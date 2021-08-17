|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Луваннор
|4
|0.57
|2.
|Траоре Адама VII
|4
|0.57
|3.
|Кастаньеда Франк
|2
|0.29
|4.
|Тилль Себастьян
|1 (1)
|0.14
|5.
|Коловос Димитрис
|1
|0.14
|6.
|Дуланто Густаво
|1
|0.14
|7.
|Арболеда Данило
|1
|0.14
|8.
|Янсане Момо
|0
|0
|9.
|Кристиано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.29
|2.
|Адеми Ариян
|2
|0.29
|3.
|Иванушец Лука
|1
|0.14
|4.
|Оршич Мислав
|1
|0.14
|5.
|Петкович Бруно
|1
|0.14
|6.
|Менало Лука
|1
|0.14
|7.
|Якич Кристиян
|1
|0.14
|8.
|Франич Бартол
|1
|0.14
|9.
|Мишич Йосип
|0
|0
|10.
|Кастрати Лирим
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньеда Франк
|3
|0
|2.
|Джульен Кестон
|2
|0
|3.
|Кристиано
|2
|0
|4.
|Коловос Димитрис
|1
|0
|5.
|Дуланто Густаво
|1
|0
|6.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|7.
|Янсане Момо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мишич Йосип
|2
|0
|2.
|Менало Лука
|2
|0
|3.
|Якич Кристиян
|2
|0
|4.
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|5.
|Оршич Мислав
|1
|0
|6.
|Петкович Бруно
|1
|0
|7.
|Перич Дино
|1
|0
|8.
|Гояк Амер
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шериф
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|Динамо Загреб
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|3.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|4.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|5.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|4
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|3.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|4.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|5.
|Легия
|Енджейчик Артур
|3
|0