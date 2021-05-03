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Китай: Суперлига

2021

Стадион:
Чуньцинь Лифан
2:2
Конец матча
Шицзячжуан

Чуньцинь Лифан 4-4-2

Шицзячжуан 4-4-1-1

Ход матча
15'
0:1
Сунзу Стоппила
(Се Пэнфэй)
19'
0:2
Andre Koupouleni Senghor
(Yifeng Zang)
35'
Xiyang Huang
1:2
45'
Инь Цуняо
2:2
46'
Фернандиньо Луис III
Kai Sun
 
51'
 
Yifeng Zang
53'
Shuai Yang2
 
61'
 
Chuangyi Lin
Се Пэнфэй
62'
 
Kaimu Zheng
66'
Боланьос Миллер
Hao Luo
 
68'
Qing Wu
Инь Цуняо
 
69'
Xiyang Huang
 
70'
 
Chengjian Liao
76'
 
Zihao Yan
Yifeng Zang
76'
 
Hao Guo
Chengjian Liao
80'
Baxtiyar Pezila
Xiyang Huang
 
84'
 
Yang Liu II
84'
 
Xuebin Zhao
Kaimu Zheng
Статистика матча
  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 35 Владение мячом, % 65
Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Чуньцинь Лифан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инь Цуняо 2 0.67
2. Xiyang Huang 1 0.33
Шицзячжуан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диоманде Адама 1 0.33
2. Сунзу Стоппила 1 0.33
3. Andre Koupouleni Senghor 1 0.33
4. Мурики Гильерме 0 0
5. Се Пэнфэй 0 0
6. Yifeng Zang 0 0

Карточки

Чуньцинь Лифан
# Игрок      
1. Shuai Yang2 2 0
2. Xiyang Huang 1 0
3. Jie Chen 1 0
4. Цзин Фэн 1 0
5. Honglin Dong 1 0
Шицзячжуан
# Игрок      
1. Yifeng Zang 2 0
2. Yang Liu II 2 0
3. Ахмедов Одил 1 0
4. Hao Guo 1 0
5. Chengjian Liao 1 0
6. Kaimu Zheng 1 0
7. Zihao Yan 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чуньцинь Лифан 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Шицзячжуан 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Гуанчжоу Фули 3:1 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 0:2 Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн 2:1 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 4:3 Шаньдун Лунэн Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа
Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан Цзянсу Сунин 1:0 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 1:1 Цзянсу Сунин Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 1:0 Ухань Цзалл Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Циндао Хайню 0:3 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:2 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 0:0 Циндао Хайню
Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:2 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень
Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда
Последние игры между собой
Чуньцинь Лифан: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Шицзячжуан: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:1 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан
Шицзячжуан 2:0 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 4:1 Чуньцинь Лифан

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Гуанчжоу Фули 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Циндао Хайню 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Шеньчжень 3 1 1 1 2 - 3 4
6. Шицзячжуан 3 0 2 1 3 - 4 2
7. Хэнань Цзянье 3 0 2 1 2 - 3 2
8. Чуньцинь Лифан 3 0 1 2 3 - 7 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Гуанчжоу Фули 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Шаньдун Лунэн 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Циндао Хайню 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Шеньчжень 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Шицзячжуан 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Чуньцинь Лифан 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Гуанчжоу Фули 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Шеньчжень 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Циндао Хайню 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хэнань Цзянье 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Шицзячжуан 2 0 1 1 3 - 4 1
7. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Чуньцинь Лифан 1 0 0 1 1 - 3 0
Где смотреть матч Чуньцинь Лифан 2:2 Шицзячжуан онлайн

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Суббота, 1 мая
Лилль 2:0 Ницца
Воскресенье, 2 мая
Монако 2:3 Лион
Севилья Атлетик Б 1.65 Майнц Герта 2.25 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1.86 Барти Эшли Святек Ига 1.70
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