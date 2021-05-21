|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|40 (8)
|1.21
|2.
|Мюллер Томас
|11 (1)
|0.33
|3.
|Гнабри Серж
|9
|0.27
|4.
|Сане Лерой
|6
|0.18
|5.
|Мусиала Джамал
|6
|0.18
|6.
|Горецка Леон
|5
|0.15
|7.
|Коман Кингсли
|4
|0.12
|8.
|Киммих Йозуа
|3
|0.09
|9.
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.09
|10.
|Алаба Давид
|2
|0.06
|11.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0.03
|12.
|Боатенг Жером
|1
|0.03
|13.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|15.
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|16.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|17.
|Сарр Буна
|0
|0
|18.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хан Андре
|7
|0.21
|2.
|Калиджиури Даниэль
|6 (2)
|0.18
|3.
|Варгас Рубен
|6
|0.18
|4.
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.12
|5.
|Рихтер Марко
|3
|0.09
|6.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.03
|7.
|Иаго Лопес
|1
|0.03
|8.
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.03
|9.
|Хедира Рани
|1
|0.03
|10.
|Бенеш Ласло
|1
|0.03
|11.
|Гумни Роберт
|1
|0.03
|12.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.03
|13.
|Йенсен Фредрик
|0
|0
|14.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|15.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|16.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|6
|0
|2.
|Левандовски Роберт
|4
|0
|3.
|Алаба Давид
|4
|0
|4.
|Гнабри Серж
|4
|0
|5.
|Киммих Йозуа
|4
|0
|6.
|Альфонсо Дэвис
|2
|1
|7.
|Эрнандес Люка
|3
|0
|8.
|Павар Бенджамен
|3
|0
|9.
|Толиссо Корентен
|1
|1
|10.
|Ньянзу Танги
|1
|1
|11.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|12.
|Горецка Леон
|2
|0
|13.
|Сане Лерой
|2
|0
|14.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|15.
|Сарр Буна
|1
|0
|16.
|Зюле Никлас
|1
|0
|17.
|Коман Кингсли
|1
|0
|18.
|Рока Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоувелеув Джеффри
|9
|0
|2.
|Фрамбергер Рафаэль
|5
|1
|3.
|Калиджиури Даниэль
|5
|0
|4.
|Хедира Рани
|5
|0
|5.
|Удуохаи Феликс
|5
|0
|6.
|Нидерлехнер Флориан
|3
|1
|7.
|Рихтер Марко
|3
|1
|8.
|Хан Андре
|4
|0
|9.
|Стробл Тобиас
|4
|0
|10.
|Груэсо Карлос
|4
|0
|11.
|Гумни Роберт
|4
|0
|12.
|Варгас Рубен
|2
|1
|13.
|Гикевич Рафал
|3
|0
|14.
|Бенеш Ласло
|3
|0
|15.
|Иаго Лопес
|2
|0
|16.
|Оксфорд Рис
|2
|0
|17.
|Сухи Марек
|1
|0
|18.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|19.
|Педерсен Мадс
|1
|0
|20.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|10.64% (10)
|17.02% (16)
|23.4% (22)
|15.96% (15)
|14.89% (14)
|18.09% (17)
|Аугсбург
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|3.03% (1)
|39.39% (13)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|94 - 42
|75
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|19
|8
|6
|59 - 30
|65
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|19
|4
|10
|72 - 45
|61
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|17
|10
|6
|59 - 34
|61
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|66 - 52
|57
|6.
|Байер Л
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|52 - 36
|52
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|48 - 42
|47
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|60 - 54
|46
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 49
|45
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|56 - 53
|45
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 53
|40
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|34 - 49
|36
|13.
|Майнц
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 54
|36
|14.
|Герта
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|40 - 50
|35
|15.
|Арминия
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|24 - 52
|32
|16.
|Вердер
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|34 - 53
|31
|17.
|Кёльн
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 60
|30
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 85
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|29 - 13
|37
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|9
|7
|0
|34 - 19
|34
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|34 - 22
|29
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|32 - 19
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|33 - 23
|27
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 25
|22
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|13.
|Арминия
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|13 - 23
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 26
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 26
|16
|16.
|Вердер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 23
|35
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|35 - 26
|29
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 21
|27
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 29
|24
|6.
|Байер Л
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|32 - 33
|23
|8.
|Майнц
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 28
|20
|9.
|Кёльн
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 29
|17
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|15.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 29
|12
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|40
|8
|7
|2.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|27
|6
|5
|3.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|6
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|19
|5
|5
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0