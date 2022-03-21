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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес
3:1
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс

Лос-Анджелес 4-3-3

Ванкувер Уайткэпс 3-4-2-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
2:1
М
6:0
М
6:1
М
1:0
М
2:2
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 4 (1) 1
Холлингсхед Райан 2 0.5
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.25
Фалл Мамаду 1 0.25
Опоку Квадво 1 0.25
Сифуэнтес Хосе 0 0
Родригес Брайан II 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 1 0.25
Блэкмон Тристан 1 0.25
Дахоме Кристиан 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Илье 3 0
Фалл Мамаду 3 0
Анри Дониэл 1 0
Вела Карлос 1 0
Крепо Максим 1 0
Холлингсхед Райан 1 0
Аранго Кристиан 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Сифуэнтес Хосе 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нервински Джейк 1 1
Веселинович Ранко 2 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Тейберт Расселл 1 0
Каваллини Лукас 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Браун Джавейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
100%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Коламбус Кру 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Чикаго Файр 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Нью-Йорк Ред Буллз 4 2 1 1 8 - 4 7
5. Орландо Сити 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 4 2 0 2 5 - 8 6
9. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Остин 4 2 1 1 11 - 3 7
5. Даллас 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спортинг Канзас-Сити 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1
14. Ванкувер Уайткэпс 4 0 1 3 2 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Портленд Тимберс 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Орландо Сити 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 2 1 0 1 2 - 6 3
7. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Сиэтл Саундерс 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Спортинг Канзас-Сити 3 0 0 3 2 - 8 0
11. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Даллас 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Коламбус Кру Селараян Лукас 4 0 1
2. Цинциннати Васкес Брэндон 4 0 1
3. Лос-Анджелес Вела Карлос 4 1 1
4. Остин Дриусси Себастьян 3 0 1
5. Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Портленд Тимберс Браво Клаудио III 2 1
2. Атланта Юнайтед Робинсон Майлз 2 1
3. Орландо Сити Янссон Робин 2 1
4. Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 2 1
5. Ди Си Юнайтед Найяр Энди 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    90'
    Санчес Илье получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Хосе Сифуэнтес уходит с поля. Хинелья Франсиско выходит вместо него
  • 81'
    Вела Карлос уходит с поля. Аранго Кристиан выходит вместо него
  • 81'
    Мамаду Фалль уходит с поля. Анри Дониэл выходит вместо него
  • 80'
    Тейберт Расселл уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 74'
    Дахоме Кристиан уходит с поля. Кайседо Дейбер выходит вместо него
  • 74'
    Нервински Джейк уходит с поля. Райан Рапосо выходит вместо него
  • 74'
    Родригес Брайан II уходит с поля. Тажури-Шради Исмаэль выходит вместо него
  • Описание гола
    70'
    Г О О О О Л - Холлингсхед Райан бьет в цель!
  • 61'
    Годиньо Маркус уходит с поля. Гутьеррес Кристиан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    61'
    Мамаду Фалль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    55'
    Тейберт Расселл получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
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  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Вела Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Холлингсхед Райан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Веселинович Ранко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Тристан Блэкмон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лос-Анджелес 3:1 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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Суббота, 19 марта
Нант 0:1 Лилль
Воскресенье, 20 марта
Монако 3:0 ПСЖ
Марсель 2:1 Ницца
Воскресенье, 20 марта
Аякс 3:2 Фейеноорд
Воскресенье, 20 марта
Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс
Салават Юлаев Трактор 2.12 Динамо Москва ЦСКА Москва 1.85
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