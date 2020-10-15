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Лига Европы

2020-2021

Стадион:
Фейеноорд
 
Позже
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 1 0.5
2. Нарсинг Лучано 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гайч Адольфо 1 0.5
2. Влашич Никола 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Сенеси Маркос 1 1
2. Ниукоп Барт 2 0
3. Боттегин Эрик 1 0
4. Хапс Ридгесиано 1 0
5. Тейшейра Жоау 1 0
6. Бейло Юстин 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Васин Виктор 1 0
2. Магнуссон Хёрдур 1 0
3. Влашич Никола 1 0
4. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
5. Тикнизян Наяир 1 0
6. Эджуке Чидера 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 0 0 0 100% (1) 0 0
 ЦСКА Москва 100% (1) 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам
Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд
Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва
ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фейеноорд 1:3 ЦСКА Москва
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 22 часа 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 114
Фейеноорд 24.6% (28)
X 43% (49)
ЦСКА Москва 32.5% (37)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
ЦСКА Москва
2.70
3.65
2.85
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.45 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.50 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.65 2.85
  2.53 3.43 2.79

Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.20 1.04 3.85 1.25 3.00 1.39 2.04 1.83 1.82 2.06 1.60 2.44 1.39 3.00 1.18 5.20 1.13 5.40 1.04 9.60 1.03 10.00
10.00 1.01 9.10 1.04 3.78 1.25 3.00 1.39 2.09 1.91 1.58 2.38 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 9.30
3.98 1.25 3.08 1.38 2.37 1.59 2.02 1.82 1.79 2.05 1.56 2.45 1.37 3.11 1.12 6.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.03 1.79 1.45 2.70 1.15 5.40
3.15 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55
3.17 1.37 2.61 1.50 2.05 1.81 1.63 2.31 1.45 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.23
Букмекер Да Нет
4.40 1.22
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Где смотреть матч Фейеноорд - ЦСКА Москва онлайн

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Прогнозы на матч Фейеноорд - ЦСКА Москва

Исход игры
Фейеноорд
24.6% (28)
Ничья
43% (49)
ЦСКА Москва
32.5% (37)
Тотал 2.5
Больше
50.45% (56)
Меньше
49.55% (55)
Обе команды забьют
Да
88.29% (98)
Нет
11.71% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (43)
1:2 ЦСКА Москва
23.7% (27)
2:1 Фейеноорд
14.9% (17)
2:2 Ничья
4.4% (5)
1:0 Фейеноорд
4.4% (5)
0:1 ЦСКА Москва
3.5% (4)
2:0 Фейеноорд
2.6% (3)
1:3 ЦСКА Москва
1.8% (2)
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Онлайн трансляции
Среда, 4 ноября
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Пятница, 6 ноября
Сочи Уфа
РОССИЯ Финляндия 1.79 Зенит Олимпиакос 1.95 Фейеноорд ЦСКА Москва 1.91 Чехия Швеция 2.05 Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив 1.71 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1.73
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