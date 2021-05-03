|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инь Цуняо
|2
|0.67
|2.
|Xiyang Huang
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диоманде Адама
|1
|0.33
|2.
|Сунзу Стоппила
|1
|0.33
|3.
|Andre Koupouleni Senghor
|1
|0.33
|4.
|Мурики Гильерме
|0
|0
|5.
|Се Пэнфэй
|0
|0
|6.
|Yifeng Zang
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Shuai Yang2
|2
|0
|2.
|Xiyang Huang
|1
|0
|3.
|Jie Chen
|1
|0
|4.
|Цзин Фэн
|1
|0
|5.
|Honglin Dong
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Yifeng Zang
|2
|0
|2.
|Yang Liu II
|2
|0
|3.
|Ахмедов Одил
|1
|0
|4.
|Hao Guo
|1
|0
|5.
|Chengjian Liao
|1
|0
|6.
|Kaimu Zheng
|1
|0
|7.
|Zihao Yan
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чуньцинь Лифан
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Шицзячжуан
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Гуанчжоу Фули
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Циндао Хайню
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Шеньчжень
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|6.
|Шицзячжуан
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|7.
|Хэнань Цзянье
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Чуньцинь Лифан
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Гуанчжоу Фули
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Шаньдун Лунэн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Циндао Хайню
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Шеньчжень
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Шицзячжуан
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Хэнань Цзянье
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Чуньцинь Лифан
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Гуанчжоу Фули
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Шеньчжень
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Циндао Хайню
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Хэнань Цзянье
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Шицзячжуан
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Чуньцинь Лифан
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0