правого края на этот раз убежал от соперников, после чего пробил точно между ног Ливаковичу. Голевой пас на счету Энрике.

81' 41 на 59 - таково преимущество "Динамо" по владению мячом в процентном соотношении, но никакой пользы это гостям из Загреба не приносит.

80' Оршич на левом фланге пытался за счёт дриблинга обострить игру, но ничего не получается - очередная потеря мяча у загребцев.

79' В жёстком единоборстве досталось по голове Аддо. Парень находится в нокдауне, а значит ему необходимо оказать медицинскую помощь.

78' Отбились после подачи корнера молдаване, а в борьбе за подбор Менало нарушил правила, сорвав возможную контратаку "Шерифа". Жёлтую карточку получил нарушитель.

77' ОПАСНО! Едва автоголом сейчас не отметился Тилль, головой срезав мяч в нижний угол собственных ворот, но Атанасиадису удалось в броске потащить мяч на угловой.

76' Болельщики "Шерифа" не замолкают ни на секунду. Дружно они поют, а некоторые даже танцуют. Настоящий футбольный праздник сегодня в Тирасполе и всей Молдове. Главное, дотерпеть до финального свистка, не наделав ошибок.

75' Отбились защитники тираспольцев после подачи стандартного положения у своих владений, после чего попытались разогнать контратаку, но не получилось - загребцы вынесли мяч в аут.

74' Аддо потерял зону на своей половине поля, из-за чего ему пришлось идти на откровенный фол, который карается обычно жёлтой карточкой, но не в этом случае. Чакыр пожалел Эдмонда.

73' Пытаются сейчас прибавить в движении загребцы, намереваясь по всей ширине поля растягивать оборону соперника, но мяч в очередной раз потерян гостями за лицевую линию.

72' Заброс у гостей следовал на левый край штрафной площади на забегание свежело Менало, но тот банально не сумел обработать мяч, выпустив снаряд за лицевую линию.

71' Траоре по правому краю убежал в контратаку, но настигали его всё-таки два защитника соперника, и поспешный удар с линии штрафной площади получился провальным - мяч свалился с ноги.

70' Бурей негодования просто разразился Юрий Вернидуб после очередного нереализованного момента. Понимает украинский специалист, что в Хорватии через неделю всё будет в десятки раз сложнее, и нужно создавать для себя как можно более комфортное преимущество.

69' ОПАСНО! С левого фланга прострельная передача вдоль ворот разрезала вратарскую площадь загребского "Динамо", но Траоре почему-то не попытался в падении сыграть на замыкании.

68' Кристиано подключился к атаке по правому флангу, откуда точно простреливал в центр штрафной площади на Энрике, но у того удар в касание точным не получился.

67' Двойная замена в составе "Динамо": вместо Йосипа Мишича и Ловро Майера на поле вышли Амер Гояк и Лука Менало.

66' Подача с углового последовала в район 11-метровой площади, откуда в падении через себя попытался пробить Мишич - эффектно, но совершенно не эффективно.

65' ОПАСНО! Упустили сейчас молдаване на линии своей штрафной площади Иванушеца, который опасно пробивал в правый нижний угол, но Атанасиадису в падении удалось потащить мяч на угловой.

64' Заброс к линии штрафной площади прошёл на Траоре, который красиво перебросил мяч через защитника, но после этого не успел к снаряду - от очередных неприятностей Загреб спас выскочивший из ворот Ливакович.

63' 14:4 - такова статистика по ударам по воротам в этом матче. По ударам в створ ворот - 2:0. Сложно сказать, что "Шериф" в этом матче выигрывает незаслуженно.

62' Удалось, наконец, ответную атаку провести загребцам, но она опасной не получилась, и прострельная передача вдоль ворот от лицевой линии стала простой добычей для Атанасиадиса.

61' Дамир Крзнар пытается сохранять спокойствие в своей технической зоне, но это ему удаётся плохо. Видно, что внутри просто кипит главный тренер гостей из Загреба.

60' Динамовцы выглядят деморализованными. Не удаётся гостям в эти минуты наладить контроль над мячом, и приходится играть просто на вынос. Кто бы мог подобное предположить до матча.

59' ОПАСНО! После подачи углового с правого фланга из пределов вратарской площади головой пробивал в высоком прыжке Арболеда, но промахнулся.

58' ОПАСНО! После прострельной передачи с правого фланга Янсане совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча, чтобы сработать на добивании.

57' Неплохую заявку делает "Шериф" на выход в групповой этап. Если кто не в курсе, молдавские клубы никогда в истории не добирались до группового этапа самого престижного клубного турнира.

56' На кураже тираспольцы продолжают идти вперёд, и тот же Коловос пробивал по воротам метров с 24-х, но получилось не очень хорошо - несильно и неточно.

55' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Димитрис Коловос!!!

