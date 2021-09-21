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Россия: Кубок

2021-2022
Кайрат Москва
 
Позже
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Кайрат Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Shvyrev V. 2 0.5
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Кайрат Москва
# Игрок      
1. _Amirov R. 0 1
Ахмат
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кайрат Москва 0 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3)
 Ахмат 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 14 матчей: +7 =3 -4
Кайрат Москва 0:6 Тверь Чита 1:1 Кайрат Москва Кайрат Москва 3:2 Красава Динамо СПб 2:0 Кайрат Москва Кайрат Москва 0:3 Ротор
Кайрат Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург Зенит-2 1:2 Кайрат Москва Динамо Владивосток 0:1 Кайрат Москва Кайрат Москва 3:0 Луки-Энергия Балтика-БФУ 2:1 Кайрат Москва Кайрат Москва 1:0 Калуга Кайрат Москва 1:1 Смоленск Ленинградец 2:2 Кайрат Москва Квант 0:3 Кайрат Москва
Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ахмат 0:2 Краснодар Зенит 3:1 Ахмат Ахмат 2:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 2:1 Динамо Москва
Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат

Группа 7

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ротор Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кайрат Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кайрат Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 18 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 106
Кайрат Москва 5.7% (6)
X 5.7% (6)
Ахмат 88.7% (94)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайрат Москва
Ничья
Ахмат
9.40
5.40
1.33
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Прогнозы на матч Кайрат Москва - Ахмат

Исход игры
Кайрат Москва
5.7% (6)
Ничья
5.7% (6)
Ахмат
88.7% (94)
Тотал 2.5
Больше
41.9% (44)
Меньше
58.1% (61)
Обе команды забьют
Да
44.76% (47)
Нет
55.24% (58)
Популярный счёт
0:2 Ахмат
29.2% (31)
1:2 Ахмат
25.5% (27)
0:1 Ахмат
20.8% (22)
1:3 Ахмат
8.5% (9)
1:1 Ничья
5.7% (6)
2:1 Кайрат Москва
2.8% (3)
0:3 Ахмат
2.8% (3)
1:0 Кайрат Москва
1.9% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
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