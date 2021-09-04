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США: МЛС

2021

Стадион:
Лос-Анджелес
4:0
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити

Лос-Анджелес 4-2-3-1

Спортинг Канзас-Сити 3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 6 (1) 0.27
2. Вела Карлос 5 0.23
3. Сифуэнтес Хосе 5 0.23
4. Бэрд Кори 3 0.14
5. Атуэста Эдуард 2 (1) 0.09
6. Фалл Мамаду 2 0.09
7. Родригес Брайан II 2 0.09
8. Аранго Кристиан 2 (1) 0.09
9. Мусовски Дэниел 1 0.05
10. Ким Мун-Хван 1 0.05
11. Блессинг Латиф 1 0.05
12. Блэкмон Тристан 1 0.05
13. Паласиос Диего 0 0
14. Сегура Эдди 0 0
15. Опоку Квадво 0 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саллой Даниэль 12 0.52
2. Пулидо Алан 8 (2) 0.35
3. Рассел Джонни 4 0.17
4. Кинда Гади 4 (1) 0.17
5. Бузио Джанлука 2 0.09
6. Линдси Джейлин 2 0.09
7. Шелтон Кири 1 0.04
8. Эрнандес Фелипе 1 0.04
9. Санчес Илье 1 0.04
10. Мартинш Луиш 1 0.04
11. Дюк Кэмерон 1 0.04
12. Зуси Грэм 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Мурильо Хесус 7 0
2. Блэкмон Тристан 2 1
3. Атуэста Эдуард 3 0
4. Сифуэнтес Хосе 3 0
5. Росси Диего 2 0
6. Бэрд Кори 2 0
7. Дюк Брайс 2 0
8. Ромеро Томас 2 0
9. Ибеага Себастьен 1 0
10. Аранго Кристиан 1 0
11. Фарфан Марко 1 0
12. Блессинг Латиф 1 0
13. Мусовски Дэниел 1 0
14. Хинелья Франсиско 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Эспиноза Роджер 5 1
2. Зуси Грэм 5 0
3. Санчес Илье 5 0
4. Саллой Даниэль 4 0
5. Линдси Джейлин 3 0
6. Вальтер Реми 1 1
7. Фонтас Андреу 2 0
8. Исима-Мирен Николя 2 0
9. Пунчец Роберто 2 0
10. Кинда Гади 2 0
11. Рассел Джонни 1 0
12. Пулидо Алан 1 0
13. Мартинш Луиш 1 0
14. Мелия Тим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 12.9% (4) 9.68% (3) 19.35% (6) 12.9% (4) 25.81% (8) 19.35% (6)
 Спортинг Канзас-Сити 8.11% (3) 13.51% (5) 18.92% (7) 13.51% (5) 24.32% (9) 21.62% (8)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс
Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Спортинг Канзас-Сити: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 24 16 4 4 45 - 28 52
2. Нэшвилл Заявка 22 9 11 2 37 - 21 38
3. Орландо Сити Заявка 21 9 8 4 30 - 24 35
4. Нью-Йорк Сити Заявка 21 10 4 7 37 - 22 34
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Ди Си Юнайтед Заявка 22 9 3 10 35 - 32 30
7. Атланта Юнайтед Заявка 22 6 9 7 25 - 28 27
8. Коламбус Кру Заявка 22 7 6 9 25 - 29 27
9. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
10. Интер Майами Заявка 20 6 5 9 21 - 31 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 20 6 4 10 23 - 25 22
12. Цинциннати Заявка 20 3 8 9 21 - 37 17
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 22 12 6 4 35 - 19 42
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 23 11 7 5 37 - 26 40
3. Колорадо Рэпидс Заявка 20 11 5 4 30 - 20 38
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 22 11 3 8 35 - 35 36
5. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 21 8 7 6 24 - 24 31
7. Портленд Тимберс Заявка 22 9 3 10 31 - 39 30
8. Лос-Анджелес Заявка 22 7 6 9 32 - 31 27
9. Реал Солт-Лейк Заявка 21 7 6 8 31 - 27 27
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
12. Даллас Заявка 22 6 7 9 30 - 33 25
13. Остин Заявка 21 5 4 12 20 - 29 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 23 3 10 10 24 - 36 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
3. Нью-Йорк Сити Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Лос-Анджелес Заявка 12 5 5 2 23 - 17 20
7. Сиэтл Саундерс Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
8. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
9. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
11. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
12. Хьюстон Динамо Заявка 11 3 5 3 13 - 15 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Интер Майами Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
7. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
8. Нью-Йорк Сити Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
9. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
10. Нэшвилл Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 4 2 4 15 - 21 14
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Миннесота Юнайтед Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Портленд Тимберс Заявка 12 3 2 7 14 - 24 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 2 2 6 14 - 17 8
11. Даллас Заявка 11 2 2 7 12 - 22 8
12. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
13. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 12 4 2
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 11 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 88'
    Брюс Дьюк уходит с поля. Фарфан Марко выходит вместо него
  • 88'
    Мурильо Хесус уходит с поля. Харви Джордан выходит вместо него
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Атуэста Эдуард из команды Лос-Анджелес забивает с точки!
  • Желтая карточка
    85'
    Мелия Тим получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Аранго Кристиан уходит с поля. Даниэль Крисостомо выходит вместо него
  • Желтая карточка
    79'
    Мусовски Дэниел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    77'
    Брюс Дьюк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    71'
    Г О О О О Л - Аранго Кристиан бьет в цель!
  • 68'
    Маури Хосе уходит с поля. Дюк Кэмерон выходит вместо него
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Мамаду Фалль бьет в цель!
  • 58'
    УДАЛЕНИЕ! - Эспиноза Роджер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 46'
    Кал Дженнингс уходит с поля. Мусовски Дэниел выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Ибеага Себастьен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Мамаду Фалль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити онлайн




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