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Бельгия: Первый дивизион А

2020-2021

Стадион:
Мускрон-Перювельз
1:1
Конец матча
Андерлехт

Мускрон-Перювельз 4-2-3-1

Андерлехт 4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Кошта Нуну 5 0.21
2. Табеку Серж 3 0.13
3. Шадаш Бруну 2 0.08
4. Бакич Марко 2 0.08
5. Ньоэр Харлем-Эдди 2 (1) 0.08
6. Мохамед Димитри 2 (2) 0.08
7. Фараж Имад 1 0.04
8. Онана Жан 1 0.04
9. Олинга Фабрис 1 0.04
10. Агузуль Саад 1 0.04
11. Сильвестре Матиас 1 0.04
12. Сиранни Алессандро 1 0.04
13. Бадибанга Бени 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 12 (7) 0.5
2. Тау Перси 4 0.17
3. Докю Жереми 2 0.08
4. Мурильо Микаэль 2 0.08
5. Требель Адриен 2 0.08
6. Версхарен Яри 2 0.08
7. Мукайру Пол 2 0.08
8. Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0.08
9. Димата Ландри 2 (1) 0.08
10. Михайличенко Богдан 1 0.04
11. Амузу Френсис 1 0.04
12. Влап Михел 1 (1) 0.04
13. Коббо Элиас 0 0

