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Германия: Бундеслига

2020-2021

Стадион:
Бавария
 
Позже
Аугсбург

Бавария 4-2-3-1

Аугсбург 4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 40 (8) 1.21
2. Мюллер Томас 11 (1) 0.33
3. Гнабри Серж 9 0.27
4. Сане Лерой 6 0.18
5. Мусиала Джамал 6 0.18
6. Горецка Леон 5 0.15
7. Коман Кингсли 4 0.12
8. Киммих Йозуа 3 0.09
9. Чупо-Мотинг Эрик 3 0.09
10. Алаба Давид 2 0.06
11. Альфонсо Дэвис 1 0.03
12. Боатенг Жером 1 0.03
13. Коста Дуглас 1 0.03
14. Зюле Никлас 1 0.03
15. Толиссо Корентен 1 0.03
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Сарр Буна 0 0
18. Ричардс Крис 0 0
Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хан Андре 7 0.21
2. Калиджиури Даниэль 6 (2) 0.18
3. Варгас Рубен 6 0.18
4. Нидерлехнер Флориан 4 0.12
5. Рихтер Марко 3 0.09
6. Грегорич Михаэль 1 0.03
7. Иаго Лопес 1 0.03
8. Гоувелеув Джеффри 1 0.03
9. Хедира Рани 1 0.03
10. Бенеш Ласло 1 0.03
11. Гумни Роберт 1 0.03
12. Удуохаи Феликс 1 0.03
13. Йенсен Фредрик 0 0
14. Финнбогасон Альфред 0 0
15. Фрамбергер Рафаэль 0 0
16. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 6 0
2. Левандовски Роберт 4 0
3. Алаба Давид 4 0
4. Гнабри Серж 4 0
5. Киммих Йозуа 4 0
6. Альфонсо Дэвис 2 1
7. Эрнандес Люка 3 0
8. Павар Бенджамен 3 0
9. Толиссо Корентен 1 1
10. Ньянзу Танги 1 1
11. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
12. Горецка Леон 2 0
13. Сане Лерой 2 0
14. Нойер Мануэль 1 0
15. Сарр Буна 1 0
16. Зюле Никлас 1 0
17. Коман Кингсли 1 0
18. Рока Марк 1 0
Аугсбург
# Игрок      
1. Гоувелеув Джеффри 9 0
2. Фрамбергер Рафаэль 5 1
3. Калиджиури Даниэль 5 0
4. Хедира Рани 5 0
5. Удуохаи Феликс 5 0
6. Нидерлехнер Флориан 3 1
7. Рихтер Марко 3 1
8. Хан Андре 4 0
9. Стробл Тобиас 4 0
10. Груэсо Карлос 4 0
11. Гумни Роберт 4 0
12. Варгас Рубен 2 1
13. Гикевич Рафал 3 0
14. Бенеш Ласло 3 0
15. Иаго Лопес 2 0
16. Оксфорд Рис 2 0
17. Сухи Марек 1 0
18. Грегорич Михаэль 1 0
19. Педерсен Мадс 1 0
20. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 10.64% (10) 17.02% (16) 23.4% (22) 15.96% (15) 14.89% (14) 18.09% (17)
 Аугсбург 12.12% (4) 9.09% (3) 12.12% (4) 24.24% (8) 3.03% (1) 39.39% (13)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария
ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария
Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Аугсбург 2:0 Вердер Штуттгарт 2:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Кёльн Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Аугсбург 0:0 Арминия
Шальке 04 1:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Аугсбург 3:1 Хайденхайм Фрайбург 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Боруссия М Герта 2:1 Аугсбург Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Байер Л РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 3:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Унион Берлин Аугсбург 0:1 Бавария Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт
Последние игры между собой
Бавария: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Аугсбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Аугсбург 2:2 Бавария Аугсбург 2:3 Бавария Бавария 1:1 Аугсбург
Аугсбург 1:4 Бавария Бавария 3:0 Аугсбург Бавария 6:0 Аугсбург Аугсбург 1:3 Бавария Бавария 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:3 Бавария Бавария 2:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Бавария Бавария 0:1 Аугсбург Аугсбург 0:4 Бавария Аугсбург 1:0 Бавария Аугсбург 0:2 Бавария Бавария 3:0 Аугсбург Бавария 3:0 Аугсбург Аугсбург 0:2 Бавария
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 23 6 4 94 - 42 75
2. РБ Лейпциг Заявка 33 19 8 6 59 - 30 65
