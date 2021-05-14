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Испания: Ла Лига

2020-2021

Стадион:
Атлетик Б
 
Позже
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беренгер Алекс 8 0.22
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.17
3. Муньяин Икер 5 0.14
4. Гарсия Рауль 5 (2) 0.14
5. Вильялибре Асьер 4 0.11
6. Лопес Унаи 3 0.08
7. Сансет Ойян 2 0.06
8. Морсильо Хон 2 0.06
9. Капа Андер 2 0.06
10. Юри Берчиче 1 0.03
11. Де Маркос Оскар 1 0.03
12. Нуньес Унай 1 0.03
13. Иньиго Мартинес 1 0.03
14. Йерай Альварес 1 0.03
15. Кодро Кенан 1 (1) 0.03
16. Баленсиага Микель 0 0
17. Ибай Гомес 0 0
18. Гарсия Дани 0 0
19. Весга Микель 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 22 (1) 0.61
2. Каземиро Карлос 6 0.17
3. Асенсио Марко 5 0.14
4. Модрич Лука 4 0.11
5. Кроос Тони 3 0.08
6. Винисиус Жуниор 3 0.08
7. Азар Эден 3 0.08
8. Вальверде Федерико 3 0.08
9. Васкес Лукас 2 0.06
10. Варан Рафаэль 2 0.06
11. Одриосола Альваро 2 0.06
12. Рамос Серхио 2 (2) 0.06
13. Родриго 1 0.03
14. Менди Ферлан 1 0.03
15. Диас Мариано 1 0.03
16. Милитао Эдер 1 0.03
17. Марсело Виера 0 0
18. Иско Аларкон 0 0
19. Карвахаль Даниэль 0 0
20. Гутьеррес Мигель 0 0
21. Парк Марвин 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 8 1
2. Гарсия Дани 8 0
3. Гарсия Рауль 6 1
4. Лопес Унаи 7 0
5. Весга Микель 7 0
6. Йерай Альварес 6 0
7. Нуньес Унай 6 0
8. Венседор Унай 6 0
9. Капа Андер 5 0
10. Юри Берчиче 3 0
11. Беренгер Алекс 3 0
12. Морсильо Хон 3 0
13. Де Маркос Оскар 2 0
14. Кодро Кенан 2 0
15. Сансет Ойян 2 0
16. Муньяин Икер 1 0
17. Вильялибре Асьер 1 0
18. Уильямс Иньяки 1 0
19. Лекуе Иньиго 1 0
20. Унай Симон 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 10 1
2. Начо Фернандес 7 0
3. Кроос Тони 6 0
4. Карвахаль Даниэль 5 0
5. Милитао Эдер 3 1
6. Модрич Лука 4 0
7. Рамос Серхио 3 0
8. Марсело Виера 3 0
9. Васкес Лукас 3 0
10. Менди Ферлан 3 0
11. Винисиус Жуниор 3 0
12. Бензема Карим 2 0
13. Варан Рафаэль 2 0
14. Иско Аларкон 1 0
15. Асенсио Марко 1 0
16. Аррибас Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 23.26% (10) 9.3% (4) 6.98% (3) 13.95% (6) 11.63% (5) 34.88% (15)
 Реал Мадрид 18.03% (11) 13.11% (8) 16.39% (10) 8.2% (5) 16.39% (10) 27.87% (17)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид
Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б
Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси
Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б
Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 4:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:1 Атлетик Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 36 24 8 4 63 - 23 80
2. Реал Мадрид Заявка 36 23 9 4 64 - 27 78
3. Барселона Заявка 36 23 7 6 83 - 36 76
4. Севилья Заявка 36 23 5 8 52 - 29 74
5. Реал Сосьедад Заявка 36 15 11 10 54 - 37 56
6. Бетис Заявка 36 15 10 11 46 - 48 55
7. Вильярреал Заявка 36 14 13 9 55 - 42 55
8. Сельта Заявка 36 13 11 12 51 - 53 50
9. Атлетик Б Заявка 36 11 13 12 46 - 39 46
10. Гранада Заявка 36 13 6 17 45 - 61 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Леванте Заявка 36 9 13 14 43 - 53 40
14. Валенсия Заявка 36 9 12 15 46 - 52 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 36 8 10 18 26 - 42 34
17. Уэска Заявка 36 7 12 17 34 - 52 33
18. Вальядолид Заявка 36 5 16 15 32 - 51 31
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар Заявка 36 6 12 18 28 - 47 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 14 3 1 39 - 10 45
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
8. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
9. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
10. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
11. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
16. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
18. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 11 6 1 33 - 15 39
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
8. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 22 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 1 день 9 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 62
Атлетик Б 6.5% (4)
X 6.5% (4)
Реал Мадрид 87.1% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Реал Мадрид
6.10
4.49
1.61
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Где смотреть матч Атлетик Б - Реал Мадрид онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид

Исход игры
Атлетик Б
6.8% (4)
Ничья
6.8% (4)
Реал Мадрид
86.4% (51)
Тотал 2.5
Больше
75% (42)
Меньше
25% (14)
Обе команды забьют
Да
78.57% (44)
Нет
21.43% (12)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
57.6% (34)
0:1 Реал Мадрид
11.9% (7)
0:2 Реал Мадрид
6.8% (4)
1:3 Реал Мадрид
6.8% (4)
2:1 Атлетик Б
5.1% (3)
1:1 Ничья
3.4% (2)
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