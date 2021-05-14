Атлетико М

|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|19 (3)
|0.53
|2.
|Льоренте Маркос
|12
|0.33
|3.
|Корреа Анхель
|8
|0.22
|4.
|Фелиш Жоау
|7 (1)
|0.19
|5.
|Карраско Янник
|6
|0.17
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.06
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.06
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.03
|9.
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.03
|11.
|Савич Стефан
|1
|0.03
|12.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Лоди Ренан
|0
|0
|15.
|Эррера Эктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|10
|0.28
|2.
|Торрес Роберто
|7 (4)
|0.19
|3.
|Кальери Хонатан
|5
|0.14
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.08
|5.
|Барха Энрике
|2
|0.06
|6.
|Брашанац Дарко
|2
|0.06
|7.
|Монкайола Хон
|2
|0.06
|8.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|9.
|Адриан Лопес
|1
|0.03
|10.
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|11.
|Гарсия Давид III
|1
|0.03
|12.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|13.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|14.
|Хони Родригес
|0
|0
|15.
|Гальего Энрике
|0
|0
|16.
|Торро Лукас
|0
|0
|17.
|Круз Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Коке Хорхе
|9
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|9
|0
|4.
|Фелипе Аугусто IV
|7
|0
|5.
|Карраско Янник
|6
|0
|6.
|Льоренте Маркос
|6
|0
|7.
|Суарес Луис
|5
|0
|8.
|Хименес Хосе
|5
|0
|9.
|Фелиш Жоау
|5
|0
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|11.
|Лемар Тома
|4
|0
|12.
|Эрмосо Марио
|4
|0
|13.
|Корреа Анхель
|3
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|15.
|Эррера Эктор
|2
|0
|16.
|Торрейра Лукас
|2
|0
|17.
|Лоди Ренан
|2
|0
|18.
|Коста Диего
|1
|0
|19.
|Парти Томас
|1
|0
|20.
|Витоло Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Начо
|10
|0
|2.
|Ойер Санхурхо
|9
|0
|3.
|Монкайола Хон
|7
|1
|4.
|Гарсия Давид III
|8
|0
|5.
|Перес Иньиго
|3
|1
|6.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|7.
|Торро Лукас
|4
|0
|8.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|9.
|Круз Хуан
|4
|0
|10.
|Санчес Мануэль
|4
|0
|11.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|12.
|Брашанац Дарко
|3
|0
|13.
|Унаи Гарсия
|3
|0
|14.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|15.
|Будимир Анте
|2
|0
|16.
|Эррера Серхио
|2
|0
|17.
|Барха Энрике
|2
|0
|18.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|19.
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|20.
|Гальего Энрике
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|8.2% (5)
|13.11% (8)
|19.67% (12)
|21.31% (13)
|16.39% (10)
|21.31% (13)
|Осасуна
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|20% (7)
|0
|25.71% (9)
|28.57% (10)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|63 - 23
|80
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|64 - 27
|78
|3.
|Барселона
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|83 - 36
|76
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|52 - 29
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|54 - 37
|56
|6.
|Бетис
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|46 - 48
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|14
|13
|9
|55 - 42
|55
|8.
|Сельта
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|51 - 53
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|36
|13
|6
|17
|45 - 61
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|36 - 45
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|33 - 53
|43
|13.
|Леванте
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|43 - 53
|40
|14.
|Валенсия
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|46 - 52
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|32 - 54
|35
|16.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|26 - 42
|34
|17.
|Уэска
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|34 - 52
|33
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|5
|16
|15
|32 - 51
|31
|19.
|Эльче
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|29 - 54
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|28 - 47
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 10
|45
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 21
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|7.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|10.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 28
|23
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|18.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|33 - 15
|39
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 19
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|7.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 27
|23
|8.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 36
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|19.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|29
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|22
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|22
|10
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1