  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Норвегия
 
Позже
Голландия

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сорлот Александр 2 0.67
2. Свенссон Юнас 1 0.33
3. Торстведт Кристиан 1 0.33
4. Эльюнусси Мохамед 0 0
5. Мидтше Фредрик 0 0
Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 3 1
2. Депай Мемфис 2 0.67
3. Бергёйс Стивен 2 0.67
4. Классен Дэви 1 0.33
5. Вейналдум Джорджиньо 1 0.33
6. Ван де Бек Донни 1 0.33
7. Мален Дониэлл 1 0.33
8. Вайндал Оуэн 0 0

Карточки

Норвегия
# Игрок      
1. Сорлот Александр 2 0
2. Торстведт Кристиан 0 1
3. Страндберг Стефан 1 0
4. Свенссон Юнас 1 0
5. Грегерсен Стиан 1 0
Голландия
# Игрок      
1. Вейналдум Джорджиньо 1 0
2. Де Йонг Люк 1 0
3. Блинд Дэйли 1 0
4. Классен Дэви 1 0
5. Гравенберх Райан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвегия 0 0 75% (3) 25% (1) 0 0
 Голландия 0 0 18.18% (2) 9.09% (1) 45.45% (5) 27.27% (3)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Норвегия 1:2 Греция Норвегия 1:0 Люксембург Черногория 0:1 Норвегия Норвегия 0:3 Турция Гибралтар 0:3 Норвегия
Австрия 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция
Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Голландия 0:2 Чехия Северная Македония 0:3 Голландия Голландия 2:0 Австрия Голландия 3:2 Украина Голландия 3:0 Грузия
Голландия 2:2 Шотландия Гибралтар 0:7 Голландия Голландия 2:0 Латвия Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия
Последние игры между собой
Норвегия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Голландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Норвегия 1:0 Голландия Голландия 2:0 Норвегия Норвегия 0:1 Голландия

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2. Голландия Заявка 3 2 0 1 11 - 4 6
3. Норвегия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Черногория Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Латвия Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 1 - 14 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2. Голландия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Черногория Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Норвегия Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Турция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Голландия Заявка 2 1 0 1 9 - 4 3
5. Латвия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
5. Эстония Аниер Хенри 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
Где смотреть матч Норвегия - Голландия онлайн




Прогнозы на матч Норвегия - Голландия

Исход игры
Норвегия
6.4% (3)
Ничья
10.6% (5)
Голландия
83% (39)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (34)
Меньше
27.66% (13)
Обе команды забьют
Да
74.47% (35)
Нет
25.53% (12)
Популярный счёт
1:2 Голландия
51.1% (24)
0:2 Голландия
12.8% (6)
1:3 Голландия
8.5% (4)
1:1 Ничья
8.5% (4)
0:3 Голландия
6.4% (3)
0:1 Голландия
4.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Онлайн трансляции
Пятница, 27 августа
Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм
Суббота, 28 августа
Бавария 5:0 Герта
Воскресенье, 29 августа
Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг
Суббота, 28 августа
Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка
Воскресенье, 29 августа
Минай 1:1 Шахтёр Донецк
Пятница, 27 августа
Рух Брест 1:0 Шахтёр Солигорск
Суббота, 28 августа
БАТЭ 2:2 Ислочь
Италия (жен) Бельгия (жен) 1.93 Россия (жен) Беларусь (жен) 1.94 BIG FaZe Clan 1.95 mousesports Fnatic 2.25
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный