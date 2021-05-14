Вильярреал

|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|22 (10)
|0.61
|2.
|Алькасер Пако
|6 (1)
|0.17
|3.
|Чуквезе Саму
|4
|0.11
|4.
|Гомес Мойсес
|4 (1)
|0.11
|5.
|Парехо Даниэль
|3
|0.08
|6.
|Ниньо Фер
|3
|0.08
|7.
|Торрес Пау II
|2
|0.06
|8.
|Пино Йереми
|2
|0.06
|9.
|Бакка Карлос
|2
|0.06
|10.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.03
|11.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|12.
|Пенья Рубен
|1
|0.03
|13.
|Капу Этьен
|1
|0.03
|14.
|Марио Гаспар
|0
|0
|15.
|Коста Хауме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0.5
|2.
|Окампос Лукас
|5 (4)
|0.14
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.11
|4.
|Ракитич Иван
|4 (2)
|0.11
|5.
|Де Йонг Люк
|4
|0.11
|6.
|Фернандо Режес
|3
|0.08
|7.
|Сусо Хесус
|3
|0.08
|8.
|Гомес Алехандро
|2
|0.06
|9.
|Кунде Жюль
|2
|0.06
|10.
|Хордан Хоан
|1
|0.03
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|12.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|13.
|Васкес Франко
|1
|0.03
|14.
|Буну Яссин
|1
|0.03
|15.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|17.
|Торрес Оливер
|0
|0
|18.
|Видаль Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|8
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|7
|0
|3.
|Капу Этьен
|5
|1
|4.
|Тригерос Мануэль
|5
|1
|5.
|Фойт Хуан
|6
|0
|6.
|Марио Гаспар
|3
|1
|7.
|Иборра Висенте
|4
|0
|8.
|Парехо Даниэль
|4
|0
|9.
|Коклен Франсис
|4
|0
|10.
|Пино Йереми
|4
|0
|11.
|Морено Херард
|3
|0
|12.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|13.
|Асенхо Серхио
|2
|0
|14.
|Торрес Пау II
|2
|0
|15.
|Рульи Херонимо
|0
|1
|16.
|Фунес Мори
|1
|0
|17.
|Бакка Карлос
|1
|0
|18.
|Коста Хауме
|1
|0
|19.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|20.
|Пенья Рубен
|1
|0
|21.
|Эступиньян Первис
|1
|0
|22.
|Ниньо Фер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карлос Диего Сантос
|9
|0
|2.
|Хордан Хоан
|7
|1
|3.
|Гудель Неманья
|8
|0
|4.
|Фернандо Режес
|6
|0
|5.
|Ракитич Иван
|4
|0
|6.
|Навас Хесус
|4
|0
|7.
|Акунья Маркос
|4
|0
|8.
|Кунде Жюль
|4
|0
|9.
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|10.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|11.
|Окампос Лукас
|3
|0
|12.
|Буну Яссин
|3
|0
|13.
|Серхи Гомес
|2
|0
|14.
|Рекик Карим
|2
|0
|15.
|Торрес Оливер
|2
|0
|16.
|Сусо Хесус
|2
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|18.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|19.
|Васкес Франко
|1
|0
|20.
|Оскар Родригес
|1
|0
|21.
|Видаль Алеш
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|25% (13)
|21.15% (11)
|11.54% (6)
|5.77% (3)
|25% (13)
|11.54% (6)
|Севилья
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|11.76% (6)
|19.61% (10)
|9.8% (5)
|27.45% (14)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|63 - 23
|80
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|64 - 27
|78
|3.
|Барселона
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|83 - 36
|76
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|52 - 29
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|54 - 37
|56
|6.
|Бетис
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|46 - 48
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|14
|13
|9
|55 - 42
|55
|8.
|Сельта
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|51 - 53
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|36
|13
|6
|17
|45 - 61
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|36 - 45
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|33 - 53
|43
|13.
|Леванте
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|43 - 53
|40
|14.
|Валенсия
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|46 - 52
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|32 - 54
|35
|16.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|26 - 42
|34
|17.
|Уэска
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|34 - 52
|33
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|5
|16
|15
|32 - 51
|31
|19.
|Эльче
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|29 - 54
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|28 - 47
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 10
|45
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 21
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|7.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|10.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 28
|23
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|18.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|33 - 15
|39
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 19
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|7.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 27
|23
|8.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 36
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|19.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|29
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|22
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|22
|10
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1