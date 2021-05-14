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Англия: Кубок

2020-2021

Стадион:
Челси
 
Позже
Лестер

Челси 3-4-2-1

Лестер 3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 4 0.8
2. Зиеш Хаким 2 0.4
3. Хадсон-Одои Каллум 1 0.2
4. Вернер Тимо 1 0.2
5. Хаверц Кай 1 0.2
6. Маунт Мэйсон 1 0.2
7. Джеймс Рис II 0 0
8. Аспиликуэта Сесар 0 0
9. Чилуэлл Бен 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеаначо Келечи 4 0.8
2. Тилеманс Юри 2 (1) 0.4
3. Олбрайтон Марк 1 0.2
4. Мэддисон Джеймс 1 0.2
5. Перес Айосе 1 0.2
6. Юндер Дженгиз 1 0.2
7. Джастин Джеймс 1 0.2
8. Барнс Харви 1 0.2
9. Прат Деннис 0 0
10. Кастань Тимоти 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Аспиликуэта Сесар 1 0
2. Джеймс Рис II 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 1 0
2. Олбрайтон Марк 1 0
3. Перес Айосе 1 0
4. Тилеманс Юри 1 0
5. Сёюнджю Чаглар 1 0
6. Фофана Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 10% (1) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2)
 Лестер 0 8.33% (1) 8.33% (1) 41.67% (5) 8.33% (1) 33.33% (4)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси
Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси
Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич
Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер
Последние игры между собой
Челси: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 10
Лестер 2:0 Челси Лестер 0:1 Челси Лестер 2:2 Челси Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Челси
Челси 0:1 Лестер Лестер 1:2 Челси Челси 0:0 Лестер Лестер 1:2 Челси Лестер 0:3 Челси Челси 3:0 Лестер Лестер 2:4 Челси Челси 1:1 Лестер Лестер 2:1 Челси Лестер 1:3 Челси Челси 2:0 Лестер Челси 5:2 Лестер Челси 4:3 Лестер

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Ихеаначо Келечи 4 0 1
2. Кроули Таун Николс Том 4 1 1
3. Блэкпул Мэдин Гари 4 0 0
4. Челси Абрахам Тэмми 4 0 0
5. Челтенем Мэй Альфи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хавант энд Уотерлувилл Стрэйкер Энтони 1 1
2. Хэмптон энд Ричмонд Tyrell Miller-Rodney 1 1
3. Сканторп Tyler Cordner 1 1
4. Манчестер Сити Фернандиньо Фернандо 2 0
5. Бёрнли Бардсли Филипп 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 9 часов 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 112
Челси 81.3% (91)
X 14.3% (16)
Лестер 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Лестер
1.97
3.75
4.45
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Где смотреть матч Челси - Лестер онлайн

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Прогнозы на матч Челси - Лестер

Исход игры
Челси
81.3% (91)
Ничья
14.3% (16)
Лестер
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.27% (63)
Меньше
42.73% (47)
Обе команды забьют
Да
66.36% (73)
Нет
33.64% (37)
Популярный счёт
2:1 Челси
44.6% (50)
1:0 Челси
15.2% (17)
2:0 Челси
14.3% (16)
1:1 Ничья
10.7% (12)
1:2 Лестер
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
3:1 Челси
2.7% (3)
3:0 Челси
1.8% (2)
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Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
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