3. Боруссия Д Заявка 33 19 4 10 72 - 45 61
4. Вольфсбург Заявка 33 17 10 6 59 - 34 61
5. Айнтрахт Фр Заявка 33 15 12 6 66 - 52 57
6. Байер Л Заявка 33 14 10 9 52 - 36 52
7. Унион Берлин Заявка 33 11 14 8 48 - 42 47
8. Боруссия М Заявка 33 12 10 11 60 - 54 46
9. Фрайбург Заявка 33 12 9 12 51 - 49 45
10. Штуттгарт Заявка 33 12 9 12 56 - 53 45
11. Хоффенхайм Заявка 33 10 10 13 50 - 53 40
12. Аугсбург Заявка 33 10 6 17 34 - 49 36
13. Майнц Заявка 33 9 9 15 36 - 54 36
14. Герта Заявка 33 8 11 14 40 - 50 35
15. Арминия Заявка 33 8 8 17 24 - 52 32
16. Вердер Заявка 33 7 10 16 34 - 53 31
17. Кёльн Заявка 33 7 9 17 33 - 60 30
18. Шальке 04 Заявка 33 3 7 23 25 - 85 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 17 11 4 2 29 - 13 37
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 16 9 7 0 34 - 19 34
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 17 8 5 4 34 - 22 29
8. Боруссия М Заявка 17 8 4 5 32 - 19 28
9. Фрайбург Заявка 17 7 6 4 33 - 23 27
10. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Аугсбург Заявка 17 6 4 7 21 - 25 22
12. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
13. Арминия Заявка 17 6 2 9 13 - 23 20
14. Герта Заявка 17 5 5 7 21 - 26 20
15. Майнц Заявка 17 4 4 9 16 - 26 16
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Шальке 04 Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Кёльн Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 11 2 4 35 - 23 35
2. Боруссия Д Заявка 17 9 2 6 35 - 26 29
3. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
4. Вольфсбург Заявка 17 7 6 4 29 - 21 27
5. Штуттгарт Заявка 17 7 3 7 29 - 29 24
6. Байер Л Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
7. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 5 6 32 - 33 23
8. Майнц Заявка 16 5 5 6 20 - 28 20
9. Кёльн Заявка 17 5 4 8 14 - 29 19
10. Боруссия М Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
11. Унион Берлин Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
12. Фрайбург Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Вердер Заявка 17 4 5 8 20 - 29 17
14. Хоффенхайм Заявка 17 3 7 7 20 - 30 16
15. Герта Заявка 16 3 6 7 19 - 24 15
16. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
17. Арминия Заявка 16 2 6 8 11 - 29 12
18. Шальке 04 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 40 8 7
2. Айнтрахт Фр Андре Силва 27 6 5
3. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 6
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 19 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал Liveresult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к немецкому футболу. В рамках 34-го тура Бундеслиги сойдутся лицом к лицу игроки "Баварии" и "Аугсбурга". Встреча состоится в Мюнхене, не стадионе "Аллианц Арена".

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Аугсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2021, осталось 2 часа 50 минут.


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Прогнозы 120
Бавария 99.2% (119)
X 0.8% (1)
Аугсбург 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Аугсбург
1.20
9.60
18.09
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Бавария - Аугсбург

Исход игры
Бавария
99.2% (122)
Ничья
0.8% (1)
Аугсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.75% (79)
Меньше
35.25% (43)
Обе команды забьют
Да
42.62% (52)
Нет
57.38% (70)
Популярный счёт
2:0 Бавария
34.1% (42)
3:1 Бавария
19.5% (24)
3:0 Бавария
18.7% (23)
2:1 Бавария
14.6% (18)
4:1 Бавария
5.7% (7)
4:0 Бавария
1.6% (2)
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Великобритания РОССИЯ 6.11 Бавария Аугсбург 2.45 Боруссия Д Байер Л 1.69 Marlian 1WIN 2.65
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