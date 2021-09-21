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Россия: Кубок

2021-2022
Динамо Барнаул
 
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Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Барнаул
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кобялко Антон 2 0.5
2. _Zavjalov V. 1 0.25
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Барнаул 61.54% (8) 15.38% (2) 15.38% (2) 0 7.69% (1) 0
 Нижний Новгород 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Динамо Барнаул 3:0 Спартак-Туймазы Динамо Барнаул 0:0 Торпедо Миасс Динамо Барнаул 0:2 Волга Ульяновск Урал-2 4:1 Динамо Барнаул Челябинск 2:1 Динамо Барнаул
Динамо Барнаул 0:2 Факел Динамо Барнаул 3:1 Звезда Пермь Динамо Барнаул 0:1 Тюмень Динамо Барнаул 2:2 Тюмень Носта 0:2 Динамо Барнаул Оренбург-2 1:2 Динамо Барнаул Иртыш Омск 1:2 Динамо Барнаул Динамо Барнаул 3:1 Зенит-Ижевск Динамо Барнаул 0:1 Амкар Динамо Барнаул 1:1 Новосибирск Динамо Барнаул 1:2 Носта Динамо Барнаул 2:0 Оренбург-2 Динамо Барнаул 2:0 Крылья-Советов-2 Звезда Пермь 3:0 Динамо Барнаул Тюмень 3:1 Динамо Барнаул
Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Химки 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Ростов Нижний Новгород 1:2 Уфа
Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород

Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Барнаул Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Барнаул - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 15 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 110
Динамо Барнаул 5.5% (6)
X 4.5% (5)
Нижний Новгород 90% (99)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Барнаул
Ничья
Нижний Новгород
13.00
5.10
1.28
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Динамо Барнаул - Нижний Новгород онлайн




Прогнозы на матч Динамо Барнаул - Нижний Новгород

Исход игры
Динамо Барнаул
5.5% (6)
Ничья
4.5% (5)
Нижний Новгород
90% (99)
Тотал 2.5
Больше
37.61% (41)
Меньше
62.39% (68)
Обе команды забьют
Да
38.53% (42)
Нет
61.47% (67)
Популярный счёт
0:2 Нижний Новгород
34.5% (38)
1:2 Нижний Новгород
25.5% (28)
0:1 Нижний Новгород
21.8% (24)
2:1 Динамо Барнаул
4.5% (5)
1:1 Ничья
4.5% (5)
0:3 Нижний Новгород
3.6% (4)
1:3 Нижний Новгород
2.7% (3)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
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