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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Голландия
 
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Черногория

Бомбардиры внутри турнира

Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 3 0.75
2. Депай Мемфис 2 0.5
3. Классен Дэви 2 0.5
4. Бергёйс Стивен 2 0.5
5. Вейналдум Джорджиньо 1 0.25
6. Ван де Бек Донни 1 0.25
7. Мален Дониэлл 1 0.25
8. Вайндал Оуэн 0 0
Черногория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 3 0.75
2. Бечирай Фатос 1 0.25
3. Симич Марко 1 0.25
4. Томашевич Зарко 1 0.25
5. Радунович Ристо 1 0.25
6. Марушич Адам 1 0.25
7. Косович Небойша 0 0
8. Джюрджевич Урош 0 0
9. Йовович Владимир 0 0
10. Хакшабанович Сеад 0 0

Карточки

Голландия
# Игрок      
1. Блинд Дэйли 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 1 0
3. Де Йонг Люк 1 0
4. Классен Дэви 1 0
5. Мален Дониэлл 1 0
6. Гравенберх Райан 1 0
Черногория
# Игрок      
1. Вуячич Игор 2 0
2. Божович Драшко 1 0
3. Савич Стефан 1 0
4. Джюрджевич Урош 1 0
5. Вулай Кристиян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Голландия 0 0 25% (3) 8.33% (1) 41.67% (5) 25% (3)
 Черногория 0 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 37.5% (3)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Норвегия 1:1 Голландия Голландия 0:2 Чехия Северная Македония 0:3 Голландия Голландия 2:0 Австрия Голландия 3:2 Украина
Голландия 3:0 Грузия Голландия 2:2 Шотландия Гибралтар 0:7 Голландия Голландия 2:0 Латвия Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия
Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Турция 2:2 Черногория Черногория 1:3 Израиль Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 0:1 Норвегия Черногория 4:1 Гибралтар
Латвия 1:2 Черногория Черногория 4:0 Кипр Азербайджан 0:0 Черногория Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 4 2 2 0 12 - 7 8
2. Голландия Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
3. Норвегия Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Черногория Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Латвия Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 2 - 17 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
2. Голландия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Черногория Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Латвия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Норвегия Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Черногория Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Голландия Заявка 3 1 1 1 10 - 5 4
4. Турция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Латвия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Черногория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2021, осталось 12 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 106
Голландия 99.1% (105)
X 0.9% (1)
Черногория 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Голландия
Ничья
Черногория
1.22
8.00
17.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Голландия - Черногория онлайн




Прогнозы на матч Голландия - Черногория

Исход игры
Голландия
100% (106)
Ничья
0% (0)
Черногория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.88% (55)
Меньше
47.12% (49)
Обе команды забьют
Да
41.35% (43)
Нет
58.65% (61)
Популярный счёт
2:0 Голландия
42.5% (45)
3:1 Голландия
22.6% (24)
2:1 Голландия
13.2% (14)
3:0 Голландия
10.4% (11)
1:0 Голландия
3.8% (4)
4:1 Голландия
2.8% (3)
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Воскресенье, 5 сентября
Балтика Торпедо Москва
Суббота, 4 сентября
Катар Португалия
Воскресенье, 5 сентября
Швеция Узбекистан
Кипр РОССИЯ 1.71 Кипр РОССИЯ 1.83 Кипр РОССИЯ 1.88 Испания Финляндия 1.78
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