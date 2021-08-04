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Лига чемпионов

2021-2022

Стадион:
Шериф
 
Позже
Црвена Звезда

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Луваннор 4 0.8
2. Траоре Адама VII 2 0.4
3. Кастаньеда Франк 2 0.4
4. Тилль Себастьян 1 (1) 0.2
5. Дуланто Густаво 1 0.2
Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Катай Александар 2 0.67
2. Дьони Лои 2 0.67
3. Фалько Филиппо 1 0.33
4. Иванич Мирко 1 0.33
5. Родич Милан 0 0
6. Гобелич Марко 0 0
7. Саного Секу 0 0

Карточки

Шериф
# Игрок      
1. Кастаньеда Франк 2 0
2. Дуланто Густаво 1 0
3. Бизяк Ловро 1 0
4. Джульен Кестон 1 0
5. Янсане Момо 1 0
6. Кристиано 1 0
Црвена Звезда
# Игрок      
1. Канга Каку 1 1
2. Крстичич Ненад 1 0
3. Катай Александар 1 0
4. Саного Секу 1 0
5. Иванич Мирко 1 0
6. Гобелич Марко 1 0
7. Лазетич Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шериф 30% (3) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 0 30% (3)
 Црвена Звезда 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Шериф 7:1 Динамо-Авто Црвена Звезда 1:1 Шериф Флорешты 1:3 Шериф Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф
Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф Кодру 0:6 Шериф Шериф 2:0 Сфынтул Георге Сперанца 0:10 Шериф Дачия-Буюкань 0:4 Шериф Шериф 0:0 Петрокуб
Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Црвена Звезда 1:0 Напредак Црвена Звезда 1:1 Шериф Спартак Суботица 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Кайрат Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани
Кайрат 2:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:1 Златибор Чаетина Рад Белград 2:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Войводина ФК Инджия 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Явор Иваньица 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Партизан Напредак 1:4 Црвена Звезда
Последние игры между собой
Шериф: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Црвена Звезда 1:1 Шериф

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Црвена Звезда Канга Каку 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2021, осталось 2 дня 5 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 47
Шериф 17% (8)
X 21.3% (10)
Црвена Звезда 61.7% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Црвена Звезда
4.50
3.40
2.02
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Шериф - Црвена Звезда онлайн




Прогнозы на матч Шериф - Црвена Звезда

Исход игры
Шериф
17% (8)
Ничья
21.3% (10)
Црвена Звезда
61.7% (29)
Тотал 2.5
Больше
63.83% (30)
Меньше
36.17% (17)
Обе команды забьют
Да
80.85% (38)
Нет
19.15% (9)
Популярный счёт
1:2 Црвена Звезда
48.9% (23)
1:1 Ничья
17% (8)
2:1 Шериф
10.6% (5)
0:1 Црвена Звезда
10.6% (5)
1:0 Шериф
6.4% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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Онлайн трансляции
Пятница, 6 августа
Бремер Бавария
Пятница, 6 августа
Монако 1:1 Нант
Суббота, 7 августа
Труа 1:2 ПСЖ
Франция Россия 1.63 Динамо Москва ЦСКА Москва 1.82 Монпелье Марсель 1.87 Текстильщик Енисей 2.65
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