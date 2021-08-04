|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сорлот Александр
|2
|0.67
|2.
|Свенссон Юнас
|1
|0.33
|3.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.33
|4.
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|5.
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|3
|1
|2.
|Депай Мемфис
|2
|0.67
|3.
|Бергёйс Стивен
|2
|0.67
|4.
|Классен Дэви
|1
|0.33
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.33
|6.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.33
|7.
|Мален Дониэлл
|1
|0.33
|8.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сорлот Александр
|2
|0
|2.
|Торстведт Кристиан
|0
|1
|3.
|Страндберг Стефан
|1
|0
|4.
|Свенссон Юнас
|1
|0
|5.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|2.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|3.
|Блинд Дэйли
|1
|0
|4.
|Классен Дэви
|1
|0
|5.
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвегия
|0
|0
|75% (3)
|25% (1)
|0
|0
|Голландия
|0
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|27.27% (3)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Голландия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 4
|6
|3.
|Норвегия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Латвия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|2.
|Голландия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Черногория
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Норвегия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
|5.
|Эстония
|Аниер Хенри
|3
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
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