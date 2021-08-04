|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эмрели Махир
|2
|0.4
|2.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.4
|3.
|Лима Лукас II
|2
|0.4
|4.
|Пекхарт Томаш
|1
|0.2
|5.
|Капустка Бартош
|1
|0.2
|6.
|Мучи Эрнест
|1
|0.2
|7.
|Скибицки Кацпер
|0
|0
|8.
|Йоханссон Маттиас
|0
|0
|9.
|Юранович Йосип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.4
|2.
|Адеми Ариян
|2
|0.4
|3.
|Иванушец Лука
|1
|0.2
|4.
|Оршич Мислав
|1
|0.2
|5.
|Петкович Бруно
|1
|0.2
|6.
|Менало Лука
|1
|0.2
|7.
|Якич Кристиян
|1
|0.2
|8.
|Мишич Йосип
|0
|0
|9.
|Кастрати Лирим
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|2
|0
|2.
|Младенович Филип
|2
|0
|3.
|Капустка Бартош
|2
|0
|4.
|Боруц Артур
|1
|0
|5.
|Мартинш Андре
|1
|0
|6.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|7.
|Слиш Бартош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Якич Кристиян
|2
|0
|2.
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|3.
|Петкович Бруно
|1
|0
|4.
|Мишич Йосип
|1
|0
|5.
|Менало Лука
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|Динамо Загреб
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
Будет доступно позже.
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Црвена Звезда
|Канга Каку
|1
|1