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Испания: Ла Лига

2020-2021

Стадион:
Атлетико М
 
Позже
Осасуна

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 19 (3) 0.53
2. Льоренте Маркос 12 0.33
3. Корреа Анхель 8 0.22
4. Фелиш Жоау 7 (1) 0.19
5. Карраско Янник 6 0.17
6. Ньигес Сауль 2 0.06
7. Коста Диего 2 (1) 0.06
8. Лемар Тома 1 0.03
9. Коке Хорхе 1 0.03
10. Эрмосо Марио 1 0.03
11. Савич Стефан 1 0.03
12. Торрейра Лукас 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Лоди Ренан 0 0
15. Эррера Эктор 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 10 0.28
2. Торрес Роберто 7 (4) 0.19
3. Кальери Хонатан 5 0.14
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.08
5. Барха Энрике 2 0.06
6. Брашанац Дарко 2 0.06
7. Монкайола Хон 2 0.06
8. Ронкалья Факундо 1 0.03
9. Адриан Лопес 1 0.03
10. Мартинес Хавьер II 1 0.03
11. Гарсия Давид III 1 0.03
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Ойер Санхурхо 0 0
14. Хони Родригес 0 0
15. Гальего Энрике 0 0
16. Торро Лукас 0 0
17. Круз Хуан 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 9 0
3. Ньигес Сауль 9 0
4. Фелипе Аугусто IV 7 0
5. Карраско Янник 6 0
6. Льоренте Маркос 6 0
7. Суарес Луис 5 0
8. Хименес Хосе 5 0
9. Фелиш Жоау 5 0
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Лемар Тома 4 0
12. Эрмосо Марио 4 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Торрейра Лукас 2 0
17. Лоди Ренан 2 0
18. Коста Диего 1 0
19. Парти Томас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Видаль Начо 10 0
2. Ойер Санхурхо 9 0
3. Монкайола Хон 7 1
4. Гарсия Давид III 8 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Торро Лукас 4 0
8. Кальери Хонатан 4 0
9. Круз Хуан 4 0
10. Санчес Мануэль 4 0
11. Ронкалья Факундо 2 1
12. Брашанац Дарко 3 0
13. Унаи Гарсия 3 0
14. Гарсия Рубен 2 0
15. Будимир Анте 2 0
16. Эррера Серхио 2 0
17. Барха Энрике 2 0
18. Рубен Мартинес 0 1
19. Мартинес Хавьер II 1 0
20. Гальего Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 8.2% (5) 13.11% (8) 19.67% (12) 21.31% (13) 16.39% (10) 21.31% (13)
 Осасуна 11.43% (4) 14.29% (5) 20% (7) 0 25.71% (9) 28.57% (10)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска
Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М
Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия
Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 12
Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 3:0 Осасуна Осасуна 0:3 Атлетико М
Осасуна 3:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Осасуна Осасуна 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Осасуна Осасуна 2:3 Атлетико М Атлетико М 3:0 Осасуна Атлетико М 1:0 Осасуна Осасуна 3:0 Атлетико М Атлетико М 2:4 Осасуна Осасуна 0:0 Атлетико М Осасуна 3:1 Атлетико М
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 36 24 8 4 63 - 23 80
2. Реал Мадрид Заявка 36 23 9 4 64 - 27 78
3. Барселона Заявка 36 23 7 6 83 - 36 76
4. Севилья Заявка 36 23 5 8 52 - 29 74
5. Реал Сосьедад Заявка 36 15 11 10 54 - 37 56
6. Бетис Заявка 36 15 10 11 46 - 48 55
7. Вильярреал Заявка 36 14 13 9 55 - 42 55
8. Сельта Заявка 36 13 11 12 51 - 53 50
9. Атлетик Б Заявка 36 11 13 12 46 - 39 46
10. Гранада Заявка 36 13 6 17 45 - 61 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Леванте Заявка 36 9 13 14 43 - 53 40
14. Валенсия Заявка 36 9 12 15 46 - 52 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 36 8 10 18 26 - 42 34
17. Уэска Заявка 36 7 12 17 34 - 52 33
18. Вальядолид Заявка 36 5 16 15 32 - 51 31
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар Заявка 36 6 12 18 28 - 47 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 14 3 1 39 - 10 45
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
8. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
9. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
10. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
11. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
16. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
18. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 11 6 1 33 - 15 39
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
8. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 22 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 1 день 9 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 61
Атлетико М 98.4% (60)
X 0% (0)
Осасуна 1.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Осасуна
1.26
6.65
20.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико М - Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Атлетико М - Осасуна

Исход игры
Атлетико М
98.4% (60)
Ничья
0% (0)
Осасуна
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
25.42% (15)
Меньше
74.58% (44)
Обе команды забьют
Да
13.56% (8)
Нет
86.44% (51)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
50.8% (31)
1:0 Атлетико М
19.7% (12)
3:0 Атлетико М
11.5% (7)
2:1 Атлетико М
9.8% (6)
3:1 Атлетико М
3.3% (2)
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Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
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