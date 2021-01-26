|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|7 (3)
|0.39
|2.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.17
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.11
|4.
|Бирман Тимо
|2
|0.11
|5.
|Ихорст Лук
|2
|0.11
|6.
|Мультауп Маурице
|1
|0.06
|7.
|Шмидт Никлас
|1
|0.06
|8.
|Блаша Давид
|1
|0.06
|9.
|Айдини Басхким
|1
|0.06
|10.
|Марк Хейдер
|0
|0
|11.
|Райхель Кен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрнст Себастьян
|6
|0.33
|2.
|Грин Джулиан
|6 (1)
|0.33
|3.
|Нильсен Ховард
|5
|0.28
|4.
|Хргота Бранимир
|5
|0.28
|5.
|Зегуйн Пауль
|5
|0.28
|6.
|Абиама Диксон
|2
|0.11
|7.
|Левелинг Джейми
|1
|0.06
|8.
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.06
|9.
|Еккель Пауль
|1
|0.06
|10.
|Кер Робин
|1
|0.06
|11.
|Раум Давид
|0
|0
|12.
|Майерхёфер Марко
|0
|0
|13.
|Маврай Мергим
|0
|0
|14.
|Сарпей Ханс
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аменийдо Этьенн
|7
|0
|2.
|Трапп Морис
|3
|1
|3.
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|4.
|Рейс Людовит
|4
|0
|5.
|Вольце Кевин
|3
|0
|6.
|Айдини Басхким
|1
|1
|7.
|Марк Хейдер
|2
|0
|8.
|Райхель Кен
|2
|0
|9.
|Бирман Тимо
|2
|0
|10.
|Сантос Кристиан
|2
|0
|11.
|Таффертсхофер Ульрих
|2
|0
|12.
|Ихорст Лук
|0
|1
|13.
|Керк Себастьян
|1
|0
|14.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|15.
|Шмидт Никлас
|1
|0
|16.
|Кюн Филипп
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маврай Мергим
|4
|0
|2.
|Грин Джулиан
|4
|0
|3.
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|4.
|Сарпей Ханс
|3
|0
|5.
|Раум Давид
|3
|0
|6.
|Абиама Диксон
|3
|0
|7.
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|8.
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|9.
|Хргота Бранимир
|1
|0
|10.
|Еккель Пауль
|1
|0
|11.
|Левелинг Джейми
|1
|0
|12.
|Кер Робин
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|5% (1)
|20% (4)
|30% (6)
|5% (1)
|20% (4)
|20% (4)
|Гройтер Фюрт
|21.21% (7)
|30.3% (10)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|9.09% (3)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|40 - 21
|37
|2.
|Бохум
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 17
|33
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|28 - 17
|32
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|34 - 23
|32
|5.
|Фортуна
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 22
|32
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|27 - 22
|28
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|30 - 26
|26
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 22
|26
|10.
|Падерборн
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|11.
|Оснабрюк
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 28
|22
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 28
|20
|13.
|Ян
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|27 - 32
|18
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 36
|17
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 30
|16
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 35
|15
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Фортуна
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 8
|21
|3.
|Бохум
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|4.
|Гамбург
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|7.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|8.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|10.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 12
|10
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|16.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|17.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 4
|18
|3.
|Гамбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|4.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|5.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 13
|15
|6.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|8.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 20
|10
|11.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|14.
|Ян
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 20
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Гройтер Фюрт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гройтер Фюрт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Гройтер Фюрт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.70
|1.25
|—
|—
|2.90
|1.38
|—
|—
|1.94
|1.80
|—
|—
|1.55
|2.36
|—
|—
|1.37
|2.95
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|10.25
|1.01
|9.40
|1.03
|—
|—
|3.70
|1.26
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.36
|3.04
|1.16
|4.75
|1.11
|5.35
|1.02
|9.50
|—
|—
|—
|—
|
|6.20
|1.10
|4.70
|1.17
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.83
|2.06
|1.02
|11.00
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|1.03
|9.80
|1.04
|9.20
|0.00
|15.00
|
|5.85
|1.15
|—
|—
|2.68
|1.50
|1.87
|2.01
|1.54
|2.57
|1.22
|4.49
|1.75
|2.16
|1.12
|6.69
|1.35
|3.32
|1.58
|2.49
|1.50
|2.72
|1.13
|6.49
|—
|—
|1.15
|6.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—