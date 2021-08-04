|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Луваннор
|4
|0.8
|2.
|Траоре Адама VII
|2
|0.4
|3.
|Кастаньеда Франк
|2
|0.4
|4.
|Тилль Себастьян
|1 (1)
|0.2
|5.
|Дуланто Густаво
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Катай Александар
|2
|0.67
|2.
|Дьони Лои
|2
|0.67
|3.
|Фалько Филиппо
|1
|0.33
|4.
|Иванич Мирко
|1
|0.33
|5.
|Родич Милан
|0
|0
|6.
|Гобелич Марко
|0
|0
|7.
|Саного Секу
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|2.
|Дуланто Густаво
|1
|0
|3.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|4.
|Джульен Кестон
|1
|0
|5.
|Янсане Момо
|1
|0
|6.
|Кристиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канга Каку
|1
|1
|2.
|Крстичич Ненад
|1
|0
|3.
|Катай Александар
|1
|0
|4.
|Саного Секу
|1
|0
|5.
|Иванич Мирко
|1
|0
|6.
|Гобелич Марко
|1
|0
|7.
|Лазетич Марко
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шериф
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|Црвена Звезда
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|0
Будет доступно позже.
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Црвена Звезда
|Канга Каку
|1
|1