|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мабиль Авер
|1
|0.33
|2.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.33
|3.
|Нвадике Рафаэль
|1
|0.33
|4.
|Хансен Мадс
|0
|0
|5.
|Систо Пионе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|3
|1
|2.
|Гётце Марио
|3
|1
|3.
|Мадуэке Нони
|2
|0.67
|4.
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.33
|5.
|Гакпо Коди
|1
|0.33
|6.
|Макс Филипп
|0
|0
|7.
|Рамальо Андре
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дрейер Андерс
|1
|1
|2.
|Нвадике Рафаэль
|2
|0
|3.
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|4.
|Систо Пионе
|1
|0
|5.
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|6.
|Бо Энриксен
|1
|0
|7.
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боскальи Оливье
|1
|1
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|ПСВ
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|0
Будет доступно позже.
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Црвена Звезда
|Канга Каку
|1
|1