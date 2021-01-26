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Германия: Бундеслига 2

2020-2021

Стадион:
Оснабрюк
0:1
Конец матча
Гройтер Фюрт

Оснабрюк 4-2-3-1

Гройтер Фюрт 4-3-1-2

Ход матча
31'
Вольце Кевин
 
38'
0:1
Грин Джулиан
(Абиама Диксон)
53'
Мёллер Тим
Вольце Кевин
 
67'
Шмидт Никлас
Хеннинг Брайан
 
68'
 
Эрнст Себастьян
Грин Джулиан
75'
Рейс Людовит
 
81'
 
Сарпей Ханс
81'
 
Стах Антон
Сарпей Ханс
81'
 
Нильсен Ховард
Хргота Бранимир
82'
Марк Хейдер
Аменийдо Этьенн
 
82'
Бапо Ульрих
Сантос Кристиан
 
90'
 
Левелинг Джейми
Тильман Тимоти
90'
Шмидт Никлас
 
Статистика матча
  • 3 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 24 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Себастьян 7 (3) 0.39
2. Сантос Кристиан 3 (1) 0.17
3. Аменийдо Этьенн 2 0.11
4. Бирман Тимо 2 0.11
5. Ихорст Лук 2 0.11
6. Мультауп Маурице 1 0.06
7. Шмидт Никлас 1 0.06
8. Блаша Давид 1 0.06
9. Айдини Басхким 1 0.06
10. Марк Хейдер 0 0
11. Райхель Кен 0 0
Гройтер Фюрт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрнст Себастьян 6 0.33
2. Грин Джулиан 6 (1) 0.33
3. Нильсен Ховард 5 0.28
4. Хргота Бранимир 5 0.28
5. Зегуйн Пауль 5 0.28
6. Абиама Диксон 2 0.11
7. Левелинг Джейми 1 0.06
8. Бауэр Максимилиан 1 0.06
9. Еккель Пауль 1 0.06
10. Кер Робин 1 0.06
11. Раум Давид 0 0
12. Майерхёфер Марко 0 0
13. Маврай Мергим 0 0
14. Сарпей Ханс 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Аменийдо Этьенн 7 0
2. Трапп Морис 3 1
3. Хеннинг Брайан 4 0
4. Рейс Людовит 4 0
5. Вольце Кевин 3 0
6. Айдини Басхким 1 1
7. Марк Хейдер 2 0
8. Райхель Кен 2 0
9. Бирман Тимо 2 0
10. Сантос Кристиан 2 0
11. Таффертсхофер Ульрих 2 0
12. Ихорст Лук 0 1
13. Керк Себастьян 1 0
14. Гугганиг Лукас 1 0
15. Шмидт Никлас 1 0
16. Кюн Филипп 1 0
Гройтер Фюрт
# Игрок      
1. Маврай Мергим 4 0
2. Грин Джулиан 4 0
3. Зегуйн Пауль 4 0
4. Сарпей Ханс 3 0
5. Раум Давид 3 0
6. Абиама Диксон 3 0
7. Эрнст Себастьян 2 0
8. Бауэр Максимилиан 2 0
9. Хргота Бранимир 1 0
10. Еккель Пауль 1 0
11. Левелинг Джейми 1 0
12. Кер Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 5% (1) 20% (4) 30% (6) 5% (1) 20% (4) 20% (4)
 Гройтер Фюрт 21.21% (7) 30.3% (10) 12.12% (4) 18.18% (6) 9.09% (3) 9.09% (3)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 5:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:3 Вюрцбург Кикерс Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Кёльн 1:0 Оснабрюк
Оснабрюк 0:1 Падерборн Фортуна 3:0 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк
Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Фортуна 3:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр 0:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Зандхаузен 0:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Хайденхайм Нюрнберг 2:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Ян Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Майнерцхаген 1:6 Гройтер Фюрт Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Гройтер Фюрт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт Оснабрюк 0:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:0 Оснабрюк
Оснабрюк 5:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 4:2 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 18 11 4 3 40 - 21 37
2. Бохум Заявка 17 10 3 4 32 - 17 33
3. Хольштайн Киль Заявка 17 9 5 3 28 - 17 32
4. Гройтер Фюрт Заявка 18 9 5 4 34 - 23 32
5. Фортуна Заявка 18 9 5 4 27 - 22 32
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 18 8 4 6 27 - 22 28
7. Ганновер 96 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
8. Карлсруэ Заявка 17 8 2 7 30 - 26 26
9. Хайденхайм Заявка 18 7 5 6 23 - 22 26
10. Падерборн Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
11. Оснабрюк Заявка 18 6 4 8 20 - 28 22
12. Нюрнберг Заявка 17 5 5 7 25 - 28 20
13. Ян Заявка 17 5 5 7 21 - 25 20
14. Дармштадт Заявка 17 5 3 9 27 - 32 18
15. Айнтрахт Бр Заявка 18 4 5 9 17 - 36 17
16. Санкт-Паули Заявка 17 3 7 7 23 - 30 16
17. Зандхаузен Заявка 17 4 3 10 18 - 35 15
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 18 2 3 13 19 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Фортуна Заявка 9 6 3 0 16 - 8 21
3. Бохум Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
4. Гамбург Заявка 9 6 1 2 23 - 9 19
5. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 5 2 2 16 - 11 17
6. Ганновер 96 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
7. Падерборн Заявка 8 5 1 2 14 - 10 16
8. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
9. Хольштайн Киль Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
10. Айнтрахт Бр Заявка 10 4 2 4 11 - 16 14
11. Нюрнберг Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
12. Зандхаузен Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
13. Гройтер Фюрт Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14. Карлсруэ Заявка 8 3 1 4 13 - 12 10
15. Санкт-Паули Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
16. Дармштадт Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
17. Оснабрюк Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
2. Хольштайн Киль Заявка 8 5 3 0 14 - 4 18
3. Гамбург Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
4. Карлсруэ Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
5. Оснабрюк Заявка 9 4 3 2 11 - 13 15
6. Бохум Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 3 2 4 11 - 11 11
8. Фортуна Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
9. Ганновер 96 Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
10. Дармштадт Заявка 9 3 1 5 17 - 20 10
11. Падерборн Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
12. Нюрнберг Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Санкт-Паули Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
14. Ян Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
15. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Зандхаузен Заявка 8 1 0 7 5 - 20 3
17. Айнтрахт Бр Заявка 8 0 3 5 6 - 20 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Шмидт Никлас получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Тильман Тимоти уходит с поля. Левелинг Джейми выходит вместо него
  • 82'
    Сантос Кристиан уходит с поля. Бапо Ульрих выходит вместо него
  • 82'
    Аменийдо Этьенн уходит с поля. Марк Хейдер выходит вместо него
  • 81'
    Хргота Бранимир уходит с поля. Нильсен Ховард выходит вместо него
  • 81'
    Сарпей Ханс уходит с поля. Стах Антон выходит вместо него
  •
  • Желтая карточка
    81'
    Сарпей Ханс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    75'
    Рейс Людовит получил желтую карточку от судьи
  • 68'
    Грин Джулиан уходит с поля. Эрнст Себастьян выходит вместо него
  • 67'
    Хеннинг Брайан уходит с поля. Шмидт Никлас выходит вместо него
  • 53'
    Вольце Кевин уходит с поля. Мёллер Тим выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Грин Джулиан бьет в цель!
  •
  • Желтая карточка
    31'
    Вольце Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 52.00 6.90 1.13
Бонус: 10 000 ₽ 3.60 3.50 1.97
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.75 1.97
Бонус: 5 000 ₽ 71.00 10.00 1.04
  36.28 6.11 1.18

Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Гройтер Фюрт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гройтер Фюрт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Гройтер Фюрт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.70 1.25 2.90 1.38 1.94 1.80 1.55 2.36 1.37 2.95 1.13 5.40
10.25 1.01 9.40 1.03 3.70 1.26 2.91 1.41 2.04 1.86 1.56 2.43 1.36 3.04 1.16 4.75 1.11 5.35 1.02 9.50
6.20 1.10 4.70 1.17 1.15 5.00 1.33 3.15 1.18 4.50 1.83 2.06 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.03 9.80 1.04 9.20 0.00 15.00
5.85 1.15 2.68 1.50 1.87 2.01 1.54 2.57 1.22 4.49 1.75 2.16 1.12 6.69 1.35 3.32 1.58 2.49 1.50 2.72 1.13 6.49 1.15 6.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.97 1.78 1.44 2.65 1.10 6.20
3.12 1.36 2.06 1.76 1.47 2.68 1.16 5.25 1.11 6.65
1.70 2.08 1.17 4.70 1.09 6.50 1.11 5.80 1.08 7.00
1.41 3.01 1.23 4.38 1.65 2.32 1.42 2.97 1.45 2.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.76 1.99 1.21 4.10
4.05 1.24 2.83 1.43 1.76 2.06 1.32 3.38 1.21 4.40
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.15 1.33
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