|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардек Алан
|7 (3)
|0.5
|2.
|Лин Гао
|3
|0.21
|3.
|Wai-Tsun Dai
|3
|0.21
|4.
|Ачеампонг Франк
|3
|0.21
|5.
|Yuan Zhang2
|2
|0.14
|6.
|Yuanyi Li
|2
|0.14
|7.
|Юнпо Ван
|1
|0.07
|8.
|Кэ Сунь
|1
|0.07
|9.
|Dalun Zheng
|1
|0.07
|10.
|Юань Миньчэн
|1
|0.07
|11.
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|12.
|Yeljan Shinar
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Xiyang Huang
|3
|0.21
|2.
|Инь Цуняо
|3
|0.21
|3.
|Боланьос Миллер
|2
|0.14
|4.
|Цзин Фэн
|2
|0.14
|5.
|Турсунов Достонбек
|2
|0.14
|6.
|Фернандиньо Луис III
|1
|0.07
|7.
|Honglin Dong
|1
|0.07
|8.
|Shuai Yang2
|1
|0.07
|9.
|Zhang Xiao
|1
|0.07
|10.
|Xingbo Zhang
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|5
|0
|2.
|Лин Гао
|3
|0
|3.
|Yuanyi Li
|3
|0
|4.
|Кардек Алан
|2
|0
|5.
|Кинтеро Хуан
|2
|0
|6.
|Юань Миньчэн
|2
|0
|7.
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|8.
|Yeljan Shinar
|2
|0
|9.
|Юнпо Ван
|1
|0
|10.
|Кэ Сунь
|1
|0
|11.
|Чжипэн Цзян
|1
|0
|12.
|Пурлигянджи Мортеза
|1
|0
|13.
|Haolun Mi
|1
|0
|14.
|Чжан Лу
|1
|0
|15.
|Yuan Zhang2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Xiyang Huang
|5
|0
|2.
|Le Liu
|3
|0
|3.
|Honglin Dong
|3
|0
|4.
|Wu Xu
|3
|0
|5.
|Jie Chen
|2
|0
|6.
|Shuai Yang2
|2
|0
|7.
|Xiaofei Deng
|1
|0
|8.
|Qing Wu
|1
|0
|9.
|Турсунов Достонбек
|1
|0
|10.
|Цзин Фэн
|1
|0
|11.
|Shenglong Jiang
|1
|0
|12.
|Xuelong Sun
|1
|0
|13.
|Zhang Xiao
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шэньчжэнь
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|33.33% (8)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|Чуньцинь Лифан
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|1:0
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|9
|3
|2
|39 - 14
|30
|3.
|Шэньчжэнь
|14
|7
|3
|4
|24 - 18
|24
|4.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|14
|5
|6
|3
|20 - 20
|21
|5.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|6.
|Чуньцинь Лифан
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|7.
|Шицзячжуан
|0:1
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|8.
|Циндао Хайню
|14
|2
|1
|11
|6 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|1:0
|7
|6
|1
|0
|13 - 3
|19
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|3.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Чуньцинь Лифан
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|6.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|7
|2
|3
|2
|14 - 14
|9
|7.
|Шицзячжуан
|0:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|8.
|Циндао Хайню
|7
|2
|0
|5
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|1:0
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|2.
|Шэньчжэнь
|7
|4
|0
|3
|16 - 12
|12
|3.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|3
|2
|2
|18 - 8
|11
|5.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|6.
|Шицзячжуан
|0:1
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|7.
|Чуньцинь Лифан
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|8.
|Циндао Хайню
|7
|0
|1
|6
|2 - 16
|1
|#
|Игрок
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Элкесон Кардосо
|11
|1
|3
|2.
|Шаньдун Лунэн
|Феллайни Маруан
|9
|1
|0
|3.
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|8
|1
|0
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Гуларт Рикардо
|7
|0
|2
|5.
|Шэньчжэнь
|Кардек Алан
|7
|3
|2
|#
|Игрок
|1.
|Бэйцзин Гоань
|Tianyi Gao
|7
|0
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Ляо Лишэн
|5
|1
|3.
|Хэбей Форчун
|Чендун Чжан
|4
|1
|4.
|Шэньчжэнь
|Мубарак Вакасо
|5
|0
|5.
|Чуньцинь Лифан
|Xiyang Huang
|5
|0