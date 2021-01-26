|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|5
|0.21
|2.
|Табеку Серж
|3
|0.13
|3.
|Шадаш Бруну
|2
|0.08
|4.
|Бакич Марко
|2
|0.08
|5.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.08
|6.
|Мохамед Димитри
|2 (2)
|0.08
|7.
|Фараж Имад
|1
|0.04
|8.
|Онана Жан
|1
|0.04
|9.
|Олинга Фабрис
|1
|0.04
|10.
|Агузуль Саад
|1
|0.04
|11.
|Сильвестре Матиас
|1
|0.04
|12.
|Сиранни Алессандро
|1
|0.04
|13.
|Бадибанга Бени
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|12 (7)
|0.5
|2.
|Тау Перси
|4
|0.17
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.08
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.08
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.08
|6.
|Версхарен Яри
|2
|0.08
|7.
|Мукайру Пол
|2
|0.08
|8.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0.08
|9.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.08
|10.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.04
|11.
|Амузу Френсис
|1
|0.04
|12.
|Влап Михел
|1 (1)
|0.04
|13.
|Коббо Элиас
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сиранни Алессандро
|7
|0
|2.
|Онана Жан
|5
|1
|3.
|Хочко Дени
|5
|1
|4.
|Агузуль Саад
|6
|0
|5.
|Бакич Марко
|5
|0
|6.
|Бока Эрик
|2
|1
|7.
|Олинга Фабрис
|3
|0
|8.
|Да Кошта Нуну
|3
|0
|9.
|Коффи Херве
|3
|0
|10.
|Шадаш Бруну
|3
|0
|11.
|Мохамед Димитри
|2
|0
|12.
|Табеку Серж
|2
|0
|13.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|14.
|Антонов Неманья
|1
|0
|15.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|16.
|Киринен Роббе
|1
|0
|17.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|18.
|Нландю Дарли
|1
|0
|19.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|4
|0
|2.
|Лоуренс Кемар
|2
|1
|3.
|Цуль Петер
|3
|0
|4.
|Влап Михел
|3
|0
|5.
|Нмеча Лукас
|3
|0
|6.
|Колассен Антуан
|3
|0
|7.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|8.
|Требель Адриен
|2
|0
|9.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|10.
|Миазга Мэтт
|2
|0
|11.
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|12.
|Димата Ландри
|2
|0
|13.
|Амузу Френсис
|2
|0
|14.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|15.
|Лиссенс Лукас
|0
|1
|16.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|17.
|Велленройтер Тимон
|1
|0
|18.
|Куллен Джош
|1
|0
|19.
|Тау Перси
|1
|0
|20.
|Кана Марко
|1
|0
|21.
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|22.
|Докю Жереми
|1
|0
|23.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|24.
|Мукайру Пол
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|40.91% (9)
|Андерлехт
|6.06% (2)
|12.12% (4)
|27.27% (9)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|48 - 16
|51
|2.
|Антверпен
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|38 - 32
|40
|3.
|Генк
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|46 - 31
|39
|4.
|Стандард
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 24
|37
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|34 - 26
|37
|6.
|Остенде
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|33 - 29
|35
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|39 - 39
|35
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|34 - 32
|33
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|45 - 48
|33
|10.
|Мехелен
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|38 - 42
|32
|11.
|Гент
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 30
|30
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|34 - 41
|30
|13.
|Эйпен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 39
|30
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|28 - 34
|29
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 36
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 33
|25
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|23
|7
|1
|15
|29 - 39
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|30 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Генк
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 12
|22
|4.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|5.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|8.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|14.
|Мехелен
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|15.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 27
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|4.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|5.
|Стандард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|6.
|Генк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 19
|17
|7.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 25
|17
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 23
|15
|10.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|11.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 28
|13
|15.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Самый высокий коэффициент на матч «Мускрон-Перювельз» – «Андерлехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андерлехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мускрон-Перювельз» – «Андерлехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|9.70
|1.02
|8.70
|1.04
|3.40
|1.30
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.96
|1.93
|—
|—
|1.51
|2.56
|—
|—
|1.34
|3.14
|1.12
|5.20
|1.09
|5.75
|1.01
|10.25
|—
|—
|—
|—
|
|7.77
|1.05
|5.80
|1.11
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.22
|4.00
|2.12
|1.72
|1.12
|5.55
|1.73
|2.11
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.05
|5.55
|1.04
|9.00
|1.01
|12.60
|1.01
|10.50
|0.00
|17.50
|
|—
|—
|—
|—
|1.66
|2.28
|1.39
|3.08
|1.12
|6.47
|1.49
|2.68
|1.35
|3.27
|1.60
|2.40
|1.36
|3.21
|1.44
|2.85
|1.23
|4.27
|—
|—
|1.19
|4.87
|—
|—
|—
|—
|—
|—