Какие же красавцы! Заброс на левый край штрафной площади прошёл на Янсане, а тот от лицевой линии сделал наброс в центр к линии штрафной площади, откуда Коловос нанёс пушечный удар, едва не порвав сетку ворот.

54' Аддо у своей штрафной площади удачно пнул по мячу таким образом, что снаряд от ног соперника срикошетил аккуратно в руки Атанасиадису.

53' Вынужденная замена в составе "Шерифа": вместо травмированного Кестона Джульена на поле вышел Фернандо Костанза.

52' Нет, после очередного рывка Джульен снова упал на газон. Парень не сможет продолжить встречу, и это уже очевидно для всех.

51' Мышечное повреждение получил Джульен. Вернулся сейчас в игру левый защитник "Шерифа", но явно он чувствует дискомфорт в районе бедра.

50' Отличная поддержка сегодня на трибунах у "Шерифа". Каждое удачное действие своих любимцев тираспольские болельщики встречают звонкими аплодисментами.

49' Не закрываются хозяева на своей половине поля, стараясь после отбора мяча аккуратно играть в пас, и переходить на чужую сторону.

48' Тираспольцы готовы жёсткому давлению с первых минут второго тайма. Юрий Вернидуб не отходит от кромки поля, постоянно подсказывая своим подопечным, кому куда бежать.

47' Активно стараются действовать гости с возобновлением игры. Похоже, что в перерыве у них состоялся серьёзный разговор с главным тренером.

46' Второй тайм начался!

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Шериф" ведёт со счётом 1:0. Отдыхаем...

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Адама Траоре!!!

Идеальный момент для "гола в раздевалку"! С правого края Кристиано отдал передачу на забегание Траоре, который убежал от опекунов, вошёл на правый край штрафной площади, и несильно послал мяч в дальний нижний угол ворот.

45' 2 минуты компенсировано.

44' Якич в жёстком стыке с двумя соперниками в центре поля получил повреждение, и теперь парень передвигается с хромотой. Будем надеяться, что вскоре избавиться от боли пострадавший.

43' Достаточно бодрыми выглядят футболисты "Шерифа" под занавес первого тайма. Хорошо команда Юрия Вернидуба готова в физическом плане.

42' С углового с левого фланга у хозяев прошла низкая подача на ближний край вратарской площади, откуда Энрике пытался внешней стороной стопы срезать мяч в створ ворота, но не вышло - мимо цели.

41' Четыре в четыре в контратаку разгоняли загребцы, но не сумели качественно разыграть мяч, из-за чего сами нарвались на контрвыпад, но сумели всё же выбить мяч на угловой.

40' Веером слева направо свою атаку развивали хозяева поля, и Кристиано низом простреливал в центр штрафной площади, но там чётко отработали динамовские защитники.

39' "Шериф, Шериф!", - снова дружно скандируют болельщики на трибунах, которые понимают, что без их поддержки родная команда вряд ли сумеет совершить подвиг.

38' Майер теперь выступал в роли ассистента, пасуя на Якича на левый край штрафной площади, но тому здорово корпус поставил Кристиано, позволив мячу выйти за пределы поля.

37' ОПАСНО! С далёкой дистанции Траоре нанёс сочный удар с ходу, и едва не забил гол-красавец. Мяч просвистел прямо над правой "девяткой", и Ливакович явно ситуацию под контролем не держал.

36' Бурно тираспольцы отпраздновали спасительный сэйв Кристиано, поздравляя защитника с этим подвигом. Но надо концентрироваться на дальнейшей игре.

35' ОПАСНО! В быстрой контратаке Иванушец тонким пасом нашёл в чужой штрафной площади Майера, который протолкнул мяч мимо бросившегося навстречу Атанасиадиса, но буквально с линии ворот мяч успел в подкате вынести Кристиано.

34' С дальней дистанции по воротам гостей решил пробить Тилль, но очень плохо получилось - мяч полетел чуть-ли не к угловому флажку.

33' В параллельным матчах уже есть забитые голы. "Борндбю" сенсационно обыгрывает "Зальцбург", а "Шахтёр" также достаточно неожиданно ведёт в счёте с "Монако". Ждём сенсации и в этом матче. Вперёд, "Шериф"!

32' Удаётся теперь пасоваться поперёк поля хозяевам поля. Загребцы стараются организовать высокий командный прессинг, но пока что без агрессии действуют гости.

31' Накоротке был разыгран угловой тираспольцами, после чего последовала диагональная планирующая подача в район линии вратарской площади, но мяч стал достаточно простой добычей для сыгравшего на выходе Ливаковича.

30' Коловос потащил мяч в атаку по левому флангу, после чего финтами запутал нескольких соперников, сумев заработать угловой для своей команды.

29' Накоротке штрафной удар решили разыграть загребцы, но ничего хорошего из этого не получилось - мяч быстро был потерян, после чего уже сами гости правила нарушили.