Карточки

Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Сиранни Алессандро 7 0
2. Онана Жан 5 1
3. Хочко Дени 5 1
4. Агузуль Саад 6 0
5. Бакич Марко 5 0
6. Бока Эрик 2 1
7. Олинга Фабрис 3 0
8. Да Кошта Нуну 3 0
9. Коффи Херве 3 0
10. Шадаш Бруну 3 0
11. Мохамед Димитри 2 0
12. Табеку Серж 2 0
13. Сильвестре Матиас 1 0
14. Антонов Неманья 1 0
15. Бадибанга Бени 1 0
16. Киринен Роббе 1 0
17. Брим Шарль-Андреас 1 0
18. Нландю Дарли 1 0
19. Капемба Освальдо Педро 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 4 0
2. Лоуренс Кемар 2 1
3. Цуль Петер 3 0
4. Влап Михел 3 0
5. Нмеча Лукас 3 0
6. Колассен Антуан 3 0
7. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
8. Требель Адриен 2 0
9. Люккассен Деррик 2 0
10. Миазга Мэтт 2 0
11. Михайличенко Богдан 2 0
12. Димата Ландри 2 0
13. Амузу Френсис 2 0
14. Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
15. Лиссенс Лукас 0 1
16. Враньеш Огнен 1 0
17. Велленройтер Тимон 1 0
18. Куллен Джош 1 0
19. Тау Перси 1 0
20. Кана Марко 1 0
21. Делькруа Ханнес 1 0
22. Докю Жереми 1 0
23. Арнстад Кристиан 1 0
24. Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мускрон-Перювельз 4.55% (1) 18.18% (4) 13.64% (3) 9.09% (2) 13.64% (3) 40.91% (9)
 Андерлехт 6.06% (2) 12.12% (4) 27.27% (9) 18.18% (6) 21.21% (7) 15.15% (5)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз
Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем
Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Андерлехт 3:0 Шарлеруа Андерлехт 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Эйпен 2:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:0 Андерлехт
Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Андерлехт: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Мускрон-Перювельз 3:1 Андерлехт
Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Андерлехт 5:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Андерлехт 7:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Мускрон-Перювельз 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 4:2 Андерлехт Андерлехт 3:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 23 16 3 4 48 - 16 51
2. Антверпен Заявка 24 12 4 8 38 - 32 40
3. Генк Заявка 23 11 6 6 46 - 31 39
4. Стандард Заявка 23 10 7 6 33 - 24 37
5. Андерлехт Заявка 24 9 10 5 34 - 26 37
6. Остенде Заявка 23 10 5 8 33 - 29 35
7. АХ Лёвен Заявка 23 10 5 8 39 - 39 35
8. Шарлеруа Заявка 23 10 3 10 34 - 32 33
9. Беерсхот-Вильрейк Заявка 23 10 3 10 45 - 48 33
10. Мехелен Заявка 24 9 5 10 38 - 42 32
11. Гент Заявка 23 9 3 11 33 - 30 30
12. Зульте-Варегем Заявка 23 9 3 11 34 - 41 30
13. Эйпен Заявка 24 7 9 8 29 - 39 30
14. Кортрейк Заявка 23 8 5 10 28 - 34 29
15. Сент-Трюйден Заявка 23 7 5 11 29 - 36 26
16. Мускрон-Перювельз Заявка 24 6 7 11 22 - 33 25
17. Серкль Брюгге Заявка 23 7 1 15 29 - 39 22
18. Васланд-Беверен Заявка 24 5 6 13 30 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
2. Брюгге Заявка 12 8 1 3 21 - 10 25
3. Генк Заявка 11 6 4 1 25 - 12 22
4. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
5. Антверпен Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 6 2 3 25 - 20 20
7. АХ Лёвен Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
8. Стандард Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
9. Кортрейк Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Сент-Трюйден Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
12. Эйпен Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
13. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 5 4 13 - 13 14
14. Мехелен Заявка 13 4 2 7 22 - 25 14
15. Гент Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
16. Зульте-Варегем Заявка 13 3 2 8 14 - 27 11
17. Серкль Брюгге Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен Заявка 11 2 1 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 11 8 2 1 27 - 6 26
2. Зульте-Варегем Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
3. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
4. Мехелен Заявка 11 5 3 3 16 - 17 18
5. Стандард Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
6. Генк Заявка 12 5 2 5 21 - 19 17
7. Гент Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
8. Шарлеруа Заявка 13 5 2 6 23 - 25 17
9. АХ Лёвен Заявка 11 4 3 4 23 - 23 15
10. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
11. Остенде Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
12. Васланд-Беверен Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
13. Серкль Брюгге Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
14. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 4 1 7 20 - 28 13
15. Кортрейк Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
16. Сент-Трюйден Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
17. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 2 7 9 - 20 11
18. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Нмеча Лукас из команды Андерлехт забивает с точки!
  • 91'
    Лоуренс Кемар уходит с поля. Мурильо Микаэль выходит вместо него
  • 88'
    Да Кошта Нуну уходит с поля. Харбауи Хамди выходит вместо него
  • 81'
    Бадибанга Бени уходит с поля. Олинга Фабрис выходит вместо него
  • 77'
    Аль-Эйт-Хадж Ануар уходит с поля. Димата Ландри выходит вместо него
  • 67'
    Шадаш Бруну уходит с поля. Лепуан Кристоф выходит вместо него
  •
  • Желтая карточка
    64'
    Агузуль Саад получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Амузу Френсис уходит с поля. Дауда Мохаммед выходит вместо него
  • Желтая карточка
    47'
    Шадаш Бруну получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Нландю Дарли уходит с поля. Бакич Марко выходит вместо него
  • 46'
    Мукайру Пол уходит с поля. Ларсен Якоб-Бруун выходит вместо него
  • 46'
    Влап Михел уходит с поля. Требель Адриен выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Делькруа Ханнес получил желтую карточку от судьи
  •
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Мукайру Пол бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Шадаш Бруну бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.95 3.82 1.69
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 3.00 13.00
  1.31 4.27 19.49

Самый высокий коэффициент на матч «Мускрон-Перювельз» – «Андерлехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андерлехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мускрон-Перювельз» – «Андерлехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.02 8.70 1.04 3.40 1.30 2.79 1.44 1.96 1.93 1.51 2.56 1.34 3.14 1.12 5.20 1.09 5.75 1.01 10.25
7.77 1.05 5.80 1.11 1.82 1.92 1.22 4.00 2.12 1.72 1.12 5.55 1.73 2.11 1.11 5.80 1.08 7.00 1.05 5.55 1.04 9.00 1.01 12.60 1.01 10.50 0.00 17.50
1.66 2.28 1.39 3.08 1.12 6.47 1.49 2.68 1.35 3.27 1.60 2.40 1.36 3.21 1.44 2.85 1.23 4.27 1.19 4.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
2.15 1.65 1.38 2.90 1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00
3.08 1.40 2.53 1.55 1.98 1.89 1.60 2.41 1.31 3.50 1.17 5.28 1.30 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.75 1.45 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
2.60 1.45 1.66 2.15 1.31 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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