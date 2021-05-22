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Liveresult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к немецкому футболу. В рамках 34-го тура Бундеслиги сойдутся лицом к лицу игроки "" и "". Встреча состоится в Мюнхене, не стадионе "".Для вас текстовую трансляцию матча проведет. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!