91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Xiao Zhang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Кардек Алан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Головой пробил Кардек Алан , но голкипер отбил его в поле!

88' Кинтеро Хуан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

88' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Wu Xu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Лу Чжан не дал случится голу! Xiao Zhang должен был забивать, но Лу Чжан сделал отличный сейв

86' Боланьос Миллер нанес удар издали, а Лу Чжан отбил его обратно в игру!

86' Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе

85' Wu Xu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали

83' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Xiyang Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Мубарак Вакасо не смог попасть в створ ударом издали

81' Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Лин Гао из команды Шэньчжэнь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе

76' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Юнпо Ван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Xuelong Sun получил травму и заменен. Ву Ксинг выходит на поле.

74' Какой промах! Лин Гао имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Shenglong Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Ачеампонг Франк имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

71' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновится спорным мячом

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Лу Чжан не дал случится голу! Цзин Фэн должен был забивать, но Лу Чжан сделал отличный сейв

68' Отличные скиллы показывает Цзин Фэн , обводя своих соперников

67' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

65' Xin Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Xiyang Huang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Yuanyi Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Xiyang Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Wai-Tsun Dai пробует нанести удар издали, но Денг Ксяофей держит все под контролем

59' Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк , обводя своих соперников

59' Кинтеро Хуан бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

56' Мубарак Вакасо из команды Шэньчжэнь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

55' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Ачеампонг Франк нанес удар головой, но Денг Ксяофей спокойно отбил мяч.

48' Xiyang Huang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Второй тайм начался

Первый тайм

48' Команда Шэньчжэнь имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Мубарак Вакасо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Yuan Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Xuelong Sun из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...

47' Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хорошую попытку сделал Ачеампонг Франк . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Судья подбегает и показывает Yuan Zhang из команды Шэньчжэнь отложенную желтую карточку за фол.

43' Боланьос Миллер пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем

41' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Турсунов Достонбек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Г О О О О Л - Wai-Tsun Dai из команды Шэньчжэнь забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

36' Плохо сыграл Турсунов Достонбек - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе

34' Команда Чуньцинь Лифан забила мяч, хотя лучше играли соперники

33' ШАНС! Это должен был быть гол. Фернандиньо Луис III упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

33' Должен был быть гол! Инь Цуняо имел отличный шанс, но Лу Чжан не дал голу состоятся!

33' Xuelong Sun из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.

31' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе

29' Haolun Mi из команды Шэньчжэнь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

29' Shenglong Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Назначен штрафной. Пострадал Кинтеро Хуан , его свалил Xuelong Sun.

26' Xin Zhou нанес удар головой, но Денг Ксяофей спокойно отбил мяч.

26' Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

22' Фернандиньо Луис III не смог попасть в створ ударом издали

22' Yeljan Shinar из команды Шэньчжэнь делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

20' Хорошую попытку сделал Цзин Фэн . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Кинтеро Хуан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

16' Wai-Tsun Dai не смог попасть в створ ударом издали

16' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

15' Xin Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Хороший удар издали нанес Xiyang Huang , но отличный сейв сделал Лу Чжан. Угловой.

12' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Xiyang Huang бьет со штрафного в створ, но Лу Чжан держит все под контролем

10' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

7' Shenglong Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

5' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Кинтеро Хуан из команды Шэньчжэнь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Honglin Dong выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Чуньцинь Лифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня высокая влажность.

— Судья начинает матч

До матча