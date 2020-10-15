|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|1
|0.5
|2.
|Нарсинг Лучано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гайч Адольфо
|1
|0.5
|2.
|Влашич Никола
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сенеси Маркос
|1
|1
|2.
|Ниукоп Барт
|2
|0
|3.
|Боттегин Эрик
|1
|0
|4.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|5.
|Тейшейра Жоау
|1
|0
|6.
|Бейло Юстин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Васин Виктор
|1
|0
|2.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|3.
|Влашич Никола
|1
|0
|4.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|5.
|Тикнизян Наяир
|1
|0
|6.
|Эджуке Чидера
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|ЦСКА Москва
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбергер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|9.20
|1.04
|3.85
|1.25
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.04
|1.83
|1.82
|2.06
|1.60
|2.44
|1.39
|3.00
|1.18
|5.20
|1.13
|5.40
|1.04
|9.60
|1.03
|10.00
|
|10.00
|1.01
|9.10
|1.04
|3.78
|1.25
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.09
|1.91
|—
|—
|1.58
|2.38
|1.38
|2.94
|1.16
|4.70
|1.11
|5.30
|1.02
|9.30
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.98
|1.25
|3.08
|1.38
|2.37
|1.59
|2.02
|1.82
|1.79
|2.05
|1.56
|2.45
|1.37
|3.11
|—
|—
|1.12
|6.14
|—
|—
|—
|—