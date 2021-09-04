77' Брюс Дьюк получил желтую карточку от судьи

71' Г О О О О Л - Аранго Кристиан бьет в цель!

61' Г О О О О Л - Мамаду Фалль бьет в цель!

58' УДАЛЕНИЕ! - Эспиноза Роджер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

46' Кал Дженнингс уходит с поля. Мусовски Дэниел выходит вместо него

46' Второй тайм начался

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

41' Ибеага Себастьен получил желтую карточку от судьи

18' Г О О О О Л - Мамаду Фалль бьет в цель!