  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2021

Китай: Суперлига

2021

Стадион:
Шэньчжэнь
2:1
Конец матча
Чуньцинь Лифан

Шэньчжэнь 4-4-2

Чуньцинь Лифан 3-5-2

Ход матча
34'
0:1
Турсунов Достонбек
36'
Wai-Tsun Dai
1:1
43'
Yuan Zhang2
 
46'
 
Kai Sun
Турсунов Достонбек
46'
Yuanyi Li
Yuan Zhang2
 
64'
Yuanyi Li
 
70'
Чжипэн Цзян
Haolun Mi
 
70'
Юнпо Ван
Wai-Tsun Dai
 
72'
 
Zhang Xiao
Honglin Dong
74'
 
Qing Wu
Xuelong Sun
74'
Юнпо Ван
 
81'
Кардек Алан
Xin Zhou2
 
82'
 
Wu Xu
Инь Цуняо
86'
 
Wu Xu
89'
 
Zhang Xiao
90'
Юнпо Ван
2:1
Статистика матча
  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36
Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардек Алан 7 (3) 0.5
2. Лин Гао 3 0.21
3. Wai-Tsun Dai 3 0.21
4. Ачеампонг Франк 3 0.21
5. Yuan Zhang2 2 0.14
6. Yuanyi Li 2 0.14
7. Юнпо Ван 1 0.07
8. Кэ Сунь 1 0.07
9. Dalun Zheng 1 0.07
10. Юань Миньчэн 1 0.07
11. Кинтеро Хуан 0 0
12. Yeljan Shinar 0 0
Чуньцинь Лифан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Xiyang Huang 3 0.21
2. Инь Цуняо 3 0.21
3. Боланьос Миллер 2 0.14
4. Цзин Фэн 2 0.14
5. Турсунов Достонбек 2 0.14
6. Фернандиньо Луис III 1 0.07
7. Honglin Dong 1 0.07
8. Shuai Yang2 1 0.07
9. Zhang Xiao 1 0.07
10. Xingbo Zhang 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 5 0
2. Лин Гао 3 0
3. Yuanyi Li 3 0
4. Кардек Алан 2 0
5. Кинтеро Хуан 2 0
6. Юань Миньчэн 2 0
7. Wai-Tsun Dai 2 0
8. Yeljan Shinar 2 0
9. Юнпо Ван 1 0
10. Кэ Сунь 1 0
11. Чжипэн Цзян 1 0
12. Пурлигянджи Мортеза 1 0
13. Haolun Mi 1 0
14. Чжан Лу 1 0
15. Yuan Zhang2 1 0
Чуньцинь Лифан
# Игрок      
1. Xiyang Huang 5 0
2. Le Liu 3 0
3. Honglin Dong 3 0
4. Wu Xu 3 0
5. Jie Chen 2 0
6. Shuai Yang2 2 0
7. Xiaofei Deng 1 0
8. Qing Wu 1 0
9. Турсунов Достонбек 1 0
10. Цзин Фэн 1 0
11. Shenglong Jiang 1 0
12. Xuelong Sun 1 0
13. Zhang Xiao 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шэньчжэнь 12.5% (3) 12.5% (3) 33.33% (8) 16.67% (4) 8.33% (2) 16.67% (4)
 Чуньцинь Лифан 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь Шаньдун Лунэн 4:2 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 0:1 Гуанчжоу Фули Шэньчжэнь 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Циндао Хайню 1:4 Шэньчжэнь
Шэньчжэнь 0:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:3 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан Шэньчжэнь 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:4 Шэньчжэнь Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 0:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:2 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:2 Шэньчжэнь Шицзячжуан 2:2 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан Шэньчжэнь 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 0:1 Цзянсу Сунин
Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Чуньцинь Лифан 1:5 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 1:0 Циндао Хайню Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 1:1 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 4:0 Гуанчжоу Фули
Шаньдун Лунэн 3:1 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 0:3 Шэньчжэнь Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Чуньцинь Лифан Циндао Хайню 1:0 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 3:2 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 2:2 Шицзячжуан Гуанчжоу Фули 3:1 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 0:2 Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн 2:1 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 4:3 Шаньдун Лунэн Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан Цзянсу Сунин 1:0 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 1:1 Цзянсу Сунин Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Шэньчжэнь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Чуньцинь Лифан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Чуньцинь Лифан 0:3 Шэньчжэнь Шэньчжэнь 0:2 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 1:0 Шэньчжэнь Чуньцинь Лифан 4:1 Чуньцинь Лифан

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 1:0 14 10 3 1 29 - 9 33
2. Гуанчжоу Эвергранд 14 9 3 2 39 - 14 30
3. Шэньчжэнь 14 7 3 4 24 - 18 24
4. Гуанчжоу Фули 0:0 14 5 6 3 20 - 20 21
5. Хэнань Цзянье 0:0 14 4 6 4 12 - 13 18
6. Чуньцинь Лифан 14 3 2 9 16 - 28 11
7. Шицзячжуан 0:1 14 2 4 8 12 - 22 10
8. Циндао Хайню 14 2 1 11 6 - 34 7

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 1:0 7 6 1 0 13 - 3 19
2. Гуанчжоу Эвергранд 7 6 1 0 21 - 6 19
3. Шэньчжэнь 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Хэнань Цзянье 0:0 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Чуньцинь Лифан 7 3 1 3 11 - 14 10
6. Гуанчжоу Фули 0:0 7 2 3 2 14 - 14 9
7. Шицзячжуан 0:1 7 2 2 3 5 - 8 8
8. Циндао Хайню 7 2 0 5 4 - 18 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 1:0 7 4 2 1 16 - 6 14
2. Шэньчжэнь 7 4 0 3 16 - 12 12
3. Гуанчжоу Фули 0:0 7 3 3 1 6 - 6 12
4. Гуанчжоу Эвергранд 7 3 2 2 18 - 8 11
5. Хэнань Цзянье 0:0 7 1 3 3 4 - 8 6
6. Шицзячжуан 0:1 7 0 2 5 7 - 14 2
7. Чуньцинь Лифан 7 0 1 6 5 - 14 1
8. Циндао Хайню 7 0 1 6 2 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гуанчжоу Эвергранд Элкесон Кардосо 11 1 3
2. Шаньдун Лунэн Феллайни Маруан 9 1 0
3. Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 8 1 0
4. Гуанчжоу Эвергранд Гуларт Рикардо 7 0 2
5. Шэньчжэнь Кардек Алан 7 3 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Бэйцзин Гоань Tianyi Gao 7 0
2. Гуанчжоу Эвергранд Ляо Лишэн 5 1
3. Хэбей Форчун Чендун Чжан 4 1
4. Шэньчжэнь Мубарак Вакасо 5 0
5. Чуньцинь Лифан Xiyang Huang 5 0
Весь список
Где смотреть матч Шэньчжэнь 2:1 Чуньцинь Лифан онлайн




Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Онлайн трансляции
Понедельник, 9 августа
Сочи 2:0 Урал
Среда, 11 августа
Челси Вильярреал
Пятница, 13 августа
Брентфорд Арсенал
Пятница, 13 августа
Валенсия Хетафе
Пятница, 13 августа
Боруссия М Бавария
Пятница, 13 августа
Лорьян Монако
Понедельник, 9 августа
Ливерпуль 3:1 Осасуна
Челси Вильярреал 2.15 Рубин Ракув 1.93 Партизан Сочи 1.92 Рублёв Андрей Фоньини Фабио 1.64
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный