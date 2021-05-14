|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|4
|0.8
|2.
|Зиеш Хаким
|2
|0.4
|3.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.2
|4.
|Вернер Тимо
|1
|0.2
|5.
|Хаверц Кай
|1
|0.2
|6.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.2
|7.
|Джеймс Рис II
|0
|0
|8.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|9.
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ихеаначо Келечи
|4
|0.8
|2.
|Тилеманс Юри
|2 (1)
|0.4
|3.
|Олбрайтон Марк
|1
|0.2
|4.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.2
|5.
|Перес Айосе
|1
|0.2
|6.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.2
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.2
|8.
|Барнс Харви
|1
|0.2
|9.
|Прат Деннис
|0
|0
|10.
|Кастань Тимоти
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|2.
|Джеймс Рис II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|1
|0
|2.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|3.
|Перес Айосе
|1
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|5.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|6.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|Лестер
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Ихеаначо Келечи
|4
|0
|1
|2.
|Кроули Таун
|Николс Том
|4
|1
|1
|3.
|Блэкпул
|Мэдин Гари
|4
|0
|0
|4.
|Челси
|Абрахам Тэмми
|4
|0
|0
|5.
|Челтенем
|Мэй Альфи
|4
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хавант энд Уотерлувилл
|Стрэйкер Энтони
|1
|1
|2.
|Хэмптон энд Ричмонд
|Tyrell Miller-Rodney
|1
|1
|3.
|Сканторп
|Tyler Cordner
|1
|1
|4.
|Манчестер Сити
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0
|5.
|Бёрнли
|Бардсли Филипп
|2
|0