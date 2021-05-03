92' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Baxtiyar Pezila навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Yang Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Shenglong Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Матч возобновлен

84' Yang Liu получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Матч остановлен

80' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Ох, нехорошо это выглядит. Xiyang Huang получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Xiyang Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Shuai Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

77' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Le Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Ахмедов Одил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Puliang Shao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Le Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Chengjian Liao получил желтую карточку от судьи

69' Xiyang Huang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Ахмедов Одил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Hao Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Инь Цуняо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

63' Xiyang Huang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Kaimu Zheng - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

59' Yifeng Zang не смог попасть в створ ударом издали

58' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Ахмедов Одил из команды Шицзячжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Andre Koupouleni Senghor выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Ох, нехорошо это выглядит. Инь Цуняо получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Инь Цуняо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Puliang Shao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Shuai Yang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Yifeng Zang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Shenglong Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Xingbo Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Shenglong Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

46' Второй тайм начался

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Г О О О О Л - Инь Цуняо забивает!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Отличный пас сделал Yifeng Zang из команды Шицзячжуан . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

43' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

42' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Г О О О О Л Xiyang Huang закручивает штрафной в сетку! Великолепно

33' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Xiyang Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Yifeng Zang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

32' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Близко! Jie Chen нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

31' Puliang Shao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Xiyang Huang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

25' Jie Chen не смог попасть в створ ударом издали

24' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Yifeng Zang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Се Пэнфэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

14' Xiyang Huang не смог попасть в створ ударом издали

12' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

8' Ахмедов Одил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Zhao Chen взял и забрал мяч на выходе

1' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Шицзячжуан начинает с центра поля

— Судья начинает матч

До матча