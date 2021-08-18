|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|3
|0.75
|2.
|Депай Мемфис
|2
|0.5
|3.
|Классен Дэви
|2
|0.5
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0.5
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.25
|6.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.25
|7.
|Мален Дониэлл
|1
|0.25
|8.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|3
|0.75
|2.
|Бечирай Фатос
|1
|0.25
|3.
|Симич Марко
|1
|0.25
|4.
|Томашевич Зарко
|1
|0.25
|5.
|Радунович Ристо
|1
|0.25
|6.
|Марушич Адам
|1
|0.25
|7.
|Косович Небойша
|0
|0
|8.
|Джюрджевич Урош
|0
|0
|9.
|Йовович Владимир
|0
|0
|10.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|3.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|4.
|Классен Дэви
|1
|0
|5.
|Мален Дониэлл
|1
|0
|6.
|Гравенберх Райан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вуячич Игор
|2
|0
|2.
|Божович Драшко
|1
|0
|3.
|Савич Стефан
|1
|0
|4.
|Джюрджевич Урош
|1
|0
|5.
|Вулай Кристиян
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Голландия
|0
|0
|25% (3)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|25% (3)
|Черногория
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 7
|8
|2.
|Голландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|3.
|Норвегия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Черногория
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Латвия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|2.
|Голландия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Черногория
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Норвегия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|3.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|5.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
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