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Лига чемпионов

2021-2022

Стадион:
Легия
 
Позже
Динамо Загреб

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эмрели Махир 2 0.4
2. Лопеш Рафаэл 2 0.4
3. Лима Лукас II 2 0.4
4. Пекхарт Томаш 1 0.2
5. Капустка Бартош 1 0.2
6. Мучи Эрнест 1 0.2
7. Скибицки Кацпер 0 0
8. Йоханссон Маттиас 0 0
9. Юранович Йосип 0 0
Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майер Ловро 2 (1) 0.4
2. Адеми Ариян 2 0.4
3. Иванушец Лука 1 0.2
4. Оршич Мислав 1 0.2
5. Петкович Бруно 1 0.2
6. Менало Лука 1 0.2
7. Якич Кристиян 1 0.2
8. Мишич Йосип 0 0
9. Кастрати Лирим 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Енджейчик Артур 2 0
2. Младенович Филип 2 0
3. Капустка Бартош 2 0
4. Боруц Артур 1 0
5. Мартинш Андре 1 0
6. Пекхарт Томаш 1 0
7. Слиш Бартош 1 0
Динамо Загреб
# Игрок      
1. Якич Кристиян 2 0
2. Теофил-Катерин Кевин 1 0
3. Петкович Бруно 1 0
4. Мишич Йосип 1 0
5. Менало Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 22.22% (2) 0 22.22% (2) 0 22.22% (2) 33.33% (3)
 Динамо Загреб 11.11% (1) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин
Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия Легия 4:2 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:4 Легия Легия 3:2 Варта Познань Шлёнск 0:1 Легия
Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Динамо Загреб 1:1 Легия Динамо Загреб 3:3 Риека Омония 0:1 Динамо Загреб Хвартски Драговоляц 0:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония
Динамо Загреб 0:2 Славен Валюр 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:2 Валюр Ростов 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Шибеник Динамо Загреб 6:3 Истра 1961 ХНК Горица 0:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:2 Вараждин Риека 1:5 Динамо Загреб Хайдук 1:1 Динамо Загреб Славен 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 ХНК Горица Динамо Загреб 2:0 Хайдук Осиек 1:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Истра 1961
Последние игры между собой
Легия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Загреб 1:1 Легия

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Црвена Звезда Канга Каку 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Легия - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2021, осталось 2 дня 7 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 48
Легия 50% (24)
X 31.3% (15)
Динамо Загреб 18.8% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Динамо Загреб
3.69
3.40
2.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия - Динамо Загреб онлайн




Прогнозы на матч Легия - Динамо Загреб

Исход игры
Легия
50% (24)
Ничья
31.3% (15)
Динамо Загреб
18.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (22)
Меньше
54.17% (26)
Обе команды забьют
Да
72.92% (35)
Нет
27.08% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.1% (13)
2:1 Легия
27.1% (13)
1:0 Легия
16.7% (8)
1:2 Динамо Загреб
10.4% (5)
0:1 Динамо Загреб
4.2% (2)
2:0 Легия
4.2% (2)
2:2 Ничья
4.2% (2)
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Онлайн трансляции
Пятница, 6 августа
Бремер Бавария
Пятница, 6 августа
Монако 1:1 Нант
Суббота, 7 августа
Труа 1:2 ПСЖ
Франция Россия 1.63 Динамо Москва ЦСКА Москва 1.82 Монпелье Марсель 1.87 Текстильщик Енисей 2.65
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