28' В глубине поля штрафной удар заработали теперь футболисты "Динамо" - Тилль сзади ударил по ногам Петковича. Чакыр попросил нарушителя больше так не делать.

27' Оршич с дальней дистанции теперь пальнул по воротам соперника, но мяч после его выстрела полетел метра на полтора выше перекладины. Да и Атанасиадис ситуацию контролировал.

26' Снова под свист болельщиков на трибунах подолгу катают мяч в центральной зоне динамовцы. Намерены гости планомерно раскачивать оборонительные порядки соперника.

25' "Динамо" же всё ближе приближается к владениям молдавской команды. С дальней дистанции сейчас по воротам пробил Якич, но Атанасиадис всё видел, сумев намертво мяч поймать.

24' Тяжеловато в последние минуты тираспольцам стало даже выходить за центр поля, не говоря уже о чём-то большем.

23' Правым флангом атаку провели загребцы, откуда последовала прострельная передача вдоль ворот, но на перехвате спокойно сыграл Атанасиадис.

22' Перич не может сдержать слёз на скамейке запасных. Очень обидно парню упустить возможность сыграть в Лиге чемпионов из-за травмы.

21' Вынужденная замена в составе "Динамо": вместо травмированного Дино Перича на поле вышел Жак-Франсуа Мубандже.

20' Проблемы возникли у Дино Перича. Присел он на газон, показывая, что не может продолжать встречу. То ли с коленом у него проблемы, то ли мышечная травма. Надо готовить замену хорватам.

19' В предыдущем эпизоде мяч попал в руку одному из защитников "Динамо", и после определённой паузы видеоассистенты Джюнейта Чакыра всё-таки решили, что это не пенальти.

18' Левым флангом контратаку разогнали тираспольцы и заработали угловой удар, стараниями Траоре. От флажка последовала подача стандартного положения от Тилля - мяч заметался в штрафной площади, после чего всё-таки был выбит.

17' Франич подключился к атаке гостей по левому флангу, откуда пытался выполнить низом прострельную передачу в штрафную площадь, но защитники "Шерифа" отбили мяч в аут.

16' Из глубины поля прошёл заброс на Энрике, который головой сбрасывал мяч под удар Коловосу, который был уже после свистка, так как молдавский бразилец был в положении "вне игры".

15' Свистеть и гудеть начали болельщики на трибунах стадиона "Шериф", так как гости из Загреба всё чаще стали катать мяч поперёк поля в центральной зоне.

14' Кристиано на правом фланге обороны грубовато срезал Оршича, но Чакыр почему-то этого не заметил, назначив только аут в пользу "Динамо".

13' Янсане в контратаке с левого фланга смещался в центр вдоль лицевой линии, но его плотный удар с правой ноги был блокирован одним из защитников.

12' Впервые удалось перейти загребцам через центральную линию. В районе центрального круга в борьбе за мяч правила нарушил активный Энрике.

11' Энрике оказался с мячом на левом фланге, откуда простреливал в район 11-метровой отметки, но получилось в противоход Коловосу.

10' Принялись пасоваться на своей половине поля динамовцы, успокаивая таким образом игру. Не настроены гости ввязываться в открытый футбол.

9' Нужно стараться тираспольцам не зацикливаться на нереализованном стопроцентном шансе, а продолжать давить на хорватов, которые явно запаниковали.

8' ОПАСНО!!! Вертикальным пасом Янсане вскрыл оборону загребцев, и Энрике вывалился на рандеву с Ливаковичем, но не попал в створ ворот нападающий - штанга спасла гостей.

7' "Шериф, Шериф!", - завелись молдавские болельщики на трибунах. Довольны они стартовыми минутами встречи, надеясь, что их любимцам удастся забить.

6' Со штрафного удара последовала подача в воротам гостей, мяч был отбит хорватами в район 11-метровой отметки, откуда с разворота пробивал Арболеда, но очень неточно получилось.

5' Мишич в центре поля беспардонно съездил по ногам Кристиано. Чакыр решил на первый раз ограничиться устным внушением нарушителю.

4' Юрий Вернидуб подбадривает свою команду от кромки поля. Немалый еврокубковый опыт у украинского специалиста, который он получил с луганской "Зарёй", но в Лиге чемпионов ранее он также не играл.

3' Джульен по левому флангу подключился к первой атаке "Шерифа", но нормальную подачу сделать не сумел - мяч срезался с ноги, улетев за ворота.

2' С разведки начинается встреча. Тираспольцы явно испытывают излишний мандраж. Загребцы же не торопятся диктовать свои условия на поле.

1' Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Динамо".

До матча

— Джюнейт Чакыр вывел команды на поле. Редкий случай, сейчас прозвучит гимн Лиги чемпионов в Молдове.

— Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru и болельщиков российского футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором тираспольский "Шериф" сыграет дома с загребским "Динамо".

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!