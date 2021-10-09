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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Люксембург
0:1
Конец матча
Сербия

Люксембург 4-4-2

Сербия 3-4-1-2

Ход матча
1'
Баррейро Леандро
 
22'
 
Павлович Страхиня
45'
Карлсон Дирк
 
45'
 
Джуричич Филип
46'
 
Спайич Урош
Павлович Страхиня
46'
 
Радоньич Неманья
Джуричич Филип
68'
0:1
Влахович Душан
(Велькович Милош)
70'
 
Лазович Дарко
Костич Филип
70'
 
Лукич Саша
Гудель Неманья
74'
Омосанья Майкл
Девилль Морис
 
87'
 
Максимович Неманья
Митрович Александр
90'
Муратович Эдвин
Тилль Оливье
 
Статистика матча
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

Люксембург
Сербия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
4:1
Е2
3:2
Е2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Жерсон 3 (1) 0.6
Пинту Мика 1 0.2
Тилль Оливье 1 0.2
Синани Данел 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александр 7 1.17
Влахович Душан 2 0.33
Костич Филип 1 0.17
Милинкович-Савич Сергей 1 0.17
Миленкович Никола 1 0.17
Тадич Душан 0 0
Радоньич Неманья 0 0
Велькович Милош 0 0

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шано Максим 1 1
Родригес Жерсон 1 1
Мартинс Кристофер 2 0
Жанс Лоран 1 0
Бонерт Флориан 1 0
Тилль Оливье 1 0
Синани Данел 1 0
Карлсон Дирк 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 2 0
Миленкович Никола 0 1
Тадич Душан 1 0
Гудель Неманья 1 0
Спайич Урош 1 0
Митрович Александр 1 0
Максимович Неманья 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Павлович Страхиня 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
100%
1
13%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
50%
3
23%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1
Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2 Люксембург - Кипр 2:0 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Люксембург - Черногория 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Люксембург - Португалия 0:2 Сербия - Люксембург 3:2 Дания - Люксембург 4:0 Португалия - Люксембург 3:0
Сербия
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0
Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1 Норвегия - Сербия 1:2 Сербия - Турция 0:0 РОССИЯ - Сербия 3:1 Сербия - Украина 2:2 Сербия - Люксембург 3:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Португалия Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Люксембург Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
4. Ирландия Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
5. Азербайджан Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
2. Португалия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Люксембург Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Ирландия Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Азербайджан Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Сербия Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ирландия Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
5. Азербайджан Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Тилль Оливье уходит с поля. Муратович Эдвин выходит вместо него
  • 87'
    Митрович Александр уходит с поля. Максимович Неманья выходит вместо него
  • 74'
    Девилль Морис уходит с поля. Michael Omosanya выходит вместо него
  • 70'
    Гудель Неманья уходит с поля. Лукич Саша выходит вместо него
  • 70'
    Костич Филип уходит с поля. Лазович Дарко выходит вместо него
  • Описание гола
    68'
    Г О О О О Л - Влахович Душан бьет в цель!
  • 46'
    Джуричич Филип уходит с поля. Радоньич Неманья выходит вместо него
  • 46'
    Павлович Страхиня уходит с поля. Спайич Урош выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Джуричич Филип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Карлсон Дирк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Павлович Страхиня получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Баррейро Леандро получил желтую карточку от судьи
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Luxembourg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Люксембург 0% (0)
X 3.5% (5)
Сербия 96.5% (137)
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Прогнозы на матч Люксембург 0:1 Сербия

Исход игры
Люксембург
0% (0)
Ничья
3.5% (5)
Сербия
96.5% (137)
Тотал 2.5
Больше
59.85% (82)
Меньше
40.15% (55)
Обе команды забьют
Да
51.09% (70)
Нет
48.91% (67)
Популярный счёт
1:2 Сербия
33.8% (48)
0:2 Сербия
28.2% (40)
1:3 Сербия
12.7% (18)
0:3 Сербия
8.5% (12)
0:1 Сербия
7.7% (11)
1:1 Ничья
2.8% (4)
0:4 Сербия
2.1% (3)
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Онлайн трансляции
Четверг, 7 октября
Бельгия 2:3 Франция
Суббота, 9 октября
Португалия 3:0 Катар
Маккензи Дерн Марин Родригес 1.64 Италия Бельгия 2.05 Испания Франция 2.61 Team Liquid Godsent 1.67
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