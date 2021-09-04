|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|6 (1)
|0.27
|2.
|Вела Карлос
|5
|0.23
|3.
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.23
|4.
|Бэрд Кори
|3
|0.14
|5.
|Атуэста Эдуард
|2 (1)
|0.09
|6.
|Фалл Мамаду
|2
|0.09
|7.
|Родригес Брайан II
|2
|0.09
|8.
|Аранго Кристиан
|2 (1)
|0.09
|9.
|Мусовски Дэниел
|1
|0.05
|10.
|Ким Мун-Хван
|1
|0.05
|11.
|Блессинг Латиф
|1
|0.05
|12.
|Блэкмон Тристан
|1
|0.05
|13.
|Паласиос Диего
|0
|0
|14.
|Сегура Эдди
|0
|0
|15.
|Опоку Квадво
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саллой Даниэль
|12
|0.52
|2.
|Пулидо Алан
|8 (2)
|0.35
|3.
|Рассел Джонни
|4
|0.17
|4.
|Кинда Гади
|4 (1)
|0.17
|5.
|Бузио Джанлука
|2
|0.09
|6.
|Линдси Джейлин
|2
|0.09
|7.
|Шелтон Кири
|1
|0.04
|8.
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.04
|9.
|Санчес Илье
|1
|0.04
|10.
|Мартинш Луиш
|1
|0.04
|11.
|Дюк Кэмерон
|1
|0.04
|12.
|Зуси Грэм
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Хесус
|7
|0
|2.
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|3.
|Атуэста Эдуард
|3
|0
|4.
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|5.
|Росси Диего
|2
|0
|6.
|Бэрд Кори
|2
|0
|7.
|Дюк Брайс
|2
|0
|8.
|Ромеро Томас
|2
|0
|9.
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|10.
|Аранго Кристиан
|1
|0
|11.
|Фарфан Марко
|1
|0
|12.
|Блессинг Латиф
|1
|0
|13.
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|14.
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эспиноза Роджер
|5
|1
|2.
|Зуси Грэм
|5
|0
|3.
|Санчес Илье
|5
|0
|4.
|Саллой Даниэль
|4
|0
|5.
|Линдси Джейлин
|3
|0
|6.
|Вальтер Реми
|1
|1
|7.
|Фонтас Андреу
|2
|0
|8.
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|9.
|Пунчец Роберто
|2
|0
|10.
|Кинда Гади
|2
|0
|11.
|Рассел Джонни
|1
|0
|12.
|Пулидо Алан
|1
|0
|13.
|Мартинш Луиш
|1
|0
|14.
|Мелия Тим
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|19.35% (6)
|Спортинг Канзас-Сити
|8.11% (3)
|13.51% (5)
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|24.32% (9)
|21.62% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|45 - 28
|52
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|22
|9
|11
|2
|37 - 21
|38
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|30 - 24
|35
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|37 - 22
|34
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|35 - 32
|30
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|25 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 29
|27
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 25
|22
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 37
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|35 - 19
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|37 - 26
|40
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|30 - 20
|38
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|35 - 35
|36
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|24 - 24
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|31 - 39
|30
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 31
|27
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|31 - 27
|27
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|12.
|Даллас
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|30 - 33
|25
|13.
|Остин
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|20 - 29
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|24 - 36
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|11.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 15
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 21
|14
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 17
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 22
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|12
|4
|2
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|11
|2
|6
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0